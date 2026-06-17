Turkiyaning „Akkuyu“ AES ikkinchi energoblokida muhim bosqich boshlandi

·23·Texno
Turkiyaning „Akkuyu“ AES ikkinchi energoblokida muhim bosqich boshlandi

Turkiyaning Mersin provinsiyasida barpo etilayotgan „Akkuyu“ atom elektr stansiyasining (AES) ikkinchi energoblokida qurilish ishlarining eng mas’uliyatli bosqichlaridan biri — asosiy sirkulyatsiya quvurini payvandlash jarayoniga start berildi. Bu jarayon reaktor qurilmasining xavfsiz va barqaror ishlashini ta’minlovchi „yurak“ qon-tomirlarini yaratishga qiyoslanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Rossiyaning „Rosatom“ davlat korporatsiyasi tomonidan amalga oshirilayotgan ushbu loyihada mutaxassislar jami 32 ta tutashma nuqtasini payvandlashlari lozim. Qurilish jarayonida qariyb 260 tonna ogʻirlikdagi quvurlar va metall konstruksiyalar montaj qilinadi. Quvurlarning umumiy uzunligi 150 metrdan oshib, ular stansiyaning texnologik tizimida markaziy oʻrinni egallaydi.

Texnologik murakkablik va xavfsizlik choralari

Asosiy sirkulyatsiya quvuri reaktor, parogeneratorlar va asosiy sirkulyatsiya nasoslari oʻrtasida issiqlik tashuvchi suyuqlikning harakatlanishini ta’minlaydi. AES ishga tushirilgach, ushbu quvurlar orqali 160 atmosfera bosimi ostida va 330 daraja haroratdagi tuzsizlantirilgan suv aylanadi. Shu sababli, payvandlash sifatiga oʻta yuqori talablar qoʻyilgan.

„Rosatom“ ma’lumotiga koʻra, har bir payvandlangan chok maxsus markirovkaga ega boʻlib, bu uning tayyorlanish, nazorat va qabul qilib olish tarixini toʻliq kuzatish imkonini beradi. Jarayon yakunlangach, har bir tutashma ultratovushli, kapillyar va radiografik nazoratdan oʻtkaziladi. Bu esa har qanday mikroskopik nuqsonlarning oldini olishga xizmat qiladi.

Navbatdagi bosqichda payvand choklariga yuqori haroratli termik ishlov beriladi. Yakuniy bosqichda esa quvurlarning ichki yuzasi korroziyadan himoya qilish maqsadida maxsus qoplama bilan qoplanadi. Bu chora quvurlarning oʻnlab yillar davomida agressiv muhitda mustahkam turishini kafolatlaydi.

Mintaqaviy energetikadagi ahamiyati

„Akkuyu“ — Turkiya tarixidagi ilk atom elektr stansiyasi boʻlib, u Rossiya dizayni asosidagi 3+ avlodiga mansub VVER-1200 reaktorlari bilan jihozlangan toʻrtta energoblokni oʻz ichiga oladi. Har bir blokning quvvati 1200 MW ni tashkil etadi. Loyihaning toʻliq quvvat bilan ishga tushishi Turkiyaning energiya mustaqilligini mustahkamlashda muhim qadam boʻlishi kutilmoqda.

Eslatib oʻtamiz, avvalroq stansiyaning birinchi energoblokiga yoqilgʻi imitatorlari yuklangani haqida xabar berilgan edi. Mutaxassislarning rejalariga koʻra, birinchi energoblokning sinov tariqasida ishga tushirilishi joriy yilning kuz oylariga moʻljallangan. „Akkuyu“ loyihasi nafaqat Turkiya, balki butun mintaqa uchun eng yirik energetika ob’ektlaridan biri hisoblanadi.

TurkiyaAkkuyuAESRosatomEnergetika
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Amazon yuzlab sunʼiy yoʻldoshlarni tayyorlab qoʻydi: Loyiha raketa tanqisligiga duch keldiAmazon yuzlab sunʼiy yoʻldoshlarni tayyorlab qoʻydi: Loyiha raketa tanqisligiga duch keldiBugun, 17:30Yandex Pėy foydalanuvchilari endi Plus ballarini naqd pulga almashtira oladiYandex Pėy foydalanuvchilari endi Plus ballarini naqd pulga almashtira oladiBugun, 17:27Sunʼiy intellekt xavfi: Amerikaliklarning atigi 16 foizi texnologiya kelajagiga ishonadiSunʼiy intellekt xavfi: Amerikaliklarning atigi 16 foizi texnologiya kelajagiga ishonadiBugun, 17:22Ayollar salomatligida inqilob: Clair Health gormonlarni kuzatuvchi aqlli qurilma yaratdiAyollar salomatligida inqilob: Clair Health gormonlarni kuzatuvchi aqlli qurilma yaratdiBugun, 16:59Rossiya va Xitoy oʻrtasida yangi aloqa kanali ishga tushirildi: Internet tezligi oshadiRossiya va Xitoy oʻrtasida yangi aloqa kanali ishga tushirildi: Internet tezligi oshadiBugun, 16:54Google aqlli uy tizimini Gemini sunʼiy intellekti yordamida qayta kashf etmoqdaGoogle aqlli uy tizimini Gemini sunʼiy intellekti yordamida qayta kashf etmoqdaBugun, 16:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi