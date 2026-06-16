Threads foydalanuvchilari soni 500 millionga yetdi: Yangi funksiyalar taqdim etildi

·0·Texno
Threads foydalanuvchilari soni 500 millionga yetdi: Yangi funksiyalar taqdim etildi

Meta korporatsiyasiga tegishli boʻlgan Threads ijtimoiy tarmogʻi oʻz rivojlanishida yangi bosqichga koʻtarildi. Kompaniyaning rasmiy maʼlumotlariga koʻra, platformaning oylik faol foydalanuvchilari soni 500 million nafardan oshdi. Ushbu koʻrsatkich Threads tarmogʻining oʻzining asosiy raqobatchisi boʻlgan X (sobiq Twitter) platformasi bilan jiddiy kurash olib borayotganini yana bir bor tasdiqladi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Muvaffaqiyatli statistika bilan bir qatorda, Threads foydalanuvchilar uchun bir qator yangi imkoniyatlarni ham eʼlon qildi. Ulardan eng asosiysi — "Your Algo" deb nomlangan vositadir. Bu funksiya foydalanuvchilarga oʻz tasmalaridagi kontentni shaxsan nazorat qilish imkonini beradi. Ilgari foydalanuvchilar algoritmga oʻz qiziqishlarini bildirish uchun ochiq postlar yozishga majbur boʻlgan boʻlsa, endi buni maxfiy tarzda amalga oshirish mumkin.

Algoritmni boshqarish va jamoalar markazi

"Your Algo" funksiyasi orqali foydalanuvchilar maʼlum bir mavzudagi postlarni koʻproq yoki kamroq koʻrishni tanlashlari mumkin. Ushbu tanlov muddatini bir, uch yoki yetti kunga belgilash imkoniyati mavjud. TechCrunch nashrining yozishicha, bunday funksiya hozircha X platformasida mavjud emas, bu esa Threads tarmogʻiga raqobatda qoʻshimcha ustunlik beradi. Hozirda ushbu yangilik AQSH, Kanada, Buyuk Britaniya, Avstraliya va Yangi Zelandiyada ishga tushirildi.

Shuningdek, Threads oʻzining "Communities" (Jamoalar) boʻlimini beta-testdan chiqarib, barcha uchun ochiq qildi. Endi foydalanuvchilar oʻz qiziqishlariga mos jamoalarni maxsus "Communities Hub" orqali osonroq topishlari mumkin. Har bir jamoa oʻzining alohida belgisiga (ikonka) ega boʻldi, bu esa ularni tasmada ajratib olishni osonlashtiradi.

Jonli muloqot va real vaqt rejimi

Threads ijtimoiy tarmogʻi real vaqt rejimida muloqot qilish imkoniyatlarini ham kengaytirmoqda. Aprel oyida ishga tushirilgan "Live Chats" (Jonli chatlar) funksiyasi endi koʻproq jamoalar uchun ochiq boʻladi. Iyul oyiga qadar barcha jamoalar oʻz chatlarini tashkil etish imkoniga ega boʻlishi kutilmoqda. Bu funksiya ayniqsa yirik madaniy va sport tadbirlari, masalan, futbol boʻyicha jahon chempionati kabi voqealar paytida muxlislar uchun qulay muloqot maydonini yaratadi.

Instagram rahbari Connor Hayesning taʼkidlashicha, foydalanuvchilar Threads tarmogʻining boshqa platformalardan farqli ravishda "shovqinsiz" va matnga asoslangan muhitini qadrlashadi. Yangi joriy etilayotgan funksiyalar esa quyidagilarni oʻz ichiga oladi:

  • Chatlarda hammualliflik qilish (co-hosting) imkoniyati;
  • Chatdagi iqtiboslarni (quote moments) shaxsiy tasmaga ulashish;
  • Jamoalarni qidirish uchun yangilangan Discovery Hub tizimi.
Threads ishga tushgan ilk davrlarda qidiruv tizimi va xeshteglar kabi muhim funksiyalar yoʻqligi sababli tanqid qilingan edi. Biroq vaqt oʻtishi bilan platforma nafaqat bu boʻshliqlarni toʻldirdi, balki X tarmogʻida mavjud boʻlmagan yangi yondashuvlarni joriy etmoqda. 500 millionlik marra Threads uchun shunchaki raqam emas, balki global ijtimoiy tarmoqlar bozorida oʻz oʻrnini mustahkamlab borayotganidan dalolatdir.

ThreadsMetaIjtimoiy TarmoqTexnologiyaAlgoritm
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Vivo hamyonbop T5 Lite 5G smartfonini tayyorlamoqda: 6500 mAs batareya va 120 Hz ekranVivo hamyonbop T5 Lite 5G smartfonini tayyorlamoqda: 6500 mAs batareya va 120 Hz ekranBugun, 11:52Hindistonda Telegram bloklanmoqda: Milliy imtihonlardagi firibgarlik sabab boʻldiHindistonda Telegram bloklanmoqda: Milliy imtihonlardagi firibgarlik sabab boʻldiBugun, 11:50SpaceX sunʼiy intellekt sohasidagi yirik bitimni eʼlon qildi: Cursor 60 milliard dollarga sotib olinmoqdaSpaceX sunʼiy intellekt sohasidagi yirik bitimni eʼlon qildi: Cursor 60 milliard dollarga sotib olinmoqdaBugun, 11:22Foundation Alloy metallurgiya sohasida inqilob qilmoqda: Metallar endi eritilmaydiFoundation Alloy metallurgiya sohasida inqilob qilmoqda: Metallar endi eritilmaydiBugun, 11:20Sunʼiy intellekt bozorida burilish: ChatGPT ulushi ilk bor 50 foizdan pastga tushdiSunʼiy intellekt bozorida burilish: ChatGPT ulushi ilk bor 50 foizdan pastga tushdiBugun, 10:59Samolyotlarda yuqori tezlikdagi internet: Starlink allaqachon 7000 dan ortiq havo kemasiga oʻrnatildiSamolyotlarda yuqori tezlikdagi internet: Starlink allaqachon 7000 dan ortiq havo kemasiga oʻrnatildiBugun, 10:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi