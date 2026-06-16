Sunʼiy intellekt bozorida burilish: ChatGPT ulushi ilk bor 50 foizdan pastga tushdi

·21·Texno
Sunʼiy intellekt bozorida burilish: ChatGPT ulushi ilk bor 50 foizdan pastga tushdi

Sunʼiy intellekt texnologiyalari olamida OpenAI kompaniyasining ChatGPT boti uzoq vaqt davomida mutlaq yetakchi boʻlib kelayotgan edi. Biroq, Sensor Tower tahliliy kompaniyasining 2026-yil uchun eʼlon qilgan yangi hisobotiga koʻra, ushbu chatbotning jahon bozoridagi ulushi ilk bor 50 foizdan pastga tushdi. Bu holat foydalanuvchilarning muqobil servislar, xususan, Google va Anthropic mahsulotlariga faol oʻtayotganidan dalolat beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

ChatGPT hali ham dunyodagi eng ommabop sunʼiy intellekt yordamchisi boʻlib qolmoqda va uning oylik foydalanuvchilari soni 1,1 milliarddan oshadi. Shunga qaramay, joriy yilning yanvar oyida bozordagi ulushi yarmidan koʻpini tashkil etgan bot, may oyi oxiriga kelib 46,4 foiz koʻrsatkichga tushib qolgan. Bu pasayish raqobatchilarning shiddatli oʻsishi bilan izohlanmoqda.

Raqobatchilarning yuksalishi va bozor dinamikasi

Google tomonidan taqdim etilgan Gemini va Anthropic kompaniyasining Claude botlari asosiy oʻsish drayverlariga aylandi. Hozirda Gemini 27,7 foiz ulush bilan ikkinchi oʻrinni egallab turgan boʻlsa, Claude 10,3 foiz koʻrsatkich bilan kuchli uchlikni yakunlab bermoqda. Shuningdek, xAI kompaniyasining Grok, Perplexity, DeepSeek va Meta AI kabi loyihalari ham bozorda oʻz oʻrniga ega boʻlishga harakat qilmoqda, ammo ularning har birining ulushi hozircha 5 foizdan kam.

Sensor Tower maʼlumotiga koʻra, foydalanuvchilar endilikda bitta platformaga bogʻlanib qolmay, turli vazifalar uchun turli yordamchilarni sinab koʻrishmoqda. Masalan, Claude ish unumdorligi va murakkab matnlar bilan ishlashda yuqori obroʻ qozongan boʻlsa, Gemini Google ekotizimi bilan integratsiyalashgani sababli ommalashmoqda. Qizigʻi shundaki, OpenAI kompaniyasining AQSh Mudofaa vazirligi bilan hamkorlik qilishi haqidagi xabarlar fevral oyida ChatGPT ilovasining oʻchirilish koʻrsatkichini keskin oshirgan, bu esa foydalanuvchilar uchun brend ishonchliligi muhimligini koʻrsatadi.

Daromad va monetizatsiya strategiyalari

Sunʼiy intellekt ilovalari bozori tez surʼatlar bilan tijoriylashmoqda. 2026-yilning birinchi yarmida foydalanuvchilar ushbu ilovalarga 4,2 milliard dollar sarflashi kutilmoqda, bu oʻtgan yilning mos davridagi 1,83 milliard dollarga nisbatan ikki baravardan koʻproq oʻsishdir. Bu borada Claude boti alohida ajralib turibdi: uning foydalanuvchilarining 13 foizi pullik obunaga ega boʻlib, bu sohadagi eng yuqori konversiya koʻrsatkichidir.

OpenAI ham oʻz navbatida daromad olishning yangi usullarini sinab koʻrmoqda. Fevral oyidan boshlab ChatGPT interfeysida reklamalar paydo boʻla boshladi. May oyiga kelib, kundalik foydalanuvchilarning oʻrtacha 17 foiziga reklama koʻrsatilmoqda. Reklama beruvchilar orasida asosan quyidagi sohalar yetakchilik qilmoqda:

  • Dasturiy taʼminot va texnologiyalar;
  • Onlayn xaridlar (Shopping);
  • Media va koʻngilochar sohalar;
  • Oziq-ovqat va umumiy ovqatlanish xizmatlari.
Mintaqaviy nuqtayi nazardan, Osiyo bozori yuklab olishlar soni boʻyicha yetakchi boʻlsa-da, foydalanuvchilarning ilova ichidagi xaridlari boʻyicha Shimoliy Amerika va Yevropadan ortda qolmoqda. Bu esa sunʼiy intellekt ishlab chiquvchilarini premium funksiyalarni asosan Gʻarb bozorlariga yoʻnaltirishga undamoqda. Umuman olganda, bozor oʻsish bosqichidan yetuklik va barqaror daromad keltirish bosqichiga oʻtmoqda.

ChatGPTOpenAIGeminiClaudeSunʼiy Intellekt
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Threads foydalanuvchilari soni 500 millionga yetdi: Yangi funksiyalar taqdim etildiThreads foydalanuvchilari soni 500 millionga yetdi: Yangi funksiyalar taqdim etildiBugun, 11:57Vivo hamyonbop T5 Lite 5G smartfonini tayyorlamoqda: 6500 mAs batareya va 120 Hz ekranVivo hamyonbop T5 Lite 5G smartfonini tayyorlamoqda: 6500 mAs batareya va 120 Hz ekranBugun, 11:52Hindistonda Telegram bloklanmoqda: Milliy imtihonlardagi firibgarlik sabab boʻldiHindistonda Telegram bloklanmoqda: Milliy imtihonlardagi firibgarlik sabab boʻldiBugun, 11:50SpaceX sunʼiy intellekt sohasidagi yirik bitimni eʼlon qildi: Cursor 60 milliard dollarga sotib olinmoqdaSpaceX sunʼiy intellekt sohasidagi yirik bitimni eʼlon qildi: Cursor 60 milliard dollarga sotib olinmoqdaBugun, 11:22Foundation Alloy metallurgiya sohasida inqilob qilmoqda: Metallar endi eritilmaydiFoundation Alloy metallurgiya sohasida inqilob qilmoqda: Metallar endi eritilmaydiBugun, 11:20Samolyotlarda yuqori tezlikdagi internet: Starlink allaqachon 7000 dan ortiq havo kemasiga oʻrnatildiSamolyotlarda yuqori tezlikdagi internet: Starlink allaqachon 7000 dan ortiq havo kemasiga oʻrnatildiBugun, 10:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi