Xitoyning Kinetica-1 raketasi koinotga yana sakkizta sunʼiy yoʻldoshni olib chiqdi
Xitoyning xususiy kosmik sanoati navbatdagi muhim muvaffaqiyatni qoʻlga kiritdi. CAS Space kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan Kinetica-1 (Lijian-1) raketasi oʻzining navbatdagi missiyasini muvaffaqiyatli yakunlab, orbitaga bir yoʻla sakkizta sunʼiy yoʻldoshni joylashtirdi. Ushbu parvoz Xitoyning tijoriy kosmonavtika sohasidagi yetakchiligini yanada mustahkamlashga xizmat qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Parvoz 15-iyun kuni Toshkent vaqti bilan tonggi soatlarda Dunfen kosmodromidan amalga oshirildi. Raketa bortidagi sakkizta apparat, jumladan, Cultural Relics 01 sunʼiy yoʻldoshi belgilangan orbitalarga aniq yetkazildi. ixbt.com nashrining xabar berishicha, barcha tizimlar shtat rejimida ishlagan va missiya toʻliq muvaffaqiyatli deb topilgan.
Tijoriy kosmonavtikadagi yangi rekordUshbu startdan soʻng Kinetica-1 oilasiga mansub raketalar yordamida koinotga chiqarilgan jami sunʼiy yoʻldoshlar soni 105 taga yetdi. Bu koʻrsatkich bilan mazkur raketa Xitoy tarixida 100 tadan ortiq apparatni orbitaga olib chiqqan birinchi tijoriy tashuvchi vositaga aylandi. Umumiy hisobda raketalar tomonidan koinotga yetkazilgan foydali yuk miqdori 15 tonnadan oshib ketdi.
CAS Space mutaxassislarining taʼkidlashicha, parvozlarga tayyorgarlik koʻrish jarayoni sezilarli darajada optimallashtirilgan. Dunfen kosmik zonasidagi shaxsiy infratuzilma tufayli raketani start maydonchasida tayyorlash vaqti atigi oʻn kungacha qisqartirildi. Bu esa parvozlar chastotasini oshirish imkonini beradi.
Kelajak rejalari: Dengizdan uchirish va muntazamlikKompaniya 2026-yilning ikkinchi yarmidan boshlab yangi bosqichga oʻtishni rejalashtirmoqda. Dastur bosh konstruktori oʻrinbosari Men Syanfu maʼlum qilishicha, Kinetica-1 raketalari har oyda kamida bir marta koinotga koʻtariladigan muntazam rejimga oʻtadi. Bu esa xalqaro mijozlar uchun xizmat koʻrsatish tezligini oshiradi.
Shuningdek, CAS Space ilk bor dengiz platformasidan raketa uchirishni rejalashtirgan. Dengizdan amalga oshiriladigan startlar quruqlikdagi kosmodromlardan taʼminlash qiyin boʻlgan maxsus orbitalarga yuk yetkazishda katta ustunlik beradi. Bunday texnologiya Xitoyning koinotni oʻzlashtirishdagi moslashuvchanligini yangi darajaga olib chiqadi.
Oʻzbekiston kabi jadal rivojlanayotgan mamlakatlar uchun ham xususiy kosmik parvozlarning arzonlashishi va muntazamligi muhim ahamiyatga ega. Kelajakda mahalliy ilmiy doiralar va aloqa operatorlari oʻz qurilmalarini aynan mana shunday xususiy tashuvchilar orqali koinotga chiqarish imkoniyatiga ega boʻlishi mumkin.
…