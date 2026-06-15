Samolyot bortida tashqi akkumulyator tutab ketdi: Aviakompaniya yoʻlovchilarni ogohlantirdi

·32·Texno
Samolyot bortida tashqi akkumulyator tutab ketdi: Aviakompaniya yoʻlovchilarni ogohlantirdi

Xitoyning Tianjin Airlines aviakompaniyasiga qarashli samolyot bortida navbatdagi koʻngilsiz hodisa yuz berdi. Parvoz vaqtida yoʻlovchilardan biriga tegishli boʻlgan Power Bank (tashqi akkumulyator) kutilmaganda tutab ketishi oqibatida havo kemasida xavfli vaziyat yuzaga keldi. Ushbu voqea zamonaviy gadjetlarning aviatsiya xavfsizligiga taʼsiri masalasini yana bir bor kun tartibiga chiqardi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Maʼlumotlarga koʻra, hodisa Tyantszin shahridan Szyeyanga yoʻl olgan GS7829 reysida sodir boʻlgan. Qurilmadan tutun chiqa boshlaganini payqagan ekipaj aʼzolari zudlik bilan yoʻriqnomaga muvofiq harakat qilishgan. Professional yondashuv tufayli yongʻin chiqishining oldi olindi va samolyot belgilangan manzilga xavfsiz qoʻndi. Hodisa oqibatida yoʻlovchilar va ekipaj aʼzolaridan hech kim jabrlanmagan.

Xavfsizlik talablari va taqiqlar

Mazkur holatdan soʻng Tianjin Airlines rahbariyati yoʻlovchilarga litiy-ionli akkumulyatorlarni tashish qoidalarini eslatib oʻtdi. Aviakompaniya bayonotida taʼkidlanishicha, faqatgina 3C va boshqa xalqaro xavfsizlik standartlariga javob beradigan, sertifikatlangan qurilmalardan foydalanish tavsiya etiladi. Sifatsiz yoki qoʻlbola usulda tayyorlangan quvvatlagichlar parvoz vaqtida jiddiy xavf tugʻdirishi mumkin.

Xalqaro fuqaro aviatsiyasi tashkiloti (ICAO) talablariga koʻra, samolyot bortiga olinadigan barcha akkumulyatorlar UN38.3 sinovidan oʻtgan boʻlishi va ularning korpusida quvvat sigʻimi haqidagi maʼlumotlar aniq koʻrsatilgan boʻlishi shart. Quyidagi turdagi qurilmalarni samolyotga olib kirish qatʼiyan man etiladi:

  • Hech qanday markirovkaga ega boʻlmagan yoki maʼlumotlari oʻchib ketgan qurilmalar;
  • Brendi va ishlab chiqaruvchisi haqida maʼlumot berilmagan akkumulyatorlar;
  • Markirovkasi keyinchalik yopishtirilgan shubhali mahsulotlar;
  • Tashqi koʻrinishidan shikastlangan, shishgan yoki deformatsiyaga uchragan batareyalar.
Oʻzbekiston aviatsiya bozorida ham ushbu qoidalar qatʼiy nazorat qilinadi. "Oʻzbekiston havo yoʻllari" va boshqa mahalliy aviatashuvchilar yoʻlovchilardan Power Bank qurilmalarini faqat qoʻl yukida tashishni talab qiladi. Buning asosiy sababi — agar yukxonada akkumulyator yonib ketsa, uni bartaraf etish imkonsiz boʻladi, yoʻlovchilar salonida esa ekipaj bunday vaziyatni tezda nazoratga olishi mumkin.

Mutaxassislar yoʻlovchilarga parvoz oldidan oʻz gadjetlarining holatini tekshirishni va arzon, sifatsiz nusxalardan voz kechishni maslahat berishadi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, litiy-ionli batareyalar bosim oʻzgarishi va yopiq muhitda qizib ketishga moyil boʻlib, bu aviatsiya xavfsizligi uchun eng katta xatarlardan biri hisoblanadi.

TexnologiyaSamolyotAkkumulyatorXavfsizlikAviatsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoy texnologiya gigantlari NVIDIA chiplaridan voz kechib, mahalliy bozorga yuzlanmoqdaXitoy texnologiya gigantlari NVIDIA chiplaridan voz kechib, mahalliy bozorga yuzlanmoqdaBugun, 10:53Honor oʻta chidamli X70 Pro Max modelini taqdim etdi: 8560 mА·soat akkumulyator va IP69KHonor oʻta chidamli X70 Pro Max modelini taqdim etdi: 8560 mА·soat akkumulyator va IP69KBugun, 10:28Orbitadagi “axlat”ni yutuvchi robot yaratildiOrbitadagi “axlat”ni yutuvchi robot yaratildiBugun, 10:18Samsung va SK Hynix Janubiy Koreyada yangi yirik yarimoʻtkazgich zavodini qurmoqchiSamsung va SK Hynix Janubiy Koreyada yangi yirik yarimoʻtkazgich zavodini qurmoqchiBugun, 10:00Huawei Mate 80 bozorda yetakchilikni qoʻlga kiritdi: Apple ortda qolmoqdaHuawei Mate 80 bozorda yetakchilikni qoʻlga kiritdi: Apple ortda qolmoqdaBugun, 09:27Asus kompaniyasi 100 vattli ixcham va arzon GaN-quvvatlagichini taqdim etdiAsus kompaniyasi 100 vattli ixcham va arzon GaN-quvvatlagichini taqdim etdiBugun, 09:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus