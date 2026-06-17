Quyosh astronomiyasida inqilob: 6 millimetrli optika koinot tadqiqotlarini oʻzgartiradi

·0·Texno
Quyosh astronomiyasida inqilob: 6 millimetrli optika koinot tadqiqotlarini oʻzgartiradi

Kaliforniya universiteti (San-Diyego) muhandislari Britaniyaning BAE Systems korporatsiyasi bilan hamkorlikda quyosh astronomiyasida yangi davrni boshlab berishi kutilayotgan mitti optik texnologiyani ishlab chiqishdi. Bor-yoʻgʻi 6 millimetr hajmdagi ushbu komponent oʻta murakkab metapovyerxnost tuzilishiga ega boʻlib, u kelajakdagi kosmik missiyalarda Quyoshni kuzatish uslubini butunlay oʻzgartirishi mumkin. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu ixtiro anʼanaviy optik tizimlardan farqli oʻlaroq, yorugʻlikni nanomiqyosda boshqarish imkonini beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi ishlanmaning asosi metapovyerxnostli polyarizatsiya panjarasidan iborat. Ushbu struktura yorugʻlik toʻlqinlarining tebranish yoʻnalishini, yaʼni polyarizatsiyasini bir vaqtning oʻzida bir nechta holatga ajratishga qodir. Quyosh fizikasida polyarizatsiyani oʻlchash oʻta muhim hisoblanadi, chunki aynan shu koʻrsatkich orqali Quyoshning magnit maydonlari tuzilishi tiklanadi. Ushbu magnit maydonlari esa Yerdagi aloqa tizimlari, sunʼiy yoʻldoshlar va energetika tarmoqlariga zarar yetkazishi mumkin boʻlgan kuchli quyosh chaqnashlari va plazma otilishlariga bevosita bogʻliqdir.

Anʼanaviy tizimlardagi muammolarga yechim

Hozirgi vaqtda mavjud quyosh teleskoplari polyarizatsiyaning turli komponentlarini ketma-ketlikda oʻlchaydi. Yaʼni, bitta tasvirni hosil qilish uchun optik elementning holatini oʻzgartirib, bir necha bor kadrga tushirish talab etiladi. Bu jarayon koinot sharoitida jiddiy muammolarni keltirib chiqaradi: apparatning kichik tebranishi ham tasvirlarning siljishiga va maʼlumotlarning xiralashishiga sabab boʻladi. Bunday xatoliklarni bartaraf etish uchun oʻrnatiladigan murakkab barqarorlashtirish tizimlari baʼzan optikaning oʻzidan ham qimmatga tushadi.

Yangi metapovyerxnost esa bu muammoni tubdan hal qiladi. U kiruvchi yorugʻlikni bir vaqtning oʻzida bir nechta polyarizatsiya kanallariga ajratadi. Natijada, barcha zarur maʼlumotlar hech qanday harakatlanuvchi qismlarsiz, bitta kadrning oʻzida jamlanadi. Tadqiqot yetakchisi Noah Rubin taʼkidlashicha, bu metapovyerxnost texnologiyasining laboratoriya prototipidan real astronomik tizimgacha yetib borib, kosmik qoʻllash uchun tasdiqlangan ilk holatlaridan biridir.

Yangi texnologiya AQSH Milliy atmosfera tadqiqotlari markazi (NCAR) bilan hamkorlikda maxsus yigʻilgan quyosh teleskopida sinovdan oʻtkazildi. Eksperimentlar davomida tizim quyosh dogʻlarining magnit maydonlarini muvaffaqiyatli qayd etdi. Olingan natijalar NASAning Solar Dynamics Observatory kabi yirik orbital rasadxonalari maʼlumotlari bilan bir xil aniqlikka ega ekani maʼlum boʻldi.

Kosmik chidamlilik va kelajak istiqbollari

Loyiha doirasida metapovyerxnost nafaqat optik aniqlik, balki chidamlilik boʻyicha ham jiddiy imtihondan oʻtdi. Qurilma koinotga uchish va u yerdagi ishlash jarayonidagi tebranish hamda harorat oʻzgarishlarini simulyatsiya qiluvchi testlardan muvaffaqiyatli oʻtdi. Bu esa uni yaqin yillardagi kosmik missiyalarga integratsiya qilish imkonini beradi.

Tizimning amaliy sinovlari Nyu-Meksikodagi Dann rasadxonasida oʻtkazildi. U yerda quyosh nuri 41 metrli minoradagi koʻzgudan aks etib, 69 metr pastga — yer osti laboratoriyasiga yoʻnaltiriladi. Aynan shu ulkan zanjirning yakuniy nuqtasida bor-yoʻgʻi bir necha millimetrli mitti modul barcha asosiy ilmiy ishni bajaradi. Ushbu ixtiro kelajakda quyosh boʻronlarini oldindan bashorat qilish va Yerni kosmik xavflardan himoya qilishda muhim qadam boʻlishi kutilmoqda.

TexnologiyaKosmosQuyoshAstronomiyaMetapovyerxnost
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSH Adliya vazirligi Ilon Maskning xAI kompaniyasini milliy xavfsizlik vajidan himoya qildiAQSH Adliya vazirligi Ilon Maskning xAI kompaniyasini milliy xavfsizlik vajidan himoya qildiBugun, 21:26Nimble kompaniyasi ikkiga boʻlinadigan noodatiy Sharepower tashqi akkumulyatorini taqdim etdiNimble kompaniyasi ikkiga boʻlinadigan noodatiy Sharepower tashqi akkumulyatorini taqdim etdiBugun, 20:58San-Fransisko sudi xAI kompaniyasining OpenAI ustidan shikoyatini rad etdiSan-Fransisko sudi xAI kompaniyasining OpenAI ustidan shikoyatini rad etdiBugun, 20:50SpaceX bozor qiymati boʻyicha Amazon kompaniyasini ortda qoldirib, dunyoda beshinchi boʻldiSpaceX bozor qiymati boʻyicha Amazon kompaniyasini ortda qoldirib, dunyoda beshinchi boʻldiBugun, 20:21Google yangi Android 17 tizimini taqdim etdi: Gemini va koʻp vazifalilikda inqilobGoogle yangi Android 17 tizimini taqdim etdi: Gemini va koʻp vazifalilikda inqilobKecha, 18:57Honor oʻta chidamli X80 Pro Max smartfonini taqdim etadi: 11 000 mAs batareya va yangi chipHonor oʻta chidamli X80 Pro Max smartfonini taqdim etadi: 11 000 mAs batareya va yangi chipKecha, 18:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi