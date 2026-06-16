SpaceX dunyoning eng qimmat kompaniyalari beshligiga kirdi: Amazon ortda qoldi
Ilon Mask boshqaruvidagi SpaceX kompaniyasi jahon moliya bozorida tarixiy natijani qayd etdi. Birja savdolarining dastlabki kunlarida kompaniya aksiyalari narxi keskin koʻtarilishi natijasida uning bozor qiymati 2,7 trillion dollardan oshib ketdi. Bu koʻrsatkich bilan koinot giganti elektron tijorat yetakchisi Amazon kompaniyasini ortda qoldirib, dunyodagi eng qimmat beshinchi kompaniyaga aylandi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, dushanba kuni SpaceX aksiyalari 20 foizga, seshanba kungi savdolarda esa yana 8 foizdan koʻproqqa qimmatlashgan. Eʼtiborlisi, kompaniyaning bunday yuqori baholanishi uning moliyaviy hisobotlaridagi koʻrsatkichlarga biroz zid keladi. Masalan, Amazon oʻtgan yili 717 milliard dollar tushumdan 78 milliard dollar sof foyda koʻrgan boʻlsa, SpaceX 18,7 milliard dollar daromad bilan birga 4,9 milliard dollar zarar koʻrganini maʼlum qilgan edi.
Sunʼiy intellekt va yangi daromad manbalariInvestorlarning SpaceX kelajagiga boʻlgan ishonchi kompaniyaning yangi yoʻnalishlarda kengayayotgani bilan izohlanmoqda. Xususan, kompaniya Anthropic va Google kabi texnologik gigantlar bilan hisoblash quvvatlarini ijaraga berish boʻyicha shartnomalar imzolagan. Bu esa koinot sanoatidan tashqari yangi va istiqbolli daromad oqimlarini yaratmoqda.
Shuningdek, seshanba kungi oʻsishga SpaceX kompaniyasining Cursor deb nomlangan sunʼiy intellektga asoslangan kod yozish startapini sotib olishi haqidagi xabar kuchli turtki berdi. Ushbu kelishuv 60 milliard dollarga baholangan boʻlib, u toʻliqligicha aksiyalar almashinuvi orqali amalga oshiriladi. Ilon Mask avvalroq oʻzining xAI loyihasini qaytadan poydevordan boshlab qurayotganini va Cursor bilan hamkorlik bu jarayonda muhim ekanini taʼkidlagan edi.
Tarixiy IPO va bozor oʻzgaruvchanligiSpaceX oʻtgan juma kuni oʻzining tarixiy IPO (aksiyalarni ommaviy joylashtirish) jarayonini oʻtkazdi va bozorga 1,7 trillion dollar qiymat bilan chiqdi. Ushbu tranzaksiya orqali kompaniya qariyb 86 milliard dollar mablagʻ jalb qilishga muvaffaq boʻldi. Bir necha kun ichida kompaniya kapitallashuvi yana 1 trillion dollarga koʻpaygani mutaxassislar diqqat markazida turibdi.
Biroq, tahlilchilar aksiyalar narxidagi bunday keskin sakrashlar borasida ehtiyotkorlik bilan munosabat bildirmoqdalar. Gap shundaki, SpaceX oʻz aksiyalarining umumiy miqdoridan atigi 4 foizini erkin savdoga chiqargan. Bunday kam miqdordagi aksiyalar bozorda taklifning cheklanganligi sababli narxlarning juda tez oʻzgarishiga va kutilmagan tebranishlarga moyil boʻlishiga olib keladi.
Oʻzbekistonlik texnologiya ixlosmandlari uchun bu yangilik global koinot iqtisodiyotining naqadar tez oʻsayotganini koʻrsatadi. SpaceX nafaqat raketa tashuvchi, balki yirik sunʼiy intellekt va bulutli hisoblash markaziga aylanib borayotgani uning kelajakdagi mavqeini yanada mustahkamlashi kutilmoqda.
…