Anthropic kompaniyasi korporativ bozorda ilk bor OpenAI’ni ortda qoldirdi

·27·Texno
Anthropic kompaniyasi korporativ bozorda ilk bor OpenAI’ni ortda qoldirdi

Sunʼiy intellekt sohasidagi raqobat yangi bosqichga koʻtarildi: Anthropic kompaniyasi may oyi yakunlariga koʻra, biznes xarajatlari ulushi boʻyicha oʻzining asosiy raqobatchisi — OpenAI’ni ilk bor ortda qoldirishga muvaffaq boʻldi. Ramp platformasi maʼlumotlariga koʻra, korporativ mijozlarning sunʼiy intellekt xizmatlariga sarflagan mablagʻlarida Anthropic ulushi 41 foizga yetgan boʻlsa, OpenAI koʻrsatkichi 39,5 foizni tashkil etdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Kompaniyaning bunday muvaffaqiyati, ayniqsa, Claude Opus modellari oilasiga boʻlgan yuqori talab bilan izohlanadi. Korxonalar ushbu modellardan API orqali dasturlash va murakkab tahliliy vazifalarni bajarishda keng foydalanmoqda. Moliyaviy koʻrsatkichlarning oʻsishi fonida Anthropic 65 milliard dollar investitsiya jalb qildi va kompaniyaning umumiy qiymati 965 milliard dollarga baholandi. Shuningdek, kompaniya oʻzining ilk foyda keltirgan choragidan soʻng IPO (aksiyalarni ommaviy joylashtirish) jarayoniga tayyorgarlik koʻrmoqda.

Oq uy bilan ziddiyat va eksport cheklovlari

Muvaffaqiyatli moliyaviy koʻrsatkichlarga qaramay, Anthropic AQSH hukumati bilan jiddiy tartibga solish mojarosiga duch keldi. AQSH prezidenti Donald Tramp maʼmuriyati kompaniyaga yangi modellardan foydalanishni cheklash boʻyicha rasmiy talab yubordi. Xususan, Mythos 5 va Fable 5 modellaridan AQSH fuqarosi boʻlmagan shaxslar, jumladan, kompaniyaning oʻz xorijiy xodimlari foydalanishi taqiqlangan.

Ushbu bosimdan soʻng Anthropic mazkur modellarni bozordan qaytarib olishga majbur boʻldi. Rasmiy ravishda bu eksport cheklovlari bilan izohlangan boʻlsa-da, soha mutaxassislari buni Fable 5 modelining xavfsizlik tizimlaridagi zaifliklar bilan bogʻlashmoqda. Avvalroq kompaniyaning oʻzi ham eng kuchli modellari dasturiy taʼminotdagi xatolarni qidirish yoki xavfli maqsadlarda qoʻllanishi mumkinligidan xavotir bildirib, ularga kirishni cheklab kelgan edi.

Hukumat bilan ziddiyatlar yanada chuqurroq ildizga ega. Joriy yilning mart oyida AQSH maʼmuriyati Anthropic kompaniyasini taʼminot zanjiri uchun yuqori xavfli yetkazib beruvchilar roʻyxatiga kiritgan edi. Bunga kompaniyaning oʻz modellarini ommaviy kuzatuv tizimlari va avtonom qurollar yaratish uchun taqdim etishdan bosh tortgani sabab boʻlgan.

Kelajakdagi noaniqliklar va IPO istiqbollari

Hozirda korporativ sektor baribir Claude Opus kabi ishonchli modellarga sarmoya kiritishda davom etmoqda. Biznes vakillari uchun sunʼiy intellektning ish unumdorligini oshirishi siyosiy bosimlardan koʻra muhimroq boʻlib qolmoqda. Biroq, Anthropic atrofidagi siyosiy vaziyat kompaniyaning birjaga chiqish rejalariga soya solishi mumkin.

Ekspertlarning taʼkidlashicha, biznes koʻrsatkichlarining oʻsishi va siyosiy bosimning bir vaqtda sodir boʻlishi investorlar uchun noaniqlik tugʻdiradi. Kompaniya bir tomondan texnologik yetakchilikni qoʻlga kiritayotgan boʻlsa, ikkinchi tomondan davlat nazorati ostidagi murakkab tartibga solish jarayonlariga dosh berishiga toʻgʻri keladi. Bu esa boʻlajak IPO arafasida kompaniyaning bozor qiymatiga taʼsir koʻrsatuvchi asosiy omillardan biri boʻladi.

AnthropicOpenAIClaude OpusSunʼiy IntellektIPO
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiya aeroportlarida yangi davr: Pulkovo ilk bor pilotsiz texnikalarni ishga tushiradiRossiya aeroportlarida yangi davr: Pulkovo ilk bor pilotsiz texnikalarni ishga tushiradiBugun, 20:27Sunʼiy intellekt va xarajatlar: Kompaniyalar kutilgan daromadni hisoblay olmayaptiSunʼiy intellekt va xarajatlar: Kompaniyalar kutilgan daromadni hisoblay olmayaptiBugun, 20:22Snap kompaniyasi yangi AR-koʻzoynaklarini taqdim etdi: Narxi va aksiyalar tushishiSnap kompaniyasi yangi AR-koʻzoynaklarini taqdim etdi: Narxi va aksiyalar tushishiBugun, 20:22Xiaomi yoʻlda qahva tayyorlaydigan ilk portativ Mijia kofemashinasini taqdim etdiXiaomi yoʻlda qahva tayyorlaydigan ilk portativ Mijia kofemashinasini taqdim etdiBugun, 19:54Ilova doʻkonlaridagi yirik firibgarlik: Genesis Tech tarmogʻi qanday fosh etildi?Ilova doʻkonlaridagi yirik firibgarlik: Genesis Tech tarmogʻi qanday fosh etildi?Bugun, 19:52Sharge kompaniyasi avtomobil akkumulyatorlari asosida yangi tashqi quvvatlantirgich chiqardiSharge kompaniyasi avtomobil akkumulyatorlari asosida yangi tashqi quvvatlantirgich chiqardiBugun, 19:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi