AI gadjetlar bozorida yangi yetakchi: Plaud kompaniyasining daromadi 100 million dollardan oshdi

·28·Texno
AI gadjetlar bozorida yangi yetakchi: Plaud kompaniyasining daromadi 100 million dollardan oshdi

Sunʼiy intellektga asoslangan apparat vositalari bozori bugungi kunda murakkab davrni boshdan kechirmoqda. Koʻplab startaplar muvaffaqiyatsizlikka uchrayotgan bir paytda, Plaud kompaniyasi oʻzining innovatsion yondashuvi bilan sohada haqiqiy burilish yasadi. Maʼlum qilinishicha, kompaniyaning yillik takrorlanuvchi daromadi (ARR) 100 million dollar koʻrsatkichidan yuqori natijani qayd etdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Plaud asosan uchrashuv va muzokaralarni yozib olib, ularni matnga aylantiruvchi va tahlil qiluvchi aqlli qurilmalar ishlab chiqarish bilan shugʻullanadi. Bugungi kunga qadar kompaniya 2 milliondan ortiq qurilma, jumladan, Plaud Pin va smartfon orqasiga yopishadigan kredit karta koʻrinishidagi gadjetlarni sotishga muvaffaq boʻldi. Bu natija AI-apparatlar segmentida kamdan-kam uchraydigan muvaffaqiyat hisoblanadi.

Ekranlarsiz kelajak sari

Kompaniya asoschisi va bosh direktori Nathan Xu taʼkidlashicha, aksariyat AI kompaniyalari monitor ortidagi dasturiy taʼminotga eʼtibor qaratgan bir paytda, Plaud boshqacha yoʻlni tanlagan. Uning fikricha, haqiqiy muhim muloqotlar klaviatura orqali emas, balki jonli suhbatlar jarayonida sodir boʻladi. Shu sababli, kompaniya ekransiz interfeys yaratib, odamlarga diqqatni suhbatdoshga qaratish imkonini berdi.

Plaud qurilmalari suhbatlarni yozib oladi, ularning qisqacha mazmunini (summary) chiqaradi va bajarilishi kerak boʻlgan vazifalar roʻyxatini shakllantiradi. Bu ayniqsa koʻp uchrashuvlar oʻtkazadigan mutaxassislar va korporativ mijozlar uchun juda qulay vositaga aylandi. TechCrunch maʼlumotiga koʻra, kompaniya daromadining asosiy qismi aynan obuna xizmatlaridan kelib tushmoqda.

Hozirda foydalanuvchilarning qariyb 50 foizi bepul bazaviy rejadan pullik Pro yoki cheksiz rejalarga oʻtmoqda. Kompaniya hozircha alohida dasturiy taʼminot obunasini sotmaydi; pullik xizmatlardan foydalanish uchun foydalanuvchida Plaud qurilmasi boʻlishi shart. Oʻtgan yili 179 dollarlik Plaud Pro modeli, joriy yilda esa shunga oʻxshash narxdagi Plaud Pin S taqdim etilgan edi.

Raqobat va kengayish

Plaud nafaqat jismoniy qurilmalar, balki dasturiy ekotizimni ham rivojlantirmoqda. Yaqinda korporativ mijozlar uchun Plaud Teams platformasi va onlayn uchrashuvlar audio yozuvini qayta ishlovchi desktop ilovasi ishga tushirildi. Bu esa kompaniyaga nafaqat shaxsiy foydalanuvchilar, balki yirik biznes tuzilmalari bilan ham ishlash imkonini beradi.

  • Plaud qurilmalari ixcham dizayni va uzoq vaqt ishlaydigan akkumulyatori bilan ajralib turadi;
  • Foydalanuvchilarga har oy 300 daqiqa bepul transkripsiya taqdim etiladi;
  • Sunʼiy intellekt suhbatdagi eng muhim nuqtalarni avtomatik ajratib beradi.
Biroq, bozorda raqobat ham kuchayib bormoqda. Anker, Viaim, Vibe va Pocket kabi brendlar ham oʻzlarining AI-diktofonlari va aqlli yordamchilari bilan ushbu segmentda oʻz oʻrniga ega boʻlishga intilmoqda. Shunga qaramay, Plaud oʻzining apparat va dasturiy taʼminotni uygʻunlashtirgan biznes modeli orqali hozircha yetakchilikni saqlab qolmoqda.

PlaudSunʼiy IntellektGadjetlarTexnologiyaStartap
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Robinhood 300 ga yaqin xodimini ishdan boʻshatmoqda: AI endi bahona boʻlolmaydiRobinhood 300 ga yaqin xodimini ishdan boʻshatmoqda: AI endi bahona boʻlolmaydiBugun, 16:24SpaceX tarixiy IPO oʻtkazdi: Elon Musk dunyoning ilk trillioneriga aylandiSpaceX tarixiy IPO oʻtkazdi: Elon Musk dunyoning ilk trillioneriga aylandiBugun, 15:55Flutterwave startapi Ripple investitsiyasi evaziga 3,2 milliard dollarga baholandiFlutterwave startapi Ripple investitsiyasi evaziga 3,2 milliard dollarga baholandiBugun, 15:55AQSH Adliya vazirligi Elon Muskning xAI kompaniyasini himoya qilib chiqdiAQSH Adliya vazirligi Elon Muskning xAI kompaniyasini himoya qilib chiqdiBugun, 15:26SpaceX dunyoning eng qimmat kompaniyalari beshligiga kirdi: Amazon ortda qoldiSpaceX dunyoning eng qimmat kompaniyalari beshligiga kirdi: Amazon ortda qoldiBugun, 13:51Rossiyada importga bogʻliq boʻlmagan yangi telekom-bulut platformasi ishga tushirildiRossiyada importga bogʻliq boʻlmagan yangi telekom-bulut platformasi ishga tushirildiBugun, 13:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi