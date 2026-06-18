Galaxy Z Fold7 uchun One UI 8.5 yangilanishi chiqdi: Flagman funksiyalar endi buklama smartfonda
Janubiy Koreyaning texnologik giganti Samsung oʻzining eng soʻnggi buklama flagmani — Galaxy Z Fold7 uchun One UI 8.5 operatsion tizimining barqaror talqinini tarqatishni boshladi. Mazkur yangilanish hozirda Hindiston va Yevropa mintaqalaridagi foydalanuvchilar uchun ochiq boʻlib, u qurilmaga bir qator intellektual va tizimli qulayliklarni taqdim etadi. Ushbu qadam kompaniyaning oʻz ekotizimidagi turli segment qurilmalarini yagona funksional darajaga keltirish strategiyasining bir qismidir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Taniqli insayder Tarun Vats tomonidan taqdim etilgan ma’lumotlarga koʻra, F966BXXUABZF1 raqamli proshivka Android 16 platformasiga asoslangan. Yangilanish paketi taxminan 932 MB hajmni tashkil etadi va u bilan birga 2026-yil 5-iyun sanasidagi xavfsizlik patchi ham oʻrnatiladi. Bu esa foydalanuvchilarning shaxsiy ma’lumotlari himoyasini yangi bosqichga olib chiqadi.
Sun’iy intellekt va bildirishnomalar boshqaruviOne UI 8.5 talqinining asosiy yangiliklari avvalroq Galaxy S26 flagmanlarida debyut qilgan edi. Endilikda ushbu funksiyalar Galaxy Z Fold7 egalariga ham taqdim etilmoqda. Yangilanishning eng diqqatga sazovor jihatlari quyidagilardan iborat:
- Bildirishnomalarni ustuvorlik asosida tartiblash (prioritizatsiya);
- Kelayotgan xabarlarning mazmunini avtomatik ravishda qisqacha xulosa qilib berish;
- Tizimning oʻzida turli fayllar tarkibini tahlil qilish va ularning qisqa mazmunini shakllantirish funksiyasi.
Qizigʻi shundaki, Samsung ushbu yangi funksiyalarni Galaxy S25 modellari uchun ham ochiqlagan boʻlsa-da, Galaxy S24 foydalanuvchilari oxirgi yangilanishda bu imkoniyatlardan mahrum boʻlishdi. Bu esa kompaniyaning eng yangi sun’iy intellekt funksiyalarini asosan soʻnggi ikki avlod flagmanlari uchun saqlab qolayotganidan dalolat beradi.
Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham ushbu yangilanish yaqin kunlarda ochiq boʻlishi kutilmoqda. Odatda Yevropa mintaqasi uchun chiqarilgan proshivkalar Markaziy Osiyo bozoridagi qurilmalarga qisqa vaqt ichida yetib keladi. Yangilanishni tekshirish uchun smartfon sozlamalaridan "Dasturiy ta’minot yangilanishi" boʻlimiga oʻtish tavsiya etiladi.
Ma’lumot oʻrnida ta’kidlash joizki, insayder Tarun Vats avvalroq One UI 8.0 beta-talqinining chiqish sanalari va Galaxy S24 hamda Galaxy S25 modellarining taqdimot vaqtlarini aniq prognoz qilgan edi. Uning navbatdagi ma’lumotlari Samsung foydalanuvchilari uchun dasturiy ta’minot rivojlanishining yangi bosqichini koʻrsatib bermoqda.
…