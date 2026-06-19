Snap oʻzining sunʼiy intellekt boʻlimini alohida Dotmo kompaniyasiga ajratdi

·0·Texno
Snap oʻzining sunʼiy intellekt boʻlimini alohida Dotmo kompaniyasiga ajratdi

Mashhur Snapchat messenjeriga egalik qiluvchi Snap kompaniyasi sunʼiy intellekt asosidagi video texnologiyalar bilan shugʻullanuvchi ichki boʻlimini mustaqil tuzilmaga aylantirishini eʼlon qildi. Dotmo deb nomlangan yangi kompaniya interaktiv oʻyin tajribalarini yaratishga qodir AI-modellarni ishlab chiqishga ixtisoslashadi. Ushbu qadam ortida nafaqat strategik kengayish, balki yuqori texnologik tadqiqotlarning katta moliyaviy xarajatlari ham yotibdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

TechCrunch nashri maʼlumotiga koʻra, Snap bunday ishlarni ichki resurslar hisobidan olib borish haddan tashqari qimmatga tushayotganini tan olgan. Dotmo texnik jihatdan alohida kompaniya boʻlsa-da, u Snapchat bilan yaqin aloqalarni saqlab qoladi. Xususan, Snap yangi startapga oʻz texnologiyalarini oʻyin va interaktiv koʻngilochar platformalar uchun moslashtirish litsenziyasini taqdim etadi.

Moliyaviy strategiya va kadrlar almashinuvi

Yangi loyihaning jamoasi asosan Snap kompaniyasining amaldagi xodimlaridan shakllantiriladi. Ular oʻz ish joylarini tark etib, butunlay Dotmo rivojiga kirishadilar. Qiziqarli jihati shundaki, Snap yangi kompaniyani toʻgʻridan-toʻgʻri moliyalashtirmaydi. Buning oʻrniga Snap texnik direktori (CTO) Bobby Murphy asosiy investor sifatida chiqadi va shaxsiy mablagʻlari bilan loyihada katta ulushga ega boʻladi.

Bobby Murphy oʻzining asosiy lavozimida qoladi va Snap tarkibidagi GenAI tadqiqotlarini boshqarishda davom etadi. Snap esa oʻz navbatida kadrlar va litsenziya evaziga Dotmo aksiyalarining sezilarli qismini qoʻlga kiritadi. Agar yangi startap kelajakda muvaffaqiyat qozonsa, bu ona kompaniya uchun katta foyda keltirishi kutilmoqda.

Xarajatlarni kamaytirish yoʻlidagi qadamlar

Bu Snap uchun joriy yildagi ikkinchi yirik spin-off, yaʼni boʻlinish jarayonidir. Avvalroq kompaniya aqlli koʻzoynaklar ishlab chiqaruvchi Specs boʻlimini ham alohida kompaniyaga ajratgan edi. Oʻshanda Specs koʻzoynaklarining 2200 dollarlik yuqori narxi investorlar orasida xavotir uygʻotgan va Snap aksiyalari narxining tushishiga sabab boʻlgan edi.

Kompaniya vakillarining tushuntirishicha, Dotmo jamoasi Snap-ning asosiy biznes ustuvorliklariga kirmaydigan raqamli tajribalarni yaratishga eʼtibor qaratadi. Biroq, kelajakda ushbu ishlanmalar Snapchat ekotizimiga integratsiya qilinishi ham istisno etilmaydi. Bu kabi spin-off strategiyasi kompaniyalarga quyidagi imkoniyatlarni beradi:

  • Moliyaviy yukni kamaytirish va xarajatlarni optimallashtirish;
  • Muayyan texnologik aktivlarni investorlarga yaqqolroq koʻrsatish;
  • Jamoaga operatsion moslashuvchanlik va erkinlik berish;
  • Tashqi investitsiyalarni jalb qilish jarayonini osonlashtirish.
Snap joriy yilda 1000 ga yaqin xodimini qisqartirganini hisobga olsa, Dotmo loyihasini alohida kompaniyaga aylantirish moliyaviy barqarorlikni saqlab qolish va shu bilan birga innovatsiyalardan voz kechmaslik chorasi sifatida koʻrilmoqda. Endilikda Dotmo mustaqil ravishda tashqi investorlarni jalb qilish huquqiga ham ega boʻladi.

SnapSnapchatDotmoSunʼiy IntellektTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

OpenAI IPO arafasida: Kompaniya Google afsonasi va Oq uy maslahatchisini oʻz safiga qoʻshdiOpenAI IPO arafasida: Kompaniya Google afsonasi va Oq uy maslahatchisini oʻz safiga qoʻshdiBugun, 19:57Y Combinator Demo Day: Sunʼiy intellekt va mudofaa texnologiyalari bozorida yangi davrY Combinator Demo Day: Sunʼiy intellekt va mudofaa texnologiyalari bozorida yangi davrBugun, 19:53Rivian kompaniyasi avtopilot borasidagi yolgʻon vaʼdalar sabab sudga berildiRivian kompaniyasi avtopilot borasidagi yolgʻon vaʼdalar sabab sudga berildiBugun, 19:26AQSH hukumati sunʼiy intellekt maʼlumotlar markazlari uchun elektr tarmogʻini ochib berdiAQSH hukumati sunʼiy intellekt maʼlumotlar markazlari uchun elektr tarmogʻini ochib berdiBugun, 19:22Sunʼiy intellekt va muhabbat: AQSHda tanishuv ilovalari foydalanuvchilari texnologiyadan noroziSunʼiy intellekt va muhabbat: AQSHda tanishuv ilovalari foydalanuvchilari texnologiyadan noroziKecha, 18:57Rivian kompaniyasi avtopilot boʻyicha yolgʻon vaʼdalar berganlikda ayblanib sudga berildiRivian kompaniyasi avtopilot boʻyicha yolgʻon vaʼdalar berganlikda ayblanib sudga berildiKecha, 18:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi