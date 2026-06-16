Xbox konsollarini endi muddatli toʻlovga sotib olish mumkin boʻlishi kutilmoqda
Microsoft kompaniyasining oʻyin boʻlinmasi boʻlmish Xbox oʻz mahsulotlarini sotishning mutlaqo yangi va radikal biznes-modellarini joriy etish ustida ishlamoqda. Tarmoqda tarqalgan soʻnggi maʼlumotlarga koʻra, kompaniya foydalanuvchilar uchun konsollarni boʻlib toʻlash tizimini yoʻlga qoʻyishni rejalashtirmoqda. Bu qadam nafaqat savdo hajmini oshirish, balki yangi avlod qurilmalarining yuqori narxini kompensatsiya qilishga ham xizmat qilishi mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Xbox rasmiy saytining dasturiy kodi ichidan "Buy Now, Pay Later" (Hozir sotib ol, keyin toʻla) degan ibora topilgani haqida ixbt.com nashri xabar bermoqda. Hozircha bu borada rasmiy tafsilotlar eʼlon qilinmagan boʻlsa-da, mutaxassislar buni klassik muddatli toʻlov yoki imtiyozli kreditlashning bir koʻrinishi sifatida baholashmoqda. Ushbu tizim orqali foydalanuvchilar qimmatbaho texnikani darhol qoʻlga kiritib, uning qiymatini maʼlum vaqt davomida boʻlib toʻlashlari mumkin boʻladi.
Yangi avlod konsollari va narx masalasiMazkur yangilikning paydo boʻlishi bejiz emas. Avvalroq tarqalgan sizdirmalarga koʻra, Xbox Helix deb nomlanishi kutilayotgan yangi avlod konsollari juda qimmat boʻlishi taxmin qilinmoqda. Baʼzi manbalar ushbu qurilmaning narxi 1500 dollardan 2000 dollargacha yetishi mumkinligini taʼkidlagan edi. Bunday yuqori narx sharoitida muddatli toʻlov tizimi kompaniyaga kengroq auditoriyani jalb qilishda asosiy vositaga aylanadi.
Hozirgi vaqtda ushbu taklif PayPal va Klarna kabi yirik moliyaviy servislar bilan bogʻliq holda tilga olingan. Bu shuni anglatadiki, Microsoft oʻzining shaxsiy bank tizimini yaratish oʻrniga, jahon boʻylab tan olingan toʻlov tizimlari bilan hamkorlik qilishni afzal koʻrmoqda. Biroq, ushbu xizmat aynan qaysi mintaqalarda va qachondan boshlab amal qilishi hozircha nomaʼlumligicha qolmoqda.
Kompaniya strategiyasidagi oʻzgarishlarXbox atrofidagi yangiliklar faqat toʻlov tizimi bilan cheklanib qolmayapti. Soʻnggi kunlarda Microsoft oʻyin boʻlinmasini kelajakda mustaqil kompaniyaga aylantirishi mumkinligi haqidagi mish-mishlar ham urchimoqda. Bu korporatsiyaning umumiy strategiyasida jiddiy oʻzgarishlar roʻy berayotganidan dalolat beradi.
Shuningdek, Microsoft bir vaqtning oʻzida bir nechta oʻyin studiyalarini yopishni yoki sotib yuborishni rejalashtirayotgani aytilmoqda. Bunday optimallashtirish ishlari kompaniyaning moliyaviy samaradorligini oshirishga qaratilgan boʻlishi mumkin. Oʻzbekistonlik geymerlar uchun ham ushbu yangiliklar muhim, chunki xalqaro toʻlov tizimlarining kengayishi mahalliy bozorda ham litsenziyalangan qurilmalarning ommalashishiga turtki berishi mumkin.
Xulosa qilib aytganda, Xbox oʻz ekotizimini saqlab qolish va raqobatda ustunlikka erishish uchun yangi moliyaviy vositalarni ishga solmoqda. Agar muddatli toʻlov tizimi muvaffaqiyatli yoʻlga qoʻyilsa, bu konsollar bozoridagi anʼanaviy savdo qoidalarini butunlay oʻzgartirib yuborishi mumkin.
…