AI gadjetlar bozorida yangi yetakchi: Plaud kompaniyasining daromadi 100 million dollardan oshdi
Sunʼiy intellektga asoslangan apparat vositalari bozori bugungi kunda murakkab davrni boshdan kechirmoqda. Koʻplab startaplar muvaffaqiyatsizlikka uchrayotgan bir paytda, Plaud kompaniyasi oʻzining innovatsion yondashuvi bilan sohada haqiqiy burilish yasadi. Maʼlum qilinishicha, kompaniyaning yillik takrorlanuvchi daromadi (ARR) 100 million dollar koʻrsatkichidan yuqori natijani qayd etdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Plaud asosan uchrashuv va muzokaralarni yozib olib, ularni matnga aylantiruvchi va tahlil qiluvchi aqlli qurilmalar ishlab chiqarish bilan shugʻullanadi. Bugungi kunga qadar kompaniya 2 milliondan ortiq qurilma, jumladan, Plaud Pin va smartfon orqasiga yopishadigan kredit karta koʻrinishidagi gadjetlarni sotishga muvaffaq boʻldi. Bu natija AI-apparatlar segmentida kamdan-kam uchraydigan muvaffaqiyat hisoblanadi.
Ekranlarsiz kelajak sariKompaniya asoschisi va bosh direktori Nathan Xu taʼkidlashicha, aksariyat AI kompaniyalari monitor ortidagi dasturiy taʼminotga eʼtibor qaratgan bir paytda, Plaud boshqacha yoʻlni tanlagan. Uning fikricha, haqiqiy muhim muloqotlar klaviatura orqali emas, balki jonli suhbatlar jarayonida sodir boʻladi. Shu sababli, kompaniya ekransiz interfeys yaratib, odamlarga diqqatni suhbatdoshga qaratish imkonini berdi.
Plaud qurilmalari suhbatlarni yozib oladi, ularning qisqacha mazmunini (summary) chiqaradi va bajarilishi kerak boʻlgan vazifalar roʻyxatini shakllantiradi. Bu ayniqsa koʻp uchrashuvlar oʻtkazadigan mutaxassislar va korporativ mijozlar uchun juda qulay vositaga aylandi. TechCrunch maʼlumotiga koʻra, kompaniya daromadining asosiy qismi aynan obuna xizmatlaridan kelib tushmoqda.
Hozirda foydalanuvchilarning qariyb 50 foizi bepul bazaviy rejadan pullik Pro yoki cheksiz rejalarga oʻtmoqda. Kompaniya hozircha alohida dasturiy taʼminot obunasini sotmaydi; pullik xizmatlardan foydalanish uchun foydalanuvchida Plaud qurilmasi boʻlishi shart. Oʻtgan yili 179 dollarlik Plaud Pro modeli, joriy yilda esa shunga oʻxshash narxdagi Plaud Pin S taqdim etilgan edi.
Raqobat va kengayishPlaud nafaqat jismoniy qurilmalar, balki dasturiy ekotizimni ham rivojlantirmoqda. Yaqinda korporativ mijozlar uchun Plaud Teams platformasi va onlayn uchrashuvlar audio yozuvini qayta ishlovchi desktop ilovasi ishga tushirildi. Bu esa kompaniyaga nafaqat shaxsiy foydalanuvchilar, balki yirik biznes tuzilmalari bilan ham ishlash imkonini beradi.
- Plaud qurilmalari ixcham dizayni va uzoq vaqt ishlaydigan akkumulyatori bilan ajralib turadi;
- Foydalanuvchilarga har oy 300 daqiqa bepul transkripsiya taqdim etiladi;
- Sunʼiy intellekt suhbatdagi eng muhim nuqtalarni avtomatik ajratib beradi.
…