Honor oʻta chidamli X80 Pro Max smartfonini taqdim etadi: 11 000 mAs batareya va yangi chip

·23·Texno
Honor oʻta chidamli X80 Pro Max smartfonini taqdim etadi: 11 000 mAs batareya va yangi chip

Xitoyning Honor kompaniyasi oʻzining yangi, oʻta chidamli Honor X80 Pro Max smartfoni haqidagi tafsilotlarni ochiqlashda davom etmoqda. 22-iyun kuni rasman namoyish etilishi kutilayotgan ushbu qurilma nafaqat texnik koʻrsatkichlari, balki jismoniy mustahkamligi bilan ham zamonaviy mobil bozorida yangi standartlarni oʻrnatishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi model SGS Gold Label Five-Star sertifikatini qoʻlga kiritgan. Bu shuni anglatadiki, smartfon 3 metr balandlikdan qattiq yuzaga tushib ketganda ham hech qanday talafotsiz ishlashda davom etadi. Bunday chidamlilik darajasi kundalik foydalanishda qurilmaning xizmat qilish muddatini sezilarli darajada uzaytiradi va foydalanuvchilarni tasodifiy sinishlardan himoya qiladi.

Ekran imkoniyatlari va texnik quvvat

Honor X80 Pro Max qurilmasi 6,8 dyuymli OLED displey bilan jihozlangan boʻlib, uning aniqligi 2788 × 1280 piksellni tashkil etadi. Ekranning yangilanish chastotasi 120 Gs ga teng boʻlib, u silliq interfeys va sifatli tasvirni taʼminlaydi. Shuningdek, 3840 Gs chastotali ShIM (PWM) texnologiyasi tufayli ekran miltillashi deyarli sezilmaydi, bu esa koʻz toliqishining oldini oladi.

Smartfonning yana bir hayratlanarli jihati uning yorqinligidir. Maʼlum qilinishicha, displeyning maksimal lokal yorqinligi 10 000 nitga yetadi. Bu koʻrsatkich hatto eng quyoshli kunlarda ham ekrandagi maʼlumotlarni bemalol oʻqish imkonini beradi. Qurilma asosini Qualcomm kompaniyasining eng yangi Snapdragon 6 Gen 5 protsessori tashkil etadi.

Avtonomlik va quvvatlantirish

Yangi modelning eng asosiy ustunliklaridan biri uning ulkan akkumulyatoridir. Honor muhandislari qurilmaga 11 000 mAs sigʻimli batareya oʻrnatishga muvaffaq boʻlishgan. Bu zamonaviy smartfonlar uchun rekord darajadagi koʻrsatkich boʻlib, foydalanuvchiga bir necha kun davomida quvvatlantirish haqida qaygʻurmaslik imkonini beradi.

Shu bilan birga, bunday katta hajmdagi batareyani toʻldirish uzoq vaqt talab qilmasligi uchun 90 W quvvatga ega tezkor quvvatlantirish texnologiyasi joriy etilgan. Oʻzbekiston bozorida ham Honor brendi mahsulotlari mashhurligini hisobga olsak, ushbu model chidamlilik va uzoq vaqt ishlaydigan batareyani qadrlaydigan foydalanuvchilar orasida katta qiziqish uygʻotishi shubhasiz.

Hozircha qurilmaning narxi va xalqaro bozorlarga chiqish sanasi ochiqlanmagan, biroq 22-iyun kuni boʻlib oʻtadigan rasmiy taqdimot barcha savollarga oydinlik kiritadi.

HonorSmartfonSnapdragonTexnologiyaGadjet
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Google yangi Android 17 tizimini taqdim etdi: Gemini va koʻp vazifalilikda inqilobGoogle yangi Android 17 tizimini taqdim etdi: Gemini va koʻp vazifalilikda inqilobKecha, 18:57Xbox konsollarini endi muddatli toʻlovga sotib olish mumkin boʻlishi kutilmoqdaXbox konsollarini endi muddatli toʻlovga sotib olish mumkin boʻlishi kutilmoqdaKecha, 18:27Dell kompaniyasining MacBook Neoʻga javobi kutilganidan ancha qimmatga tushdiDell kompaniyasining MacBook Neoʻga javobi kutilganidan ancha qimmatga tushdiKecha, 18:23FIFA tizimidagi xatolik: Xakerlar Jahon chempionati translyatsiyasini toʻxtatib qoʻyishi mumkin ediFIFA tizimidagi xatolik: Xakerlar Jahon chempionati translyatsiyasini toʻxtatib qoʻyishi mumkin ediKecha, 18:23Smartfonlar davri tugamoqdami: Qualcomm kelajak qurilmalari uchun yangi chiplarni taqdim etdiSmartfonlar davri tugamoqdami: Qualcomm kelajak qurilmalari uchun yangi chiplarni taqdim etdiKecha, 18:21Opera One brauzeri tubdan yangilandi: Endi foydalanuvchilar oʻz interfeysini yaratadiOpera One brauzeri tubdan yangilandi: Endi foydalanuvchilar oʻz interfeysini yaratadiKecha, 17:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi