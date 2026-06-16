Moskva metrosida yangi avlod turniketlari ishga tushirildi: Texnologik yangilanish boshlandi
Moskva metropolitenining “Delovoy sentr” stansiyasida Rossiya poytaxtining o¿lida ishlab chiqarilgan yangi avlod turniketlarini sinovdan o÷kazish va foydalanishga topshirish jarayoni boshlandi. Ushbu qurilmalar nafaqat dizayni, balki yuqori texnologik imkoniyatlari bilan ham avvalgi modellardan tubdan farq qiladi. ixbt.com maʼlumotiga ko÷ra, hozirda stansiyaning gʺrbiy vestibyulida sakkizta shunday qurilma o÷rnatilgan boülib, yaqin orada ularning soni yana to'qqiztaga ko'paytirilishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi turniketlar ixcham va ergonomik korpusda ishlangan boülib, bu stansiya hududidan yanada samarali foydalanish imkonini beradi. Moskva transport departamenti vakillarining so÷zlariga ko÷ra, ushbu uskunalar yo'lovchi o÷tkazish qobiliyatini sezilarli darajada oshiradi. Bu esa, ayniqsa, tigʻiz vaqtda (rush hour) metro bekatlarida navbatlarning kamayishiga xizmat qiladi.
To'lov tizimlari va innovatsion yechimlarMazkur qurilmalarning asosiy ustunligi ularning ko'p funksiyaliligidadir. Ular barcha zamonaviy to'lov usullari bilan ishlashga moslashtirilgan. Xususan, yo'lovchilar quyidagi usullar orqali yo'l haqini to'lashlari mumkin:
- Virtual “Troyka” kartalari orqali;
- Tezkor to'lovlar tizimi (SBP) yordamida;
- Yuzni tanish texnologiyasi (Face Pay) orqali.
Kelajakdagi rejalar va samaradorlikMoskva meri o÷rinbosari Maksim Liksutovning taʼkidlashicha, ushbu loyiha keng ko'lamli modernizatsiya dasturining bir qismidir. Rejaga ko'ra, 2031-yil yakuniga qadar poytaxt metrosi, Moskva markaziy halqasi va markaziy diametrlarida 4,5 mingdan ortiq yangi avlod turniketlari o÷rnatiladi.
Yangi konstruksiya stansiyalarda o÷tish yo'laklari sonini 20 foizga oshirish imkonini beradi. Bu esa yirik megapolis transport tizimi uchun juda muhim ko'rsatkichdir. Qurilmalar avvalgi modellarga qaraganda tezroq ishlaydi, bu esa yo'lovchilar oqimini boshqarishda yuqori samaradorlikni taʼminlaydi.
O÷zbekiston sharoitida ham Toshkent metropolitenini modernizatsiya qilish jarayonida shunday innovatsion tajribalardan foydalanish, ayniqsa, yuzni tanish va kontaktsiz to'lov tizimlarini kengaytirish yo'lovchilar uchun qo'shimcha qulayliklar yaratishi mumkin.
…