Waymo 4000 ga yaqin robotaksilarini qayta chaqirib olmoqda: Avtopilot yoʻl taʼmirlash hududlarini tanimay qoldi
Alphabet xoldingiga tegishli boʻlgan Waymo kompaniyasi oʻzining 4000 ga yaqin haydovchisiz boshqariladigan avtomobillarini dasturiy taʼminotdagi kamchiliklar tufayli qayta chaqirib olishini eʼlon qildi. Ushbu qaror robotaksilarning magistral yoʻllardagi qurilish va taʼmirlash hududlarida xavfli harakatlanishi bilan bogʻliq holatlar aniqlanganidan soʻng qabul qilindi. Hozirda barcha Waymo avtomobillarining yuqori tezlikdagi trassalarda harakatlanishi vaqtincha cheklangan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
AQSH Milliy yoʻl harakati xavfsizligi boshqarmasi (NHTSA) maʼlumotlariga koʻra, robotaksilar kamida 13 ta holatda taʼmirlash ishlari ketayotgan va harakatlanish uchun yopilgan yoʻl qismlariga kirib ketgan. Bunday hodisalarning oltitasi aprel oyida Arizona shtatining Feniks shahrida, qolgan yettitasi esa may oyida Kaliforniyaning San-Fransisko shahrida qayd etilgan. TechCrunch nashri xabariga koʻra, kompaniya ushbu muammoni bartaraf etish ustida ish olib bormoqda.
Xavfsizlik muammolari va tizim xatolariWaymo mutaxassislarining aniqlashicha, avtomobil dasturiy taʼminoti magistral yoʻllardagi boshqa xavflardan qochishga haddan tashqari eʼtibor qaratgani sababli, yoʻl chetidagi ogohlantiruvchi belgilarni va qurilish hududlarini payqamay qolgan. Ayrim holatlarda robotaksilar yopiq yoʻl koʻrsatkichlariga qaramay, toʻgʻridan-toʻgʻri taʼmirlash ishlari olib borilayotgan zonaga kirib borgan.
Taʼkidlash joizki, bu Waymo uchun joriy yildagi birinchi muammo emas. Avvalroq kompaniya quyidagi sabablarga koʻra oʻz transport vositalarini qayta chaqirib olgan edi:
- Suv bosgan yoʻllarda notoʻgʻri harakatlanish;
- Maktab avtobuslari atrofida yoʻl harakati qoidalarini buzish;
- Past tezlikda simtoʻsiqlar va telefon ustunlari bilan toʻqnashuvlar;
- Shaftoli yuk mashinalari bilan bogʻliq tushunmovchiliklar.
Kompaniya vakillari ushbu qayta chaqiruvni "ixtiyoriy va profilaktik chora" deb atamoqda. Garchi magistrallarda harakatlanish toʻxtatilgan boʻlsa-da, robotaksilar oddiy shahar koʻchalarida oʻz faoliyatini davom ettirmoqda. Faqatgina kuchli yogʻingarchilik yoki suv toshqini xavfi boʻlgan paytlarda xizmat koʻrsatish vaqtincha toʻxtatib turilishi mumkin.
Kengayish va kelajakdagi rejalarHozirda Waymo dasturiy taʼminoti NHTSA va Milliy transport xavfsizligi kengashi tomonidan jiddiy tekshirilmoqda. Yanvar oyida robotaksilardan biri maktab yaqinida bolani urib yuborgani bilan bogʻliq hodisa ushbu tekshiruvlarga asosiy sabab boʻlgan. Shunga qaramay, Alphabet oʻzining avtonom haydash texnologiyasi inson boshqaruvidagi mashinalarga qaraganda 13 baravar xavfsizroq ekanini va jiddiy jarohatlar bilan bogʻliq avariyalarni sezilarli darajada kamaytirishini taʼkidlab kelmoqda.
Waymo joriy yilda oʻz faoliyatini dunyoning 20 dan ortiq shaharlariga, jumladan London va Tokyoga kengaytirishni rejalashtirgan. Biroq, magistral yoʻllardagi soʻnggi muammolar avtonom tizimlar hali ham murakkab yoʻl sharoitlariga toʻliq moslasha olmaganini koʻrsatmoqda. Oʻzbekiston kabi yoʻl infratuzilmasi jadal rivojlanayotgan hududlar uchun ham bunday texnologiyalarning joriy etilishi kelajakda xavfsizlik standartlarini qayta koʻrib chiqishni talab etadi.
…