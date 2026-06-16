Threads foydalanuvchilari soni 500 millionga yetdi: Yangi funksiyalar taqdim etildi
Meta korporatsiyasiga tegishli boʻlgan Threads ijtimoiy tarmogʻi oʻz rivojlanishida yangi bosqichga koʻtarildi. Kompaniyaning rasmiy maʼlumotlariga koʻra, platformaning oylik faol foydalanuvchilari soni 500 million nafardan oshdi. Ushbu koʻrsatkich Threads tarmogʻining oʻzining asosiy raqobatchisi boʻlgan X (sobiq Twitter) platformasi bilan jiddiy kurash olib borayotganini yana bir bor tasdiqladi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Muvaffaqiyatli statistika bilan bir qatorda, Threads foydalanuvchilar uchun bir qator yangi imkoniyatlarni ham eʼlon qildi. Ulardan eng asosiysi — "Your Algo" deb nomlangan vositadir. Bu funksiya foydalanuvchilarga oʻz tasmalaridagi kontentni shaxsan nazorat qilish imkonini beradi. Ilgari foydalanuvchilar algoritmga oʻz qiziqishlarini bildirish uchun ochiq postlar yozishga majbur boʻlgan boʻlsa, endi buni maxfiy tarzda amalga oshirish mumkin.
Algoritmni boshqarish va jamoalar markazi"Your Algo" funksiyasi orqali foydalanuvchilar maʼlum bir mavzudagi postlarni koʻproq yoki kamroq koʻrishni tanlashlari mumkin. Ushbu tanlov muddatini bir, uch yoki yetti kunga belgilash imkoniyati mavjud. TechCrunch nashrining yozishicha, bunday funksiya hozircha X platformasida mavjud emas, bu esa Threads tarmogʻiga raqobatda qoʻshimcha ustunlik beradi. Hozirda ushbu yangilik AQSH, Kanada, Buyuk Britaniya, Avstraliya va Yangi Zelandiyada ishga tushirildi.
Shuningdek, Threads oʻzining "Communities" (Jamoalar) boʻlimini beta-testdan chiqarib, barcha uchun ochiq qildi. Endi foydalanuvchilar oʻz qiziqishlariga mos jamoalarni maxsus "Communities Hub" orqali osonroq topishlari mumkin. Har bir jamoa oʻzining alohida belgisiga (ikonka) ega boʻldi, bu esa ularni tasmada ajratib olishni osonlashtiradi.
Jonli muloqot va real vaqt rejimiThreads ijtimoiy tarmogʻi real vaqt rejimida muloqot qilish imkoniyatlarini ham kengaytirmoqda. Aprel oyida ishga tushirilgan "Live Chats" (Jonli chatlar) funksiyasi endi koʻproq jamoalar uchun ochiq boʻladi. Iyul oyiga qadar barcha jamoalar oʻz chatlarini tashkil etish imkoniga ega boʻlishi kutilmoqda. Bu funksiya ayniqsa yirik madaniy va sport tadbirlari, masalan, futbol boʻyicha jahon chempionati kabi voqealar paytida muxlislar uchun qulay muloqot maydonini yaratadi.
Instagram rahbari Connor Hayesning taʼkidlashicha, foydalanuvchilar Threads tarmogʻining boshqa platformalardan farqli ravishda "shovqinsiz" va matnga asoslangan muhitini qadrlashadi. Yangi joriy etilayotgan funksiyalar esa quyidagilarni oʻz ichiga oladi:
- Chatlarda hammualliflik qilish (co-hosting) imkoniyati;
- Chatdagi iqtiboslarni (quote moments) shaxsiy tasmaga ulashish;
- Jamoalarni qidirish uchun yangilangan Discovery Hub tizimi.
…