Honor oʻta chidamli X70 Pro Max modelini taqdim etdi: 8560 mА·soat akkumulyator va IP69K

·26·Texno
Honor oʻta chidamli X70 Pro Max modelini taqdim etdi: 8560 mА·soat akkumulyator va IP69K

Smartfonlar bozorida oʻz oʻrniga ega Honor kompaniyasi kutilmaganda X70 turkumining yangi vakili — X70 Pro Max modelini namoyish etdi. Mazkur qurilma nafaqat oʻzining texnik imkoniyatlari, balki ekstremal sharoitlarga chidamliligi va oʻta sigʻimli akkumulyatori bilan koʻpchilikning eʼtiborini tortmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi gadjet hech qanday anonslarsiz toʻgʻridan-toʻgʻri onlayn savdo maydonchalarida paydo boʻldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Honor X70 Pro Max modelining eng asosiy ustunligi uning 8560 mА·soat sigʻimga ega ulkan akkumulyatoridir. Bu koʻrsatkich zamonaviy smartfonlar orasida rekord natijalardan biri hisoblanadi. Qurilma 90 W quvvatga ega tezkor quvvatlash texnologiyasini qoʻllab-quvvatlaydi, shuningdek, boshqa gadjetlarni sim orqali quvvatlantirish (reverse charging) funksiyasiga ham ega. Bu esa uni uzoq safarlar va quvvat manbai cheklangan hududlar uchun ideal tanlovga aylantiradi.

Ekran va unumdorlik imkoniyatlari

Smartfon 6,79 dyuymli AMOLED-displey bilan jihozlangan boʻlib, uning ruxsati 2640 x 1200 pikselni tashkil etadi. Ekran DCI-P3 ranglar gammasini toʻliq qoplaydi va eng yuqori yorqinlik darajasi 6000 nitga yetishi mumkin. Foydalanuvchilarning koʻz salomatligini himoya qilish maqsadida qurilmaga 3840 Gs chastotali PWM (ShIM) texnologiyasi joriy etilgan boʻlib, u ekranning miltillashini sezilarli darajada kamaytiradi.

Qurilma ichki qismida Snapdragon 6 Gen 4 Enhanced Edition protsessori oʻrnatilgan. Xotira masalasida foydalanuvchilarga 8 GB tezkor xotira va 512 GB gacha boʻlgan doimiy xotira taklif etiladi. Dasturiy taʼminot sifatida Android 16 bazasidagi eng soʻnggi MagicOS 10.0 qobigʻi tanlangan. Bu esa tizimning ravon ishlashi va zamonaviy funksiyalardan foydalanish imkonini beradi.

Maksimal himoya va qoʻshimcha funksiyalar

Honor X70 Pro Max korpusi IP66, IP68, IP69 va hatto IP69K standartlari boʻyicha himoyalangan. Bu shuni anglatadiki, smartfon nafaqat suv va changdan, balki yuqori bosimli issiq suv oqimidan ham qoʻrqmaydi. Bunday darajadagi himoya odatda faqat maxsus zirhli telefonlarda uchraydi, biroq Honor buni zamonaviy dizayndagi smartfonga muvaffaqiyatli tatbiq etgan.

Qurilmaning boshqa xususiyatlari quyidagilarni oʻz ichiga oladi:

  • 50 megapikselli asosiy va 8 megapikselli frontal kamera;
  • Sifatli ovoz uchun stereo dinamiklar;
  • Kontaktsiz toʻlovlar uchun NFC moduli;
  • Maishiy texnikani boshqarish uchun infraqizil (IK) port;
  • Yuqori tezlikdagi Wi-Fi 6 aloqa standarti.

Oʻzbekiston bozorida ushbu brend mahsulotlari mashhurligini inobatga olsak, yangi model tez orada mahalliy doʻkonlar rastalarida ham paydo boʻlishi kutilmoqda. Xalqaro bozorda Honor X70 Pro Max narxi taxminan 295 dollardan boshlanishi belgilangan. Bu narx va berilayotgan imkoniyatlar nisbati qurilmani oʻrta segmentdagi eng raqobatbardosh smartfonlardan biriga aylantiradi.

HonorSmartfonTexnologiyaAkkumulyatorAndroid
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoy texnologiya gigantlari NVIDIA chiplaridan voz kechib, mahalliy bozorga yuzlanmoqdaXitoy texnologiya gigantlari NVIDIA chiplaridan voz kechib, mahalliy bozorga yuzlanmoqdaBugun, 10:53Samolyot bortida tashqi akkumulyator tutab ketdi: Aviakompaniya yoʻlovchilarni ogohlantirdiSamolyot bortida tashqi akkumulyator tutab ketdi: Aviakompaniya yoʻlovchilarni ogohlantirdiBugun, 10:27Orbitadagi “axlat”ni yutuvchi robot yaratildiOrbitadagi “axlat”ni yutuvchi robot yaratildiBugun, 10:18Samsung va SK Hynix Janubiy Koreyada yangi yirik yarimoʻtkazgich zavodini qurmoqchiSamsung va SK Hynix Janubiy Koreyada yangi yirik yarimoʻtkazgich zavodini qurmoqchiBugun, 10:00Huawei Mate 80 bozorda yetakchilikni qoʻlga kiritdi: Apple ortda qolmoqdaHuawei Mate 80 bozorda yetakchilikni qoʻlga kiritdi: Apple ortda qolmoqdaBugun, 09:27Asus kompaniyasi 100 vattli ixcham va arzon GaN-quvvatlagichini taqdim etdiAsus kompaniyasi 100 vattli ixcham va arzon GaN-quvvatlagichini taqdim etdiBugun, 09:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus