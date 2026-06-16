Microsoft Teams xodimlarning ofisda ekanligini Wi-Fi orqali aniqlaydi

·20·Texno
Microsoft Teams xodimlarning ofisda ekanligini Wi-Fi orqali aniqlaydi

Microsoft korporatsiyasi oʻzining Teams platformasiga xodimlarning ish joyida ekanligini masofadan nazorat qilish imkonini beruvchi yangi Workplace Check-in funksiyasini joriy etishga tayyorlanmoqda. Ushbu texnologiya xodimning ofis binosida ekanligini korporativ Wi-Fi tarmogʻiga ulanish orqali aniqlaydi va bu maʼlumotni rahbariyatga taqdim etadi. Bu yangilik masofaviy ish tizimidan anʼanaviy ofis rejimiga qaytayotgan kompaniyalar uchun muhim nazorat vositasiga aylanishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Microsoft ushbu funksiyani ishga tushirishni bir necha bor ortga surgan edi. Dastlabki rejalarga koʻra, tizim 2025-yil oxirida tayyor boʻlishi kerak edi, biroq soʻnggi yangilangan xaritada (roadmap) loyihani joriy etish muddati 2026-yilning iyun oyiga koʻchirildi. Kompaniya bu kechikishlarni texnik takomillashtirish va maxfiylik masalalari bilan izohlamoqda.

Nazorat va maxfiylik muvozanati

Workplace Check-in funksiyasi xodimning aniq geografik koordinatalarini kuzatmaydi. Buning oʻrniga u foydalanuvchi qurilmasining maʼlum bir ofis binosidagi Wi-Fi nuqtasiga ulanganini qayd etadi. Microsoft vakillarining taʼkidlashicha, bu xususiyat hamkasblar bilan uchrashuvlarni muvofiqlashtirish va ofisdagi boʻsh joylarni boshqarishda qulaylik yaratadi. Biroq, koʻplab ekspertlar buni xodimlarning shaxsiy erkinligiga daxl qilish deb baholamoqda.

Muhim jihati shundaki, ushbu funksiya standart holatda oʻchiq boʻladi. Uni faqat kompaniya administratorlari yoqishi mumkin. Shunda ham yakuniy foydalanuvchilar oʻz joylashuvi haqidagi maʼlumotlarni ulashishga rozilik berish yoki rad etish huquqiga ega boʻladilar. Bu Microsoft tomonidan shaxsiy maʼlumotlar daxlsizligini taʼminlashga urinish sifatida koʻrilmoqda.

Ofisga qaytish tendensiyasi

Soʻnggi yillarda dunyo boʻylab koʻplab yirik texnologik gigantlar oʻz xodimlarini masofaviy ishdan ofisga qaytarishga harakat qilmoqda. Oʻzbekistondagi IT-kompaniyalar va xalqaro tashkilotlar filiallarida ham gibrid ish tartibi ommalashgan bir paytda, Microsoft Teams platformasidagi bunday yangilik davomatni tekshirishning avtomatlashtirilgan usuliga aylanishi mumkin.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Workplace Check-in funksiyasi menejerlar uchun qulay vosita boʻlsa-da, u xodimlar oʻrtasida norozilik keltirib chiqarishi ehtimoli yuqori. Texnologiya rivojlanishi bilan ish beruvchi va xodim oʻrtasidagi ishonch masalasi raqamli nazorat bilan toʻqnash kelishda davom etmoqda. Kelajakda Teams ushbu maʼlumotlarni sunʼiy intellekt bilan integratsiya qilib, jamoaviy samaradorlikni tahlil qilishda ham qoʻllashi mumkin.

MicrosoftTeamsWi-FiTexnologiyaOfis
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

OneXPlayer X2 Mini Pro: AMD Ryzen AI Max+ chipli eng kuchli portativ PK taqdim etildiOneXPlayer X2 Mini Pro: AMD Ryzen AI Max+ chipli eng kuchli portativ PK taqdim etildiBugun, 13:29Sunʼiy intellekt xatolariga barham beriladi: Probably startapi 9 million dollar investitsiya jalb qildiSunʼiy intellekt xatolariga barham beriladi: Probably startapi 9 million dollar investitsiya jalb qildiBugun, 13:27Raqamli detoks uchun Commodore Callback 8020: Brauzersiz smartfon taqdim etildiRaqamli detoks uchun Commodore Callback 8020: Brauzersiz smartfon taqdim etildiBugun, 13:25Astrobotic kompaniyasi Griffin-1 oy modulini taqdim etdi: Yangi missiya tafsilotlariAstrobotic kompaniyasi Griffin-1 oy modulini taqdim etdi: Yangi missiya tafsilotlariBugun, 12:56Xitoyda yaroqsiz elektromobil akkumulyatorlarining noqonuniy bozori fosh etildiXitoyda yaroqsiz elektromobil akkumulyatorlarining noqonuniy bozori fosh etildiBugun, 12:53Redmi Turbo 5 global bozorga chiqdi: Gigant akkumulyator va uzoq muddatli yangilanishRedmi Turbo 5 global bozorga chiqdi: Gigant akkumulyator va uzoq muddatli yangilanishBugun, 12:24
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi