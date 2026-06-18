Sunʼiy intellekt qaramligi: Dunyo yetakchilari AQSHning texnologik cheklovlaridan xavotirda

·29·Texno
Sunʼiy intellekt qaramligi: Dunyo yetakchilari AQSHning texnologik cheklovlaridan xavotirda

G7 sammiti doirasida jahon yetakchilari, jumladan Fransiya prezidenti Emmanuel Macron va Hindiston bosh vaziri Narendra Modi AQSHning sunʼiy intellekt (AI) sohasidagi monopoliyasi hamda ushbu texnologiyalarni istalgan vaqtda oʻchirib qoʻyish imkoniyatidan jiddiy xavotir bildirdi. Financial Times nashrining xabar berishicha, ushbu masala Donald Trump maʼmuriyati tomonidan Anthropic kompaniyasining eng yangi modellarini eksport qilishga qoʻyilgan taqiqdan soʻng yanada dolzarblashgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Fransiya prezidenti Emmanuel Macron G7 yetakchilari va OpenAI rahbari Sam Altman hamda Anthropic bosh direktori Dario Amodei ishtirok etgan tushlik paytida AQSH hukumati "tugmani istalgan vaqtda bosib, tizimni oʻchirib qoʻyishi" mumkinligidan ogohlantirdi. Uning fikricha, bunday kutilmagan cheklovlar nafaqat Yevropa iqtisodiyotiga zarar yetkazadi, balki Amerika texnologiya kompaniyalarining oʻziga boʻlgan ishonchni ham soʻndiradi.

Raqamli suverenitet masalasi

Bunday xavotirlarga Donald Trump maʼmuriyatining Anthropic kompaniyasiga tegishli Mythos 5 va Fable 5 modellarini milliy xavfsizlik vajlari bilan eksport qilishni taqiqlagani sabab boʻldi. Amazon kompaniyasi ushbu modellarda xavfsizlik toʻsiqlarini chetlab oʻtish mumkinligi haqida Oq uyni ogohlantirganidan soʻng, eksport toʻxtatib qoʻyilgan edi. Garchi ekspertlar boshqa ochiq modellarda ham shunday xususiyatlar borligini aytsa-da, cheklovlar oʻz kuchida qolmoqda.

Hindiston bosh vaziri Narendra Modi ham demokratik davlatlar oʻzlarining muhim infratuzilmalarini himoya qilish uchun ilgʻor AI modellaridan toʻsiqsiz foydalanish imkoniyatiga ega boʻlishi kerakligini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, birgina davlatning qarori bilan global texnologik zanjirlarning uzilishi xalqaro barqarorlikka tahdid soladi.

"Ishonchli hamkorlar" tizimi

Vaziyatdan chiqish yoʻli sifatida G7 davlatlari oʻrtasida maxsus "ishonchli hamkorlar" sxemasini yaratish taklif etilmoqda. Ushbu tizim doirasida AQSHdan tashqaridagi davlatlar Anthropic va OpenAI kabi kompaniyalarning ilgʻor texnologiyalaridan AQSH cheklovlarisiz foydalanish huquqiga ega boʻlishi koʻzda tutilgan. Buning asosiy sharti sifatida ushbu texnologiyalardan Xitoy kabi raqiblardan himoyalanish uchun foydalanish belgilanishi mumkin.

Kanadaning Cohere kompaniyasi rahbari Aidan Gomezning taʼkidlashicha, bir nechta yirik texnologik gigantlarga qaram boʻlib qolish davlatlarning chidamliligiga putur yetkazadi. U raqamli suverenitet shunchaki bozor raqobati emas, balki kelgusi oʻn yilliklarda iqtisodiy xavfsizlikni kim nazorat qilishi haqidagi masala ekanini qayd etdi.

Hozirda Yevropa va boshqa mintaqalar oʻzlarining mustaqil AI modellarini yaratishga intilmoqda. Biroq, Amerika kompaniyalari texnologik jihatdan ancha ilgarilab ketgani sababli, xalqaro hamjamiyat hozircha AQSH infratuzilmasiga tayanishga majbur boʻlmoqda. TechCrunch tahlilchilariga koʻra, agar Vashington oʻz modellariga kirishni kafolatlamasa, xalqaro mijozlar Amerika texnologiyalaridan voz kechish yoʻllarini qidira boshlaydi.

Sunʼiy IntellektAQSHG7AnthropicDonald Trump
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiya aeroportlarida yangi davr: Pulkovo ilk bor pilotsiz texnikalarni ishga tushiradiRossiya aeroportlarida yangi davr: Pulkovo ilk bor pilotsiz texnikalarni ishga tushiradiBugun, 20:27Sunʼiy intellekt va xarajatlar: Kompaniyalar kutilgan daromadni hisoblay olmayaptiSunʼiy intellekt va xarajatlar: Kompaniyalar kutilgan daromadni hisoblay olmayaptiBugun, 20:22Snap kompaniyasi yangi AR-koʻzoynaklarini taqdim etdi: Narxi va aksiyalar tushishiSnap kompaniyasi yangi AR-koʻzoynaklarini taqdim etdi: Narxi va aksiyalar tushishiBugun, 20:22Xiaomi yoʻlda qahva tayyorlaydigan ilk portativ Mijia kofemashinasini taqdim etdiXiaomi yoʻlda qahva tayyorlaydigan ilk portativ Mijia kofemashinasini taqdim etdiBugun, 19:54Ilova doʻkonlaridagi yirik firibgarlik: Genesis Tech tarmogʻi qanday fosh etildi?Ilova doʻkonlaridagi yirik firibgarlik: Genesis Tech tarmogʻi qanday fosh etildi?Bugun, 19:52Sharge kompaniyasi avtomobil akkumulyatorlari asosida yangi tashqi quvvatlantirgich chiqardiSharge kompaniyasi avtomobil akkumulyatorlari asosida yangi tashqi quvvatlantirgich chiqardiBugun, 19:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi