Windows 11 tizimidagi yangi yangilanish jiddiy nosozliklarni keltirib chiqardi
Microsoft kompaniyasi tomonidan Windows 11 operatsion tizimi uchun chiqarilgan navbatdagi KB5094126 xavfsizlik yangilanishi koʻplab foydalanuvchilar uchun kutilmagan muammolarni keltirib chiqardi. Tizim barqarorligini oshirishga qaratilgan ushbu paket oʻrnatilgandan soʻng, butun dunyo boʻylab kompyuter egalari turli texnik nosozliklar, jumladan, tizimning butunlay toʻxtab qolishi va maʼlumotlarga kirish imkoniyati cheklangani haqida xabar bermoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Hozirda texnik qoʻllab-quvvatlash forumlari va ijtimoiy tarmoqlar foydalanuvchilarning shikoyatlari bilan toʻlib-toshgan. Eng koʻp tarqalgan muammolardan biri — HP brendi ostidagi qurilmalarda kuzatilayotgan "koʻk oʻlim ekrani" (BSOD) hodisasidir. Mutaxassislarning fikricha, bu holat Microsoft tomonidan amalga oshirilayotgan Secure Boot sertifikatlarini yangilash jarayoni bilan bogʻliq boʻlishi mumkin.
Tizimning qotib qolishi va bulutli xizmatlardagi xatolarFaqatgina HP foydalanuvchilari emas, balki Lenovo noutbuklari egalari ham jiddiy qiyinchiliklarga duch kelishmoqda. Xususan, ushbu qurilmalarda tizimning toʻliq muzlab qolishi (freezing) holatlari tez-tez kuzatilmoqda. Bundan tashqari, koʻplab foydalanuvchilar OneDrive va Dropbox kabi bulutli xizmatlardagi fayllariga kira olmayotganliklarini bildirishgan.
Tizim administratorlari tomonidan oʻtkazilgan surishtiruvlar shuni koʻrsatdiki, bulutli xizmatlar bilan bogʻliq muammo foydalanuvchi hisoblarini nazorat qilish (UAC) sozlamalari bilan bogʻliq. Maʼlum boʻlishicha, nosozlik asosan UAC oʻchirib qoʻyilgan va foydalanuvchi lokal administrator huquqiga ega boʻlgan muhitda yuzaga kelmoqda. Muammoni vaqtincha hal qilish uchun UAC sozlamalarini standart holatga qaytarish tavsiya etilmoqda.
BitLocker va xavfsizlik choralariYana bir jiddiy xavf BitLocker diskni shifrlash tizimi bilan bogʻliq boʻlib chiqdi. Baʼzi hollarda yangilanish oʻrnatilgandan soʻng, tizim avtomatik ravishda tiklash rejimiga oʻtib ketmoqda va foydalanuvchidan diskni ochish uchun maxsus kalitni kiritishni talab qilmoqda. Bu esa oʻz kalitini saqlab qoʻymagan foydalanuvchilar uchun maʼlumotlarni yoʻqotish xavfini tugʻdiradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Microsoft hozirda ushbu xatoliklarni oʻrganmoqda va yaqin vaqt ichida navbatdan tashqari tuzatish paketini (hotfix) chiqarishi kutilmoqda. Oʻzbekistonlik foydalanuvchilarga ham tizim yangilanishlarini oʻrnatishda ehtiyotkor boʻlish va muhim maʼlumotlarning zaxira nusxasini yaratish tavsiya etiladi.
Hozircha muammolarga duch kelgan foydalanuvchilar uchun quyidagi vaqtinchalik choralar taklif etilmoqda:
- UAC (User Account Control) sozlamalarini yoqish;
- Agar tizim barqaror ishlamasa, KB5094126 yangilanishini oʻchirib tashlash;
- BitLocker tiklash kalitini Microsoft hisobidan tekshirib koʻrish.
…