Bir marta quvvatlash bilan uch kun: OnePlus N6 smartfonining oʻziga xos jihatlari maʼlum boʻldi
Smartfonlar bozorida oʻz oʻrniga ega boʻlgan OnePlus brendi hamyonbop va uzoq vaqt xizmat qiluvchi yangi model — OnePlus N6 qurilmasini taqdim etishga tayyorlanmoqda. Ushbu gadjet nafaqat hamyonbop narxi, balki zamonaviy smartfonlar uchun kamyob boʻlgan akkumulyator sigʻimi bilan ham koʻpchilikning eʼtiborini tortishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, OnePlus N6 modeli asosan yoshlar auditoriyasiga moʻljallangan boʻlib, uning narxi taxminan 200 dollar atrofida boʻlishi kutilmoqda. Qurilmaning texnik imkoniyatlari haqidagi dastlabki maʼlumotlar allaqachon Geekbench benchmark bazasida paydo boʻldi. CPH2955 model raqami ostida roʻyxatdan oʻtgan smartfon bir yadroli testda 788 ball, koʻp yadroli sinovda esa 1993 ball toʻplashga muvaffaq boʻlgan.
Texnik xususiyatlar va unumdorlikYangi smartfon MediaTek MT6835 platformasida ishlaydi. Mutaxassislarning fikricha, bu Dimensity 6300 yoki Dimensity 6100+ protsessorlaridan biri boʻlishi mumkin. Garchi bu chipset flagman darajasidagi quvvatni taqdim etmasa-da, kundalik vazifalar va ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish uchun yetarli hisoblanadi. Shuningdek, qurilma 6 GB tezkor xotira bilan jihozlanishi tasdiqlangan.
Mashhur insayder Abhishek Yadav OnePlus N6 haqidagi maʼlumotlarni tasdiqlab, uning asosiy ustunligi quvvat tejash tizimida ekanligini taʼkidladi. Kompaniyaning oʻzi ham ushbu modelda misli koʻrilmagan 8000 mAch sigʻimli akkumulyator oʻrnatilishini tasdiqlagan. Bunday ulkan energiya zaxirasi smartfonni oʻrtacha yuklama bilan kamida uch kun davomida quvvatlantirmasdan ishlatish imkonini beradi.
Uzoq muddatli chidamlilik va taqdimotYana bir muhim jihat shundaki, ishlab chiqaruvchi akkumulyatorning xizmat qilish muddatiga alohida urgʻu bermoqda. Maʼlum qilinishicha, akkumulyator 7 yil davomida oʻz sigʻimini sezilarli darajada yoʻqotmasdan xizmat qilishi kafolatlanadi. Bu zamonaviy smartfonlar orasida juda yuqori koʻrsatkich hisoblanadi, chunki odatda batareyalar 2-3 yildan soʻng oʻz quvvatini yoʻqota boshlaydi.
Oʻzbekiston bozori uchun ham bunday qurilmalar juda dolzarb hisoblanadi. Narx va sifat mutanosibligi, ayniqsa, uzoq vaqt quvvat saqlashi viloyatlararo qatnovchi haydovchilar, sayyohlar va doimiy aloqada boʻlishni xohlovchi yoshlar uchun ayni muddao boʻlishi mumkin.
OnePlus N6 smartfonining rasmiy premyerasi joriy yilning 30-iyun kuni Hindistonda boʻlib oʻtishi rejalashtirilgan. Shundan soʻng qurilmaning global bozorga, jumladan, Markaziy Osiyo mamlakatlariga kirib kelishi kutilmoqda. Insayder Abhishek Yadav avval ham Xiaomi Mi 10T turkumidagi smartfonlar haqida aniq maʼlumotlarni eʼlon qilgani bois, ushbu yangiliklarga ishonch yuqori.
…