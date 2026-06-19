Snap oʻzining sunʼiy intellekt boʻlimini alohida Dotmo kompaniyasiga ajratdi
Mashhur Snapchat messenjeriga egalik qiluvchi Snap kompaniyasi sunʼiy intellekt asosidagi video texnologiyalar bilan shugʻullanuvchi ichki boʻlimini mustaqil tuzilmaga aylantirishini eʼlon qildi. Dotmo deb nomlangan yangi kompaniya interaktiv oʻyin tajribalarini yaratishga qodir AI-modellarni ishlab chiqishga ixtisoslashadi. Ushbu qadam ortida nafaqat strategik kengayish, balki yuqori texnologik tadqiqotlarning katta moliyaviy xarajatlari ham yotibdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
TechCrunch nashri maʼlumotiga koʻra, Snap bunday ishlarni ichki resurslar hisobidan olib borish haddan tashqari qimmatga tushayotganini tan olgan. Dotmo texnik jihatdan alohida kompaniya boʻlsa-da, u Snapchat bilan yaqin aloqalarni saqlab qoladi. Xususan, Snap yangi startapga oʻz texnologiyalarini oʻyin va interaktiv koʻngilochar platformalar uchun moslashtirish litsenziyasini taqdim etadi.
Moliyaviy strategiya va kadrlar almashinuviYangi loyihaning jamoasi asosan Snap kompaniyasining amaldagi xodimlaridan shakllantiriladi. Ular oʻz ish joylarini tark etib, butunlay Dotmo rivojiga kirishadilar. Qiziqarli jihati shundaki, Snap yangi kompaniyani toʻgʻridan-toʻgʻri moliyalashtirmaydi. Buning oʻrniga Snap texnik direktori (CTO) Bobby Murphy asosiy investor sifatida chiqadi va shaxsiy mablagʻlari bilan loyihada katta ulushga ega boʻladi.
Bobby Murphy oʻzining asosiy lavozimida qoladi va Snap tarkibidagi GenAI tadqiqotlarini boshqarishda davom etadi. Snap esa oʻz navbatida kadrlar va litsenziya evaziga Dotmo aksiyalarining sezilarli qismini qoʻlga kiritadi. Agar yangi startap kelajakda muvaffaqiyat qozonsa, bu ona kompaniya uchun katta foyda keltirishi kutilmoqda.
Xarajatlarni kamaytirish yoʻlidagi qadamlarBu Snap uchun joriy yildagi ikkinchi yirik spin-off, yaʼni boʻlinish jarayonidir. Avvalroq kompaniya aqlli koʻzoynaklar ishlab chiqaruvchi Specs boʻlimini ham alohida kompaniyaga ajratgan edi. Oʻshanda Specs koʻzoynaklarining 2200 dollarlik yuqori narxi investorlar orasida xavotir uygʻotgan va Snap aksiyalari narxining tushishiga sabab boʻlgan edi.
Kompaniya vakillarining tushuntirishicha, Dotmo jamoasi Snap-ning asosiy biznes ustuvorliklariga kirmaydigan raqamli tajribalarni yaratishga eʼtibor qaratadi. Biroq, kelajakda ushbu ishlanmalar Snapchat ekotizimiga integratsiya qilinishi ham istisno etilmaydi. Bu kabi spin-off strategiyasi kompaniyalarga quyidagi imkoniyatlarni beradi:
- Moliyaviy yukni kamaytirish va xarajatlarni optimallashtirish;
- Muayyan texnologik aktivlarni investorlarga yaqqolroq koʻrsatish;
- Jamoaga operatsion moslashuvchanlik va erkinlik berish;
- Tashqi investitsiyalarni jalb qilish jarayonini osonlashtirish.
…