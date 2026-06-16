Microsoft Teams xodimlarning ofisda ekanligini Wi-Fi orqali aniqlaydi
Microsoft korporatsiyasi oʻzining Teams platformasiga xodimlarning ish joyida ekanligini masofadan nazorat qilish imkonini beruvchi yangi Workplace Check-in funksiyasini joriy etishga tayyorlanmoqda. Ushbu texnologiya xodimning ofis binosida ekanligini korporativ Wi-Fi tarmogʻiga ulanish orqali aniqlaydi va bu maʼlumotni rahbariyatga taqdim etadi. Bu yangilik masofaviy ish tizimidan anʼanaviy ofis rejimiga qaytayotgan kompaniyalar uchun muhim nazorat vositasiga aylanishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Microsoft ushbu funksiyani ishga tushirishni bir necha bor ortga surgan edi. Dastlabki rejalarga koʻra, tizim 2025-yil oxirida tayyor boʻlishi kerak edi, biroq soʻnggi yangilangan xaritada (roadmap) loyihani joriy etish muddati 2026-yilning iyun oyiga koʻchirildi. Kompaniya bu kechikishlarni texnik takomillashtirish va maxfiylik masalalari bilan izohlamoqda.
Nazorat va maxfiylik muvozanatiWorkplace Check-in funksiyasi xodimning aniq geografik koordinatalarini kuzatmaydi. Buning oʻrniga u foydalanuvchi qurilmasining maʼlum bir ofis binosidagi Wi-Fi nuqtasiga ulanganini qayd etadi. Microsoft vakillarining taʼkidlashicha, bu xususiyat hamkasblar bilan uchrashuvlarni muvofiqlashtirish va ofisdagi boʻsh joylarni boshqarishda qulaylik yaratadi. Biroq, koʻplab ekspertlar buni xodimlarning shaxsiy erkinligiga daxl qilish deb baholamoqda.
Muhim jihati shundaki, ushbu funksiya standart holatda oʻchiq boʻladi. Uni faqat kompaniya administratorlari yoqishi mumkin. Shunda ham yakuniy foydalanuvchilar oʻz joylashuvi haqidagi maʼlumotlarni ulashishga rozilik berish yoki rad etish huquqiga ega boʻladilar. Bu Microsoft tomonidan shaxsiy maʼlumotlar daxlsizligini taʼminlashga urinish sifatida koʻrilmoqda.
Ofisga qaytish tendensiyasiSoʻnggi yillarda dunyo boʻylab koʻplab yirik texnologik gigantlar oʻz xodimlarini masofaviy ishdan ofisga qaytarishga harakat qilmoqda. Oʻzbekistondagi IT-kompaniyalar va xalqaro tashkilotlar filiallarida ham gibrid ish tartibi ommalashgan bir paytda, Microsoft Teams platformasidagi bunday yangilik davomatni tekshirishning avtomatlashtirilgan usuliga aylanishi mumkin.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Workplace Check-in funksiyasi menejerlar uchun qulay vosita boʻlsa-da, u xodimlar oʻrtasida norozilik keltirib chiqarishi ehtimoli yuqori. Texnologiya rivojlanishi bilan ish beruvchi va xodim oʻrtasidagi ishonch masalasi raqamli nazorat bilan toʻqnash kelishda davom etmoqda. Kelajakda Teams ushbu maʼlumotlarni sunʼiy intellekt bilan integratsiya qilib, jamoaviy samaradorlikni tahlil qilishda ham qoʻllashi mumkin.
…