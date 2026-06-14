AQSH raketa ishlab chiqarishda inqirozga yuz tutdi: 73 milliard dollarlik muammo

·34·Texno
AQSH raketa ishlab chiqarishda inqirozga yuz tutdi: 73 milliard dollarlik muammo

AQSH mudofaa sanoati zamonaviy raketa tizimlarining eng muhim tarkibiy qismi boʻlgan qattiq yonilgʻili dvigatellarni ishlab chiqarishda jiddiy quvvat yetishmovchiligiga duch keldi. Strategik va xalqaro tadqiqotlar markazi (CSIS) tahlillariga koʻra, davlat buyurtmalarining keskin ortishi fonida Amerika sanoati bunday hajmdagi yuklamani koʻtarishga tayyor emasligi maʼlum boʻldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hujjatda keltirilishicha, AQSHning 2027-yilgi budjet loyihasida turli raketa dasturlari uchun rekord darajadagi 73 milliard dollar mablagʻ ajratilishi koʻzda tutilgan. Taqqoslash uchun, 2024-yilda bu koʻrsatkich 29 milliard dollarni tashkil etib, oʻsha payt uchun eng yuqori natija hisoblangan edi. Biroq, mablagʻ koʻpaygani bilan ishlab chiqarish zanjiridagi uzilishlar saqlanib qolmoqda.

Ishlab chiqarish hajmi va asosiy toʻsiqlar

AQSH 2027-yilga borib havo va raketaga qarshi mudofaa tizimlari uchun 2100 tadan ortiq raketa yetkazib berishni rejalashtirgan. Bu 2021-yilga nisbatan 70 foizga koʻp demakdir. Shunga qaramay, bu raqamlar yiliga 5000 dona mahsulot ishlab chiqarishni koʻzda tutuvchi uzoq muddatli strategik maqsadlardan ancha orqada qolmoqda. CSIS ekspertlarining fikricha, bunday koʻrsatkichlarga erishish uchun butun boshli ishlab chiqarish tizimini qayta koʻrib chiqish lozim.

Sanoatdagi asosiy "tor boʻgʻiz" — qattiq yonilgʻili raketa dvigatellaridir. Ular deyarli barcha Amerika raketa dasturlarida qoʻllaniladi. Shu sababli, dvigatel korpuslari, soplolar, yonilgʻi komponentlari yoki malakali mutaxassislar yetishmovchiligi bir vaqtning oʻzida oʻnlab loyihalarning toʻxtab qolishiga sabab boʻlmoqda. Birgina boʻgʻindagi muammo butun zanjirni ishdan chiqarishi mumkin.

Bozordagi monopoliyadan yangi ishtirokchilargacha

Hozirgi murakkab vaziyat koʻp yillik bozor konsolidatsiyasining natijasidir. 2000-yillarning boshida AQSHda oltita yirik qattiq yonilgʻili dvigatel ishlab chiqaruvchisi mavjud boʻlgan boʻlsa, 2010-yillarning oʻrtalariga kelib ulardan faqat ikkitasi — Aerojet Rocketdyne va Orbital ATK qolgan edi. Bugungi kunda ushbu aktivlar mos ravishda L3Harris va Northrop Grumman korporatsiyalari tarkibiga kiradi.

Soʻnggi yillarda bozorda qaramlikni kamaytirish maqsadida bir qator yangi kompaniyalar paydo boʻldi. Ular orasida quyidagilarni keltirish mumkin:

  • X-Bow va Ursa Major;
  • Firehawk va Castelion;
  • Anduril va Nammo;
  • Avio USA hamda Prometheus Energetics.
Tahlilchilarning taʼkidlashicha, ushbu yangi ishtirokchilar kelajakda bozorni diversifikatsiya qilishi mumkin, biroq hozircha ular tajriba yoki kichik seriyali ishlab chiqarish bosqichida turibdi. Ularning yirik hajmdagi buyurtmalarni bajarish qobiliyati hali amalda isbotlanmagan.

CSIS xulosasiga koʻra, muammoni faqat qoʻshimcha moliyalashtirish bilan hal qilib boʻlmaydi. Sanoatga uzoq muddatli kontraktlar, yetkazib beruvchilarga toʻgʻridan-toʻgʻri investitsiyalar va yangi ishlab chiqaruvchilar uchun bozorga kirish qoidalarini yumshatish zarur. Aks holda, talabning taklifdan tezroq oʻsishi AQSH mudofaa qobiliyatiga salbiy taʼsir koʻrsatishda davom etadi.

AQSHPentagonRaketaMudofaaCSIS
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Amazon ogohlantirishi ortidan Anthropic sunʼiy intellektiga cheklovlar qoʻyildiAmazon ogohlantirishi ortidan Anthropic sunʼiy intellektiga cheklovlar qoʻyildiBugun, 16:20Sonos yangi gibrid dinamikni taqdim etdi: Ham ish stoli, ham sayohat uchun qulaySonos yangi gibrid dinamikni taqdim etdi: Ham ish stoli, ham sayohat uchun qulayBugun, 14:29Intel LGA 1700 soketini saqlab qoladi: Raptor Lake Next protsessorlari haqida yangi tafsilotlarIntel LGA 1700 soketini saqlab qoladi: Raptor Lake Next protsessorlari haqida yangi tafsilotlarBugun, 14:21AMD arzon noutbuk MacBook Neo modelidan ustunligini isbotlashga urindiAMD arzon noutbuk MacBook Neo modelidan ustunligini isbotlashga urindiBugun, 13:28Oppo Reno 16 Pro global versiyasi ilk bor Geekbench testlarida paydo boʻldiOppo Reno 16 Pro global versiyasi ilk bor Geekbench testlarida paydo boʻldiBugun, 13:20Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqdaSamsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqdaBugun, 12:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus