Plastmassa protsessor va soxta chiplar: Bozorlarda GeForce RTX 4090 mulajlari paydo boʻldi

·0·Texno
Plastmassa protsessor va soxta chiplar: Bozorlarda GeForce RTX 4090 mulajlari paydo boʻldi

Dunyo bozorida yuqori unumdorlikka ega videokartalarga boʻlgan talab ortib borayotgan bir paytda, firibgarlar yangi turdagi aldov usullarini oʻylab topishmoqda. Soʻnggi maʼlumotlarga koʻra, NVIDIA kompaniyasining eng kuchli grafik protsessorlaridan biri hisoblangan GeForce RTX 4090 modelining tashqi koʻrinishi aslidan farq qilmaydigan, ammo ichki qismi butunlay yaroqsiz boʻlgan soxta nusxalari sotuvga chiqdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Xitoyning Bilibili platformasidagi texnoblogerlardan biri ushbu holat haqida batafsil maʼlumot berdi. Unga koʻra, xaridorlardan biri ASUS brendi ostidagi GeForce RTX 4090 videokartasini sotib olgan. Qurilmaning tashqi qobigʻi, ogʻirligi, quvvat ulagichlari va hatto markirovkalari shubha uygʻotmagan. Biroq, videokarta kompyuterga ulanganda ishlamaganidan soʻng, uning sovutish tizimi ochib koʻrilgan va haqiqiy manzara namoyon boʻlgan.

Plastmassa chip va 2030-yilda ishlab chiqarilgan detallar

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, videokartaning ichki qismida haqiqiy AD102 grafik protsessori oʻrniga lazerni oʻyish usulida belgi tushirilgan oddiy plastmassa boʻlagi oʻrnatilgan. Eng qizigʻi, firibgarlar markirovka masalasida ham xatoga yoʻl qoʻyishgan: qurilmadagi sana uning 2030-yilda ishlab chiqarilganini koʻrsatib turibdi. Bu esa ishlab chiqarish jarayonidagi oddiy eʼtiborsizlik emas, balki xaridorlarni ochiqchasiga aldashga urinishdir.

Bundan tashqari, videokarta platasidagi xotira chiplari ham yaroqsiz yoki brak mahsulotlar ekani aniqlangan. Ushbu holat avvalgi firibgarlik sxemalaridan keskin farq qiladi. Ilgari jinoyatchilar eski videokartalarning BIOS dasturini oʻzgartirib, ularni yangi model sifatida taqdim etishardi. Bunday holatda xaridor kamida ishlaydigan, ammo quvvati pastroq qurilmaga ega boʻlardi. Hozirgi holatda esa xaridorlar katta mablagʻ evaziga shunchaki plastik mulajni qoʻlga kiritishmoqda.

Sunʼiy intellekt bumu va xavfsizlik choralari

Ekspertlarning fikricha, bunday soxta mahsulotlarning koʻpayishi bevosita sunʼiy intellekt (AI) texnologiyalarining rivojlanishi va NVIDIA chiplariga boʻlgan global tanqislik bilan bogʻliq. GeForce RTX 4090 kabi kuchli qurilmalar nafaqat geymerlar, balki neyrotarmoqlar bilan ishlovchi mutaxassislar uchun ham zaruriy vositaga aylangan. Yuqori talab va cheklangan taklif firibgarlar uchun qulay sharoit yaratmoqda.

Oʻzbekiston bozorida ham videokartalar narxi sezilarli darajada yuqori ekanini hisobga olsak, mahalliy xaridorlar uchun ham ehtiyotkorlik choralari muhim ahamiyatga ega. Mutaxassislar shubhali onlayn doʻkonlar va oʻta past narxlardan qochishni, mahsulotni faqat rasmiy dilerlardan yoki kafolatga ega boʻlgan ishonchli sotuvchilardan xarid qilishni tavsiya etadilar.

Shuningdek, videokartani sotib olayotganda uni joyida maxsus dasturlar (masalan, GPU-Z) yordamida tekshirib koʻrish, imkon boʻlsa, qurilmaning seriya raqamini ishlab chiqaruvchi sayti orqali tekshirish lozim. Aks holda, tashqi koʻrinishi mukammal, ammo ichi boʻsh boʻlgan qimmatbaho "oʻyinchoq" qurboniga aylanish hech gap emas.

NVIDIAGeForce RTX 4090TexnologiyaFiribgarlikVideokarta
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Snap oʻzining sunʼiy intellekt boʻlimini alohida Dotmo kompaniyasiga ajratdiSnap oʻzining sunʼiy intellekt boʻlimini alohida Dotmo kompaniyasiga ajratdiBugun, 20:56OpenAI IPO arafasida: Kompaniya Google afsonasi va Oq uy maslahatchisini oʻz safiga qoʻshdiOpenAI IPO arafasida: Kompaniya Google afsonasi va Oq uy maslahatchisini oʻz safiga qoʻshdiBugun, 19:57Y Combinator Demo Day: Sunʼiy intellekt va mudofaa texnologiyalari bozorida yangi davrY Combinator Demo Day: Sunʼiy intellekt va mudofaa texnologiyalari bozorida yangi davrBugun, 19:53Rivian kompaniyasi avtopilot borasidagi yolgʻon vaʼdalar sabab sudga berildiRivian kompaniyasi avtopilot borasidagi yolgʻon vaʼdalar sabab sudga berildiBugun, 19:26AQSH hukumati sunʼiy intellekt maʼlumotlar markazlari uchun elektr tarmogʻini ochib berdiAQSH hukumati sunʼiy intellekt maʼlumotlar markazlari uchun elektr tarmogʻini ochib berdiBugun, 19:22Sunʼiy intellekt va muhabbat: AQSHda tanishuv ilovalari foydalanuvchilari texnologiyadan noroziSunʼiy intellekt va muhabbat: AQSHda tanishuv ilovalari foydalanuvchilari texnologiyadan noroziKecha, 18:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi