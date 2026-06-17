Uber 2027-yilda Xyustonda premium robotaksi xizmatini ishga tushiradi
Global transport xizmatlari giganti Uber oʻzining avtonom haydash texnologiyalarini kengaytirish strategiyasi doirasida 2027-yilning oʻrtalariga qadar AQSHning Xyuston shahrida premium robotaksi xizmatini yoʻlga qoʻyishini eʼlon qildi. Ushbu loyiha Lucid elektromobil ishlab chiqaruvchisi va Nuro startapi bilan hamkorlikda amalga oshirilmoqda. Bu Uber uchun San-Fransiskodan keyingi ikkinchi yirik bozorga aylanadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Kompaniya rejasiga koʻra, haydovchisiz harakatlanadigan ushbu xizmat kelgusi yillarda oʻnlab shaharlarni qamrab olishi kutilmoqda. Hozirda asosiy eʼtibor San-Fransisko va Xyuston bozorlariga qaratilgan boʻlib, bu hududlarda Uber Alphabet xoldingiga tegishli Waymo kompaniyasi bilan toʻgʻridan-toʻgʻri raqobatga kirishadi. Waymo ayni paytda ushbu shaharlarda tijoriy robotaksi xizmatlarini muvaffaqiyatli taqdim etib kelmoqda.
Texnologik hamkorlik va sinov jarayonlariNuro kompaniyasi bir necha oydan buyon Lucid Gravity yoʻltanlamaslarini oʻzining avtonom boshqaruv tizimi bilan jihozlagan holda sinovdan oʻtkazmoqda. Garchi Kaliforniya avtotransport departamenti (DMV) xavfsizlik haydovchisisiz harakatlanishga ruxsat bergan boʻlsa-da, hozircha avtomobillar rulida nazoratchi mutaxassislar oʻtiribdi. Xyuston koʻchalarida ham 100 ga yaqin shunday transport vositalari test rejimida harakatlanmoqda.
Lucid Gravity robotaksilari eng zamonaviy texnologiyalar bilan qurollangan. TechCrunch va ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, ushbu elektromobillar quyidagi qurilmalar yordamida atrof-muhitni tahlil qiladi:
- Yuqori aniqlikdagi kameralar;
- Qattiq holatli lidar sensorlari;
- Atrofni 360 daraja koʻrish imkonini beruvchi radarlar.
Infratuzilma va investitsiyalarUber nafaqat texnologiya, balki infratuzilmaga ham katta sarmoya kiritmoqda. Xyustonda robotaksilar uchun 50 000 kvadrat fut maydonga ega maxsus depo va quvvatlantirish shoxobchasi barpo etildi. Bu joy butun avtonom flotning operatsion markazi boʻlib xizmat qiladi. Uber nafaqat avtomobil boshqaruviga, balki yoʻlovchilarning salon ichidagi qulayligiga ham alohida eʼtibor qaratmoqda.
Ushbu kelishuv Lucid va Nuro uchun moliyaviy jihatdan juda muhim hisoblanadi. Uber Nuro startapiga qariyb 500 million dollar investitsiya kiritgan boʻlsa, Lucid kompaniyasidan kamida 35 000 dona robotaksi sotib olish majburiyatini olgan. Bu qadam Lucid uchun Tesla hukmronlik qilayotgan bozorda oʻz oʻrnini mustahkamlashga yordam beradi.
Oʻzbekiston kabi rivojlanayotgan bozorlar uchun bunday texnologiyalar hozircha uzoq kelajak boʻlib koʻrinsa-da, Uber kabi yirik platformalarning avtonom transportga oʻtishi global logistika va yoʻlovchi tashish narxlariga sezilarli taʼsir koʻrsatadi. Kelajakda haydovchisiz taksilar tannarxning pasayishiga va xavfsizlikning ortishiga xizmat qilishi kutilmoqda.
…