Baseus kompaniyasi 160 vatt quvvatga ega yangi Spacemate RD1 Pro dok-stansiyasini taqdim etdi

·21·Texno
Baseus kompaniyasi 160 vatt quvvatga ega yangi Spacemate RD1 Pro dok-stansiyasini taqdim etdi

Elektronika aksessuarlari bozorida oʻz oʻrniga ega boʻlgan Baseus kompaniyasi oʻzining eng kuchli va koʻp funksiyali qurilmalaridan biri — Spacemate RD1 Pro dok-stansiyasini namoyish etdi. Ushbu yangilik ikki yil avval chiqarilgan RD1 modelining takomillashtirilgan versiyasi boʻlib, u zamonaviy noutbuk va kompyuter foydalanuvchilari uchun kengaytirilgan imkoniyatlarni taqdim etadi. Qurilma nafaqat portlar soni, balki energiya uzatish samaradorligi bilan ham ajralib turadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Spacemate RD1 Pro modeli GaN (galliy nitridi) texnologiyasi asosida qurilgan boʻlib, bu uning ixcham oʻlchamda qolgan holda yuqori quvvat bilan ishlashini taʼminlaydi. Dok-stansiyaning umumiy quvvati 160 vattni tashkil etib, u bir vaqtning oʻzida bir nechta gadjetlarni, jumladan, kuchli noutbuklarni ham tezkor quvvatlantirish imkoniga ega. Bu esa ish stolidagi ortiqcha simlar va adapterlar muammosini bartaraf etishga xizmat qiladi.

Texnik imkoniyatlar va interfeyslar

Yangi qurilma jami 15 xil ulanish interfeysini taklif etadi, bu esa uni bozordagi eng universal dok-stansiyalardan biriga aylantiradi. Uning korpusida maxsus oʻrnatilgan displey mavjud boʻlib, unda real vaqt rejimida ulangan qurilmalarning qancha energiya isteʼmol qilayotgani aks etadi. Bu funksiya foydalanuvchilarga quvvat taqsimotini nazorat qilish imkonini beradi.

  • Bir vaqtning oʻzida bir nechta tashqi monitorlarni ulash imkoniyati;
  • Yuqori tezlikdagi maʼlumot uzatish portlari;
  • GaN texnologiyasi yordamida qizib ketishdan himoyalangan tizim;
  • Windows va macOS operatsion tizimlari bilan toʻliq moslashuvchanlik.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, qurilma bir nechta monitorlar bilan ishlashda operatsion tizimga qarab turlicha imkoniyatlarni taqdim etadi. Windows foydalanuvchilari ishchi maydonni kengaytirishda maksimal erkinlikka ega boʻlsalar, macOS tizimida Apple arxitekturasining oʻziga xos xususiyatlari tufayli tashqi displeylarga tasvir uzatishda ayrim cheklovlar saqlanib qolgan.

Narx va foydalanish qulayligi

Baseus Spacemate RD1 Pro professional dizaynerlar, dasturchilar va koʻp monitorli tizimda ishlovchi ofis xodimlari uchun moʻljallangan. Qurilmaning universal dizayni har qanday zamonaviy interyerga mos tushadi va ish stolida tartibni saqlashga yordam beradi. Dok-stansiya hozirda jahon bozorida 300 dollar atrofida baholanmoqda.

Oʻzbekiston bozorida ham Baseus mahsulotlariga talab yuqoriligini hisobga olsak, ushbu model tez orada mahalliy riteylerlar rastalarida paydo boʻlishi kutilmoqda. Bu, ayniqsa, MacBook va Type-C portiga ega boʻlgan zamonaviy Windows noutbuklari egalari uchun eng maqbul yechimlardan biri boʻlishi shubhasiz.

BaseusDok-stansiyaTexnologiyaGadjetSpacemate RD1 Pro
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sundar Pichai Stenford bitiruv marosimida norozilik va hayqiriqlar bilan kutib olindiSundar Pichai Stenford bitiruv marosimida norozilik va hayqiriqlar bilan kutib olindiBugun, 23:56AQSH hukumati Anthropic modellarini blokladi: Sunʼiy intellekt nazorati kuchaymoqdaAQSH hukumati Anthropic modellarini blokladi: Sunʼiy intellekt nazorati kuchaymoqdaBugun, 21:55SpaceX tarixiy IPO oʻtkazdi: Elon Musk dunyoning ilk trillioneriga aylandiSpaceX tarixiy IPO oʻtkazdi: Elon Musk dunyoning ilk trillioneriga aylandiKecha, 18:56Meta kompaniyasi Facebook uchun yangi AI Mode funksiyasini taqdim etdiMeta kompaniyasi Facebook uchun yangi AI Mode funksiyasini taqdim etdiKecha, 18:50AMD kutilmagan yangiliklarni taqdim etdi: Ryzen 3000 va 4000 seriyalari safiga yangi modellar qoʻshildiAMD kutilmagan yangiliklarni taqdim etdi: Ryzen 3000 va 4000 seriyalari safiga yangi modellar qoʻshildiKecha, 18:24Dunyo boʻylab bolalar uchun ijtimoiy tarmoqlarni taqiqlash toʻlqini kuchaymoqdaDunyo boʻylab bolalar uchun ijtimoiy tarmoqlarni taqiqlash toʻlqini kuchaymoqdaKecha, 17:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi