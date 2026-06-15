Google Earth foydalanuvchilari uchun bepul aviatsimulyator rejimi ishga tushirildi

·23·Texno
Google Earth foydalanuvchilari uchun bepul aviatsimulyator rejimi ishga tushirildi

Google kompaniyasi oʻzining mashhur Google Earth (Google Sayyora) servisi uchun qiziqarli yangilanishni taqdim etdi. Endilikda foydalanuvchilar maxsus aviatsimulyator rejimi yordamida butun dunyo boʻylab virtual parvozlarni amalga oshirishlari mumkin. Ushbu funksiya foydalanuvchilarga sayyoramizning istalgan nuqtasini qush parvozi balandligidan turib tomosha qilish imkoniyatini beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hozircha ushbu aviatsimulyator eksperimental rejimda ishlamoqda, shu sababli unda maʼlum texnik cheklovlar mavjud. Ishlab chiquvchilarning taʼkidlashicha, yangi funksiya hozircha faqat Google Earth servisining veb-versiyasida mavjud boʻlib, mobil ilovalarda hali toʻliq joriy etilmagan. Bu foydalanuvchilarga qoʻshimcha dasturiy taʼminot oʻrnatmasdan turib, toʻgʻridan-toʻgʻri brauzer orqali parvoz qilish imkonini beradi.

Aviatsimulyatorning oʻziga xos jihati shundaki, u foydalanuvchiga parvoz jarayoniga toʻliq shoʻngʻish hissini berish uchun ishlab chiqilgan. Biroq ixbt.com nashri bergan maʼlumotga koʻra, undagi parvoz fizikasi ancha soddalashtirilgan. Yaʼni, ushbu rejim yuqori aniqlikdagi aerodinamik mashgʻulotlar uchun emas, balki koʻproq tanishuv va koʻngilochar maqsadlar uchun moʻljallangan.

Texnik imkoniyatlar va cheklovlar

Parvoz davomida Google Earth platformasidagi uch oʻlchamli (3D) binolar va yuqori aniqlikdagi tasvirlar dinamik tarzda yuklanib boradi. Bu esa foydalanuvchiga real vaqt rejimida dunyoning yirik megapolislari va tabiiy landshaftlarini batafsil koʻrish imkonini beradi. Shuni yodda tutish kerakki, vizual sifat bevosita internet tezligiga bogʻliq boʻladi.

Dasturchilarning ogohlantirishicha, ekstremal tezlikda uchish yoki internet oʻtkazuvchanligi past boʻlgan holatlarda tasvirlarning yuklanishida vaqtinchalik kechikishlar kuzatilishi mumkin. Bu esa parvoz tajribasiga biroz taʼsir koʻrsatishi ehtimoldan xoli emas. Shunga qaramay, servisning bepul ekanligi va keng qamrovli xaritalar bazasi uni koʻplab foydalanuvchilar uchun jozibador qiladi.

Aviatsimulyatorni ishga tushirish uchun Google Earth veb-saytiga kirish va sozlamalar orqali tegishli rejimni tanlash kifoya. Foydalanuvchilar turli nuqtalardan parvozni boshlashlari va dunyo boʻylab virtual sayohatga chiqishlari mumkin. Ushbu yangilanish Googleʼning geografik maʼlumotlarni nafaqat maʼlumot manbai, balki interaktiv koʻngilochar vositaga aylantirish strategiyasining bir qismidir.

GoogleGoogle EarthTexnologiyaAviatsimulyatorInternet
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Galaxy S27 Xitoy displeylari bilan jihozlanishi mumkin: Samsung va BOE kelishuvga yaqinGalaxy S27 Xitoy displeylari bilan jihozlanishi mumkin: Samsung va BOE kelishuvga yaqinBugun, 12:27Starlink Karib dengizidagi «Sigir oroli»ni yuqori tezlikdagi internet bilan taʼminladiStarlink Karib dengizidagi «Sigir oroli»ni yuqori tezlikdagi internet bilan taʼminladiBugun, 12:26Koinotda inqilob: Sunʼiy yoʻldosh ilk bor mustaqil ravishda obyektlarni qidirishni oʻrgandiKoinotda inqilob: Sunʼiy yoʻldosh ilk bor mustaqil ravishda obyektlarni qidirishni oʻrgandiBugun, 12:24Xitoyning Kinetica-1 raketasi koinotga yana sakkizta sunʼiy yoʻldoshni olib chiqdiXitoyning Kinetica-1 raketasi koinotga yana sakkizta sunʼiy yoʻldoshni olib chiqdiBugun, 11:57Rossiyada "Gosuslugi" orqali 2 millionga yaqin SIM-karta bloklab qoʻyildiRossiyada "Gosuslugi" orqali 2 millionga yaqin SIM-karta bloklab qoʻyildiBugun, 11:28Qozogʻiston NVIDIA chiplari asosida Markaziy Osiyodagi eng yirik sunʼiy intellekt klasterini quradiQozogʻiston NVIDIA chiplari asosida Markaziy Osiyodagi eng yirik sunʼiy intellekt klasterini quradiBugun, 11:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus