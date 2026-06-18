Caviar kompaniyasi iPhone 17 Pro Max uchun noyob magnitli panellarni taqdim etdi

·0·Texno
Caviar kompaniyasi iPhone 17 Pro Max uchun noyob magnitli panellarni taqdim etdi

Hashamatli aksessuarlar ishlab chiqarish bilan tanilgan Caviar brendi iPhone smartfonlari uchun moʻljallangan yangi “Genesis” kolleksiyasini namoyish etdi. Ushbu turkumning asosiy oʻziga xosligi shundaki, u foydalanuvchilarga qurilma dizaynini bir necha soniya ichida oʻzgartirish imkonini beruvchi maxsus magnitli panellarni taklif etadi. Bu texnologiya smartfonni gʻilofga solishdan koʻra qulayroq va estetik jihatdan mukammalroq yechim sifatida taqdim etilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Kompaniya vakillarining taʼkidlashicha, yangi kolleksiya iPhone 17 Pro Max kabi kelajakdagi flagmanlar uchun moslashtirilgan boʻlib, foydalanuvchi bir harakat bilan smartfonining orqa panelini yangilashi mumkin. Bu nafaqat tashqi koʻrinishni oʻzgartiradi, balki qurilmaga oʻziga xos eksklyuzivlik bagʻishlaydi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, kolleksiyadan beshta turli xil dizayndagi modellar oʻrin olgan.

Noyob materiallar va tarixiy ashyolar

Kolleksiyaning eng diqqatga sazovor va qimmatbaho vakili “Relic” (Yodgorlik) modeli boʻldi. Uning dizaynidagi V-simon element ichiga haqiqiy tirannozavr tishining boʻlagi joylashtirilgan. Ishlab chiqaruvchilar ushbu gadjetni shunchaki texnika emas, balki “zamondosh artefakt” deb atashmoqda. Ushbu eksklyuziv versiyaning narxi taxminan 299 ming rubldan boshlanadi.

Bundan tashqari, kolleksiyada boshqa hashamatli modellar ham mavjud boʻlib, ularning har biri oʻziga xos xarakterga ega. Masalan, “Stimulus” modeli qora timsoh terisi va yorqin zargalldoq emal uygʻunligida ishlangan. Bu dizayn koʻproq faol va eʼtibor markazida boʻlishni xush koʻruvchi foydalanuvchilar uchun moʻljallangan.

“Vector” modeli esa birmuncha jiddiyroq uslubda boʻlib, qora titan va charm qoplamasidan iborat. “Proteus” modeli kumushrang titan va koʻk rangli charm kombinatsiyasini oʻzida mujassam etgan boʻlsa, “Orion” modeli oltin suvi yuritilgan titan va koʻk emal yordamida koinot kengliklari manzarasini eslatadi.

Smartfonlar bozoridagi yangi trend

Oʻzbekiston bozorida ham iPhone foydalanuvchilari orasida shaxsiylashtirish va eksklyuziv aksessuarlarga boʻlgan talab yuqori. Garchi Caviar mahsulotlari ommaviy segment uchun moʻljallanmagan boʻlsa-da, magnitli almashtiriladigan panellar gʻoyasi kelajakda boshqa aksessuar ishlab chiqaruvchilari uchun ham yangi yoʻnalish ochib berishi mumkin.

Hozirda ushbu panellar nafaqat himoya funksiyasini bajaradi, balki smartfonni sanʼat asariga aylantiradi. Caviar tomonidan taqdim etilgan ushbu yechim iPhone dizaynidan zerikkan, biroq yangi qurilma sotib olishni istamaydigan boy qatlam vakillari uchun ayni muddao boʻlishi kutilmoqda.

iPhoneCaviarTexnologiyaSmartfonAksessuar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Waymo 4000 ga yaqin robotaksilarini qayta chaqirib olmoqda: Avtopilot yoʻl taʼmirlash hududlarini tanimay qoldiWaymo 4000 ga yaqin robotaksilarini qayta chaqirib olmoqda: Avtopilot yoʻl taʼmirlash hududlarini tanimay qoldiBugun, 11:58Bir marta quvvatlash bilan uch kun: OnePlus N6 smartfonining oʻziga xos jihatlari maʼlum boʻldiBir marta quvvatlash bilan uch kun: OnePlus N6 smartfonining oʻziga xos jihatlari maʼlum boʻldiBugun, 11:52Samsung Galaxy S27 flagmani kutilgan yangilanishlarsiz qolishi mumkinSamsung Galaxy S27 flagmani kutilgan yangilanishlarsiz qolishi mumkinBugun, 11:29Rossiyada iPhone 17 Pro narxi keskin pasaydi: Flagman arzonlashishda davom etmoqdaRossiyada iPhone 17 Pro narxi keskin pasaydi: Flagman arzonlashishda davom etmoqdaBugun, 10:58Oʻzbekistonda Amazon Leo sunʼiy yoʻldosh interneti ishga tushiriladiOʻzbekistonda Amazon Leo sunʼiy yoʻldosh interneti ishga tushiriladiBugun, 10:52SanDisk kompaniyasi PS5 uchun 8 TB sigʻimli SSD diskini 3700 dollardan sotuvga chiqardiSanDisk kompaniyasi PS5 uchun 8 TB sigʻimli SSD diskini 3700 dollardan sotuvga chiqardiBugun, 09:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi