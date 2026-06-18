Caviar kompaniyasi iPhone 17 Pro Max uchun noyob magnitli panellarni taqdim etdi
Hashamatli aksessuarlar ishlab chiqarish bilan tanilgan Caviar brendi iPhone smartfonlari uchun moʻljallangan yangi “Genesis” kolleksiyasini namoyish etdi. Ushbu turkumning asosiy oʻziga xosligi shundaki, u foydalanuvchilarga qurilma dizaynini bir necha soniya ichida oʻzgartirish imkonini beruvchi maxsus magnitli panellarni taklif etadi. Bu texnologiya smartfonni gʻilofga solishdan koʻra qulayroq va estetik jihatdan mukammalroq yechim sifatida taqdim etilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Kompaniya vakillarining taʼkidlashicha, yangi kolleksiya iPhone 17 Pro Max kabi kelajakdagi flagmanlar uchun moslashtirilgan boʻlib, foydalanuvchi bir harakat bilan smartfonining orqa panelini yangilashi mumkin. Bu nafaqat tashqi koʻrinishni oʻzgartiradi, balki qurilmaga oʻziga xos eksklyuzivlik bagʻishlaydi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, kolleksiyadan beshta turli xil dizayndagi modellar oʻrin olgan.
Noyob materiallar va tarixiy ashyolarKolleksiyaning eng diqqatga sazovor va qimmatbaho vakili “Relic” (Yodgorlik) modeli boʻldi. Uning dizaynidagi V-simon element ichiga haqiqiy tirannozavr tishining boʻlagi joylashtirilgan. Ishlab chiqaruvchilar ushbu gadjetni shunchaki texnika emas, balki “zamondosh artefakt” deb atashmoqda. Ushbu eksklyuziv versiyaning narxi taxminan 299 ming rubldan boshlanadi.
Bundan tashqari, kolleksiyada boshqa hashamatli modellar ham mavjud boʻlib, ularning har biri oʻziga xos xarakterga ega. Masalan, “Stimulus” modeli qora timsoh terisi va yorqin zargalldoq emal uygʻunligida ishlangan. Bu dizayn koʻproq faol va eʼtibor markazida boʻlishni xush koʻruvchi foydalanuvchilar uchun moʻljallangan.
“Vector” modeli esa birmuncha jiddiyroq uslubda boʻlib, qora titan va charm qoplamasidan iborat. “Proteus” modeli kumushrang titan va koʻk rangli charm kombinatsiyasini oʻzida mujassam etgan boʻlsa, “Orion” modeli oltin suvi yuritilgan titan va koʻk emal yordamida koinot kengliklari manzarasini eslatadi.
Smartfonlar bozoridagi yangi trendOʻzbekiston bozorida ham iPhone foydalanuvchilari orasida shaxsiylashtirish va eksklyuziv aksessuarlarga boʻlgan talab yuqori. Garchi Caviar mahsulotlari ommaviy segment uchun moʻljallanmagan boʻlsa-da, magnitli almashtiriladigan panellar gʻoyasi kelajakda boshqa aksessuar ishlab chiqaruvchilari uchun ham yangi yoʻnalish ochib berishi mumkin.
Hozirda ushbu panellar nafaqat himoya funksiyasini bajaradi, balki smartfonni sanʼat asariga aylantiradi. Caviar tomonidan taqdim etilgan ushbu yechim iPhone dizaynidan zerikkan, biroq yangi qurilma sotib olishni istamaydigan boy qatlam vakillari uchun ayni muddao boʻlishi kutilmoqda.
…