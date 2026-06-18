Waymo 4000 ga yaqin robotaksilarini qayta chaqirib olmoqda: Avtopilot yoʻl taʼmirlash hududlarini tanimay qoldi

·0·Texno
Waymo 4000 ga yaqin robotaksilarini qayta chaqirib olmoqda: Avtopilot yoʻl taʼmirlash hududlarini tanimay qoldi

Alphabet xoldingiga tegishli boʻlgan Waymo kompaniyasi oʻzining 4000 ga yaqin haydovchisiz boshqariladigan avtomobillarini dasturiy taʼminotdagi kamchiliklar tufayli qayta chaqirib olishini eʼlon qildi. Ushbu qaror robotaksilarning magistral yoʻllardagi qurilish va taʼmirlash hududlarida xavfli harakatlanishi bilan bogʻliq holatlar aniqlanganidan soʻng qabul qilindi. Hozirda barcha Waymo avtomobillarining yuqori tezlikdagi trassalarda harakatlanishi vaqtincha cheklangan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

AQSH Milliy yoʻl harakati xavfsizligi boshqarmasi (NHTSA) maʼlumotlariga koʻra, robotaksilar kamida 13 ta holatda taʼmirlash ishlari ketayotgan va harakatlanish uchun yopilgan yoʻl qismlariga kirib ketgan. Bunday hodisalarning oltitasi aprel oyida Arizona shtatining Feniks shahrida, qolgan yettitasi esa may oyida Kaliforniyaning San-Fransisko shahrida qayd etilgan. TechCrunch nashri xabariga koʻra, kompaniya ushbu muammoni bartaraf etish ustida ish olib bormoqda.

Xavfsizlik muammolari va tizim xatolari

Waymo mutaxassislarining aniqlashicha, avtomobil dasturiy taʼminoti magistral yoʻllardagi boshqa xavflardan qochishga haddan tashqari eʼtibor qaratgani sababli, yoʻl chetidagi ogohlantiruvchi belgilarni va qurilish hududlarini payqamay qolgan. Ayrim holatlarda robotaksilar yopiq yoʻl koʻrsatkichlariga qaramay, toʻgʻridan-toʻgʻri taʼmirlash ishlari olib borilayotgan zonaga kirib borgan.

Taʼkidlash joizki, bu Waymo uchun joriy yildagi birinchi muammo emas. Avvalroq kompaniya quyidagi sabablarga koʻra oʻz transport vositalarini qayta chaqirib olgan edi:

  • Suv bosgan yoʻllarda notoʻgʻri harakatlanish;
  • Maktab avtobuslari atrofida yoʻl harakati qoidalarini buzish;
  • Past tezlikda simtoʻsiqlar va telefon ustunlari bilan toʻqnashuvlar;
  • Shaftoli yuk mashinalari bilan bogʻliq tushunmovchiliklar.

Kompaniya vakillari ushbu qayta chaqiruvni "ixtiyoriy va profilaktik chora" deb atamoqda. Garchi magistrallarda harakatlanish toʻxtatilgan boʻlsa-da, robotaksilar oddiy shahar koʻchalarida oʻz faoliyatini davom ettirmoqda. Faqatgina kuchli yogʻingarchilik yoki suv toshqini xavfi boʻlgan paytlarda xizmat koʻrsatish vaqtincha toʻxtatib turilishi mumkin.

Kengayish va kelajakdagi rejalar

Hozirda Waymo dasturiy taʼminoti NHTSA va Milliy transport xavfsizligi kengashi tomonidan jiddiy tekshirilmoqda. Yanvar oyida robotaksilardan biri maktab yaqinida bolani urib yuborgani bilan bogʻliq hodisa ushbu tekshiruvlarga asosiy sabab boʻlgan. Shunga qaramay, Alphabet oʻzining avtonom haydash texnologiyasi inson boshqaruvidagi mashinalarga qaraganda 13 baravar xavfsizroq ekanini va jiddiy jarohatlar bilan bogʻliq avariyalarni sezilarli darajada kamaytirishini taʼkidlab kelmoqda.

Waymo joriy yilda oʻz faoliyatini dunyoning 20 dan ortiq shaharlariga, jumladan London va Tokyoga kengaytirishni rejalashtirgan. Biroq, magistral yoʻllardagi soʻnggi muammolar avtonom tizimlar hali ham murakkab yoʻl sharoitlariga toʻliq moslasha olmaganini koʻrsatmoqda. Oʻzbekiston kabi yoʻl infratuzilmasi jadal rivojlanayotgan hududlar uchun ham bunday texnologiyalarning joriy etilishi kelajakda xavfsizlik standartlarini qayta koʻrib chiqishni talab etadi.

WaymoAlphabetRobotaksiAvtopilotTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bir marta quvvatlash bilan uch kun: OnePlus N6 smartfonining oʻziga xos jihatlari maʼlum boʻldiBir marta quvvatlash bilan uch kun: OnePlus N6 smartfonining oʻziga xos jihatlari maʼlum boʻldiBugun, 11:52Samsung Galaxy S27 flagmani kutilgan yangilanishlarsiz qolishi mumkinSamsung Galaxy S27 flagmani kutilgan yangilanishlarsiz qolishi mumkinBugun, 11:29Rossiyada iPhone 17 Pro narxi keskin pasaydi: Flagman arzonlashishda davom etmoqdaRossiyada iPhone 17 Pro narxi keskin pasaydi: Flagman arzonlashishda davom etmoqdaBugun, 10:58Oʻzbekistonda Amazon Leo sunʼiy yoʻldosh interneti ishga tushiriladiOʻzbekistonda Amazon Leo sunʼiy yoʻldosh interneti ishga tushiriladiBugun, 10:52SanDisk kompaniyasi PS5 uchun 8 TB sigʻimli SSD diskini 3700 dollardan sotuvga chiqardiSanDisk kompaniyasi PS5 uchun 8 TB sigʻimli SSD diskini 3700 dollardan sotuvga chiqardiBugun, 09:55Galaxy Z Fold7 uchun One UI 8.5 yangilanishi chiqdi: Flagman funksiyalar endi buklama smartfondaGalaxy Z Fold7 uchun One UI 8.5 yangilanishi chiqdi: Flagman funksiyalar endi buklama smartfondaBugun, 09:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi