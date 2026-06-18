Anthropic kompaniyasi korporativ bozorda ilk bor OpenAI’ni ortda qoldirdi
Sunʼiy intellekt sohasidagi raqobat yangi bosqichga koʻtarildi: Anthropic kompaniyasi may oyi yakunlariga koʻra, biznes xarajatlari ulushi boʻyicha oʻzining asosiy raqobatchisi — OpenAI’ni ilk bor ortda qoldirishga muvaffaq boʻldi. Ramp platformasi maʼlumotlariga koʻra, korporativ mijozlarning sunʼiy intellekt xizmatlariga sarflagan mablagʻlarida Anthropic ulushi 41 foizga yetgan boʻlsa, OpenAI koʻrsatkichi 39,5 foizni tashkil etdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Kompaniyaning bunday muvaffaqiyati, ayniqsa, Claude Opus modellari oilasiga boʻlgan yuqori talab bilan izohlanadi. Korxonalar ushbu modellardan API orqali dasturlash va murakkab tahliliy vazifalarni bajarishda keng foydalanmoqda. Moliyaviy koʻrsatkichlarning oʻsishi fonida Anthropic 65 milliard dollar investitsiya jalb qildi va kompaniyaning umumiy qiymati 965 milliard dollarga baholandi. Shuningdek, kompaniya oʻzining ilk foyda keltirgan choragidan soʻng IPO (aksiyalarni ommaviy joylashtirish) jarayoniga tayyorgarlik koʻrmoqda.
Oq uy bilan ziddiyat va eksport cheklovlariMuvaffaqiyatli moliyaviy koʻrsatkichlarga qaramay, Anthropic AQSH hukumati bilan jiddiy tartibga solish mojarosiga duch keldi. AQSH prezidenti Donald Tramp maʼmuriyati kompaniyaga yangi modellardan foydalanishni cheklash boʻyicha rasmiy talab yubordi. Xususan, Mythos 5 va Fable 5 modellaridan AQSH fuqarosi boʻlmagan shaxslar, jumladan, kompaniyaning oʻz xorijiy xodimlari foydalanishi taqiqlangan.
Ushbu bosimdan soʻng Anthropic mazkur modellarni bozordan qaytarib olishga majbur boʻldi. Rasmiy ravishda bu eksport cheklovlari bilan izohlangan boʻlsa-da, soha mutaxassislari buni Fable 5 modelining xavfsizlik tizimlaridagi zaifliklar bilan bogʻlashmoqda. Avvalroq kompaniyaning oʻzi ham eng kuchli modellari dasturiy taʼminotdagi xatolarni qidirish yoki xavfli maqsadlarda qoʻllanishi mumkinligidan xavotir bildirib, ularga kirishni cheklab kelgan edi.
Hukumat bilan ziddiyatlar yanada chuqurroq ildizga ega. Joriy yilning mart oyida AQSH maʼmuriyati Anthropic kompaniyasini taʼminot zanjiri uchun yuqori xavfli yetkazib beruvchilar roʻyxatiga kiritgan edi. Bunga kompaniyaning oʻz modellarini ommaviy kuzatuv tizimlari va avtonom qurollar yaratish uchun taqdim etishdan bosh tortgani sabab boʻlgan.
Kelajakdagi noaniqliklar va IPO istiqbollariHozirda korporativ sektor baribir Claude Opus kabi ishonchli modellarga sarmoya kiritishda davom etmoqda. Biznes vakillari uchun sunʼiy intellektning ish unumdorligini oshirishi siyosiy bosimlardan koʻra muhimroq boʻlib qolmoqda. Biroq, Anthropic atrofidagi siyosiy vaziyat kompaniyaning birjaga chiqish rejalariga soya solishi mumkin.
Ekspertlarning taʼkidlashicha, biznes koʻrsatkichlarining oʻsishi va siyosiy bosimning bir vaqtda sodir boʻlishi investorlar uchun noaniqlik tugʻdiradi. Kompaniya bir tomondan texnologik yetakchilikni qoʻlga kiritayotgan boʻlsa, ikkinchi tomondan davlat nazorati ostidagi murakkab tartibga solish jarayonlariga dosh berishiga toʻgʻri keladi. Bu esa boʻlajak IPO arafasida kompaniyaning bozor qiymatiga taʼsir koʻrsatuvchi asosiy omillardan biri boʻladi.
…