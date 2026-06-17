Ijtimoiy tarmoqlarda yangi davr: Algoritmlarni endi foydalanuvchilarning oʻzi boshqaradi

·18·Texno
Ijtimoiy tarmoqlarda yangi davr: Algoritmlarni endi foydalanuvchilarning oʻzi boshqaradi

Uzoq yillar davomida ijtimoiy tarmoq gigantlari foydalanuvchilar nimalarni koʻrishi kerakligini oʻzlarining yopiq algoritmlari orqali belgilab kelishdi. Garchi bizda ayrim postlarni yoqtirish yoki yashirish imkoniyati boʻlsa-da, umumiy tasmadagi kontent oqimi platforma ixtiyorida edi. Biroq, soʻnggi tendensiyalar ijtimoiy tarmoqlar oʻz nazoratining bir qismini foydalanuvchilarga topshirayotganini koʻrsatmoqda. Sunʼiy intellekt yordamida endi har bir kishi oʻz algoritmini shaxsan oʻzi „tarbiyalashi“ mumkin boʻladi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Ushbu oʻzgarish tavsiya tizimlarining evolyutsion rivojlanishini anglatadi. Ijtimoiy tarmoqlar endi hamma uchun bir xil dasturlarni namoyish etuvchi anʼanaviy televideniyedan koʻra, foydalanuvchi oʻz qiziqishlariga koʻra kontentni sozlaydigan striming xizmatlariga koʻproq oʻxshab bormoqda. Bu foydalanuvchilar uchun faqat oʻziga qiziq boʻlgan maʼlumotlarni olish, platformalar uchun esa faollikni (engagement) oshirish imkonini beradi.

Threads va Instagram: Algoritmni boshqarishning yangi usullari

Meta kompaniyasiga tegishli Threads tarmogʻi bu borada muhim qadam tashladi. 2026-yilning 16-iyulida platforma „Your Algo“ nomli yangi funksiyani ishga tushirdi. Bu vosita fevral oyida taqdim etilgan „Dear Algo“ tizimining mantiqiy davomidir. Ilgari foydalanuvchilar „Dear Algo, menga koʻproq podkastlar haqida maʼlumot koʻrsat“ qabilidagi ochiq postlar yozish orqali tizimga taʼsir oʻtkazishga harakat qilishgan boʻlsa, endi buni shaxsiy sozlamalar orqali amalga oshirish mumkin.

„Your Algo“ funksiyasi orqali foydalanuvchilar qaysi mavzularni koʻproq yoki kamroq koʻrishni xohlashlarini maxfiy ravishda belgilashlari mumkin. Eng qiziq tomoni, bu soʻrovning amal qilish muddati ham tanlanadi: bir, uch yoki yetti kun. Masalan, dam olish kunlari faqat sport yangiliklarini koʻrib, siyosiy yoki stressli xabarlarni vaqtincha cheklab qoʻyish imkoniyati paydo boʻldi.

Instagram ham bu borada ortda qolayotgani yoʻq. Iyun oyi boshida platforma butun tasma, qidiruv (Explore) va Reels boʻlimlari uchun yagona algoritm nazorati vositasini taqdim etdi. 2025-yil dekabrida faqat Reels uchun sinovdan oʻtkazilgan ushbu tizim endi barcha foydalanuvchilar uchun ochiq. Sozlamalar boʻlimida „Your Algorithm“ menyusi orqali Instagram sizni nimalarga qiziqadi deb hisoblayotganini koʻrishingiz mumkin.

Mazkur vosita yordamida tizim tomonidan notoʻgʻri tahlil qilingan qiziqishlarni oʻchirib tashlash yoki yangilarini qoʻshish mumkin. Bu esa ijtimoiy tarmoqdan foydalanish tajribasini yanada sifatli va foydali qiladi. Shuningdek, TikTok kabi boshqa yirik platformalar ham foydalanuvchilarga oʻz tavsiyalarini noldan qayta sozlash (Reset) imkoniyatini beruvchi vositalarni joriy qilmoqda.

Xulosa qilib aytganda, ijtimoiy tarmoqlar oʻz foydalanuvchilariga koʻproq erkinlik berish orqali ularni platformada uzoqroq ushlab qolishni koʻzlamoqda. Bu oʻzgarishlar Oʻzbekistondagi foydalanuvchilar uchun ham juda muhim, chunki endi tasmadagi keraksiz va reklama xarakteridagi kontentni sunʼiy intellekt yordamida osonroq filtrlash imkoni tugʻiladi.

TexnologiyaInstagramThreadsAlgoritmSunʼiy Intellekt
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Star Age kompaniyasi inson qoʻli kabi harakatlanuvchi Xhand 1 Pro robot-kaftini taqdim etdiStar Age kompaniyasi inson qoʻli kabi harakatlanuvchi Xhand 1 Pro robot-kaftini taqdim etdiKecha, 18:59Anthropic iqlim inqiroziga qarshi: AI giganti Frontier koalitsiyasiga qoʻshildiAnthropic iqlim inqiroziga qarshi: AI giganti Frontier koalitsiyasiga qoʻshildiKecha, 18:53Koinotdagi yangi nom: Asteroid qahramon oʻt oʻchiruvchi sharafiga Howaiho deb ataldiKoinotdagi yangi nom: Asteroid qahramon oʻt oʻchiruvchi sharafiga Howaiho deb ataldiKecha, 18:53Yurent oʻzining yangi avlod IoT-modullari bilan samokatlar aniqligini oshirmoqdaYurent oʻzining yangi avlod IoT-modullari bilan samokatlar aniqligini oshirmoqdaKecha, 18:22Rossiyada Starlink sunʼiy yoʻldoshlarini «koʻr qiluvchi» yangi tizim yaratildiRossiyada Starlink sunʼiy yoʻldoshlarini «koʻr qiluvchi» yangi tizim yaratildiKecha, 18:22Kiberjinoyatchilar Fortinet qurilmalarini buzib kirib, yirik kompaniyalarga hujum qildiKiberjinoyatchilar Fortinet qurilmalarini buzib kirib, yirik kompaniyalarga hujum qildiKecha, 18:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi