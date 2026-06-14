NASA va SpaceX Oyga qoʻnish strategiyasini oʻzgartirdi: Endi parvoz toʻgʻridan-toʻgʻri amalga oshiriladi

·31·Texno
NASA va SpaceX Oyga qoʻnish strategiyasini oʻzgartirdi: Endi parvoz toʻgʻridan-toʻgʻri amalga oshiriladi

AQSH Milliy aeronavtika va koinot boshqarmasi (NASA) insoniyatning Oyga qaytishini tezlashtirish maqsadida Artemis dasturi doirasidagi parvozlar sxemasini tubdan qayta koʻrib chiqdi. SpaceX va Blue Origin kompaniyalari bilan hamkorlikda amalga oshirilayotgan yangi reja yarim asrdan koʻproq vaqt oʻtib amalga oshiriladigan ilk qoʻnish missiyasini xavfsizroq va samaraliroq qilishga qaratilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Asosiy oʻzgarishlar Artemis 3 missiyasiga tegishli boʻlib, unda Orion kosmik kemasi Yerning past orbitasida SpaceX kompaniyasining Starship va Blue Origin kompaniyasining Blue Moon Mark 2 apparatlari bilan sinov tariqasida yaqinlashish va tutashish amaliyotlarini bajaradi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu sinovlardan olingan natijalar 2028-yilga rejalashtirilgan Artemis 4 missiyasi — yaʼni yangi dastur doirasidagi ilk boshqariladigan qoʻnish uchun poydevor boʻlib xizmat qiladi.

SpaceX strategiyasidagi keskin burilish

Eng jiddiy oʻzgarishlar Elon Muskning SpaceX kompaniyasi tomonidan taklif etilgan arxitekturada kuzatildi. Dastlabki rejaga koʻra, Orion kemasi Starship bilan Oy orbitasida (NRHO) tutashishi kerak edi. Biroq yangi sxemaga binoan, ushbu murakkab jarayon Yerga yaqin orbitaga koʻchirildi. Endilikda Starship va Orion Yer orbitasida birlashadi va shundan soʻnggina yaxlit tizim sifatida Oyga tomon yoʻl oladi.

SpaceX vitse-prezidenti Jessica Jensenning taʼkidlashicha, tutashuv jarayonini Yer yaqinida amalga oshirish ekipaj xavfsizligini sezilarli darajada oshiradi. Chunki eng murakkab texnik bosqichlarni Yer atrofida, favqulodda vaziyatlarda tezkor choralar koʻrish imkoniyati mavjud boʻlgan hududda sinovdan oʻtkazish mumkin boʻladi. Shuningdek, bu usul ekipaj uchun Oydan qaytishda qoʻshimcha imkoniyatlarni yaratadi.

Yangi yondashuv yoqilgʻi sarfini ham kamaytirishga xizmat qiladi. Oyga toʻgʻridan-toʻgʻri parvoz qilish Starship kemalarini orbitada yonilgʻi bilan toʻldirish uchun talab qilinadigan parvozlar sonini qisqartiradi. NASA vakili Steve Creechning soʻzlariga koʻra, ushbu marshrut yoqilgʻini uzoq vaqt saqlash bilan bogʻliq murakkab texnik talablardan voz kechishga imkon bergan, bu esa Starship konstruksiyasini soddalashtiradi.

Blue Origin va xavflarni kamaytirish

Jeff Bezosga tegishli Blue Origin kompaniyasi ham oʻz strategiyasini soddalashtirdi. Kompaniya yoqilgʻi tashuvchi alohida transport apparatidan voz kechib, uning oʻrniga Blue Moon Mark 1 uchuvchisiz apparati asosidagi tezlatgich bosqichlaridan foydalanishga qaror qildi. NASA mutaxassislari ushbu qarorni dasturning texnik jihatdan eng xavfli elementlaridan birini bartaraf etish deb baholamoqda.

Garchi yaqinda Blue Origin kompaniyasining New Glenn raketasi sinovlari paytida portlash yuz bergan boʻlsa-da, kompaniya Oy apparatlarini tayyorlash ishlari jadvalga muvofiq davom etayotganini bildirdi. NASA va uning xususiy hamkorlari ushbu yangilangan sxemalar orqali nafaqat vaqtni tejashni, balki koinotni tadqiq qilishda yangi standartlarni oʻrnatishni maqsad qilgan.

NASASpaceXStarshipOyArtemis
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Stol ustiga sigʻuvchi quyosh: Avalanche startapi mitti reaktorda ulkan natijaga erishdiStol ustiga sigʻuvchi quyosh: Avalanche startapi mitti reaktorda ulkan natijaga erishdiBugun, 10:59Microsoft har bir sotilgan Xbox Series konsolidan yuzlab dollar zarar koʻrmoqdaMicrosoft har bir sotilgan Xbox Series konsolidan yuzlab dollar zarar koʻrmoqdaBugun, 10:51SpaceX Oyga parvoz sxemasini oʻzgartirmoqda: Starship koinot buksiriga aylanadiSpaceX Oyga parvoz sxemasini oʻzgartirmoqda: Starship koinot buksiriga aylanadiBugun, 09:51Gonkonglik ilk taykonavtning kosmosdagi koʻrinishi oʻzgardi: Xitoy yangi kadrlarni namoyish etdiGonkonglik ilk taykonavtning kosmosdagi koʻrinishi oʻzgardi: Xitoy yangi kadrlarni namoyish etdiBugun, 09:28Aviatsiya kelajagi: Electra kompaniyasi NASA bilan hamkorlikda yangi laynerni namoyish etdiAviatsiya kelajagi: Electra kompaniyasi NASA bilan hamkorlikda yangi laynerni namoyish etdiBugun, 07:59Ubtech kompaniyasi oʻta realistik U1 robotlarini taqdim etdi: Navbatda minglab odamlarUbtech kompaniyasi oʻta realistik U1 robotlarini taqdim etdi: Navbatda minglab odamlarBugun, 07:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus