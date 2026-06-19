FSP kompaniyasi Computex 2026 koʻrgazmasida 3,3 kW quvvatli blok va yangiliklarni namoyish etdi
Tayvanda boʻlib oʻtayotgan nufuzli Computex 2026 koʻrgazmasida FSP kompaniyasi yuqori unumdorlikka ega shaxsiy kompyuterlar, ishchi stansiyalar va sunʼiy intellekt tizimlari (AI PC) uchun moʻljallangan yangi avlod qurilmalarini taqdim etdi. Kompaniya stendi “Powering AI Together” shiori ostida tashkil etilib, unda asosiy eʼtibor mahsulotlarning lokal sunʼiy intellekt yuklamalariga moslashuvchanligiga qaratildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Koʻrgazmaning eng shov-shuvli eksponatlaridan biri FSP Cannon 3300W quvvat manbai boʻldi. Cannon turkumi tarixan koʻplab videokartalarni oziqlantirish, xususan, mayning vazifalari uchun yaratilgan edi. Biroq, ixbt.com maʼlumotiga koʻra, endilikda ushbu qurilma bir nechta GPU bilan ishlaydigan sunʼiy intellekt stansiyalari uchun yechim sifatida taqdim etilmoqda. Yangi modelning quvvati 2,5 kW dan 3,3 kW gacha oshirilib, u oltita 12V-2x6 ulagichi va 80 Plus Platinum sertifikatiga ega boʻldi.
Cannon 3300W texnik jihatdan ham tubdan yangilangan: uning asosini Yaponiya kondensatorlari va GaN (galliy nitridi) texnologiyasi tashkil etadi. Odatda ixcham noutbuk quvvatlagichlarida qoʻllaniladigan ushbu texnologiya bu safar ulkan quvvatli blokda tatbiq etildi. Ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, qurilma faqat 90 foizdan yuqori yuklamada sezilarli shovqin chiqara boshlaydi, bu esa uning samaradorligi juda yuqori ekanidan dalolat beradi.
Ixcham tizimlar va oq rangli flagmanlarKompaniya ixcham tizim ishqibozlarini ham unutgani yoʻq. Koʻrgazmada SFX-L formatidagi Dagger PM 1200W modeli namoyish etildi. ATX 3.1 va PCIe 5.1 standartlarini qoʻllab-quvvatlovchi ushbu blok 80 Plus Platinum sertifikatiga ega boʻlib, toʻliq modulli tuzilishda, qora va oq ranglarda savdoga chiqariladi. Bu kichik hajmli korpuslarda ham kuchli videokartalardan foydalanish imkonini beradi.
Shuningdek, kompaniyaning mashhur flagmani Mega Ti 1650W modelining oq rangli versiyasi — White Edition ham koʻrsatildi. Ushbu 80 Plus Titanium sertifikatiga ega blok oʻta yuqori quvvat talab qiluvchi oʻyin kompyuterlari uchun moʻljallangan. Uning Eco rejimi tizim yuklamasi 40 foizdan past boʻlganda ventilyatorni butunlay toʻxtatib, mutlaq sukunatni taʼminlaydi.
Korpuslar va innovatsion sovutish tizimlariFSP stendidagi eng jozibali mahsulotlardan biri M581 korpusi boʻldi. “Akvarium” formatidagi ushbu korpus egilgan shishali dizayni bilan ajralib turadi. Qurilmaning oʻziga xos jihatlari quyidagilardan iborat:
- Orqa ventilyatorga oʻrnatilgan kichik ekran (harorat va aylanish tezligini koʻrsatadi);
- Buriluvchan old ventilyatorlar bloki (havo oqimini bevosita videokartaga yoʻnaltirish imkoniyati);
- Tizim qizishiga qarab rangini oʻzgartiruvchi aqlli yoritish tizimi;
- 445 mm gacha boʻlgan videokartalarni va kabellari orqa tomondan ulanadigan ona platalarni qoʻllab-quvvatlash.
…