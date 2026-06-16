Baseus kompaniyasi 160 vatt quvvatga ega yangi Spacemate RD1 Pro dok-stansiyasini taqdim etdi
Elektronika aksessuarlari bozorida oʻz oʻrniga ega boʻlgan Baseus kompaniyasi oʻzining eng kuchli va koʻp funksiyali qurilmalaridan biri — Spacemate RD1 Pro dok-stansiyasini namoyish etdi. Ushbu yangilik ikki yil avval chiqarilgan RD1 modelining takomillashtirilgan versiyasi boʻlib, u zamonaviy noutbuk va kompyuter foydalanuvchilari uchun kengaytirilgan imkoniyatlarni taqdim etadi. Qurilma nafaqat portlar soni, balki energiya uzatish samaradorligi bilan ham ajralib turadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Spacemate RD1 Pro modeli GaN (galliy nitridi) texnologiyasi asosida qurilgan boʻlib, bu uning ixcham oʻlchamda qolgan holda yuqori quvvat bilan ishlashini taʼminlaydi. Dok-stansiyaning umumiy quvvati 160 vattni tashkil etib, u bir vaqtning oʻzida bir nechta gadjetlarni, jumladan, kuchli noutbuklarni ham tezkor quvvatlantirish imkoniga ega. Bu esa ish stolidagi ortiqcha simlar va adapterlar muammosini bartaraf etishga xizmat qiladi.
Texnik imkoniyatlar va interfeyslarYangi qurilma jami 15 xil ulanish interfeysini taklif etadi, bu esa uni bozordagi eng universal dok-stansiyalardan biriga aylantiradi. Uning korpusida maxsus oʻrnatilgan displey mavjud boʻlib, unda real vaqt rejimida ulangan qurilmalarning qancha energiya isteʼmol qilayotgani aks etadi. Bu funksiya foydalanuvchilarga quvvat taqsimotini nazorat qilish imkonini beradi.
- Bir vaqtning oʻzida bir nechta tashqi monitorlarni ulash imkoniyati;
- Yuqori tezlikdagi maʼlumot uzatish portlari;
- GaN texnologiyasi yordamida qizib ketishdan himoyalangan tizim;
- Windows va macOS operatsion tizimlari bilan toʻliq moslashuvchanlik.
Narx va foydalanish qulayligiBaseus Spacemate RD1 Pro professional dizaynerlar, dasturchilar va koʻp monitorli tizimda ishlovchi ofis xodimlari uchun moʻljallangan. Qurilmaning universal dizayni har qanday zamonaviy interyerga mos tushadi va ish stolida tartibni saqlashga yordam beradi. Dok-stansiya hozirda jahon bozorida 300 dollar atrofida baholanmoqda.
Oʻzbekiston bozorida ham Baseus mahsulotlariga talab yuqoriligini hisobga olsak, ushbu model tez orada mahalliy riteylerlar rastalarida paydo boʻlishi kutilmoqda. Bu, ayniqsa, MacBook va Type-C portiga ega boʻlgan zamonaviy Windows noutbuklari egalari uchun eng maqbul yechimlardan biri boʻlishi shubhasiz.
…