Windows 11 tizimidagi yangi yangilanish jiddiy nosozliklarni keltirib chiqardi

·25·Texno
Windows 11 tizimidagi yangi yangilanish jiddiy nosozliklarni keltirib chiqardi

Microsoft kompaniyasi tomonidan Windows 11 operatsion tizimi uchun chiqarilgan navbatdagi KB5094126 xavfsizlik yangilanishi koʻplab foydalanuvchilar uchun kutilmagan muammolarni keltirib chiqardi. Tizim barqarorligini oshirishga qaratilgan ushbu paket oʻrnatilgandan soʻng, butun dunyo boʻylab kompyuter egalari turli texnik nosozliklar, jumladan, tizimning butunlay toʻxtab qolishi va maʼlumotlarga kirish imkoniyati cheklangani haqida xabar bermoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hozirda texnik qoʻllab-quvvatlash forumlari va ijtimoiy tarmoqlar foydalanuvchilarning shikoyatlari bilan toʻlib-toshgan. Eng koʻp tarqalgan muammolardan biri — HP brendi ostidagi qurilmalarda kuzatilayotgan "koʻk oʻlim ekrani" (BSOD) hodisasidir. Mutaxassislarning fikricha, bu holat Microsoft tomonidan amalga oshirilayotgan Secure Boot sertifikatlarini yangilash jarayoni bilan bogʻliq boʻlishi mumkin.

Tizimning qotib qolishi va bulutli xizmatlardagi xatolar

Faqatgina HP foydalanuvchilari emas, balki Lenovo noutbuklari egalari ham jiddiy qiyinchiliklarga duch kelishmoqda. Xususan, ushbu qurilmalarda tizimning toʻliq muzlab qolishi (freezing) holatlari tez-tez kuzatilmoqda. Bundan tashqari, koʻplab foydalanuvchilar OneDrive va Dropbox kabi bulutli xizmatlardagi fayllariga kira olmayotganliklarini bildirishgan.

Tizim administratorlari tomonidan oʻtkazilgan surishtiruvlar shuni koʻrsatdiki, bulutli xizmatlar bilan bogʻliq muammo foydalanuvchi hisoblarini nazorat qilish (UAC) sozlamalari bilan bogʻliq. Maʼlum boʻlishicha, nosozlik asosan UAC oʻchirib qoʻyilgan va foydalanuvchi lokal administrator huquqiga ega boʻlgan muhitda yuzaga kelmoqda. Muammoni vaqtincha hal qilish uchun UAC sozlamalarini standart holatga qaytarish tavsiya etilmoqda.

BitLocker va xavfsizlik choralari

Yana bir jiddiy xavf BitLocker diskni shifrlash tizimi bilan bogʻliq boʻlib chiqdi. Baʼzi hollarda yangilanish oʻrnatilgandan soʻng, tizim avtomatik ravishda tiklash rejimiga oʻtib ketmoqda va foydalanuvchidan diskni ochish uchun maxsus kalitni kiritishni talab qilmoqda. Bu esa oʻz kalitini saqlab qoʻymagan foydalanuvchilar uchun maʼlumotlarni yoʻqotish xavfini tugʻdiradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Microsoft hozirda ushbu xatoliklarni oʻrganmoqda va yaqin vaqt ichida navbatdan tashqari tuzatish paketini (hotfix) chiqarishi kutilmoqda. Oʻzbekistonlik foydalanuvchilarga ham tizim yangilanishlarini oʻrnatishda ehtiyotkor boʻlish va muhim maʼlumotlarning zaxira nusxasini yaratish tavsiya etiladi.

Hozircha muammolarga duch kelgan foydalanuvchilar uchun quyidagi vaqtinchalik choralar taklif etilmoqda:

  • UAC (User Account Control) sozlamalarini yoqish;
  • Agar tizim barqaror ishlamasa, KB5094126 yangilanishini oʻchirib tashlash;
  • BitLocker tiklash kalitini Microsoft hisobidan tekshirib koʻrish.

Windows 11MicrosoftYangilanishTexnologiyaNosozlik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Galactic Energy kompaniyasi Ceres-2 raketa halokati sabablarini ochiqladiGalactic Energy kompaniyasi Ceres-2 raketa halokati sabablarini ochiqladiBugun, 13:55Hindistonning Sarvam startapi 234 million dollar investitsiya jalb qilib, unikorn maqomiga erishdiHindistonning Sarvam startapi 234 million dollar investitsiya jalb qilib, unikorn maqomiga erishdiBugun, 13:53Fox korporatsiyasi Roku striming platformasini 22 milliard dollarga sotib olmoqdaFox korporatsiyasi Roku striming platformasini 22 milliard dollarga sotib olmoqdaBugun, 13:51OnePlus hamyonbop smartfonlar bozorini portlatmoqchi: Yangi N6 modeli anons qilindiOnePlus hamyonbop smartfonlar bozorini portlatmoqchi: Yangi N6 modeli anons qilindiBugun, 13:29Sunʼiy intellekt agentlari uchun raqamli pasport: NewCore startapi 66 million dollar jalb qildiSunʼiy intellekt agentlari uchun raqamli pasport: NewCore startapi 66 million dollar jalb qildiBugun, 13:25Huawei Windows tizimidan voz kechmoqda: HarmonyOS oʻrnatilgan ilk kompyuterlar chiqadiHuawei Windows tizimidan voz kechmoqda: HarmonyOS oʻrnatilgan ilk kompyuterlar chiqadiBugun, 12:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus