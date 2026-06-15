Rostex dronlarga qarshi tizimlarga sunʼiy intellekt texnologiyalarini joriy etmoqda

·0·Texno
Rostex dronlarga qarshi tizimlarga sunʼiy intellekt texnologiyalarini joriy etmoqda

Zamonaviy harbiy toʻqnashuvlarda uchuvchisiz uchish apparatlari (UUA) roli keskin oshib borayotgan bir paytda, Rossiyaning Rostex davlat korporatsiyasi dronlarga qarshi kurash tizimlarini tubdan yangilashga kirishdi. Endilikda ushbu majmualar sunʼiy intellekt (SI) algoritmlari yordamida boshqariladi, bu esa mudofaa tizimlarining samaradorligini yangi bosqichga olib chiqishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

"Rosel" xoldingi eksperti Nataliya Kotlyarning taʼkidlashicha, hozirgi kunda sohadagi asosiy trend oddiy radioelektron bloklash vositalaridan (shovqin beruvchi qurilmalar) sunʼiy intellekt tomonidan boshqariladigan yagona va markazlashgan mudofaa tizimlariga oʻtishdan iborat. Bu oʻzgarish dronlar hujumi paytida inson omilining cheklanganligi bilan bogʻliq.

Tezkor reaksiya va koʻp bosqichli himoya

Mutaxassislarning fikriga koʻra, ayniqsa, dronlar toʻdasi (swarm) bilan hujum qilinganda, inson operatori barcha tahdidlarga birdek tezkor munosabat bildirishga ulgurmaydi. Sunʼiy intellekt esa soniyaning ulushlari ichida nishonni aniqlash, uning turini tasniflash va eng maqbul yoʻq qilish usulini tanlash imkoniyatiga ega. Bu jarayonda reaksiya tezligi eng muhim omil boʻlib xizmat qiladi.

Yangi ishlanmalar koʻp darajali himoya tizimini yaratishga qaratilgan boʻlib, u quyidagi elementlarni oʻz ichiga oladi:

  • Radioelektron kurash (REK) vositalari;
  • Kinetik tutib qolish (toʻgʻridan-toʻgʻri urib tushirish);
  • Fizik toʻsiqlar va passiv himoya elementlari.
Zamonaviy texnologik tahdidlar, xususan, optik tolali aloqa orqali boshqariladigan dronlar yoki Starlink tizimidan foydalanuvchi apparatlar anʼanaviy REK vositalari uchun qiyinchilik tugʻdirmoqda. Shuning uchun Rostex muhandislari bunday nishonlarni aniqlashda passiv kogerent lokatsiya usullaridan va ularni yoʻq qilishda kinetik vositalardan foydalanishni taklif etmoqda.

Integratsiyalashgan mudofaa qalqoni

Loyiha doirasida "Rosel" korxonasi nishonlarni aniqlash va intellektual integratsiya vositalarini ishlab chiqmoqda. Shu bilan birga, Rostex tarkibidagi boshqa tuzilmalar bevosita zarba beruvchi majmualarni yetkazib beradi. Bular qatoriga mashhur "Pansir" zenit-raketa majmualari, SKVP radiolokatsiya stansiyalari hamda "Sitatel" va "Zubr" kabi artilleriya tizimlari kiradi.

Ushbu texnologiyalarning oʻzaro uygʻunlashuvi dronlarga qarshi yuqori samarali "aqlli qalqon" yaratish imkonini beradi. Ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, bunday tizimlar nafaqat harbiy obʼyektlarni, balki muhim fuqarolik infratuzilmalarini ham turli xil havo hujumlaridan ishonchli himoya qila oladi.

Oʻzbekiston va mintaqaviy xavfsizlik nuqtai nazaridan qaraganda, dronlarga qarshi kurash texnologiyalari rivojlanishi strategik ahamiyatga ega. Global texnologik poyga sharoitida sunʼiy intellektning mudofaa tizimlariga integratsiyasi yaqin kelajakda harbiy sanoatning ajralmas qismiga aylanishi shubhasiz.

RostexDronlarSunʼiy IntellektTexnologiyaMudofaa
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Amazfit brendi oʻzining yangi flagman soati — Cheetah 2 Pro modelini taqdim etdiAmazfit brendi oʻzining yangi flagman soati — Cheetah 2 Pro modelini taqdim etdiBugun, 15:58Kiberxavfsizlik mutaxassislari AQSH hukumatining Anthropic modellariga taqiqiga qarshi chiqdiKiberxavfsizlik mutaxassislari AQSH hukumatining Anthropic modellariga taqiqiga qarshi chiqdiBugun, 15:29Portativ oʻyin konsollari bozori oʻsmoqda: AliExpress eng ommabop modellarni eʼlon qildiPortativ oʻyin konsollari bozori oʻsmoqda: AliExpress eng ommabop modellarni eʼlon qildiBugun, 15:28Hindistondagi Kudankulam AESning beshinchi energoblogida reaktor korpusi oʻrnatildiHindistondagi Kudankulam AESning beshinchi energoblogida reaktor korpusi oʻrnatildiBugun, 15:26Salesforce sunʼiy intellekt bozorida yirik kelishuvga qoʻl urdi: Fin 3,6 milliard dollarga sotib olindiSalesforce sunʼiy intellekt bozorida yirik kelishuvga qoʻl urdi: Fin 3,6 milliard dollarga sotib olindiBugun, 15:25Moskva tramvay parkini toʻliq yangiladi: Avtonom harakat va haydovchisiz texnologiyalarMoskva tramvay parkini toʻliq yangiladi: Avtonom harakat va haydovchisiz texnologiyalarBugun, 14:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus