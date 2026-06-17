Koinotdagi yangi nom: Asteroid qahramon oʻt oʻchiruvchi sharafiga Howaiho deb ataldi
Xalqaro astronomiya ittifoqining kichik osmon jizmlari boʻyicha qoʻmitasi 34871 raqamli asteroidga rasman Howaiho nomini berishga qaror qildi. Ushbu qaror Gonkongda yuz bergan fojiali yongʻin vaqtida oʻz xizmat vazifasini bajarish chogʻida halok boʻlgan oʻt oʻchiruvchi Ho Waiho xotirasini abadiylashtirish maqsadida qabul qilindi. Bu koinot obʼyektlariga insoniy jasorat va fidoyilik ramzi sifatida nom berish anʼanasining navbatdagi namunasi boʻldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mazkur asteroidni nomlash tashabbusi bilan kanadalik havaskor astronom Uilyam Yon Khuon Yu chiqdi. Asli kelib chiqishi gonkonglik boʻlgan va hozirda AQShda faoliyat yuritayotgan ushbu olim mazkur osmon jizmini ilk bor 2001-yilning 18-oktyabrida kashf qilgan edi. Oradan yillar oʻtib, u oʻz kashfiyotini oʻz vatanida qahramonlik koʻrsatgan inson nomi bilan bogʻlashga qaror qildi.
Gonkong tarixidagi eng mudhish yongʻin fojiasiHo Waiho hayotiga nuqta qoʻygan yongʻin 2025-yilning noyabr oyi oxirida Gonkongning Tay Po tumanidagi Wang Fuk Court turar joy majmuasida sodir boʻlgan edi. Bir necha kun davom etgan ushbu ofat majmuadagi sakkizta koʻp qavatli binodan yettitasini qamrab oldi. Natijada 1 736 ta xonadon butunlay yonib ketdi va 5 mingga yaqin aholi boshpanasiz qoldi. Mudhish hodisa oqibatida 168 kishi qurbon boʻldi, ular orasida yagona qutqaruvchi sifatida Ho Waiho ham bor edi.
Mutaxassislarning taʼkidlashicha, mazkur yongʻin Gonkong tarixida turar joy binolarida yuz bergan eng koʻp talofatli hodisa sifatida qayd etildi. Olovning bunchalik tez tarqalishiga binolarda olib borilayotgan taʼmirlash ishlari sabab boʻlgan. Binolar fasadiga oʻrnatilgan qurilish toʻrlari va tez yonuvchan materiallar olovning bir necha qavatga bir zumda yoyilishiga sharoit yaratgan.
Xavfsizlik qoidalari va koinotdagi eʼtirofDastlabki surishtiruv maʼlumotlariga koʻra, obʼyektdagi xavfsizlik qoidalarining jiddiy buzilishi fojia koʻlamini kengaytirib yuborgan. Ixbt.com nashri xabariga koʻra, Ho Waiho olov ichida qolgan odamlarni qutqarish jarayonida oʻz hayotini xavf ostiga qoʻygan va soʻnggi daqiqagacha oʻz burchiga sodiq qolgan. Uning jasorati nafaqat yerda, balki endilikda koinotda ham eʼtirof etilmoqda.
Asteroidlarga nom berish jarayoni murakkab ilmiy bosqichlardan iborat boʻlib, bunda kashfiyotchi taklifi va Xalqaro astronomiya ittifoqining xulosasi muhim rol oʻynaydi. Howaiho asteroidi endilikda quyosh tizimida aylanib yurar ekan, insoniyatga oʻzgalar hayoti uchun jon fido qilgan qahramonlarni eslatib turadi. Bu kabi choralar fojiali voqealardan xulosa chiqarish va fidoyi kasb egalari mehnatini qadrlashda katta ahamiyatga ega.
…