Xitoyning Kinetica-1 raketasi koinotga yana sakkizta sunʼiy yoʻldoshni olib chiqdi

·21·Texno
Xitoyning Kinetica-1 raketasi koinotga yana sakkizta sunʼiy yoʻldoshni olib chiqdi

Xitoyning xususiy kosmik sanoati navbatdagi muhim muvaffaqiyatni qoʻlga kiritdi. CAS Space kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan Kinetica-1 (Lijian-1) raketasi oʻzining navbatdagi missiyasini muvaffaqiyatli yakunlab, orbitaga bir yoʻla sakkizta sunʼiy yoʻldoshni joylashtirdi. Ushbu parvoz Xitoyning tijoriy kosmonavtika sohasidagi yetakchiligini yanada mustahkamlashga xizmat qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Parvoz 15-iyun kuni Toshkent vaqti bilan tonggi soatlarda Dunfen kosmodromidan amalga oshirildi. Raketa bortidagi sakkizta apparat, jumladan, Cultural Relics 01 sunʼiy yoʻldoshi belgilangan orbitalarga aniq yetkazildi. ixbt.com nashrining xabar berishicha, barcha tizimlar shtat rejimida ishlagan va missiya toʻliq muvaffaqiyatli deb topilgan.

Tijoriy kosmonavtikadagi yangi rekord

Ushbu startdan soʻng Kinetica-1 oilasiga mansub raketalar yordamida koinotga chiqarilgan jami sunʼiy yoʻldoshlar soni 105 taga yetdi. Bu koʻrsatkich bilan mazkur raketa Xitoy tarixida 100 tadan ortiq apparatni orbitaga olib chiqqan birinchi tijoriy tashuvchi vositaga aylandi. Umumiy hisobda raketalar tomonidan koinotga yetkazilgan foydali yuk miqdori 15 tonnadan oshib ketdi.

CAS Space mutaxassislarining taʼkidlashicha, parvozlarga tayyorgarlik koʻrish jarayoni sezilarli darajada optimallashtirilgan. Dunfen kosmik zonasidagi shaxsiy infratuzilma tufayli raketani start maydonchasida tayyorlash vaqti atigi oʻn kungacha qisqartirildi. Bu esa parvozlar chastotasini oshirish imkonini beradi.

Kelajak rejalari: Dengizdan uchirish va muntazamlik

Kompaniya 2026-yilning ikkinchi yarmidan boshlab yangi bosqichga oʻtishni rejalashtirmoqda. Dastur bosh konstruktori oʻrinbosari Men Syanfu maʼlum qilishicha, Kinetica-1 raketalari har oyda kamida bir marta koinotga koʻtariladigan muntazam rejimga oʻtadi. Bu esa xalqaro mijozlar uchun xizmat koʻrsatish tezligini oshiradi.

Shuningdek, CAS Space ilk bor dengiz platformasidan raketa uchirishni rejalashtirgan. Dengizdan amalga oshiriladigan startlar quruqlikdagi kosmodromlardan taʼminlash qiyin boʻlgan maxsus orbitalarga yuk yetkazishda katta ustunlik beradi. Bunday texnologiya Xitoyning koinotni oʻzlashtirishdagi moslashuvchanligini yangi darajaga olib chiqadi.

Oʻzbekiston kabi jadal rivojlanayotgan mamlakatlar uchun ham xususiy kosmik parvozlarning arzonlashishi va muntazamligi muhim ahamiyatga ega. Kelajakda mahalliy ilmiy doiralar va aloqa operatorlari oʻz qurilmalarini aynan mana shunday xususiy tashuvchilar orqali koinotga chiqarish imkoniyatiga ega boʻlishi mumkin.

XitoyKoinotRaketaTexnologiyaCAS Space
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Galaxy S27 Xitoy displeylari bilan jihozlanishi mumkin: Samsung va BOE kelishuvga yaqinGalaxy S27 Xitoy displeylari bilan jihozlanishi mumkin: Samsung va BOE kelishuvga yaqinBugun, 12:27Starlink Karib dengizidagi «Sigir oroli»ni yuqori tezlikdagi internet bilan taʼminladiStarlink Karib dengizidagi «Sigir oroli»ni yuqori tezlikdagi internet bilan taʼminladiBugun, 12:26Koinotda inqilob: Sunʼiy yoʻldosh ilk bor mustaqil ravishda obyektlarni qidirishni oʻrgandiKoinotda inqilob: Sunʼiy yoʻldosh ilk bor mustaqil ravishda obyektlarni qidirishni oʻrgandiBugun, 12:24Google Earth foydalanuvchilari uchun bepul aviatsimulyator rejimi ishga tushirildiGoogle Earth foydalanuvchilari uchun bepul aviatsimulyator rejimi ishga tushirildiBugun, 11:55Rossiyada "Gosuslugi" orqali 2 millionga yaqin SIM-karta bloklab qoʻyildiRossiyada "Gosuslugi" orqali 2 millionga yaqin SIM-karta bloklab qoʻyildiBugun, 11:28Qozogʻiston NVIDIA chiplari asosida Markaziy Osiyodagi eng yirik sunʼiy intellekt klasterini quradiQozogʻiston NVIDIA chiplari asosida Markaziy Osiyodagi eng yirik sunʼiy intellekt klasterini quradiBugun, 11:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus