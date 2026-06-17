Turkiyaning „Akkuyu“ AES ikkinchi energoblokida muhim bosqich boshlandi
Turkiyaning Mersin provinsiyasida barpo etilayotgan „Akkuyu“ atom elektr stansiyasining (AES) ikkinchi energoblokida qurilish ishlarining eng mas’uliyatli bosqichlaridan biri — asosiy sirkulyatsiya quvurini payvandlash jarayoniga start berildi. Bu jarayon reaktor qurilmasining xavfsiz va barqaror ishlashini ta’minlovchi „yurak“ qon-tomirlarini yaratishga qiyoslanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Rossiyaning „Rosatom“ davlat korporatsiyasi tomonidan amalga oshirilayotgan ushbu loyihada mutaxassislar jami 32 ta tutashma nuqtasini payvandlashlari lozim. Qurilish jarayonida qariyb 260 tonna ogʻirlikdagi quvurlar va metall konstruksiyalar montaj qilinadi. Quvurlarning umumiy uzunligi 150 metrdan oshib, ular stansiyaning texnologik tizimida markaziy oʻrinni egallaydi.
Texnologik murakkablik va xavfsizlik choralariAsosiy sirkulyatsiya quvuri reaktor, parogeneratorlar va asosiy sirkulyatsiya nasoslari oʻrtasida issiqlik tashuvchi suyuqlikning harakatlanishini ta’minlaydi. AES ishga tushirilgach, ushbu quvurlar orqali 160 atmosfera bosimi ostida va 330 daraja haroratdagi tuzsizlantirilgan suv aylanadi. Shu sababli, payvandlash sifatiga oʻta yuqori talablar qoʻyilgan.
„Rosatom“ ma’lumotiga koʻra, har bir payvandlangan chok maxsus markirovkaga ega boʻlib, bu uning tayyorlanish, nazorat va qabul qilib olish tarixini toʻliq kuzatish imkonini beradi. Jarayon yakunlangach, har bir tutashma ultratovushli, kapillyar va radiografik nazoratdan oʻtkaziladi. Bu esa har qanday mikroskopik nuqsonlarning oldini olishga xizmat qiladi.
Navbatdagi bosqichda payvand choklariga yuqori haroratli termik ishlov beriladi. Yakuniy bosqichda esa quvurlarning ichki yuzasi korroziyadan himoya qilish maqsadida maxsus qoplama bilan qoplanadi. Bu chora quvurlarning oʻnlab yillar davomida agressiv muhitda mustahkam turishini kafolatlaydi.
Mintaqaviy energetikadagi ahamiyati„Akkuyu“ — Turkiya tarixidagi ilk atom elektr stansiyasi boʻlib, u Rossiya dizayni asosidagi 3+ avlodiga mansub VVER-1200 reaktorlari bilan jihozlangan toʻrtta energoblokni oʻz ichiga oladi. Har bir blokning quvvati 1200 MW ni tashkil etadi. Loyihaning toʻliq quvvat bilan ishga tushishi Turkiyaning energiya mustaqilligini mustahkamlashda muhim qadam boʻlishi kutilmoqda.
Eslatib oʻtamiz, avvalroq stansiyaning birinchi energoblokiga yoqilgʻi imitatorlari yuklangani haqida xabar berilgan edi. Mutaxassislarning rejalariga koʻra, birinchi energoblokning sinov tariqasida ishga tushirilishi joriy yilning kuz oylariga moʻljallangan. „Akkuyu“ loyihasi nafaqat Turkiya, balki butun mintaqa uchun eng yirik energetika ob’ektlaridan biri hisoblanadi.
…