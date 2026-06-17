Uber 2027-yilda Xyustonda premium robotaksi xizmatini ishga tushiradi

·0·Texno
Uber 2027-yilda Xyustonda premium robotaksi xizmatini ishga tushiradi

Global transport xizmatlari giganti Uber oʻzining avtonom haydash texnologiyalarini kengaytirish strategiyasi doirasida 2027-yilning oʻrtalariga qadar AQSHning Xyuston shahrida premium robotaksi xizmatini yoʻlga qoʻyishini eʼlon qildi. Ushbu loyiha Lucid elektromobil ishlab chiqaruvchisi va Nuro startapi bilan hamkorlikda amalga oshirilmoqda. Bu Uber uchun San-Fransiskodan keyingi ikkinchi yirik bozorga aylanadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Kompaniya rejasiga koʻra, haydovchisiz harakatlanadigan ushbu xizmat kelgusi yillarda oʻnlab shaharlarni qamrab olishi kutilmoqda. Hozirda asosiy eʼtibor San-Fransisko va Xyuston bozorlariga qaratilgan boʻlib, bu hududlarda Uber Alphabet xoldingiga tegishli Waymo kompaniyasi bilan toʻgʻridan-toʻgʻri raqobatga kirishadi. Waymo ayni paytda ushbu shaharlarda tijoriy robotaksi xizmatlarini muvaffaqiyatli taqdim etib kelmoqda.

Texnologik hamkorlik va sinov jarayonlari

Nuro kompaniyasi bir necha oydan buyon Lucid Gravity yoʻltanlamaslarini oʻzining avtonom boshqaruv tizimi bilan jihozlagan holda sinovdan oʻtkazmoqda. Garchi Kaliforniya avtotransport departamenti (DMV) xavfsizlik haydovchisisiz harakatlanishga ruxsat bergan boʻlsa-da, hozircha avtomobillar rulida nazoratchi mutaxassislar oʻtiribdi. Xyuston koʻchalarida ham 100 ga yaqin shunday transport vositalari test rejimida harakatlanmoqda.

Lucid Gravity robotaksilari eng zamonaviy texnologiyalar bilan qurollangan. TechCrunch va ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, ushbu elektromobillar quyidagi qurilmalar yordamida atrof-muhitni tahlil qiladi:

  • Yuqori aniqlikdagi kameralar;
  • Qattiq holatli lidar sensorlari;
  • Atrofni 360 daraja koʻrish imkonini beruvchi radarlar.

Infratuzilma va investitsiyalar

Uber nafaqat texnologiya, balki infratuzilmaga ham katta sarmoya kiritmoqda. Xyustonda robotaksilar uchun 50 000 kvadrat fut maydonga ega maxsus depo va quvvatlantirish shoxobchasi barpo etildi. Bu joy butun avtonom flotning operatsion markazi boʻlib xizmat qiladi. Uber nafaqat avtomobil boshqaruviga, balki yoʻlovchilarning salon ichidagi qulayligiga ham alohida eʼtibor qaratmoqda.

Ushbu kelishuv Lucid va Nuro uchun moliyaviy jihatdan juda muhim hisoblanadi. Uber Nuro startapiga qariyb 500 million dollar investitsiya kiritgan boʻlsa, Lucid kompaniyasidan kamida 35 000 dona robotaksi sotib olish majburiyatini olgan. Bu qadam Lucid uchun Tesla hukmronlik qilayotgan bozorda oʻz oʻrnini mustahkamlashga yordam beradi.

Oʻzbekiston kabi rivojlanayotgan bozorlar uchun bunday texnologiyalar hozircha uzoq kelajak boʻlib koʻrinsa-da, Uber kabi yirik platformalarning avtonom transportga oʻtishi global logistika va yoʻlovchi tashish narxlariga sezilarli taʼsir koʻrsatadi. Kelajakda haydovchisiz taksilar tannarxning pasayishiga va xavfsizlikning ortishiga xizmat qilishi kutilmoqda.

UberLucidRobotaksiAvtonom TransportTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiya Visa va Mastercard kartalaridan butunlay voz kechish rejasini eʼlon qildiRossiya Visa va Mastercard kartalaridan butunlay voz kechish rejasini eʼlon qildiBugun, 15:59Pinterest sunʼiy intellektga asoslangan yangi Ask Pinterest xarid ilovasini taqdim etdiPinterest sunʼiy intellektga asoslangan yangi Ask Pinterest xarid ilovasini taqdim etdiBugun, 15:52AQSH hukumati va Anthropic kelisha olmadi: Claude Fable 5 modeli cheklov ostida qoldiAQSH hukumati va Anthropic kelisha olmadi: Claude Fable 5 modeli cheklov ostida qoldiBugun, 15:50Slowtech inqilobi: Nega odamlar zamonaviy smartfonlardan voz kechib, eski gadjetlarga qaytmoqda?Slowtech inqilobi: Nega odamlar zamonaviy smartfonlardan voz kechib, eski gadjetlarga qaytmoqda?Bugun, 15:28Fizikada inqilob: Olimlar ilk bor toriy-229 asosidagi yadro soatini yaratishdiFizikada inqilob: Olimlar ilk bor toriy-229 asosidagi yadro soatini yaratishdiBugun, 15:24Sunʼiy intellektning yangi chegarasi: Robotlarni oʻqitish uchun maʼlumotlar yetishmayaptiSunʼiy intellektning yangi chegarasi: Robotlarni oʻqitish uchun maʼlumotlar yetishmayaptiBugun, 15:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi