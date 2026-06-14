Oppo Reno 16 Pro global versiyasi ilk bor Geekbench testlarida paydo boʻldi
Smartfonlar bozorida oʻzining yuqori texnologik yechimlari bilan tanilgan Oppo kompaniyasi Reno turkumidagi yangi avlod qurilmalarini taqdim etishga tayyorgarlik koʻrmoqda. Geekbench maʼlumotlar bazasida CPH2863 model raqami ostidagi yangi smartfonning texnik koʻrsatkichlari eʼlon qilindi. Gizmochina nashrining xabar berishicha, ushbu raqam Oppo Reno 16 Pro modelining global talqiniga tegishli ekani tasdiqlangan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Sintektik test natijalariga koʻra, yangi qurilma MediaTek MT6899 platformasida ishlaydi. Protsessorning konfiguratsiyasi va grafik chipining xususiyatlari ushbu smartfonga Dimensity 8500 chipseti oʻrnatilganidan dalolat bermoqda. Bu tanlov global bozor uchun kutilmagan yangilik boʻldi, chunki qurilmaning xitoycha versiyasi biroz kuchliroq boʻlgan Dimensity 8550 Super chipi bilan jihozlanishi kutilmoqda.
Texnik imkoniyatlar va operatsion tizimDimensity 8500 va uning Super talqini oʻrtasidagi asosiy farq sunʼiy intellekt (AI) imkoniyatlarida namoyon boʻladi. Dimensity 8550 Super asosan AI algoritmlarini qayta ishlashda yuqori samaradorlikni vaʼda qilsa-da, global Reno 16 Pro talqini ham kundalik vazifalarda oʻzini munosib koʻrsatishi kutilmoqda. Geekbench testlarida qurilma bir yadroli rejimda 1575 ball, koʻp yadroli rejimda esa 5889 ball toʻplashga muvaffaq boʻlgan.
Yana bir eʼtiborga molik jihat shundaki, sinovdan oʻtgan namuna 12 GB tezkor xotira (RAM) bilan taʼminlangan. Eng qiziqarlisi, benchmark maʼlumotlarida smartfonning Android 16 operatsion tizimi boshqaruvi ostida ishlayotgani koʻrsatilgan. Bu esa Oppo Reno 16 Pro bozorga Google kompaniyasining eng soʻnggi dasturiy taʼminoti bilan chiqadigan ilk qurilmalardan biri boʻlishi mumkinligini anglatadi.
Quvvatlanish va qoʻshimcha maʼlumotlarSmartfonning boshqa texnik xususiyatlari hozircha sir tutilmoqda. Biroq avvalroq TUV sertifikatlash markazi maʼlumotlarida ushbu model 80 W quvvatga ega tezkor quvvatlanish texnologiyasini qoʻllab-quvvatlashi haqida xabarlar paydo boʻlgan edi. Bu foydalanuvchilarga qurilmani qisqa vaqt ichida toʻldirish imkonini beradi, bu esa zamonaviy smartfonlar uchun muhim standartlardan biridir.
Oppo Reno turkumi Oʻzbekiston smartfon bozorida ham oʻzining sifatli kameralari va zamonaviy dizayni bilan oʻz oʻrniga ega. Yangi Reno 16 Pro global bozorga chiqishi bilan mahalliy doʻkonlar peshtaxtalarida ham paydo boʻlishi kutilmoqda. Hozircha kompaniya qurilmaning rasmiy taqdimot sanasini ochiqlagani yoʻq, biroq test natijalarining eʼlon qilinishi anons yaqin qolganidan dalolat beradi.
…