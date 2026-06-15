Sunʼiy intellekt niqobi ostidagi qisqartirishlar: Texnogigantlar nima uchun xodimlardan voz kechmoqda?
Global texnologiya sanoatida kutilmagan va ziddiyatli jarayonlar kuzatilmoqda. Yirik kompaniyalar rekord darajadagi foyda va daromadlar haqida hisobot berayotgan bir paytda, oʻn minglab xodimlarni ishdan boʻshatishda davom etmoqda. Bu qisqartirishlarning asosiy sababi sifatida esa koʻpincha sunʼiy intellekt (AI) texnologiyalarining joriy etilishi koʻrsatilmoqda. Biroq, soha ekspertlari ushbu bahonaning ortida boshqa iqtisodiy omillar yashiringanidan shubhalanishmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
TrueUp platformasi maʼlumotlariga koʻra, joriy yilda texnologiya kompaniyalarida 363 dan ortiq qisqartirish toʻlqini yuz bergan va bu qariyb 150 ming kishining ishsiz qolishiga olib kelgan. Bu oʻtgan yilgi koʻrsatkichdan 44 foizga yuqori boʻlib, har kuni oʻrtacha 974 nafar mutaxassis oʻz oʻrnini yoʻqotayotganini anglatadi. Challenger, Grey & Christmas konsalting firmasi hisobotida qayd etilishicha, oʻtgan oyda qisqartirishlar soʻnggi ikki yildagi eng yuqori nuqtaga chiqdi va deyarli barcha sohalarda AI asosiy sabab sifatida keltirildi.
AI — xatolarni yopish uchun qulay bahonami?Koʻplab tahlilchilar sunʼiy intellektni shunchaki xodimlarni boʻshatish uchun "qulay niqob" deb hisoblamoqda. Masalan, Block kompaniyasi rahbari Jack Dorsey dastlab qisqartirishlarni AI vositalari ish uslubini oʻzgartirayotgani bilan izohlagan edi. Biroq, keyinchalik u pandemiya davrida kompaniya haddan tashqari koʻp xodim olib yuborganini tan olishga majbur boʻldi. Mashhur investor Marc Andreessen ham bu fikrga qoʻshiladi. Uning soʻzlariga koʻra, yirik kompaniyalarning aksariyati 25 foizdan 75 foizgacha ortiqcha shtatlarga ega va endi ular AI texnologiyasidan oʻz xatolarini tuzatish uchun "sehrli bahona" sifatida foydalanmoqda.
Uber kompaniyasidagi vaziyat ham eʼtiborga molik. Kompaniya oʻzining kadrlar boʻlimi xodimlarining 23 foizini qisqartirgan holda, buni AI bilan bogʻliq emasligini taʼkidladi. Ammo bu bayonot Uber texnik direktori kompaniyaning 2026-yilgacha moʻljallangan AI byudjetini bor-yoʻgʻi toʻrt oyda sarflab boʻlgani va muhandislarning Claude Code kabi vositalardan foydalanishini cheklashga majbur boʻlgani haqidagi xabarlardan soʻng yangradi. Bu esa kompaniya ichidagi moliyaviy resurslar qayta taqsimlanayotganidan dalolat beradi.
Boylik va ishsizlik oʻrtasidagi tafovutXodimlar koʻchaga haydalayotgan bir paytda, texnologiya olami yetakchilari va AI startaplari misli koʻrilmagan darajada boyimoqda. Masalan:
- Cerebras Systems chip ishlab chiqaruvchisi NASDAQ birjasiga chiqqan ilk kunidayoq aksiyalari 68 foizga qimmatlab, asoschilarini milliarderga aylantirdi;
- SpaceX kompaniyasining bozor qiymati 2,1 trillion dollarga yetdi, bu esa minglab xodimlarning qogʻozdagi millionlariga aylandi;
- OpenAI va Anthropic kabi kompaniyalarning qiymati 1 trillion dollar atrofida baholanmoqda.
Ayni paytda AQSH va boshqa rivojlangan mamlakatlarda yashash narxi, tibbiy sugʻurta va ipoteka stavkalari keskin koʻtarilmoqda. Texnologiya sohasidagi mutaxassislar uchun ish oʻrinlarining kamayishi iqtisodiy qiyinchiliklarni yanada kuchaytirmoqda. Mutaxassislarning fikricha, AI haqiqatda samaradorlikni oshirsa-da, hozirgi qisqartirishlar koʻproq korporativ xarajatlarni optimallashtirish va aksiyadorlar oldida hisobot berishga qaratilgan strategik harakatdir.
…