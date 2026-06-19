Sunʼiy intellekt poygasi sabab server butlovchi qismlari narxi keskin koʻtarilmoqda

·0·Texno
Sunʼiy intellekt poygasi sabab server butlovchi qismlari narxi keskin koʻtarilmoqda

Global texnologiya bozorida sunʼiy intellekt (AI) va yuqori samarali hisoblash tizimlariga boʻlgan talabning misli koʻrilmagan darajada ortishi serverlar uchun zarur boʻlgan butlovchi qismlar narxiga bevosita taʼsir koʻrsata boshladi. Xususan, server va energetika tizimlarining muhim tarkibiy qismi hisoblangan alyuminiy elektrolitik kondensatorlar ishlab chiqaruvchi yetakchi kompaniyalar narxlar oshishini eʼlon qildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yaponiyaning ushbu sohadagi gigantlari — Nippon Chemi-Con va Nichicon kompaniyalari oʻz mahsulotlari narxini sezilarli darajada koʻtarishini maʼlum qildi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, dunyoda ikkinchi yirik yetkazib beruvchi hisoblangan Nichicon allaqachon oʻz mijozlarini barcha turdagi mahsulotlar uchun narxlar oshishi haqida ogohlantirgan. Bu holat butun elektronika sanoatida yangi narxlar toʻlqinini keltirib chiqarishi kutilmoqda.

Narxlar oshishining asosiy sabablari

Ekspertlarning taʼkidlashicha, dastlab narxlarning 9–12 foiz atrofida koʻtarilishi taxmin qilingan edi, biroq soʻnggi maʼlumotlarga koʻra, oʻsish koʻrsatkichi 10–15 foizga yetishi mumkin. Bu oʻzgarishlar nafaqat tayyor mahsulot tannarxiga, balki Tayvan va boshqa mintaqalardagi raqobatchi ishlab chiqaruvchilarning strategiyasiga ham taʼsir koʻrsatadi. Ular ham yaqin oylarda narxlarni moslashtirishi kutilmoqda.

Narxlarning bunday keskin koʻtarilishiga bir qancha tashqi omillar sabab boʻlmoqda. Birinchidan, xomashyo bozoridagi vaziyat ogʻirlashgan: kimyoviy materiallar narxi avvalgi darajaga nisbatan 30–40 foizga, metall xomashyosi esa oʻrtacha 10 foizga qimmatlashgan. Shuningdek, alyuminiy folga ishlab chiqarish xarajatlari ham sezilarli darajada oshgan.

Yaqin Sharqdagi geosiyosiy keskinlik va global inflyatsiya fonida elektr energiyasi narxining koʻtarilishi ham ishlab chiqaruvchilarni qiyin ahvolga solib qoʻydi. Nichicon kompaniyasi vakillarining soʻzlariga koʻra, ishlab chiqarish quvvatlarining cheklanganligi va ayni paytda serverlarga boʻlgan talabning haddan tashqari yuqoriligi narxlarni qayta koʻrib chiqishdan boshqa chora qoldirmagan.

Sanoatdagi zanjirli reaksiya

Alyuminiy elektrolitik kondensatorlar narxining oshishi elektronika sanoatidagi zanjirli reaksiyaning bir qismidir. Avvalroq koʻp qatlamli keramik kondensatorlar (MLCC) va tantal kondensatorlar bozorida ham shunday oʻsish kuzatilgan edi. Bu esa maʼlumotlarni qayta ishlash markazlari (DPC) va bulutli texnologiyalar infratuzilmasini qurish xarajatlarini oshiradi.

Oʻzbekiston bozoriga ham ushbu oʻzgarishlar bilvosita taʼsir koʻrsatishi mumkin. Mamlakatimizda raqamlashtirish jarayonlari jadal kechayotgan va mahalliy server parklari kengaytirilayotgan bir vaqtda, butlovchi qismlarning qimmatlashishi tarmoq uskunalarining yakuniy narxiga taʼsir qilishi ehtimoldan xoli emas. Tayvan yetkazib beruvchilari iyun va iyul oylaridan boshlab yangi narxlar siyosatiga oʻtishni rejalashtirmoqda.

Xulosa qilib aytganda, sunʼiy intellekt texnologiyalarining rivojlanishi nafaqat dasturiy taʼminot, balki apparat taʼminoti bozorini ham tubdan oʻzgartirmoqda. Xomashyo narxining barqarorlashmasligi va yuqori texnologiyali uskunalarga boʻlgan talabning pasaymasligi yaqin kelajakda butlovchi qismlar narxi yanada koʻtarilishi mumkinligidan dalolat beradi.

TexnologiyaServerSunʼiy IntellektNichiconElektronika
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiyada yagona universal QR-kod tizimi joriy etilmoqda: Toʻlovlar yanada osonlashadiRossiyada yagona universal QR-kod tizimi joriy etilmoqda: Toʻlovlar yanada osonlashadiBugun, 16:54Elon Musk xAI va Cursor kompaniyalaridagi ommaviy ishdan boʻshatishlar haqidagi xabarlarni rad etdiElon Musk xAI va Cursor kompaniyalaridagi ommaviy ishdan boʻshatishlar haqidagi xabarlarni rad etdiBugun, 16:29SpaceX Floridada Starship uchun 1,8 milliard dollarlik ulkan markaz barpo etadiSpaceX Floridada Starship uchun 1,8 milliard dollarlik ulkan markaz barpo etadiBugun, 15:53Ugreen kompaniyasi iPhone va Android qurilmalar uchun yangi magnitli quvvatlagich chiqardiUgreen kompaniyasi iPhone va Android qurilmalar uchun yangi magnitli quvvatlagich chiqardiBugun, 15:25Rossiyada IMEI bazasi yaratilishi: Fuqarolar telefonlarini roʻyxatdan oʻtkazishi shartmi?Rossiyada IMEI bazasi yaratilishi: Fuqarolar telefonlarini roʻyxatdan oʻtkazishi shartmi?Bugun, 14:50ChatGPT xavfsizlik tizimidagi nuqson: Sunʼiy intellekt kutilmagan kontent yaratmoqdaChatGPT xavfsizlik tizimidagi nuqson: Sunʼiy intellekt kutilmagan kontent yaratmoqdaBugun, 14:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi