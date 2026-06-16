Shvetsiya 40 yillik tanaffusdan soʻng atom energetikasiga qaytmoqda: Rolls-Royce bilan kelishuv

·25·Texno
Shvetsiya 40 yillik tanaffusdan soʻng atom energetikasiga qaytmoqda: Rolls-Royce bilan kelishuv

Shvetsiya hukumati mamlakat energetika xavfsizligini taʼminlash va ortib borayotgan talabni qondirish maqsadida yirik qadam tashladi. Mamlakatning Vattenfall energetika kompaniyasi yangi atom dasturi doirasida kichik modulli reaktorlar (SMR) yetkazib beruvchi hamkor sifatida Britaniyaning Rolls-Royce SMR korxonasini tanladi. Bu qaror Shvetsiyaning qariyb 40 yildan ortiq vaqt davomida yangi yadroviy quvvatlar qurmaslik anʼanasiga chek qoʻyadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ushbu strategik loyiha uchun oʻtkazilgan tanlovda Rolls-Royce Amerikaning GE Vernova kompaniyasini ortda qoldirdi. Dastlabki rejalarga koʻra, GE Vernova tomonidan ishlab chiqilgan beshta BWRX-300 reaktori yoki Rolls-Royce SMR modelidagi uchta reaktor oʻrtasida tanlov oʻtkazilishi kerak edi. Yakunda britaniyalik muhandislarning texnologiyasi maʼqul deb topildi va shartnoma qiymati bir necha milliard funt sterlingni tashkil etishi kutilmoqda.

Shvetsiya energetika vaziri Ebba Bushning taʼkidlashicha, Rolls-Royce bilan erishilgan kelishuv mamlakatda yangi avlod atom generatsiyasini rivojlantirishda muhim bosqich boʻladi. Vazirlik ushbu loyiha uzoq muddatda isteʼmolchilar uchun elektr energiyasi narxini pasaytirishga xizmat qilishiga ishonch bildirdi. Oʻtgan yili mamlakat parlamenti yangi reaktorlarni moliyalashtirish uchun zarur boʻlgan qonunchilik bazasini tasdiqlagan edi.

Energetik mustaqillik va iqtisodiy samaradorlik

Vattenfall maʼlumotlariga koʻra, Rolls-Royce tomonidan yetkazib beriladigan uchta reaktorning har biri 470 MW quvvatga ega boʻladi. Ular yiliga jami 12 TVt·soat elektr energiyasi ishlab chiqarish imkoniyatiga ega. Rolls-Royce mutaxassislarining hisob-kitoblariga koʻra, bu quvvat Shvetsiyaning yillik elektr energiyasi isteʼmolining taxminan 6 foizini qoplash uchun yetarli hisoblanadi.

Yangi yadroviy inshootlar mamlakat janubi-gʻarbidagi amaldagi Ringhals atom elektr stansiyasi hududida joylashtirilishi rejalashtirilgan. Loyihani amalga oshirish bilan Videberg Kraft kompaniyasi shugʻullanadi. Mazkur korxonaning 80 foiz ulushi Vattenfall davlat kompaniyasiga tegishli boʻlsa, qolgan 20 foizi Shvetsiyaning eng yirik sanoat gigantlari konsorsiumi tomonidan nazorat qilinadi.

Hukumat prognozlariga koʻra, 2045-yilga borib Shvetsiyada elektr energiyasiga boʻlgan ehtiyoj ikki baravar koʻpayishi mumkin. Shu sababli, davlat atom sohasini rivojlantirish uchun yuzlab milliard shvetsiya kronasini ajratishga tayyor. Birinchi modulli reaktor barcha litsenziyalash va ruxsat olish jarayonlaridan oʻtgach, 2030-yillarning oʻrtalarida ishga tushirilishi kutilmoqda.

ixbt.com nashrining yozishicha, ushbu shartnoma Rolls-Royce uchun kichik modulli reaktorlar segmentidagi eng yirik xalqaro loyihalardan biriga aylandi. Bu kabi texnologiyalar anʼanaviy yirik AESlarga qaraganda tezroq qurilishi va xavfsizlik darajasi yuqoriligi bilan ajralib turadi, bu esa Shvetsiya kabi ekologik standartlarga qatʼiy rioya qiluvchi davlatlar uchun juda muhimdir.

ShvetsiyaRolls-RoyceAtom EnergetikasiTexnologiyaVattenfall
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Threads foydalanuvchilari soni 500 millionga yetdi: Yangi funksiyalar taqdim etildiThreads foydalanuvchilari soni 500 millionga yetdi: Yangi funksiyalar taqdim etildiBugun, 11:57Vivo hamyonbop T5 Lite 5G smartfonini tayyorlamoqda: 6500 mAs batareya va 120 Hz ekranVivo hamyonbop T5 Lite 5G smartfonini tayyorlamoqda: 6500 mAs batareya va 120 Hz ekranBugun, 11:52Hindistonda Telegram bloklanmoqda: Milliy imtihonlardagi firibgarlik sabab boʻldiHindistonda Telegram bloklanmoqda: Milliy imtihonlardagi firibgarlik sabab boʻldiBugun, 11:50SpaceX sunʼiy intellekt sohasidagi yirik bitimni eʼlon qildi: Cursor 60 milliard dollarga sotib olinmoqdaSpaceX sunʼiy intellekt sohasidagi yirik bitimni eʼlon qildi: Cursor 60 milliard dollarga sotib olinmoqdaBugun, 11:22Foundation Alloy metallurgiya sohasida inqilob qilmoqda: Metallar endi eritilmaydiFoundation Alloy metallurgiya sohasida inqilob qilmoqda: Metallar endi eritilmaydiBugun, 11:20Sunʼiy intellekt bozorida burilish: ChatGPT ulushi ilk bor 50 foizdan pastga tushdiSunʼiy intellekt bozorida burilish: ChatGPT ulushi ilk bor 50 foizdan pastga tushdiBugun, 10:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi