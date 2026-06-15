Rostex dronlarga qarshi tizimlarga sunʼiy intellekt texnologiyalarini joriy etmoqda
Zamonaviy harbiy toʻqnashuvlarda uchuvchisiz uchish apparatlari (UUA) roli keskin oshib borayotgan bir paytda, Rossiyaning Rostex davlat korporatsiyasi dronlarga qarshi kurash tizimlarini tubdan yangilashga kirishdi. Endilikda ushbu majmualar sunʼiy intellekt (SI) algoritmlari yordamida boshqariladi, bu esa mudofaa tizimlarining samaradorligini yangi bosqichga olib chiqishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
"Rosel" xoldingi eksperti Nataliya Kotlyarning taʼkidlashicha, hozirgi kunda sohadagi asosiy trend oddiy radioelektron bloklash vositalaridan (shovqin beruvchi qurilmalar) sunʼiy intellekt tomonidan boshqariladigan yagona va markazlashgan mudofaa tizimlariga oʻtishdan iborat. Bu oʻzgarish dronlar hujumi paytida inson omilining cheklanganligi bilan bogʻliq.
Tezkor reaksiya va koʻp bosqichli himoyaMutaxassislarning fikriga koʻra, ayniqsa, dronlar toʻdasi (swarm) bilan hujum qilinganda, inson operatori barcha tahdidlarga birdek tezkor munosabat bildirishga ulgurmaydi. Sunʼiy intellekt esa soniyaning ulushlari ichida nishonni aniqlash, uning turini tasniflash va eng maqbul yoʻq qilish usulini tanlash imkoniyatiga ega. Bu jarayonda reaksiya tezligi eng muhim omil boʻlib xizmat qiladi.
Yangi ishlanmalar koʻp darajali himoya tizimini yaratishga qaratilgan boʻlib, u quyidagi elementlarni oʻz ichiga oladi:
- Radioelektron kurash (REK) vositalari;
- Kinetik tutib qolish (toʻgʻridan-toʻgʻri urib tushirish);
- Fizik toʻsiqlar va passiv himoya elementlari.
Integratsiyalashgan mudofaa qalqoniLoyiha doirasida "Rosel" korxonasi nishonlarni aniqlash va intellektual integratsiya vositalarini ishlab chiqmoqda. Shu bilan birga, Rostex tarkibidagi boshqa tuzilmalar bevosita zarba beruvchi majmualarni yetkazib beradi. Bular qatoriga mashhur "Pansir" zenit-raketa majmualari, SKVP radiolokatsiya stansiyalari hamda "Sitatel" va "Zubr" kabi artilleriya tizimlari kiradi.
Ushbu texnologiyalarning oʻzaro uygʻunlashuvi dronlarga qarshi yuqori samarali "aqlli qalqon" yaratish imkonini beradi. Ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, bunday tizimlar nafaqat harbiy obʼyektlarni, balki muhim fuqarolik infratuzilmalarini ham turli xil havo hujumlaridan ishonchli himoya qila oladi.
Oʻzbekiston va mintaqaviy xavfsizlik nuqtai nazaridan qaraganda, dronlarga qarshi kurash texnologiyalari rivojlanishi strategik ahamiyatga ega. Global texnologik poyga sharoitida sunʼiy intellektning mudofaa tizimlariga integratsiyasi yaqin kelajakda harbiy sanoatning ajralmas qismiga aylanishi shubhasiz.
…