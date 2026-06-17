Koinotdagi yangi nom: Asteroid qahramon oʻt oʻchiruvchi sharafiga Howaiho deb ataldi

·0·Texno
Koinotdagi yangi nom: Asteroid qahramon oʻt oʻchiruvchi sharafiga Howaiho deb ataldi

Xalqaro astronomiya ittifoqining kichik osmon jizmlari boʻyicha qoʻmitasi 34871 raqamli asteroidga rasman Howaiho nomini berishga qaror qildi. Ushbu qaror Gonkongda yuz bergan fojiali yongʻin vaqtida oʻz xizmat vazifasini bajarish chogʻida halok boʻlgan oʻt oʻchiruvchi Ho Waiho xotirasini abadiylashtirish maqsadida qabul qilindi. Bu koinot obʼyektlariga insoniy jasorat va fidoyilik ramzi sifatida nom berish anʼanasining navbatdagi namunasi boʻldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mazkur asteroidni nomlash tashabbusi bilan kanadalik havaskor astronom Uilyam Yon Khuon Yu chiqdi. Asli kelib chiqishi gonkonglik boʻlgan va hozirda AQShda faoliyat yuritayotgan ushbu olim mazkur osmon jizmini ilk bor 2001-yilning 18-oktyabrida kashf qilgan edi. Oradan yillar oʻtib, u oʻz kashfiyotini oʻz vatanida qahramonlik koʻrsatgan inson nomi bilan bogʻlashga qaror qildi.

Gonkong tarixidagi eng mudhish yongʻin fojiasi

Ho Waiho hayotiga nuqta qoʻygan yongʻin 2025-yilning noyabr oyi oxirida Gonkongning Tay Po tumanidagi Wang Fuk Court turar joy majmuasida sodir boʻlgan edi. Bir necha kun davom etgan ushbu ofat majmuadagi sakkizta koʻp qavatli binodan yettitasini qamrab oldi. Natijada 1 736 ta xonadon butunlay yonib ketdi va 5 mingga yaqin aholi boshpanasiz qoldi. Mudhish hodisa oqibatida 168 kishi qurbon boʻldi, ular orasida yagona qutqaruvchi sifatida Ho Waiho ham bor edi.

Mutaxassislarning taʼkidlashicha, mazkur yongʻin Gonkong tarixida turar joy binolarida yuz bergan eng koʻp talofatli hodisa sifatida qayd etildi. Olovning bunchalik tez tarqalishiga binolarda olib borilayotgan taʼmirlash ishlari sabab boʻlgan. Binolar fasadiga oʻrnatilgan qurilish toʻrlari va tez yonuvchan materiallar olovning bir necha qavatga bir zumda yoyilishiga sharoit yaratgan.

Xavfsizlik qoidalari va koinotdagi eʼtirof

Dastlabki surishtiruv maʼlumotlariga koʻra, obʼyektdagi xavfsizlik qoidalarining jiddiy buzilishi fojia koʻlamini kengaytirib yuborgan. Ixbt.com nashri xabariga koʻra, Ho Waiho olov ichida qolgan odamlarni qutqarish jarayonida oʻz hayotini xavf ostiga qoʻygan va soʻnggi daqiqagacha oʻz burchiga sodiq qolgan. Uning jasorati nafaqat yerda, balki endilikda koinotda ham eʼtirof etilmoqda.

Asteroidlarga nom berish jarayoni murakkab ilmiy bosqichlardan iborat boʻlib, bunda kashfiyotchi taklifi va Xalqaro astronomiya ittifoqining xulosasi muhim rol oʻynaydi. Howaiho asteroidi endilikda quyosh tizimida aylanib yurar ekan, insoniyatga oʻzgalar hayoti uchun jon fido qilgan qahramonlarni eslatib turadi. Bu kabi choralar fojiali voqealardan xulosa chiqarish va fidoyi kasb egalari mehnatini qadrlashda katta ahamiyatga ega.

AsteroidKoinotGonkongYongʻinHowaiho
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Star Age kompaniyasi inson qoʻli kabi harakatlanuvchi Xhand 1 Pro robot-kaftini taqdim etdiStar Age kompaniyasi inson qoʻli kabi harakatlanuvchi Xhand 1 Pro robot-kaftini taqdim etdiKecha, 18:59Anthropic iqlim inqiroziga qarshi: AI giganti Frontier koalitsiyasiga qoʻshildiAnthropic iqlim inqiroziga qarshi: AI giganti Frontier koalitsiyasiga qoʻshildiKecha, 18:53Ijtimoiy tarmoqlarda yangi davr: Algoritmlarni endi foydalanuvchilarning oʻzi boshqaradiIjtimoiy tarmoqlarda yangi davr: Algoritmlarni endi foydalanuvchilarning oʻzi boshqaradiKecha, 18:27Yurent oʻzining yangi avlod IoT-modullari bilan samokatlar aniqligini oshirmoqdaYurent oʻzining yangi avlod IoT-modullari bilan samokatlar aniqligini oshirmoqdaKecha, 18:22Rossiyada Starlink sunʼiy yoʻldoshlarini «koʻr qiluvchi» yangi tizim yaratildiRossiyada Starlink sunʼiy yoʻldoshlarini «koʻr qiluvchi» yangi tizim yaratildiKecha, 18:22Kiberjinoyatchilar Fortinet qurilmalarini buzib kirib, yirik kompaniyalarga hujum qildiKiberjinoyatchilar Fortinet qurilmalarini buzib kirib, yirik kompaniyalarga hujum qildiKecha, 18:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi