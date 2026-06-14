Oppo Reno 16 Pro global versiyasi ilk bor Geekbench testlarida paydo boʻldi

·0·Texno
Oppo Reno 16 Pro global versiyasi ilk bor Geekbench testlarida paydo boʻldi

Smartfonlar bozorida oʻzining yuqori texnologik yechimlari bilan tanilgan Oppo kompaniyasi Reno turkumidagi yangi avlod qurilmalarini taqdim etishga tayyorgarlik koʻrmoqda. Geekbench maʼlumotlar bazasida CPH2863 model raqami ostidagi yangi smartfonning texnik koʻrsatkichlari eʼlon qilindi. Gizmochina nashrining xabar berishicha, ushbu raqam Oppo Reno 16 Pro modelining global talqiniga tegishli ekani tasdiqlangan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Sintektik test natijalariga koʻra, yangi qurilma MediaTek MT6899 platformasida ishlaydi. Protsessorning konfiguratsiyasi va grafik chipining xususiyatlari ushbu smartfonga Dimensity 8500 chipseti oʻrnatilganidan dalolat bermoqda. Bu tanlov global bozor uchun kutilmagan yangilik boʻldi, chunki qurilmaning xitoycha versiyasi biroz kuchliroq boʻlgan Dimensity 8550 Super chipi bilan jihozlanishi kutilmoqda.

Texnik imkoniyatlar va operatsion tizim

Dimensity 8500 va uning Super talqini oʻrtasidagi asosiy farq sunʼiy intellekt (AI) imkoniyatlarida namoyon boʻladi. Dimensity 8550 Super asosan AI algoritmlarini qayta ishlashda yuqori samaradorlikni vaʼda qilsa-da, global Reno 16 Pro talqini ham kundalik vazifalarda oʻzini munosib koʻrsatishi kutilmoqda. Geekbench testlarida qurilma bir yadroli rejimda 1575 ball, koʻp yadroli rejimda esa 5889 ball toʻplashga muvaffaq boʻlgan.

Yana bir eʼtiborga molik jihat shundaki, sinovdan oʻtgan namuna 12 GB tezkor xotira (RAM) bilan taʼminlangan. Eng qiziqarlisi, benchmark maʼlumotlarida smartfonning Android 16 operatsion tizimi boshqaruvi ostida ishlayotgani koʻrsatilgan. Bu esa Oppo Reno 16 Pro bozorga Google kompaniyasining eng soʻnggi dasturiy taʼminoti bilan chiqadigan ilk qurilmalardan biri boʻlishi mumkinligini anglatadi.

Quvvatlanish va qoʻshimcha maʼlumotlar

Smartfonning boshqa texnik xususiyatlari hozircha sir tutilmoqda. Biroq avvalroq TUV sertifikatlash markazi maʼlumotlarida ushbu model 80 W quvvatga ega tezkor quvvatlanish texnologiyasini qoʻllab-quvvatlashi haqida xabarlar paydo boʻlgan edi. Bu foydalanuvchilarga qurilmani qisqa vaqt ichida toʻldirish imkonini beradi, bu esa zamonaviy smartfonlar uchun muhim standartlardan biridir.

Oppo Reno turkumi Oʻzbekiston smartfon bozorida ham oʻzining sifatli kameralari va zamonaviy dizayni bilan oʻz oʻrniga ega. Yangi Reno 16 Pro global bozorga chiqishi bilan mahalliy doʻkonlar peshtaxtalarida ham paydo boʻlishi kutilmoqda. Hozircha kompaniya qurilmaning rasmiy taqdimot sanasini ochiqlagani yoʻq, biroq test natijalarining eʼlon qilinishi anons yaqin qolganidan dalolat beradi.

OppoReno 16 ProGeekbenchMediaTekSmartfon
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AMD arzon noutbuk MacBook Neo modelidan ustunligini isbotlashga urindiAMD arzon noutbuk MacBook Neo modelidan ustunligini isbotlashga urindiBugun, 13:28Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqdaSamsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqdaBugun, 12:56NASA va SpaceX Oyga qoʻnish strategiyasini oʻzgartirdi: Endi parvoz toʻgʻridan-toʻgʻri amalga oshiriladiNASA va SpaceX Oyga qoʻnish strategiyasini oʻzgartirdi: Endi parvoz toʻgʻridan-toʻgʻri amalga oshiriladiBugun, 11:22Stol ustiga sigʻuvchi quyosh: Avalanche startapi mitti reaktorda ulkan natijaga erishdiStol ustiga sigʻuvchi quyosh: Avalanche startapi mitti reaktorda ulkan natijaga erishdiBugun, 10:59Microsoft har bir sotilgan Xbox Series konsolidan yuzlab dollar zarar koʻrmoqdaMicrosoft har bir sotilgan Xbox Series konsolidan yuzlab dollar zarar koʻrmoqdaBugun, 10:51SpaceX Oyga parvoz sxemasini oʻzgartirmoqda: Starship koinot buksiriga aylanadiSpaceX Oyga parvoz sxemasini oʻzgartirmoqda: Starship koinot buksiriga aylanadiBugun, 09:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus