Yerga ulkan va potensial xavfli asteroid yaqinlashmoqda: 400 yillik rekord

·23·Texno
Yerga ulkan va potensial xavfli asteroid yaqinlashmoqda: 400 yillik rekord

Shu yilning 27-iyun kuni Yer sayyorasi yaqinidan 152637 (1997 NC1) raqamli ulkan asteroid uchib oʻtadi. NASA maʼlumotlariga koʻra, bu ushbu osmon jismining soʻnggi 400 yil ichida Yerga eng yaqin masofaga kelishidir. Asteroid sayyoramizdan taxminan 2,57 million kilometr uzoqlikda oʻtadi, bu Yer va Oy oʻrtasidagi masofadan 6,5 baravar koʻpdir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Garchi ushbu obyekt astronomlar tomonidan "potensial xavfli" toifasiga kiritilgan boʻlsak-da, mutaxassislar xavotirga oʻrin yoʻqligini taʼkidlamoqda. Bunday maqom orbitasi Yerga nisbatan yaqin boʻlgan barcha yirik osmon jismlariga beriladi. Hozirgi hisob-kitoblar shuni koʻrsatadiki, 152637 (1997 NC1) asteroidi nafaqat joriy yaqinlashuvda, balki yaqin 100 yillik istiqbolda ham sayyoramiz bilan toʻqnashish xavfini tugʻdirmaydi.

Ushbu asteroid birinchi marta 1997-yilda NASAning NEAT (Near-Earth Asteroid Tracking) dasturi doirasida kashf etilgan. U "Atonlar" guruhiga mansub boʻlib, bunday asteroidlarning orbitalari Yer orbitasini kesib oʻtadi va qisman Venera orbitasi ichiga kiradi. Mazkur yaqinlashuv olimlar uchun noyob tadqiqot imkoniyatini taqdim etadi, chunki bunday yirik obyektlarning Yerga yaqin kelishi oʻn yilda bir marta sodir boʻladigan hodisadir.

Olimlar asteroidning aniq hajmini oʻrganadi

Hozirgi vaqtda asteroidning aniq oʻlchamlari borasida ilmiy bahslar davom etmoqda. Uning yorqinlik darajasiga koʻra, diametri 900 metrdan 1,5 kilometrgacha boʻlishi mumkinligi taxmin qilinadi. Muammo shundaki, teleskoplar orqali quyosh nurining qaytishiga qarab obyekt hajmini aniqlash qiyin: quyuq rangli yirik jism va yorqin rangli kichikroq jism bir xil koʻrinishi mumkin.

NASA ushbu noaniqlikka chek qoʻyish uchun Goldstone Solar System Radar (GSSR) radiolokatsiya tizimidan foydalanishni rejalashtirmoqda. NASA Reaktiv harakat laboratoriyasi astronomi Marina Brozovic tushuntirishicha, radiolokatsiya usuli nafaqat asteroidning aniq oʻrnini, balki uning shakli, aylanish tezligi va tarkibini ham aniqlashga yordam beradi.

Oʻzbekistonlik osmon ishqibozlari ham ushbu hodisani kuzatish imkoniyatiga ega boʻlishlari mumkin. Eng yaqin masofaga kelgan vaqtda asteroidning yorqinligi 10-yulduz kattaligiga yetadi. Bu koʻrsatkich uni kichik teleskoplar, hatto kuchli durbinlar yordamida ham koʻrish uchun yetarlidir. Shimoliy yarim sharda yashovchilar uchun bu imkoniyat yanada qulayroq boʻladi.

Keyingi safar ushbu asteroidni bunday yaqin masofadan va batafsil oʻrganish imkoniyati faqat 2088-yilda paydo boʻladi. Avvalgi shunga oʻxshash yirik yaqinlashuv 2022-yilning yanvar oyida 1994 PC1 asteroidi bilan sodir boʻlgan edi. Hozirda olimlar barcha maʼlumotlarni jamlab, koinot xavfsizligi tizimlarini yanada takomillashtirish ustida ishlamoqda.

NASAAsteroidKoinotYerAstronomiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Opera One brauzeri tubdan yangilandi: Endi foydalanuvchilar oʻz interfeysini yaratadiOpera One brauzeri tubdan yangilandi: Endi foydalanuvchilar oʻz interfeysini yaratadiBugun, 17:59Rivian kompaniyasi R2 SUV yetkazib berish boshlanganidan soʻng yuzlab xodimlarni boʻshatdiRivian kompaniyasi R2 SUV yetkazib berish boshlanganidan soʻng yuzlab xodimlarni boʻshatdiBugun, 17:55Mobileye AQSHda oʻzining robotaksi xizmatini yoʻlga qoʻyishini eʼlon qildiMobileye AQSHda oʻzining robotaksi xizmatini yoʻlga qoʻyishini eʼlon qildiBugun, 17:52Snap kompaniyasi uzoq kutilgan Specs AR-koʻzoynaklarini taqdim etdi: Narxi va imkoniyatlariSnap kompaniyasi uzoq kutilgan Specs AR-koʻzoynaklarini taqdim etdi: Narxi va imkoniyatlariBugun, 17:25Mobileye oʻzining robotaksi xizmatini ishga tushiradi: Intel shoʻba korxonasi yangi bosqichdaMobileye oʻzining robotaksi xizmatini ishga tushiradi: Intel shoʻba korxonasi yangi bosqichdaBugun, 17:23Sunʼiy intellektga ishonchsizlik: Nega isteʼmolchilar AI yozuvidan qochmoqda?Sunʼiy intellektga ishonchsizlik: Nega isteʼmolchilar AI yozuvidan qochmoqda?Bugun, 16:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi