Moskva metrosida yangi avlod turniketlari ishga tushirildi: Texnologik yangilanish boshlandi

·0·Texno
Moskva metrosida yangi avlod turniketlari ishga tushirildi: Texnologik yangilanish boshlandi

Moskva metropolitenining “Delovoy sentr” stansiyasida Rossiya poytaxtining o¿lida ishlab chiqarilgan yangi avlod turniketlarini sinovdan o÷kazish va foydalanishga topshirish jarayoni boshlandi. Ushbu qurilmalar nafaqat dizayni, balki yuqori texnologik imkoniyatlari bilan ham avvalgi modellardan tubdan farq qiladi. ixbt.com maʼlumotiga ko÷ra, hozirda stansiyaning gʺrbiy vestibyulida sakkizta shunday qurilma o÷rnatilgan boülib, yaqin orada ularning soni yana to'qqiztaga ko'paytirilishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi turniketlar ixcham va ergonomik korpusda ishlangan boülib, bu stansiya hududidan yanada samarali foydalanish imkonini beradi. Moskva transport departamenti vakillarining so÷zlariga ko÷ra, ushbu uskunalar yo'lovchi o÷tkazish qobiliyatini sezilarli darajada oshiradi. Bu esa, ayniqsa, tigʻiz vaqtda (rush hour) metro bekatlarida navbatlarning kamayishiga xizmat qiladi.

To'lov tizimlari va innovatsion yechimlar

Mazkur qurilmalarning asosiy ustunligi ularning ko'p funksiyaliligidadir. Ular barcha zamonaviy to'lov usullari bilan ishlashga moslashtirilgan. Xususan, yo'lovchilar quyidagi usullar orqali yo'l haqini to'lashlari mumkin:

  • Virtual “Troyka” kartalari orqali;
  • Tezkor to'lovlar tizimi (SBP) yordamida;
  • Yuzni tanish texnologiyasi (Face Pay) orqali.
Shuningdek, turniketlar yorqin rangli indikatorlar va vibratsiya orqali qayta aloqa qilish (vibrootklik) tizimi bilan jihozlangan. Bu funksiya yo'lovchiga to'lov muvaffaqiyatli amalga oshirilganligini tezda anglashga yordam beradi. Hozirda uskunalar vaqtinchalik platformalarga o÷rnatilgan boülib, yakuniy montaj va sozlash ishlari olib borilmoqda.

Kelajakdagi rejalar va samaradorlik

Moskva meri o÷rinbosari Maksim Liksutovning taʼkidlashicha, ushbu loyiha keng ko'lamli modernizatsiya dasturining bir qismidir. Rejaga ko'ra, 2031-yil yakuniga qadar poytaxt metrosi, Moskva markaziy halqasi va markaziy diametrlarida 4,5 mingdan ortiq yangi avlod turniketlari o÷rnatiladi.

Yangi konstruksiya stansiyalarda o÷tish yo'laklari sonini 20 foizga oshirish imkonini beradi. Bu esa yirik megapolis transport tizimi uchun juda muhim ko'rsatkichdir. Qurilmalar avvalgi modellarga qaraganda tezroq ishlaydi, bu esa yo'lovchilar oqimini boshqarishda yuqori samaradorlikni taʼminlaydi.

O÷zbekiston sharoitida ham Toshkent metropolitenini modernizatsiya qilish jarayonida shunday innovatsion tajribalardan foydalanish, ayniqsa, yuzni tanish va kontaktsiz to'lov tizimlarini kengaytirish yo'lovchilar uchun qo'shimcha qulayliklar yaratishi mumkin.

Moskva MetrosiTexnologiyaTurniketInnovatsiyaTransport
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ugreen va Honkai: Star Rail hamkorligida 45 vattli yangi quvvatlagich taqdim etildiUgreen va Honkai: Star Rail hamkorligida 45 vattli yangi quvvatlagich taqdim etildiBugun, 09:59T-Bank iOS foydalanuvchilari uchun yangi ilovasini EatsRate nomi ostida chiqardiT-Bank iOS foydalanuvchilari uchun yangi ilovasini EatsRate nomi ostida chiqardiBugun, 09:53Retro uslubdagi zamonaviy texnologiya: FiiO kompaniyasi RR13 choʻntak radiosini taqdim etdiRetro uslubdagi zamonaviy texnologiya: FiiO kompaniyasi RR13 choʻntak radiosini taqdim etdiBugun, 09:24Honor X80 Pro Max: 10 000 nit yorqinlik va 11 000 mAs sigʻimli akkumulyatorHonor X80 Pro Max: 10 000 nit yorqinlik va 11 000 mAs sigʻimli akkumulyatorBugun, 09:232GIS xaritadan ijtimoiy tarmoqqa aylanmoqda: Yangi «Doʻstlar lentasi» ishga tushdi2GIS xaritadan ijtimoiy tarmoqqa aylanmoqda: Yangi «Doʻstlar lentasi» ishga tushdiBugun, 08:55Koinotni qutqarish operatsiyasi: NASA Swift teleskopini saqlab qolish uchun raketa tayyorlamoqdaKoinotni qutqarish operatsiyasi: NASA Swift teleskopini saqlab qolish uchun raketa tayyorlamoqdaBugun, 08:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi