Yerda hayot qachon tugaydi: Olimlar biosferaning halokat muddatini qayta hisoblab chiqdi

·32·Texno
Yerda hayot qachon tugaydi: Olimlar biosferaning halokat muddatini qayta hisoblab chiqdi

Yerdagi hayotning kelajagi haqidagi bashoratlar uzoq vaqtdan beri ilm-fan olamini qiziqtirib keladi. Yaqinda oʻtkazilgan keng koʻlamli tadqiqot natijalariga koʻra, sayyoramizdagi biosfera avval taxmin qilinganidan koʻra uzoqroq muddat saqlanib qolishi mumkin. Zamonaviy iqlim modellari asosida oʻtkazilgan tahlillar shuni koʻrsatadiki, quruqlikdagi oʻsimliklar dunyosi yana 1,35 milliard yildan 1,87 milliard yilgacha mavjud boʻlishi mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ushbu xulosaga kelish uchun olimlar atmosfera, okean va Yer yuzasining oʻzaro taʼsirini hisobga oluvchi murakkab uch oʻlchamli iqlim modelidan foydalanishdi. Tadqiqotning asosiy markazida Quyoshning evolyutsiyasi va Yerning geologik uglerod aylanishi oʻrtasidagi ziddiyat yotadi. Quyosh vaqt oʻtishi bilan yorqinroq va issiqroq boʻlib boradi, bu esa pirovardida sayyoramizdagi hayot uchun xavf tugʻdiradi.

Ikkita ekstremal ssenariy

Tadqiqotchilar Yer kelajagi uchun ikkita asosiy ssenariyni koʻrib chiqdilar. Birinchi ssenariyda Quyosh nurlanishining ortishi Yerning oʻziga xos "termostati" — silikat jinslarining emirilishi orqali karbonat angidrid (CO2) miqdorining kamayishi bilan qoplanadi. Bu jarayon sayyorani sovutsa-da, oʻsimliklar uchun hayotiy zarur boʻlgan gazning keskin kamayishiga olib keladi.

Ikkinchi ssenariyda esa karbonat angidrid miqdori hozirgi darajada (taxminan 400 ppm) saqlanib qolishi, biroq haroratning tinimsiz koʻtarilishi nazarda tutilgan. Har ikki holatda ham natija deyarli bir xil: oʻsimliklar yo ozuqa yetishmasligidan, yo haddan tashqari issiqdan halok boʻladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, oʻsimliklarning ommaviy qirilib ketishi 1,35 milliard yildan keyin boshlanib, 1,87 milliard yilga kelib butunlay yakunlanishi mumkin.

Taʼkidlash joizki, ushbu yangi hisob-kitoblar avvalgi prognozlarga qaraganda ancha ijobiyroqdir. Ilgari koʻplab olimlar Yerda biosfera 1 milliard yildan kamroq vaqt ichida yoʻq boʻlib ketishini taxmin qilishgan edi. Farq shundaki, yangi modelda harorat va togʻ jinslarining emirilishi oʻrtasidagi bogʻliqlik yanada aniqroq va zamonaviy kuzatuvlar asosida qayta koʻrib chiqilgan.

Hozirgi kunda aksariyat oʻsimliklar karbonat angidrid miqdori 150 ppm dan pastga tushsa, yashay olmaydi. Eng chidamli turlar esa 3-10 ppm gacha bardosh berishi mumkin. Biroq, 2 milliard yildan keyin bu koʻrsatkich 1 ppm dan ham tushib ketishi kutilmoqda, bu esa fotosintez jarayonini butunlay imkonsiz qiladi.

Shunga qaramay, olimlar kelajakda iqlim muhandisligi yoki evolyutsion moslashuv jarayonlari bu muddatlarni oʻzgartirishi mumkinligini inkor etishmaydi. Agar oʻsha davrda aqlli sivilizatsiya mavjud boʻlsa, ular Yer orbitasini oʻzgartirish yoki atmosfera xususiyatlarini sunʼiy boshqarish orqali hayotni saqlab qolishga urinib koʻrishlari mumkin.

YerEkologiyaQuyoshTadqiqotBiosfera
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sunʼiy intellekt bozorida asosiy foydani texnologiya egalari emas, ilovalar koʻradiSunʼiy intellekt bozorida asosiy foydani texnologiya egalari emas, ilovalar koʻradiBugun, 21:56SpaceX direktorlar kengashiga taniqli investor Roelof Botha aʼzo boʻldiSpaceX direktorlar kengashiga taniqli investor Roelof Botha aʼzo boʻldiBugun, 20:58Rossiya aeroportlarida yangi davr: Pulkovo ilk bor pilotsiz texnikalarni ishga tushiradiRossiya aeroportlarida yangi davr: Pulkovo ilk bor pilotsiz texnikalarni ishga tushiradiBugun, 20:27Sunʼiy intellekt va xarajatlar: Kompaniyalar kutilgan daromadni hisoblay olmayaptiSunʼiy intellekt va xarajatlar: Kompaniyalar kutilgan daromadni hisoblay olmayaptiBugun, 20:22Snap kompaniyasi yangi AR-koʻzoynaklarini taqdim etdi: Narxi va aksiyalar tushishiSnap kompaniyasi yangi AR-koʻzoynaklarini taqdim etdi: Narxi va aksiyalar tushishiBugun, 20:22Xiaomi yoʻlda qahva tayyorlaydigan ilk portativ Mijia kofemashinasini taqdim etdiXiaomi yoʻlda qahva tayyorlaydigan ilk portativ Mijia kofemashinasini taqdim etdiBugun, 19:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi