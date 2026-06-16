Xbox konsollarini endi muddatli toʻlovga sotib olish mumkin boʻlishi kutilmoqda

·24·Texno
Xbox konsollarini endi muddatli toʻlovga sotib olish mumkin boʻlishi kutilmoqda

Microsoft kompaniyasining oʻyin boʻlinmasi boʻlmish Xbox oʻz mahsulotlarini sotishning mutlaqo yangi va radikal biznes-modellarini joriy etish ustida ishlamoqda. Tarmoqda tarqalgan soʻnggi maʼlumotlarga koʻra, kompaniya foydalanuvchilar uchun konsollarni boʻlib toʻlash tizimini yoʻlga qoʻyishni rejalashtirmoqda. Bu qadam nafaqat savdo hajmini oshirish, balki yangi avlod qurilmalarining yuqori narxini kompensatsiya qilishga ham xizmat qilishi mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Xbox rasmiy saytining dasturiy kodi ichidan "Buy Now, Pay Later" (Hozir sotib ol, keyin toʻla) degan ibora topilgani haqida ixbt.com nashri xabar bermoqda. Hozircha bu borada rasmiy tafsilotlar eʼlon qilinmagan boʻlsa-da, mutaxassislar buni klassik muddatli toʻlov yoki imtiyozli kreditlashning bir koʻrinishi sifatida baholashmoqda. Ushbu tizim orqali foydalanuvchilar qimmatbaho texnikani darhol qoʻlga kiritib, uning qiymatini maʼlum vaqt davomida boʻlib toʻlashlari mumkin boʻladi.

Yangi avlod konsollari va narx masalasi

Mazkur yangilikning paydo boʻlishi bejiz emas. Avvalroq tarqalgan sizdirmalarga koʻra, Xbox Helix deb nomlanishi kutilayotgan yangi avlod konsollari juda qimmat boʻlishi taxmin qilinmoqda. Baʼzi manbalar ushbu qurilmaning narxi 1500 dollardan 2000 dollargacha yetishi mumkinligini taʼkidlagan edi. Bunday yuqori narx sharoitida muddatli toʻlov tizimi kompaniyaga kengroq auditoriyani jalb qilishda asosiy vositaga aylanadi.

Hozirgi vaqtda ushbu taklif PayPal va Klarna kabi yirik moliyaviy servislar bilan bogʻliq holda tilga olingan. Bu shuni anglatadiki, Microsoft oʻzining shaxsiy bank tizimini yaratish oʻrniga, jahon boʻylab tan olingan toʻlov tizimlari bilan hamkorlik qilishni afzal koʻrmoqda. Biroq, ushbu xizmat aynan qaysi mintaqalarda va qachondan boshlab amal qilishi hozircha nomaʼlumligicha qolmoqda.

Kompaniya strategiyasidagi oʻzgarishlar

Xbox atrofidagi yangiliklar faqat toʻlov tizimi bilan cheklanib qolmayapti. Soʻnggi kunlarda Microsoft oʻyin boʻlinmasini kelajakda mustaqil kompaniyaga aylantirishi mumkinligi haqidagi mish-mishlar ham urchimoqda. Bu korporatsiyaning umumiy strategiyasida jiddiy oʻzgarishlar roʻy berayotganidan dalolat beradi.

Shuningdek, Microsoft bir vaqtning oʻzida bir nechta oʻyin studiyalarini yopishni yoki sotib yuborishni rejalashtirayotgani aytilmoqda. Bunday optimallashtirish ishlari kompaniyaning moliyaviy samaradorligini oshirishga qaratilgan boʻlishi mumkin. Oʻzbekistonlik geymerlar uchun ham ushbu yangiliklar muhim, chunki xalqaro toʻlov tizimlarining kengayishi mahalliy bozorda ham litsenziyalangan qurilmalarning ommalashishiga turtki berishi mumkin.

Xulosa qilib aytganda, Xbox oʻz ekotizimini saqlab qolish va raqobatda ustunlikka erishish uchun yangi moliyaviy vositalarni ishga solmoqda. Agar muddatli toʻlov tizimi muvaffaqiyatli yoʻlga qoʻyilsa, bu konsollar bozoridagi anʼanaviy savdo qoidalarini butunlay oʻzgartirib yuborishi mumkin.

XboxMicrosoftTexnologiyaKonsolOʻyinlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Google yangi Android 17 tizimini taqdim etdi: Gemini va koʻp vazifalilikda inqilobGoogle yangi Android 17 tizimini taqdim etdi: Gemini va koʻp vazifalilikda inqilobKecha, 18:57Honor oʻta chidamli X80 Pro Max smartfonini taqdim etadi: 11 000 mAs batareya va yangi chipHonor oʻta chidamli X80 Pro Max smartfonini taqdim etadi: 11 000 mAs batareya va yangi chipKecha, 18:54Dell kompaniyasining MacBook Neoʻga javobi kutilganidan ancha qimmatga tushdiDell kompaniyasining MacBook Neoʻga javobi kutilganidan ancha qimmatga tushdiKecha, 18:23FIFA tizimidagi xatolik: Xakerlar Jahon chempionati translyatsiyasini toʻxtatib qoʻyishi mumkin ediFIFA tizimidagi xatolik: Xakerlar Jahon chempionati translyatsiyasini toʻxtatib qoʻyishi mumkin ediKecha, 18:23Smartfonlar davri tugamoqdami: Qualcomm kelajak qurilmalari uchun yangi chiplarni taqdim etdiSmartfonlar davri tugamoqdami: Qualcomm kelajak qurilmalari uchun yangi chiplarni taqdim etdiKecha, 18:21Opera One brauzeri tubdan yangilandi: Endi foydalanuvchilar oʻz interfeysini yaratadiOpera One brauzeri tubdan yangilandi: Endi foydalanuvchilar oʻz interfeysini yaratadiKecha, 17:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi