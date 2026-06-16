Sunʼiy intellekt bozorida burilish: ChatGPT ulushi ilk bor 50 foizdan pastga tushdi
Sunʼiy intellekt texnologiyalari olamida OpenAI kompaniyasining ChatGPT boti uzoq vaqt davomida mutlaq yetakchi boʻlib kelayotgan edi. Biroq, Sensor Tower tahliliy kompaniyasining 2026-yil uchun eʼlon qilgan yangi hisobotiga koʻra, ushbu chatbotning jahon bozoridagi ulushi ilk bor 50 foizdan pastga tushdi. Bu holat foydalanuvchilarning muqobil servislar, xususan, Google va Anthropic mahsulotlariga faol oʻtayotganidan dalolat beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
ChatGPT hali ham dunyodagi eng ommabop sunʼiy intellekt yordamchisi boʻlib qolmoqda va uning oylik foydalanuvchilari soni 1,1 milliarddan oshadi. Shunga qaramay, joriy yilning yanvar oyida bozordagi ulushi yarmidan koʻpini tashkil etgan bot, may oyi oxiriga kelib 46,4 foiz koʻrsatkichga tushib qolgan. Bu pasayish raqobatchilarning shiddatli oʻsishi bilan izohlanmoqda.
Raqobatchilarning yuksalishi va bozor dinamikasiGoogle tomonidan taqdim etilgan Gemini va Anthropic kompaniyasining Claude botlari asosiy oʻsish drayverlariga aylandi. Hozirda Gemini 27,7 foiz ulush bilan ikkinchi oʻrinni egallab turgan boʻlsa, Claude 10,3 foiz koʻrsatkich bilan kuchli uchlikni yakunlab bermoqda. Shuningdek, xAI kompaniyasining Grok, Perplexity, DeepSeek va Meta AI kabi loyihalari ham bozorda oʻz oʻrniga ega boʻlishga harakat qilmoqda, ammo ularning har birining ulushi hozircha 5 foizdan kam.
Sensor Tower maʼlumotiga koʻra, foydalanuvchilar endilikda bitta platformaga bogʻlanib qolmay, turli vazifalar uchun turli yordamchilarni sinab koʻrishmoqda. Masalan, Claude ish unumdorligi va murakkab matnlar bilan ishlashda yuqori obroʻ qozongan boʻlsa, Gemini Google ekotizimi bilan integratsiyalashgani sababli ommalashmoqda. Qizigʻi shundaki, OpenAI kompaniyasining AQSh Mudofaa vazirligi bilan hamkorlik qilishi haqidagi xabarlar fevral oyida ChatGPT ilovasining oʻchirilish koʻrsatkichini keskin oshirgan, bu esa foydalanuvchilar uchun brend ishonchliligi muhimligini koʻrsatadi.
Daromad va monetizatsiya strategiyalariSunʼiy intellekt ilovalari bozori tez surʼatlar bilan tijoriylashmoqda. 2026-yilning birinchi yarmida foydalanuvchilar ushbu ilovalarga 4,2 milliard dollar sarflashi kutilmoqda, bu oʻtgan yilning mos davridagi 1,83 milliard dollarga nisbatan ikki baravardan koʻproq oʻsishdir. Bu borada Claude boti alohida ajralib turibdi: uning foydalanuvchilarining 13 foizi pullik obunaga ega boʻlib, bu sohadagi eng yuqori konversiya koʻrsatkichidir.
OpenAI ham oʻz navbatida daromad olishning yangi usullarini sinab koʻrmoqda. Fevral oyidan boshlab ChatGPT interfeysida reklamalar paydo boʻla boshladi. May oyiga kelib, kundalik foydalanuvchilarning oʻrtacha 17 foiziga reklama koʻrsatilmoqda. Reklama beruvchilar orasida asosan quyidagi sohalar yetakchilik qilmoqda:
- Dasturiy taʼminot va texnologiyalar;
- Onlayn xaridlar (Shopping);
- Media va koʻngilochar sohalar;
- Oziq-ovqat va umumiy ovqatlanish xizmatlari.
…