Bir marta quvvatlash bilan uch kun: OnePlus N6 smartfonining oʻziga xos jihatlari maʼlum boʻldi

·0·Texno
Bir marta quvvatlash bilan uch kun: OnePlus N6 smartfonining oʻziga xos jihatlari maʼlum boʻldi

Smartfonlar bozorida oʻz oʻrniga ega boʻlgan OnePlus brendi hamyonbop va uzoq vaqt xizmat qiluvchi yangi model — OnePlus N6 qurilmasini taqdim etishga tayyorlanmoqda. Ushbu gadjet nafaqat hamyonbop narxi, balki zamonaviy smartfonlar uchun kamyob boʻlgan akkumulyator sigʻimi bilan ham koʻpchilikning eʼtiborini tortishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, OnePlus N6 modeli asosan yoshlar auditoriyasiga moʻljallangan boʻlib, uning narxi taxminan 200 dollar atrofida boʻlishi kutilmoqda. Qurilmaning texnik imkoniyatlari haqidagi dastlabki maʼlumotlar allaqachon Geekbench benchmark bazasida paydo boʻldi. CPH2955 model raqami ostida roʻyxatdan oʻtgan smartfon bir yadroli testda 788 ball, koʻp yadroli sinovda esa 1993 ball toʻplashga muvaffaq boʻlgan.

Texnik xususiyatlar va unumdorlik

Yangi smartfon MediaTek MT6835 platformasida ishlaydi. Mutaxassislarning fikricha, bu Dimensity 6300 yoki Dimensity 6100+ protsessorlaridan biri boʻlishi mumkin. Garchi bu chipset flagman darajasidagi quvvatni taqdim etmasa-da, kundalik vazifalar va ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish uchun yetarli hisoblanadi. Shuningdek, qurilma 6 GB tezkor xotira bilan jihozlanishi tasdiqlangan.

Mashhur insayder Abhishek Yadav OnePlus N6 haqidagi maʼlumotlarni tasdiqlab, uning asosiy ustunligi quvvat tejash tizimida ekanligini taʼkidladi. Kompaniyaning oʻzi ham ushbu modelda misli koʻrilmagan 8000 mAch sigʻimli akkumulyator oʻrnatilishini tasdiqlagan. Bunday ulkan energiya zaxirasi smartfonni oʻrtacha yuklama bilan kamida uch kun davomida quvvatlantirmasdan ishlatish imkonini beradi.

Uzoq muddatli chidamlilik va taqdimot

Yana bir muhim jihat shundaki, ishlab chiqaruvchi akkumulyatorning xizmat qilish muddatiga alohida urgʻu bermoqda. Maʼlum qilinishicha, akkumulyator 7 yil davomida oʻz sigʻimini sezilarli darajada yoʻqotmasdan xizmat qilishi kafolatlanadi. Bu zamonaviy smartfonlar orasida juda yuqori koʻrsatkich hisoblanadi, chunki odatda batareyalar 2-3 yildan soʻng oʻz quvvatini yoʻqota boshlaydi.

Oʻzbekiston bozori uchun ham bunday qurilmalar juda dolzarb hisoblanadi. Narx va sifat mutanosibligi, ayniqsa, uzoq vaqt quvvat saqlashi viloyatlararo qatnovchi haydovchilar, sayyohlar va doimiy aloqada boʻlishni xohlovchi yoshlar uchun ayni muddao boʻlishi mumkin.

OnePlus N6 smartfonining rasmiy premyerasi joriy yilning 30-iyun kuni Hindistonda boʻlib oʻtishi rejalashtirilgan. Shundan soʻng qurilmaning global bozorga, jumladan, Markaziy Osiyo mamlakatlariga kirib kelishi kutilmoqda. Insayder Abhishek Yadav avval ham Xiaomi Mi 10T turkumidagi smartfonlar haqida aniq maʼlumotlarni eʼlon qilgani bois, ushbu yangiliklarga ishonch yuqori.

OnePlusSmartfonTexnologiyaAkkumulyatorMediaTek
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Waymo 4000 ga yaqin robotaksilarini qayta chaqirib olmoqda: Avtopilot yoʻl taʼmirlash hududlarini tanimay qoldiWaymo 4000 ga yaqin robotaksilarini qayta chaqirib olmoqda: Avtopilot yoʻl taʼmirlash hududlarini tanimay qoldiBugun, 11:58Samsung Galaxy S27 flagmani kutilgan yangilanishlarsiz qolishi mumkinSamsung Galaxy S27 flagmani kutilgan yangilanishlarsiz qolishi mumkinBugun, 11:29Rossiyada iPhone 17 Pro narxi keskin pasaydi: Flagman arzonlashishda davom etmoqdaRossiyada iPhone 17 Pro narxi keskin pasaydi: Flagman arzonlashishda davom etmoqdaBugun, 10:58Oʻzbekistonda Amazon Leo sunʼiy yoʻldosh interneti ishga tushiriladiOʻzbekistonda Amazon Leo sunʼiy yoʻldosh interneti ishga tushiriladiBugun, 10:52SanDisk kompaniyasi PS5 uchun 8 TB sigʻimli SSD diskini 3700 dollardan sotuvga chiqardiSanDisk kompaniyasi PS5 uchun 8 TB sigʻimli SSD diskini 3700 dollardan sotuvga chiqardiBugun, 09:55Galaxy Z Fold7 uchun One UI 8.5 yangilanishi chiqdi: Flagman funksiyalar endi buklama smartfondaGalaxy Z Fold7 uchun One UI 8.5 yangilanishi chiqdi: Flagman funksiyalar endi buklama smartfondaBugun, 09:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi