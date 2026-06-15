Samolyot bortida tashqi akkumulyator tutab ketdi: Aviakompaniya yoʻlovchilarni ogohlantirdi
Xitoyning Tianjin Airlines aviakompaniyasiga qarashli samolyot bortida navbatdagi koʻngilsiz hodisa yuz berdi. Parvoz vaqtida yoʻlovchilardan biriga tegishli boʻlgan Power Bank (tashqi akkumulyator) kutilmaganda tutab ketishi oqibatida havo kemasida xavfli vaziyat yuzaga keldi. Ushbu voqea zamonaviy gadjetlarning aviatsiya xavfsizligiga taʼsiri masalasini yana bir bor kun tartibiga chiqardi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Maʼlumotlarga koʻra, hodisa Tyantszin shahridan Szyeyanga yoʻl olgan GS7829 reysida sodir boʻlgan. Qurilmadan tutun chiqa boshlaganini payqagan ekipaj aʼzolari zudlik bilan yoʻriqnomaga muvofiq harakat qilishgan. Professional yondashuv tufayli yongʻin chiqishining oldi olindi va samolyot belgilangan manzilga xavfsiz qoʻndi. Hodisa oqibatida yoʻlovchilar va ekipaj aʼzolaridan hech kim jabrlanmagan.
Xavfsizlik talablari va taqiqlarMazkur holatdan soʻng Tianjin Airlines rahbariyati yoʻlovchilarga litiy-ionli akkumulyatorlarni tashish qoidalarini eslatib oʻtdi. Aviakompaniya bayonotida taʼkidlanishicha, faqatgina 3C va boshqa xalqaro xavfsizlik standartlariga javob beradigan, sertifikatlangan qurilmalardan foydalanish tavsiya etiladi. Sifatsiz yoki qoʻlbola usulda tayyorlangan quvvatlagichlar parvoz vaqtida jiddiy xavf tugʻdirishi mumkin.
Xalqaro fuqaro aviatsiyasi tashkiloti (ICAO) talablariga koʻra, samolyot bortiga olinadigan barcha akkumulyatorlar UN38.3 sinovidan oʻtgan boʻlishi va ularning korpusida quvvat sigʻimi haqidagi maʼlumotlar aniq koʻrsatilgan boʻlishi shart. Quyidagi turdagi qurilmalarni samolyotga olib kirish qatʼiyan man etiladi:
- Hech qanday markirovkaga ega boʻlmagan yoki maʼlumotlari oʻchib ketgan qurilmalar;
- Brendi va ishlab chiqaruvchisi haqida maʼlumot berilmagan akkumulyatorlar;
- Markirovkasi keyinchalik yopishtirilgan shubhali mahsulotlar;
- Tashqi koʻrinishidan shikastlangan, shishgan yoki deformatsiyaga uchragan batareyalar.
Mutaxassislar yoʻlovchilarga parvoz oldidan oʻz gadjetlarining holatini tekshirishni va arzon, sifatsiz nusxalardan voz kechishni maslahat berishadi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, litiy-ionli batareyalar bosim oʻzgarishi va yopiq muhitda qizib ketishga moyil boʻlib, bu aviatsiya xavfsizligi uchun eng katta xatarlardan biri hisoblanadi.
…