Galaxy Z Fold7 uchun One UI 8.5 yangilanishi chiqdi: Flagman funksiyalar endi buklama smartfonda

·39·Texno
Galaxy Z Fold7 uchun One UI 8.5 yangilanishi chiqdi: Flagman funksiyalar endi buklama smartfonda

Janubiy Koreyaning texnologik giganti Samsung oʻzining eng soʻnggi buklama flagmani — Galaxy Z Fold7 uchun One UI 8.5 operatsion tizimining barqaror talqinini tarqatishni boshladi. Mazkur yangilanish hozirda Hindiston va Yevropa mintaqalaridagi foydalanuvchilar uchun ochiq boʻlib, u qurilmaga bir qator intellektual va tizimli qulayliklarni taqdim etadi. Ushbu qadam kompaniyaning oʻz ekotizimidagi turli segment qurilmalarini yagona funksional darajaga keltirish strategiyasining bir qismidir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Taniqli insayder Tarun Vats tomonidan taqdim etilgan ma’lumotlarga koʻra, F966BXXUABZF1 raqamli proshivka Android 16 platformasiga asoslangan. Yangilanish paketi taxminan 932 MB hajmni tashkil etadi va u bilan birga 2026-yil 5-iyun sanasidagi xavfsizlik patchi ham oʻrnatiladi. Bu esa foydalanuvchilarning shaxsiy ma’lumotlari himoyasini yangi bosqichga olib chiqadi.

Sun’iy intellekt va bildirishnomalar boshqaruvi

One UI 8.5 talqinining asosiy yangiliklari avvalroq Galaxy S26 flagmanlarida debyut qilgan edi. Endilikda ushbu funksiyalar Galaxy Z Fold7 egalariga ham taqdim etilmoqda. Yangilanishning eng diqqatga sazovor jihatlari quyidagilardan iborat:

  • Bildirishnomalarni ustuvorlik asosida tartiblash (prioritizatsiya);
  • Kelayotgan xabarlarning mazmunini avtomatik ravishda qisqacha xulosa qilib berish;
  • Tizimning oʻzida turli fayllar tarkibini tahlil qilish va ularning qisqa mazmunini shakllantirish funksiyasi.
Ushbu imkoniyatlar ayniqsa Galaxy Z Fold7 kabi katta ekranli qurilmalarda ish unumdorligini oshirishga xizmat qiladi. Foydalanuvchilar endi har bir hujjatni toʻliq ochib oʻtirmasdan, uning mohiyatini tizimning oʻzida koʻrib olishlari mumkin boʻladi.

Qizigʻi shundaki, Samsung ushbu yangi funksiyalarni Galaxy S25 modellari uchun ham ochiqlagan boʻlsa-da, Galaxy S24 foydalanuvchilari oxirgi yangilanishda bu imkoniyatlardan mahrum boʻlishdi. Bu esa kompaniyaning eng yangi sun’iy intellekt funksiyalarini asosan soʻnggi ikki avlod flagmanlari uchun saqlab qolayotganidan dalolat beradi.

Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham ushbu yangilanish yaqin kunlarda ochiq boʻlishi kutilmoqda. Odatda Yevropa mintaqasi uchun chiqarilgan proshivkalar Markaziy Osiyo bozoridagi qurilmalarga qisqa vaqt ichida yetib keladi. Yangilanishni tekshirish uchun smartfon sozlamalaridan "Dasturiy ta’minot yangilanishi" boʻlimiga oʻtish tavsiya etiladi.

Ma’lumot oʻrnida ta’kidlash joizki, insayder Tarun Vats avvalroq One UI 8.0 beta-talqinining chiqish sanalari va Galaxy S24 hamda Galaxy S25 modellarining taqdimot vaqtlarini aniq prognoz qilgan edi. Uning navbatdagi ma’lumotlari Samsung foydalanuvchilari uchun dasturiy ta’minot rivojlanishining yangi bosqichini koʻrsatib bermoqda.

SamsungGalaxy Z Fold7One UI 8.5Android 16Texnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

SanDisk kompaniyasi PS5 uchun 8 TB sigʻimli SSD diskini 3700 dollardan sotuvga chiqardiSanDisk kompaniyasi PS5 uchun 8 TB sigʻimli SSD diskini 3700 dollardan sotuvga chiqardiBugun, 09:55Rostex havoda manevr qilishga qodir yangi Supercam S180 dronini taqdim etdiRostex havoda manevr qilishga qodir yangi Supercam S180 dronini taqdim etdiBugun, 08:52Oppo Reno 15A taqdim etildi: 7000 mAch akkumulyator va IP69 darajasidagi himoyaOppo Reno 15A taqdim etildi: 7000 mAch akkumulyator va IP69 darajasidagi himoyaBugun, 08:50Sunʼiy intellekt boʻyicha “yopiq klub”: AQSH va Yevropa Ittifoqi yangi ittifoq tuzmoqdaSunʼiy intellekt boʻyicha “yopiq klub”: AQSH va Yevropa Ittifoqi yangi ittifoq tuzmoqdaBugun, 08:28Google yangi turdagi reCAPTCHA tizimini sinovdan oʻtkazmoqda: Endi qoʻl harakati talab etiladiGoogle yangi turdagi reCAPTCHA tizimini sinovdan oʻtkazmoqda: Endi qoʻl harakati talab etiladiBugun, 08:22Elon Musk kompaniyasi yangi avlod Prufrock MB2 burgʻulash qurilmasini ishga tushirdiElon Musk kompaniyasi yangi avlod Prufrock MB2 burgʻulash qurilmasini ishga tushirdiBugun, 07:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi