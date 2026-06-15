Koinotda inqilob: Sunʼiy yoʻldosh ilk bor mustaqil ravishda obyektlarni qidirishni oʻrgandi

·0·Texno
Koinotda inqilob: Sunʼiy yoʻldosh ilk bor mustaqil ravishda obyektlarni qidirishni oʻrgandi

Koinot texnologiyalari sohasida tarixiy burilish yuz berdi: Yer kuzatuv sunʼiy yoʻldoshi inson aralashuvisiz, mustaqil ravishda oʻzi qidirayotgan obyektlarni aniqlashga muvaffaq boʻldi. Aprel oyida amalga oshirilgan ushbu tajriba orbitada vizual-lingvistik model (VLM) qoʻllanilgan ilk holat sifatida qayd etildi. Bu kashfiyot koinot datchiklarining imkoniyatlarini tubdan oʻzgartirib, ularning samaradorligini yangi bosqichga olib chiqishi kutilmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Odatda sunʼiy yoʻldoshlar katta hajmdagi xom maʼlumotlarni Yerga uzatadi, u yerda esa tahlilchilar maxsus algoritmlar yoki bevosita inson koʻzi yordamida tasvirlarni oʻrganib chiqadi. Biroq Loft Orbital kompaniyasi tomonidan qurilgan Yam-9 qurilmasida NASA Jet Propulsion Laboratory (JPL) mutaxassislari yaratgan dasturiy taʼminot ishga tushirildi. Bu tizim oddiy inson tilidagi soʻrovlar asosida qiziqarli hududlarni mustaqil ravishda ajratib koʻrsata oldi.

Google DeepMind texnologiyasi koinot xizmatida

Mazkur muvaffaqiyatning asosida Google DeepMind tomonidan ishlab chiqilgan Gemma 3 modeli yotadi. Ushbu vizual-lingvistik model cheklangan texnik imkoniyatlarga ega boʻlgan qurilmalarda, yaʼni maʼlumotlar markazidan uzoqda ishlash uchun maxsus moslashtirilgan. VLM modellari matnli mantiqni tasvirlarni tahlil qilish qobiliyati bilan birlashtiradi. Masalan, tadqiqotchilar modeldan tabiat va insoniyat infratuzilmasi tutashgan hududlarni yoki temir yoʻl tugunlari atrofidagi inshootlarni topishni soʻrashganida, sunʼiy intellekt bu vazifani muvaffaqiyatli bajardi.

Ushbu namoyish ikki jihatdan muhim ahamiyatga ega. Qisqa muddatli istiqbolda bu koinot datchiklarini foydaliroq qiladi, chunki sunʼiy yoʻldosh maʼlumotlarni orbitaning oʻzidayoq saralab, Yerga faqat eng muhimlarini yuboradi. Bu esa tahlilchilar zimmasidagi ulkan maʼlumotlar oqimini sezilarli darajada kamaytiradi. Uzoq muddatli istiqbolda esa, bu koinotda keng koʻlamli sunʼiy intellekt infratuzilmasini yaratish mumkinligini isbotlaydi.

Doimiy nazorat va muloqot imkoniyati

Loft Orbital vakili Paul Lasserreʼning TechCrunch nashriga maʼlum qilishicha, ushbu texnologiya koinotda "doimiy navbatchilik" tizimini yaratishga yoʻl ochadi. Endilikda sunʼiy yoʻldoshga oddiygina qilib: "Men uchun mana bu chegarani kuzat va shubhali holat sezilsa, xabar ber", degan topshiriqni berish va u bilan muloqot qilish mumkin boʻladi. Bu esa xavfsizlik va monitoring masalalarida mutlaqo yangi darajadir.

Yam-9 sunʼiy yoʻldoshi orbitaga 2025-yilning kuzida uchirilgan boʻlib, u kompaniyaning sunʼiy intellekt loyihalari uchun oʻziga xos sinov maydonchasi vazifasini oʻtaydi. Qurilma bortida koinot hisoblash ishlari uchun eng yetakchi chiplardan biri — NVIDIA Jetson Orin AGX GPU oʻrnatilgan. NASA JPL muhandislari Gemma 3 modelini ushbu cheklangan xotira va resurslar sharoitida ishlashi uchun sezilarli darajada soddalashtirishga muvaffaq boʻlishdi.

Hozirda boshqa yirik kompaniyalar ham ushbu yoʻnalishda faol ish olib bormoqda. Masalan, Planet Labs oʻz sunʼiy yoʻldoshlarida oddiy obyektlarni aniqlash uchun NVIDIA chiplaridan foydalanmoqda va kelajakda murakkabroq VLM modellarini joriy etishni rejalashtirmoqda. Kepler Communications ham koinotda hisoblash quvvatlarini oshirish ustida ishlamoqda. Maqsad — butun Yer yuzini real vaqt rejimida qamrab oluvchi 50 tadan 100 tagacha aqlli sunʼiy yoʻldoshlar turkumini yaratishdir.

Sunʼiy IntellektKoinotNASAGoogleTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Galaxy S27 Xitoy displeylari bilan jihozlanishi mumkin: Samsung va BOE kelishuvga yaqinGalaxy S27 Xitoy displeylari bilan jihozlanishi mumkin: Samsung va BOE kelishuvga yaqinBugun, 12:27Starlink Karib dengizidagi «Sigir oroli»ni yuqori tezlikdagi internet bilan taʼminladiStarlink Karib dengizidagi «Sigir oroli»ni yuqori tezlikdagi internet bilan taʼminladiBugun, 12:26Xitoyning Kinetica-1 raketasi koinotga yana sakkizta sunʼiy yoʻldoshni olib chiqdiXitoyning Kinetica-1 raketasi koinotga yana sakkizta sunʼiy yoʻldoshni olib chiqdiBugun, 11:57Google Earth foydalanuvchilari uchun bepul aviatsimulyator rejimi ishga tushirildiGoogle Earth foydalanuvchilari uchun bepul aviatsimulyator rejimi ishga tushirildiBugun, 11:55Rossiyada "Gosuslugi" orqali 2 millionga yaqin SIM-karta bloklab qoʻyildiRossiyada "Gosuslugi" orqali 2 millionga yaqin SIM-karta bloklab qoʻyildiBugun, 11:28Qozogʻiston NVIDIA chiplari asosida Markaziy Osiyodagi eng yirik sunʼiy intellekt klasterini quradiQozogʻiston NVIDIA chiplari asosida Markaziy Osiyodagi eng yirik sunʼiy intellekt klasterini quradiBugun, 11:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus