Koinotda inqilob: Sunʼiy yoʻldosh ilk bor mustaqil ravishda obyektlarni qidirishni oʻrgandi
Koinot texnologiyalari sohasida tarixiy burilish yuz berdi: Yer kuzatuv sunʼiy yoʻldoshi inson aralashuvisiz, mustaqil ravishda oʻzi qidirayotgan obyektlarni aniqlashga muvaffaq boʻldi. Aprel oyida amalga oshirilgan ushbu tajriba orbitada vizual-lingvistik model (VLM) qoʻllanilgan ilk holat sifatida qayd etildi. Bu kashfiyot koinot datchiklarining imkoniyatlarini tubdan oʻzgartirib, ularning samaradorligini yangi bosqichga olib chiqishi kutilmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Odatda sunʼiy yoʻldoshlar katta hajmdagi xom maʼlumotlarni Yerga uzatadi, u yerda esa tahlilchilar maxsus algoritmlar yoki bevosita inson koʻzi yordamida tasvirlarni oʻrganib chiqadi. Biroq Loft Orbital kompaniyasi tomonidan qurilgan Yam-9 qurilmasida NASA Jet Propulsion Laboratory (JPL) mutaxassislari yaratgan dasturiy taʼminot ishga tushirildi. Bu tizim oddiy inson tilidagi soʻrovlar asosida qiziqarli hududlarni mustaqil ravishda ajratib koʻrsata oldi.
Google DeepMind texnologiyasi koinot xizmatidaMazkur muvaffaqiyatning asosida Google DeepMind tomonidan ishlab chiqilgan Gemma 3 modeli yotadi. Ushbu vizual-lingvistik model cheklangan texnik imkoniyatlarga ega boʻlgan qurilmalarda, yaʼni maʼlumotlar markazidan uzoqda ishlash uchun maxsus moslashtirilgan. VLM modellari matnli mantiqni tasvirlarni tahlil qilish qobiliyati bilan birlashtiradi. Masalan, tadqiqotchilar modeldan tabiat va insoniyat infratuzilmasi tutashgan hududlarni yoki temir yoʻl tugunlari atrofidagi inshootlarni topishni soʻrashganida, sunʼiy intellekt bu vazifani muvaffaqiyatli bajardi.
Ushbu namoyish ikki jihatdan muhim ahamiyatga ega. Qisqa muddatli istiqbolda bu koinot datchiklarini foydaliroq qiladi, chunki sunʼiy yoʻldosh maʼlumotlarni orbitaning oʻzidayoq saralab, Yerga faqat eng muhimlarini yuboradi. Bu esa tahlilchilar zimmasidagi ulkan maʼlumotlar oqimini sezilarli darajada kamaytiradi. Uzoq muddatli istiqbolda esa, bu koinotda keng koʻlamli sunʼiy intellekt infratuzilmasini yaratish mumkinligini isbotlaydi.
Doimiy nazorat va muloqot imkoniyatiLoft Orbital vakili Paul Lasserreʼning TechCrunch nashriga maʼlum qilishicha, ushbu texnologiya koinotda "doimiy navbatchilik" tizimini yaratishga yoʻl ochadi. Endilikda sunʼiy yoʻldoshga oddiygina qilib: "Men uchun mana bu chegarani kuzat va shubhali holat sezilsa, xabar ber", degan topshiriqni berish va u bilan muloqot qilish mumkin boʻladi. Bu esa xavfsizlik va monitoring masalalarida mutlaqo yangi darajadir.
Yam-9 sunʼiy yoʻldoshi orbitaga 2025-yilning kuzida uchirilgan boʻlib, u kompaniyaning sunʼiy intellekt loyihalari uchun oʻziga xos sinov maydonchasi vazifasini oʻtaydi. Qurilma bortida koinot hisoblash ishlari uchun eng yetakchi chiplardan biri — NVIDIA Jetson Orin AGX GPU oʻrnatilgan. NASA JPL muhandislari Gemma 3 modelini ushbu cheklangan xotira va resurslar sharoitida ishlashi uchun sezilarli darajada soddalashtirishga muvaffaq boʻlishdi.
Hozirda boshqa yirik kompaniyalar ham ushbu yoʻnalishda faol ish olib bormoqda. Masalan, Planet Labs oʻz sunʼiy yoʻldoshlarida oddiy obyektlarni aniqlash uchun NVIDIA chiplaridan foydalanmoqda va kelajakda murakkabroq VLM modellarini joriy etishni rejalashtirmoqda. Kepler Communications ham koinotda hisoblash quvvatlarini oshirish ustida ishlamoqda. Maqsad — butun Yer yuzini real vaqt rejimida qamrab oluvchi 50 tadan 100 tagacha aqlli sunʼiy yoʻldoshlar turkumini yaratishdir.
…