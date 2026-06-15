Google Earth foydalanuvchilari uchun bepul aviatsimulyator rejimi ishga tushirildi
Google kompaniyasi oʻzining mashhur Google Earth (Google Sayyora) servisi uchun qiziqarli yangilanishni taqdim etdi. Endilikda foydalanuvchilar maxsus aviatsimulyator rejimi yordamida butun dunyo boʻylab virtual parvozlarni amalga oshirishlari mumkin. Ushbu funksiya foydalanuvchilarga sayyoramizning istalgan nuqtasini qush parvozi balandligidan turib tomosha qilish imkoniyatini beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Hozircha ushbu aviatsimulyator eksperimental rejimda ishlamoqda, shu sababli unda maʼlum texnik cheklovlar mavjud. Ishlab chiquvchilarning taʼkidlashicha, yangi funksiya hozircha faqat Google Earth servisining veb-versiyasida mavjud boʻlib, mobil ilovalarda hali toʻliq joriy etilmagan. Bu foydalanuvchilarga qoʻshimcha dasturiy taʼminot oʻrnatmasdan turib, toʻgʻridan-toʻgʻri brauzer orqali parvoz qilish imkonini beradi.
Aviatsimulyatorning oʻziga xos jihati shundaki, u foydalanuvchiga parvoz jarayoniga toʻliq shoʻngʻish hissini berish uchun ishlab chiqilgan. Biroq ixbt.com nashri bergan maʼlumotga koʻra, undagi parvoz fizikasi ancha soddalashtirilgan. Yaʼni, ushbu rejim yuqori aniqlikdagi aerodinamik mashgʻulotlar uchun emas, balki koʻproq tanishuv va koʻngilochar maqsadlar uchun moʻljallangan.
Texnik imkoniyatlar va cheklovlarParvoz davomida Google Earth platformasidagi uch oʻlchamli (3D) binolar va yuqori aniqlikdagi tasvirlar dinamik tarzda yuklanib boradi. Bu esa foydalanuvchiga real vaqt rejimida dunyoning yirik megapolislari va tabiiy landshaftlarini batafsil koʻrish imkonini beradi. Shuni yodda tutish kerakki, vizual sifat bevosita internet tezligiga bogʻliq boʻladi.
Dasturchilarning ogohlantirishicha, ekstremal tezlikda uchish yoki internet oʻtkazuvchanligi past boʻlgan holatlarda tasvirlarning yuklanishida vaqtinchalik kechikishlar kuzatilishi mumkin. Bu esa parvoz tajribasiga biroz taʼsir koʻrsatishi ehtimoldan xoli emas. Shunga qaramay, servisning bepul ekanligi va keng qamrovli xaritalar bazasi uni koʻplab foydalanuvchilar uchun jozibador qiladi.
Aviatsimulyatorni ishga tushirish uchun Google Earth veb-saytiga kirish va sozlamalar orqali tegishli rejimni tanlash kifoya. Foydalanuvchilar turli nuqtalardan parvozni boshlashlari va dunyo boʻylab virtual sayohatga chiqishlari mumkin. Ushbu yangilanish Googleʼning geografik maʼlumotlarni nafaqat maʼlumot manbai, balki interaktiv koʻngilochar vositaga aylantirish strategiyasining bir qismidir.
…