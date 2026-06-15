Sunʼiy intellekt niqobi ostidagi qisqartirishlar: Texnogigantlar nima uchun xodimlardan voz kechmoqda?

·16·Texno
Sunʼiy intellekt niqobi ostidagi qisqartirishlar: Texnogigantlar nima uchun xodimlardan voz kechmoqda?

Global texnologiya sanoatida kutilmagan va ziddiyatli jarayonlar kuzatilmoqda. Yirik kompaniyalar rekord darajadagi foyda va daromadlar haqida hisobot berayotgan bir paytda, oʻn minglab xodimlarni ishdan boʻshatishda davom etmoqda. Bu qisqartirishlarning asosiy sababi sifatida esa koʻpincha sunʼiy intellekt (AI) texnologiyalarining joriy etilishi koʻrsatilmoqda. Biroq, soha ekspertlari ushbu bahonaning ortida boshqa iqtisodiy omillar yashiringanidan shubhalanishmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

TrueUp platformasi maʼlumotlariga koʻra, joriy yilda texnologiya kompaniyalarida 363 dan ortiq qisqartirish toʻlqini yuz bergan va bu qariyb 150 ming kishining ishsiz qolishiga olib kelgan. Bu oʻtgan yilgi koʻrsatkichdan 44 foizga yuqori boʻlib, har kuni oʻrtacha 974 nafar mutaxassis oʻz oʻrnini yoʻqotayotganini anglatadi. Challenger, Grey & Christmas konsalting firmasi hisobotida qayd etilishicha, oʻtgan oyda qisqartirishlar soʻnggi ikki yildagi eng yuqori nuqtaga chiqdi va deyarli barcha sohalarda AI asosiy sabab sifatida keltirildi.

AI — xatolarni yopish uchun qulay bahonami?

Koʻplab tahlilchilar sunʼiy intellektni shunchaki xodimlarni boʻshatish uchun "qulay niqob" deb hisoblamoqda. Masalan, Block kompaniyasi rahbari Jack Dorsey dastlab qisqartirishlarni AI vositalari ish uslubini oʻzgartirayotgani bilan izohlagan edi. Biroq, keyinchalik u pandemiya davrida kompaniya haddan tashqari koʻp xodim olib yuborganini tan olishga majbur boʻldi. Mashhur investor Marc Andreessen ham bu fikrga qoʻshiladi. Uning soʻzlariga koʻra, yirik kompaniyalarning aksariyati 25 foizdan 75 foizgacha ortiqcha shtatlarga ega va endi ular AI texnologiyasidan oʻz xatolarini tuzatish uchun "sehrli bahona" sifatida foydalanmoqda.

Uber kompaniyasidagi vaziyat ham eʼtiborga molik. Kompaniya oʻzining kadrlar boʻlimi xodimlarining 23 foizini qisqartirgan holda, buni AI bilan bogʻliq emasligini taʼkidladi. Ammo bu bayonot Uber texnik direktori kompaniyaning 2026-yilgacha moʻljallangan AI byudjetini bor-yoʻgʻi toʻrt oyda sarflab boʻlgani va muhandislarning Claude Code kabi vositalardan foydalanishini cheklashga majbur boʻlgani haqidagi xabarlardan soʻng yangradi. Bu esa kompaniya ichidagi moliyaviy resurslar qayta taqsimlanayotganidan dalolat beradi.

Boylik va ishsizlik oʻrtasidagi tafovut

Xodimlar koʻchaga haydalayotgan bir paytda, texnologiya olami yetakchilari va AI startaplari misli koʻrilmagan darajada boyimoqda. Masalan:

  • Cerebras Systems chip ishlab chiqaruvchisi NASDAQ birjasiga chiqqan ilk kunidayoq aksiyalari 68 foizga qimmatlab, asoschilarini milliarderga aylantirdi;
  • SpaceX kompaniyasining bozor qiymati 2,1 trillion dollarga yetdi, bu esa minglab xodimlarning qogʻozdagi millionlariga aylandi;
  • OpenAI va Anthropic kabi kompaniyalarning qiymati 1 trillion dollar atrofida baholanmoqda.
Meta rahbari Mark Zuckerberg Mayamida 170 million dollarlik rekord darajadagi qimmat uy sotib olganidan ikki oy oʻtib, kompaniya 8 ming nafar xodimni ishdan boʻshatishini eʼlon qildi. Bunday holatlar oddiy ishchilar va texnologiya gigantlari oʻrtasidagi ijtimoiy tafovut tobora chuqurlashib borayotganini koʻrsatadi.

Ayni paytda AQSH va boshqa rivojlangan mamlakatlarda yashash narxi, tibbiy sugʻurta va ipoteka stavkalari keskin koʻtarilmoqda. Texnologiya sohasidagi mutaxassislar uchun ish oʻrinlarining kamayishi iqtisodiy qiyinchiliklarni yanada kuchaytirmoqda. Mutaxassislarning fikricha, AI haqiqatda samaradorlikni oshirsa-da, hozirgi qisqartirishlar koʻproq korporativ xarajatlarni optimallashtirish va aksiyadorlar oldida hisobot berishga qaratilgan strategik harakatdir.

TexnologiyaSunʼiy IntellektMetaUberQisqartirish
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Huawei Mate 80 bozorda yetakchilikni qoʻlga kiritdi: Apple ortda qolmoqdaHuawei Mate 80 bozorda yetakchilikni qoʻlga kiritdi: Apple ortda qolmoqdaBugun, 09:27Asus kompaniyasi 100 vattli ixcham va arzon GaN-quvvatlagichini taqdim etdiAsus kompaniyasi 100 vattli ixcham va arzon GaN-quvvatlagichini taqdim etdiBugun, 09:23Orbio startapi xizmat koʻrsatish sohasi xodimlarini yollash uchun 21 million dollar jalb qildiOrbio startapi xizmat koʻrsatish sohasi xodimlarini yollash uchun 21 million dollar jalb qildiBugun, 08:55Sovutish tizimlari bozori inqiroz yoqasida: Xladagentlar narxi keskin koʻtarildiSovutish tizimlari bozori inqiroz yoqasida: Xladagentlar narxi keskin koʻtarildiBugun, 08:54Janubiy Koreya yarimoʻtkazgichlar bozorida yangi "oltin davr"ni boshlamoqchiJanubiy Koreya yarimoʻtkazgichlar bozorida yangi "oltin davr"ni boshlamoqchiBugun, 01:24320 mingta GeForce RTX 3090 quvvati isrof boʻlmoqdami: Pearl loyihasi atrofida mojaro320 mingta GeForce RTX 3090 quvvati isrof boʻlmoqdami: Pearl loyihasi atrofida mojaroBugun, 22:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus