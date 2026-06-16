Honor oʻta chidamli X80 Pro Max smartfonini taqdim etadi: 11 000 mAs batareya va yangi chip
Xitoyning Honor kompaniyasi oʻzining yangi, oʻta chidamli Honor X80 Pro Max smartfoni haqidagi tafsilotlarni ochiqlashda davom etmoqda. 22-iyun kuni rasman namoyish etilishi kutilayotgan ushbu qurilma nafaqat texnik koʻrsatkichlari, balki jismoniy mustahkamligi bilan ham zamonaviy mobil bozorida yangi standartlarni oʻrnatishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi model SGS Gold Label Five-Star sertifikatini qoʻlga kiritgan. Bu shuni anglatadiki, smartfon 3 metr balandlikdan qattiq yuzaga tushib ketganda ham hech qanday talafotsiz ishlashda davom etadi. Bunday chidamlilik darajasi kundalik foydalanishda qurilmaning xizmat qilish muddatini sezilarli darajada uzaytiradi va foydalanuvchilarni tasodifiy sinishlardan himoya qiladi.
Ekran imkoniyatlari va texnik quvvatHonor X80 Pro Max qurilmasi 6,8 dyuymli OLED displey bilan jihozlangan boʻlib, uning aniqligi 2788 × 1280 piksellni tashkil etadi. Ekranning yangilanish chastotasi 120 Gs ga teng boʻlib, u silliq interfeys va sifatli tasvirni taʼminlaydi. Shuningdek, 3840 Gs chastotali ShIM (PWM) texnologiyasi tufayli ekran miltillashi deyarli sezilmaydi, bu esa koʻz toliqishining oldini oladi.
Smartfonning yana bir hayratlanarli jihati uning yorqinligidir. Maʼlum qilinishicha, displeyning maksimal lokal yorqinligi 10 000 nitga yetadi. Bu koʻrsatkich hatto eng quyoshli kunlarda ham ekrandagi maʼlumotlarni bemalol oʻqish imkonini beradi. Qurilma asosini Qualcomm kompaniyasining eng yangi Snapdragon 6 Gen 5 protsessori tashkil etadi.
Avtonomlik va quvvatlantirishYangi modelning eng asosiy ustunliklaridan biri uning ulkan akkumulyatoridir. Honor muhandislari qurilmaga 11 000 mAs sigʻimli batareya oʻrnatishga muvaffaq boʻlishgan. Bu zamonaviy smartfonlar uchun rekord darajadagi koʻrsatkich boʻlib, foydalanuvchiga bir necha kun davomida quvvatlantirish haqida qaygʻurmaslik imkonini beradi.
Shu bilan birga, bunday katta hajmdagi batareyani toʻldirish uzoq vaqt talab qilmasligi uchun 90 W quvvatga ega tezkor quvvatlantirish texnologiyasi joriy etilgan. Oʻzbekiston bozorida ham Honor brendi mahsulotlari mashhurligini hisobga olsak, ushbu model chidamlilik va uzoq vaqt ishlaydigan batareyani qadrlaydigan foydalanuvchilar orasida katta qiziqish uygʻotishi shubhasiz.
Hozircha qurilmaning narxi va xalqaro bozorlarga chiqish sanasi ochiqlanmagan, biroq 22-iyun kuni boʻlib oʻtadigan rasmiy taqdimot barcha savollarga oydinlik kiritadi.
…