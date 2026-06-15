Honor oʻta chidamli X70 Pro Max modelini taqdim etdi: 8560 mА·soat akkumulyator va IP69K
Smartfonlar bozorida oʻz oʻrniga ega Honor kompaniyasi kutilmaganda X70 turkumining yangi vakili — X70 Pro Max modelini namoyish etdi. Mazkur qurilma nafaqat oʻzining texnik imkoniyatlari, balki ekstremal sharoitlarga chidamliligi va oʻta sigʻimli akkumulyatori bilan koʻpchilikning eʼtiborini tortmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi gadjet hech qanday anonslarsiz toʻgʻridan-toʻgʻri onlayn savdo maydonchalarida paydo boʻldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Honor X70 Pro Max modelining eng asosiy ustunligi uning 8560 mА·soat sigʻimga ega ulkan akkumulyatoridir. Bu koʻrsatkich zamonaviy smartfonlar orasida rekord natijalardan biri hisoblanadi. Qurilma 90 W quvvatga ega tezkor quvvatlash texnologiyasini qoʻllab-quvvatlaydi, shuningdek, boshqa gadjetlarni sim orqali quvvatlantirish (reverse charging) funksiyasiga ham ega. Bu esa uni uzoq safarlar va quvvat manbai cheklangan hududlar uchun ideal tanlovga aylantiradi.
Ekran va unumdorlik imkoniyatlariSmartfon 6,79 dyuymli AMOLED-displey bilan jihozlangan boʻlib, uning ruxsati 2640 x 1200 pikselni tashkil etadi. Ekran DCI-P3 ranglar gammasini toʻliq qoplaydi va eng yuqori yorqinlik darajasi 6000 nitga yetishi mumkin. Foydalanuvchilarning koʻz salomatligini himoya qilish maqsadida qurilmaga 3840 Gs chastotali PWM (ShIM) texnologiyasi joriy etilgan boʻlib, u ekranning miltillashini sezilarli darajada kamaytiradi.
Qurilma ichki qismida Snapdragon 6 Gen 4 Enhanced Edition protsessori oʻrnatilgan. Xotira masalasida foydalanuvchilarga 8 GB tezkor xotira va 512 GB gacha boʻlgan doimiy xotira taklif etiladi. Dasturiy taʼminot sifatida Android 16 bazasidagi eng soʻnggi MagicOS 10.0 qobigʻi tanlangan. Bu esa tizimning ravon ishlashi va zamonaviy funksiyalardan foydalanish imkonini beradi.
Maksimal himoya va qoʻshimcha funksiyalarHonor X70 Pro Max korpusi IP66, IP68, IP69 va hatto IP69K standartlari boʻyicha himoyalangan. Bu shuni anglatadiki, smartfon nafaqat suv va changdan, balki yuqori bosimli issiq suv oqimidan ham qoʻrqmaydi. Bunday darajadagi himoya odatda faqat maxsus zirhli telefonlarda uchraydi, biroq Honor buni zamonaviy dizayndagi smartfonga muvaffaqiyatli tatbiq etgan.
Qurilmaning boshqa xususiyatlari quyidagilarni oʻz ichiga oladi:
- 50 megapikselli asosiy va 8 megapikselli frontal kamera;
- Sifatli ovoz uchun stereo dinamiklar;
- Kontaktsiz toʻlovlar uchun NFC moduli;
- Maishiy texnikani boshqarish uchun infraqizil (IK) port;
- Yuqori tezlikdagi Wi-Fi 6 aloqa standarti.
Oʻzbekiston bozorida ushbu brend mahsulotlari mashhurligini inobatga olsak, yangi model tez orada mahalliy doʻkonlar rastalarida ham paydo boʻlishi kutilmoqda. Xalqaro bozorda Honor X70 Pro Max narxi taxminan 295 dollardan boshlanishi belgilangan. Bu narx va berilayotgan imkoniyatlar nisbati qurilmani oʻrta segmentdagi eng raqobatbardosh smartfonlardan biriga aylantiradi.
…