FSP kompaniyasi Computex 2026 koʻrgazmasida 3,3 kW quvvatli blok va yangiliklarni namoyish etdi

·25·Texno
FSP kompaniyasi Computex 2026 koʻrgazmasida 3,3 kW quvvatli blok va yangiliklarni namoyish etdi

Tayvanda boʻlib oʻtayotgan nufuzli Computex 2026 koʻrgazmasida FSP kompaniyasi yuqori unumdorlikka ega shaxsiy kompyuterlar, ishchi stansiyalar va sunʼiy intellekt tizimlari (AI PC) uchun moʻljallangan yangi avlod qurilmalarini taqdim etdi. Kompaniya stendi “Powering AI Together” shiori ostida tashkil etilib, unda asosiy eʼtibor mahsulotlarning lokal sunʼiy intellekt yuklamalariga moslashuvchanligiga qaratildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Koʻrgazmaning eng shov-shuvli eksponatlaridan biri FSP Cannon 3300W quvvat manbai boʻldi. Cannon turkumi tarixan koʻplab videokartalarni oziqlantirish, xususan, mayning vazifalari uchun yaratilgan edi. Biroq, ixbt.com maʼlumotiga koʻra, endilikda ushbu qurilma bir nechta GPU bilan ishlaydigan sunʼiy intellekt stansiyalari uchun yechim sifatida taqdim etilmoqda. Yangi modelning quvvati 2,5 kW dan 3,3 kW gacha oshirilib, u oltita 12V-2x6 ulagichi va 80 Plus Platinum sertifikatiga ega boʻldi.

Cannon 3300W texnik jihatdan ham tubdan yangilangan: uning asosini Yaponiya kondensatorlari va GaN (galliy nitridi) texnologiyasi tashkil etadi. Odatda ixcham noutbuk quvvatlagichlarida qoʻllaniladigan ushbu texnologiya bu safar ulkan quvvatli blokda tatbiq etildi. Ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, qurilma faqat 90 foizdan yuqori yuklamada sezilarli shovqin chiqara boshlaydi, bu esa uning samaradorligi juda yuqori ekanidan dalolat beradi.

Ixcham tizimlar va oq rangli flagmanlar

Kompaniya ixcham tizim ishqibozlarini ham unutgani yoʻq. Koʻrgazmada SFX-L formatidagi Dagger PM 1200W modeli namoyish etildi. ATX 3.1 va PCIe 5.1 standartlarini qoʻllab-quvvatlovchi ushbu blok 80 Plus Platinum sertifikatiga ega boʻlib, toʻliq modulli tuzilishda, qora va oq ranglarda savdoga chiqariladi. Bu kichik hajmli korpuslarda ham kuchli videokartalardan foydalanish imkonini beradi.

Shuningdek, kompaniyaning mashhur flagmani Mega Ti 1650W modelining oq rangli versiyasi — White Edition ham koʻrsatildi. Ushbu 80 Plus Titanium sertifikatiga ega blok oʻta yuqori quvvat talab qiluvchi oʻyin kompyuterlari uchun moʻljallangan. Uning Eco rejimi tizim yuklamasi 40 foizdan past boʻlganda ventilyatorni butunlay toʻxtatib, mutlaq sukunatni taʼminlaydi.

Korpuslar va innovatsion sovutish tizimlari

FSP stendidagi eng jozibali mahsulotlardan biri M581 korpusi boʻldi. “Akvarium” formatidagi ushbu korpus egilgan shishali dizayni bilan ajralib turadi. Qurilmaning oʻziga xos jihatlari quyidagilardan iborat:

  • Orqa ventilyatorga oʻrnatilgan kichik ekran (harorat va aylanish tezligini koʻrsatadi);
  • Buriluvchan old ventilyatorlar bloki (havo oqimini bevosita videokartaga yoʻnaltirish imkoniyati);
  • Tizim qizishiga qarab rangini oʻzgartiruvchi aqlli yoritish tizimi;
  • 445 mm gacha boʻlgan videokartalarni va kabellari orqa tomondan ulanadigan ona platalarni qoʻllab-quvvatlash.
Bundan tashqari, FSP AL36 deb nomlangan 360 mm li suyuqlik orqali sovutish tizimini ham namoyish qildi. Ushbu qurilmaning asosiy afzalligi shundaki, uni sozlash uchun hech qanday maxsus dasturiy taʼminot talab etilmaydi. Shuningdek, koʻrgazmada oʻtgan yili taqdim etilgan U500 korpusi ham yangi kontekstda — sunʼiy intellektga asoslangan ishchi stansiyalar poydevori sifatida qayta koʻrsatildi.

FSPComputex 2026Cannon 3300WAI PCTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Buklama smartfonlar bozori rekord darajada oʻsmoqda: Samsung va Xiaomi yetakchilikdaBuklama smartfonlar bozori rekord darajada oʻsmoqda: Samsung va Xiaomi yetakchilikdaBugun, 11:25Honor X80 Pro Max choʻlning 45 daraja issigʻida 17 soatlik ekstremal sinovdan oʻtdiHonor X80 Pro Max choʻlning 45 daraja issigʻida 17 soatlik ekstremal sinovdan oʻtdiBugun, 10:50Rossiya elektronika sanoatida kutilmagan chekinish: 835 million rubllik loyiha bekor qilindiRossiya elektronika sanoatida kutilmagan chekinish: 835 million rubllik loyiha bekor qilindiBugun, 09:50TerraMow X AWD: Bogʻ uchun 28 yadroli protsessorga ega aqlli mini-tank taqdim etildiTerraMow X AWD: Bogʻ uchun 28 yadroli protsessorga ega aqlli mini-tank taqdim etildiBugun, 09:20Amazon sun’iy yo‘ldosh interneti O‘zbekistonda joriy yilda ishga tushadiAmazon sun’iy yo‘ldosh interneti O‘zbekistonda joriy yilda ishga tushadiBugun, 08:54Kanada mustaqil koinot davriga qadam qoʻymoqda: NordSpace yangi raketa zavodini ochdiKanada mustaqil koinot davriga qadam qoʻymoqda: NordSpace yangi raketa zavodini ochdiBugun, 08:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi