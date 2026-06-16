Samolyotlarda yuqori tezlikdagi internet: Starlink allaqachon 7000 dan ortiq havo kemasiga oʻrnatildi

·25·Texno
Samolyotlarda yuqori tezlikdagi internet: Starlink allaqachon 7000 dan ortiq havo kemasiga oʻrnatildi

Ilon Mask boshqaruvidagi Starlink kompaniyasi aviatsiya sohasida inqilobiy oʻzgarishlarni amalga oshirishda davom etmoqda. Soʻnggi maʼlumotlarga koʻra, dunyo boʻylab 41 ta aviakompaniya oʻz samolyotlarini sunʼiy yoʻldosh orqali ishlovchi yuqori tezlikdagi internet bilan jihozlash boʻyicha shartnomalar imzolagan. Hozirgi kunda mazkur dasturga kiritilgan samolyotlarning umumiy soni 7000 tadan oshib ketdi, bu esa havo yoʻllarida raqamli aloqa sifatini yangi bosqichga olib chiqmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com nashrining xabar berishicha, Starlink texnologiyasi nafaqat Shimoliy Amerika, balki Yevropa, Osiyo va Yaqin Sharq mintaqalarini ham keng qamrab olmoqda. Hamkorlar roʻyxatidan United Airlines, Emirates, Qatar Airways, Lufthansa, Hawaiian Airlines va Air Canada kabi dunyoning eng yirik va nufuzli aviatashuvchilari joy olgan. Bu tendensiya parvoz vaqtida internetdan foydalanish endilikda hashamat emas, balki standart xizmatga aylanib borayotganini koʻrsatadi.

Global aviatsiya gigantlarining tanlovi

AQSh bozorida United Airlines, Southwest Airlines, Alaska Airlines va American Airlines kabi yetakchilar loyihada ishtirok etishlarini rasman tasdiqlagan. Yevropada esa IAG va Lufthansa Group kabi yirik operatorlar Ilon Mask bilan hamkorlikni yoʻlga qoʻygan. Oʻzbekistonlik sayyohlar koʻp foydalanadigan Emirates aviakompaniyasi ham bu borada katta rejalarni eʼlon qildi. Kompaniya 2025-yil noyabr oyidan boshlab Boeing 777 samolyotlariga Starlink oʻrnatishni boshlaydi va 2027-yil oʻrtalariga qadar butun aviatsiya parkini toʻliq jihozlashni maqsad qilgan.

Yaqinda mazkur roʻyxatga Isroilning EL AL aviakompaniyasi ham qoʻshildi. Starlink bilan hamkorlik eʼlon qilinishi ortidan, kompaniya oʻz yoʻlovchilariga parvoz davomida uzluksiz va past kechikishli (low latency) internet taqdim etishni vaʼda qilmoqda. Bu ayniqsa uzoq masofali reyslarda ishlovchi yoki ijtimoiy tarmoqlardan faol foydalanuvchi sayyohlar uchun juda muhim yangilikdir.

Raqobat va kelajak rejalari

Bozordagi raqobat ham toʻxtab qolgani yoʻq. Masalan, Finnair aviakompaniyasi hozirda bir nechta yetkazib beruvchilar, jumladan Starlink va Amazon kompaniyasining Project Kuiper (Project Leo) loyihalari oʻrtasida tanlov oʻtkazmoqda. Bu esa sunʼiy yoʻldosh interneti bozorida raqobat kuchayib, xizmatlar narxi arzonlashishi va sifati oshishiga xizmat qiladi.

Starlink tizimining asosiy afzalligi shundaki, u past orbitali sunʼiy yoʻldoshlar yordamida ishlaydi. Bu esa anʼanaviy geostatsionar sunʼiy yoʻldoshlarga qaraganda ancha tezkor aloqa va barqaror signalni taʼminlaydi. Quyida loyihaga qoʻshilgan eng mashhur aviakompaniyalar roʻyxati keltirilgan:

  • United Airlines
  • Emirates
  • Qatar Airways
  • Lufthansa Group
  • Air Canada
  • EL AL
  • Hawaiian Airlines
Aviatsiya tahlilchilarining fikricha, yaqin yillarda Markaziy Osiyo, jumladan Oʻzbekiston havo yoʻllarida ham shunday texnologiyalarning joriy etilishi ehtimoli yuqori. Hozircha Starlink global miqyosda oʻz qamrovini kengaytirib, aviakompaniyalar uchun eng ishonchli hamkorga aylanib bormoqda.

StarlinkElon MuskAviatsiyaInternetTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Threads foydalanuvchilari soni 500 millionga yetdi: Yangi funksiyalar taqdim etildiThreads foydalanuvchilari soni 500 millionga yetdi: Yangi funksiyalar taqdim etildiBugun, 11:57Vivo hamyonbop T5 Lite 5G smartfonini tayyorlamoqda: 6500 mAs batareya va 120 Hz ekranVivo hamyonbop T5 Lite 5G smartfonini tayyorlamoqda: 6500 mAs batareya va 120 Hz ekranBugun, 11:52Hindistonda Telegram bloklanmoqda: Milliy imtihonlardagi firibgarlik sabab boʻldiHindistonda Telegram bloklanmoqda: Milliy imtihonlardagi firibgarlik sabab boʻldiBugun, 11:50SpaceX sunʼiy intellekt sohasidagi yirik bitimni eʼlon qildi: Cursor 60 milliard dollarga sotib olinmoqdaSpaceX sunʼiy intellekt sohasidagi yirik bitimni eʼlon qildi: Cursor 60 milliard dollarga sotib olinmoqdaBugun, 11:22Foundation Alloy metallurgiya sohasida inqilob qilmoqda: Metallar endi eritilmaydiFoundation Alloy metallurgiya sohasida inqilob qilmoqda: Metallar endi eritilmaydiBugun, 11:20Sunʼiy intellekt bozorida burilish: ChatGPT ulushi ilk bor 50 foizdan pastga tushdiSunʼiy intellekt bozorida burilish: ChatGPT ulushi ilk bor 50 foizdan pastga tushdiBugun, 10:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi