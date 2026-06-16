SpaceX tarixiy IPO oʻtkazdi: Elon Musk dunyoning ilk trillioneriga aylandi

·25·Texno
SpaceX tarixiy IPO oʻtkazdi: Elon Musk dunyoning ilk trillioneriga aylandi

Koinot texnologiyalari sohasida inqilob qilgan SpaceX kompaniyasi aksiyalarning ommaviy joylashtiruvi (IPO) orqali jahon moliya bozorida mutlaq rekord oʻrnatdi. Elon Musk asos solgan kompaniya oʻzining 24 yillik tarixidagi eng muhim bosqichga qadam qoʻyib, fond bozoriga chiqdi va investorlar eʼtiborini oʻziga qaratdi. Bu voqea nafaqat texnologik olam, balki global iqtisodiyot uchun ham ulkan burilish yasadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

TechCrunch nashri xabariga koʻra, SpaceX har biri 135 dollardan baholangan 555,6 million dona aksiyasini sotuvga chiqardi. Dastlab 75 milliard dollar jalb qilish rejalashtirilgan boʻlsa-da, yakunda bu koʻrsatkich 85,7 milliard dollarga yetdi. Bu natija bilan SpaceX insoniyat tarixidagi eng yirik IPO muallifiga aylandi. Mazkur muvaffaqiyat ortidan Elon Muskning boyligi keskin ortib, u rasman dunyodagi birinchi trillioner maqomini qoʻlga kiritdi.

Bozordagi shiddatli oʻsish va rekordlar

SpaceX aksiyalari Nasdaq birjasida 150 dollardan savdo qila boshladi va qisqa vaqt ichida oʻz qiymatini 11 foizga oshirdi. Investorlarning qiziqishi shu qadar yuqori boʻldiki, savdolarning birinchi kunidayoq aksiyalar narxi 160,95 dollargacha koʻtarildi. Natijada kompaniyaning umumiy bozor qiymati 2,7 trillion dollarga yetib, u dunyodagi eng qimmat beshta kompaniyadan biriga aylandi va bu borada Amazon gigantini ham ortda qoldirdi.

Savdolar hajmi kutilganidan ancha yuqori boʻldi. Robinhood platformasi SpaceX debyutidan soʻng oʻz tizimida rekord darajadagi trafik qayd etilganini maʼlum qildi. Bu jarayondan yirik banklar ham katta foyda koʻrdi: Goldman Sachs va Morgan Stanley kabi moliya institutlari bitimlarni amalga oshirish orqali taxminan 500 million dollar miqdorida komissiya yigʻimlariga ega boʻlishdi.

Strategik rejalar va Tesla bilan birlashish ehtimoli

IPOdan bir necha kun oʻtib, SpaceX oʻzining kengayish rejalarini eʼlon qildi. Kompaniya Cursor startapini 60 milliard dollarlik aksiyalar evaziga sotib olishini bildirdi. Bu qadam SpaceX’ning dasturiy taʼminot va sunʼiy intellekt yoʻnalishidagi imkoniyatlarini yanada kuchaytirishi kutilmoqda. Shuningdek, kompaniya operatsion direktori Gwynne Shotwell CNBC telekanaliga bergan intervyusida kutilmagan bayonot bilan chiqdi.

Shotwell xonimning taʼkidlashicha, kelajakda SpaceX va Tesla kompaniyalarining birlashishi Elon Muskning boshqaruv faoliyatini sezilarli darajada osonlashtirishi mumkin. Garchi bu hozircha rasmiy reja boʻlmasa-da, bunday ehtimol Tesla aksiyadorlari va bozor tahlilchilari oʻrtasida qizgʻin muhokamalarga sabab boʻldi. Ikki gigantning birlashishi energetika va transport sohasida misli koʻrilmagan sinergiya yaratishi mumkin.

SpaceX’ning ommaviy kompaniyaga aylanishi Oʻzbekiston kabi rivojlanayotgan bozorlar uchun ham ahamiyatli. Starlink tarmogʻi orqali global internet qamrovini kengaytirayotgan kompaniyaning moliyaviy barqarorligi, yaqin kelajakda mintaqamizda ham yuqori tezlikdagi sunʼiy yoʻldosh interneti xizmatlari yanada ommalashishiga xizmat qiladi. Endilikda kompaniya nafaqat koinotni zabt etish, balki jahon moliya tizimining eng qudratli ishtirokchisi sifatida oʻz yoʻlini davom ettiradi.

SpaceXElon MuskIPOStarlinkTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Robinhood 300 ga yaqin xodimini ishdan boʻshatmoqda: AI endi bahona boʻlolmaydiRobinhood 300 ga yaqin xodimini ishdan boʻshatmoqda: AI endi bahona boʻlolmaydiBugun, 16:24Flutterwave startapi Ripple investitsiyasi evaziga 3,2 milliard dollarga baholandiFlutterwave startapi Ripple investitsiyasi evaziga 3,2 milliard dollarga baholandiBugun, 15:55AQSH Adliya vazirligi Elon Muskning xAI kompaniyasini himoya qilib chiqdiAQSH Adliya vazirligi Elon Muskning xAI kompaniyasini himoya qilib chiqdiBugun, 15:26AI gadjetlar bozorida yangi yetakchi: Plaud kompaniyasining daromadi 100 million dollardan oshdiAI gadjetlar bozorida yangi yetakchi: Plaud kompaniyasining daromadi 100 million dollardan oshdiBugun, 15:20SpaceX dunyoning eng qimmat kompaniyalari beshligiga kirdi: Amazon ortda qoldiSpaceX dunyoning eng qimmat kompaniyalari beshligiga kirdi: Amazon ortda qoldiBugun, 13:51Rossiyada importga bogʻliq boʻlmagan yangi telekom-bulut platformasi ishga tushirildiRossiyada importga bogʻliq boʻlmagan yangi telekom-bulut platformasi ishga tushirildiBugun, 13:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi