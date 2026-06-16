SpaceX dunyoning eng qimmat kompaniyalari beshligiga kirdi: Amazon ortda qoldi

·36·Texno
SpaceX dunyoning eng qimmat kompaniyalari beshligiga kirdi: Amazon ortda qoldi

Ilon Mask boshqaruvidagi SpaceX kompaniyasi jahon moliya bozorida tarixiy natijani qayd etdi. Birja savdolarining dastlabki kunlarida kompaniya aksiyalari narxi keskin koʻtarilishi natijasida uning bozor qiymati 2,7 trillion dollardan oshib ketdi. Bu koʻrsatkich bilan koinot giganti elektron tijorat yetakchisi Amazon kompaniyasini ortda qoldirib, dunyodagi eng qimmat beshinchi kompaniyaga aylandi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, dushanba kuni SpaceX aksiyalari 20 foizga, seshanba kungi savdolarda esa yana 8 foizdan koʻproqqa qimmatlashgan. Eʼtiborlisi, kompaniyaning bunday yuqori baholanishi uning moliyaviy hisobotlaridagi koʻrsatkichlarga biroz zid keladi. Masalan, Amazon oʻtgan yili 717 milliard dollar tushumdan 78 milliard dollar sof foyda koʻrgan boʻlsa, SpaceX 18,7 milliard dollar daromad bilan birga 4,9 milliard dollar zarar koʻrganini maʼlum qilgan edi.

Sunʼiy intellekt va yangi daromad manbalari

Investorlarning SpaceX kelajagiga boʻlgan ishonchi kompaniyaning yangi yoʻnalishlarda kengayayotgani bilan izohlanmoqda. Xususan, kompaniya Anthropic va Google kabi texnologik gigantlar bilan hisoblash quvvatlarini ijaraga berish boʻyicha shartnomalar imzolagan. Bu esa koinot sanoatidan tashqari yangi va istiqbolli daromad oqimlarini yaratmoqda.

Shuningdek, seshanba kungi oʻsishga SpaceX kompaniyasining Cursor deb nomlangan sunʼiy intellektga asoslangan kod yozish startapini sotib olishi haqidagi xabar kuchli turtki berdi. Ushbu kelishuv 60 milliard dollarga baholangan boʻlib, u toʻliqligicha aksiyalar almashinuvi orqali amalga oshiriladi. Ilon Mask avvalroq oʻzining xAI loyihasini qaytadan poydevordan boshlab qurayotganini va Cursor bilan hamkorlik bu jarayonda muhim ekanini taʼkidlagan edi.

Tarixiy IPO va bozor oʻzgaruvchanligi

SpaceX oʻtgan juma kuni oʻzining tarixiy IPO (aksiyalarni ommaviy joylashtirish) jarayonini oʻtkazdi va bozorga 1,7 trillion dollar qiymat bilan chiqdi. Ushbu tranzaksiya orqali kompaniya qariyb 86 milliard dollar mablagʻ jalb qilishga muvaffaq boʻldi. Bir necha kun ichida kompaniya kapitallashuvi yana 1 trillion dollarga koʻpaygani mutaxassislar diqqat markazida turibdi.

Biroq, tahlilchilar aksiyalar narxidagi bunday keskin sakrashlar borasida ehtiyotkorlik bilan munosabat bildirmoqdalar. Gap shundaki, SpaceX oʻz aksiyalarining umumiy miqdoridan atigi 4 foizini erkin savdoga chiqargan. Bunday kam miqdordagi aksiyalar bozorda taklifning cheklanganligi sababli narxlarning juda tez oʻzgarishiga va kutilmagan tebranishlarga moyil boʻlishiga olib keladi.

Oʻzbekistonlik texnologiya ixlosmandlari uchun bu yangilik global koinot iqtisodiyotining naqadar tez oʻsayotganini koʻrsatadi. SpaceX nafaqat raketa tashuvchi, balki yirik sunʼiy intellekt va bulutli hisoblash markaziga aylanib borayotgani uning kelajakdagi mavqeini yanada mustahkamlashi kutilmoqda.

SpaceXIlon MaskAmazonIPOSunʼiy Intellekt
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiyada importga bogʻliq boʻlmagan yangi telekom-bulut platformasi ishga tushirildiRossiyada importga bogʻliq boʻlmagan yangi telekom-bulut platformasi ishga tushirildiBugun, 13:51OneXPlayer X2 Mini Pro: AMD Ryzen AI Max+ chipli eng kuchli portativ PK taqdim etildiOneXPlayer X2 Mini Pro: AMD Ryzen AI Max+ chipli eng kuchli portativ PK taqdim etildiBugun, 13:29Sunʼiy intellekt xatolariga barham beriladi: Probably startapi 9 million dollar investitsiya jalb qildiSunʼiy intellekt xatolariga barham beriladi: Probably startapi 9 million dollar investitsiya jalb qildiBugun, 13:27Raqamli detoks uchun Commodore Callback 8020: Brauzersiz smartfon taqdim etildiRaqamli detoks uchun Commodore Callback 8020: Brauzersiz smartfon taqdim etildiBugun, 13:25Astrobotic kompaniyasi Griffin-1 oy modulini taqdim etdi: Yangi missiya tafsilotlariAstrobotic kompaniyasi Griffin-1 oy modulini taqdim etdi: Yangi missiya tafsilotlariBugun, 12:56Xitoyda yaroqsiz elektromobil akkumulyatorlarining noqonuniy bozori fosh etildiXitoyda yaroqsiz elektromobil akkumulyatorlarining noqonuniy bozori fosh etildiBugun, 12:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi