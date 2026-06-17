AQSH hukumati va Anthropic kelisha olmadi: Claude Fable 5 modeli cheklov ostida qoldi

·0·Texno
AQSH hukumati va Anthropic kelisha olmadi: Claude Fable 5 modeli cheklov ostida qoldi

AQSH maʼmuriyati va sunʼiy intellekt sohasidagi yetakchi kompaniyalardan biri Anthropic oʻrtasida boʻlib oʻtgan muzokaralar natijasiz yakunlandi. Vashingtonda oʻtkazilgan uchrashuvda tomonlar Claude Fable 5 yangi modeli boʻyicha bir toʻxtamga kela olishmadi. Natijada, kiberxavfsizlikka oid xavotirlar sababli ushbu modelga nisbatan joriy etilgan eksport cheklovlari oʻz kuchida qoladigan boʻldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Muzokaralarda AQSH Savdo vazirligi, Milliy kiberxavfsizlik direktori idorasi hamda Sunʼiy intellekt xavfsizligi institutining vakillari ishtirok etdi. Anthropic tomonidan esa kompaniya asoschilaridan biri Tom Braun va xavfsizlik masalalari boʻyicha yetakchi tadqiqotchi Nikolas Karlini qatnashgan boʻlsa-da, hukumat rasmiylarini modelning toʻliq xavfsiz ekanligiga ishontirishning imkoni boʻlmadi. Hatto Savdo vaziri Govard Lyutnik ham masofadan turib muloqotga qoʻshilgani masalaning naqadar jiddiy ekanidan dalolat beradi.

Xavfsizlik tizimidagi zaifliklar va kiberxavf

Asosiy kelishmovchilik Claude Fable 5 modelining "jeylbreyk" (jailbreak) qilinishi, yaʼni maxsus soʻrovlar orqali oʻrnatilgan xavfsizlik toʻsiqlarini chetlab oʻtish ehtimoli bilan bogʻliq. AQSH hukumati tahlillariga koʻra, ushbu model asos qilib olingan Mythos tizimining yashirin va kengaytirilgan imkoniyatlariga ruxsatsiz kirish xavfi mavjud. Bu esa kiberhujumlar yoki xavfli maʼlumotlarni generatsiya qilishda qoʻllanilishi mumkin.

AQSH Milliy xavfsizlik agentligi (NSA) tomonidan oʻtkazilgan audit natijalari modelning himoya mexanizmlari haqiqatan ham zaif ekanligini koʻrsatgan. Anthropic vakillari esa bu xavotirlar boʻrttirilganini va modelning real himoya darajasi ancha yuqori ekanini taʼkidlamoqda. Kompaniya pozitsiyasini bir guruh mustaqil ekspertlar ham qoʻllab-quvvatlab, hukumatga ochiq xat bilan murojaat qilishgan, ammo bu qarorga taʼsir qilmadi.

Sanoat uchun yangi pretsedent

Claude Fable 5 bilan bogʻliq ushbu vaziyat sunʼiy intellekt sanoati uchun muhim burilish nuqtasi boʻlishi kutilmoqda. Endilikda yirik laboratoriyalar oʻz mahsulotlarini bozorga chiqarishdan avval davlat regulyatorlari bilan yanada yaqinroq ishlashga majbur boʻladi. Bu texnologik erkinlik va davlat nazorati oʻrtasidagi muvozanatni tubdan oʻzgartirishi mumkin.

Hozircha Claude Fable 5 modelining keng ommaga taqdim etilishi va eksport qilinishi nomaʼlum muddatga qoldirildi. Anthropic uchun bu nafaqat texnologik, balki moliyaviy zarba hamdir, chunki investorlar kompaniyaning Pentagon bilan harbiy loyihalar boʻyicha davom etayotgan bahslari fonida ushbu yangi cheklovlarni xavotir bilan qarshi olmoqda. Model faqat barcha xavfsizlik kamchiliklari bartaraf etilgandagina isteʼmolchilarga qaytarilishi mumkin.

AnthropicClaudeSunʼiy IntellektAQSHKiberxavfsizlik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiya Visa va Mastercard kartalaridan butunlay voz kechish rejasini eʼlon qildiRossiya Visa va Mastercard kartalaridan butunlay voz kechish rejasini eʼlon qildiBugun, 15:59Pinterest sunʼiy intellektga asoslangan yangi Ask Pinterest xarid ilovasini taqdim etdiPinterest sunʼiy intellektga asoslangan yangi Ask Pinterest xarid ilovasini taqdim etdiBugun, 15:52Uber 2027-yilda Xyustonda premium robotaksi xizmatini ishga tushiradiUber 2027-yilda Xyustonda premium robotaksi xizmatini ishga tushiradiBugun, 15:52Slowtech inqilobi: Nega odamlar zamonaviy smartfonlardan voz kechib, eski gadjetlarga qaytmoqda?Slowtech inqilobi: Nega odamlar zamonaviy smartfonlardan voz kechib, eski gadjetlarga qaytmoqda?Bugun, 15:28Fizikada inqilob: Olimlar ilk bor toriy-229 asosidagi yadro soatini yaratishdiFizikada inqilob: Olimlar ilk bor toriy-229 asosidagi yadro soatini yaratishdiBugun, 15:24Sunʼiy intellektning yangi chegarasi: Robotlarni oʻqitish uchun maʼlumotlar yetishmayaptiSunʼiy intellektning yangi chegarasi: Robotlarni oʻqitish uchun maʼlumotlar yetishmayaptiBugun, 15:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi