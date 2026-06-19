Yevropa koinotda mustaqillikka intilmoqda: Gate Space 6,3 million yevro investitsiya oldi
Avstriyaning Gate Space startapi sunʼiy yoʻldoshlar uchun kimyoviy dvigatel qurilmalarini ishlab chiqish loyihasi doirasida Yevropa innovatsiyalar kengashi (EIC) tomonidan 6,3 million yevro miqdoridagi moliyaviy koʻmakka ega boʻldi. Ushbu sarmoya Yevropa Ittifoqining koinot texnologiyalari sohasida xorijiy yetkazib beruvchilarga qaramlikni kamaytirish va strategik suverenitetni mustahkamlashga qaratilgan keng koʻlamli harakatlarining bir qismidir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Gate Space joriy tanlov bosqichida gʻolib chiqqan 38 ta ishtirokchi orasidagi yagona koinot kompaniyasi boʻldi. Mazkur mablagʻlar dvigatel tizimlarini seriyali ishlab chiqarishni yoʻlga qoʻyishga yoʻnaltiriladi. Kompaniyaning ilk mahsuloti kelasi yilning fevral oyida Avstriyaning BeaconSat sunʼiy yoʻldoshi bortida koinotga ilk parvozini amalga oshirishi rejalashtirilgan.
Strategik ahamiyat va texnologik imkoniyatlarVena texnika universiteti bitiruvchilari tomonidan 2022-yilda asos solingan Gate Space bugungi kunda sunʼiy yoʻldoshlar, kosmik kapsulalar va qoʻnish apparatlari uchun ixcham harakatlantiruvchi tizimlar yaratish bilan shugʻullanmoqda. Kompaniyaning asosiy mahsuloti hisoblangan Jetpack tizimi standartlashtirilgan boʻlib, u ESPA klassidagi sunʼiy yoʻldoshlar uchun moʻljallangan. Eng kichik Jetpack S versiyasi 9 oy ichida ishlab chiqariladi va uning narxi 450 ming yevrodan boshlanadi.
Kompaniya rahbari Moritz Novakning taʼkidlashicha, koinot texnologiyalari nafaqat tijoriy, balki oʻta muhim infratuzilmaning bir qismi sifatida qaralmoqda. Hozirgi kunda orbitadagi apparatlar zichligi ortib borayotgani sababli, sunʼiy yoʻldoshlarning toʻqnashuvlardan qochishi va oʻz missiyasini yakunlagach, orbitadan nazoratli chiqib ketishi uchun ishonchli dvigatellarga talab keskin oshgan.
Bozordagi asosiy talab omillariEkspertlarning fikricha, bunday dvigatel tizimlariga boʻlgan ehtiyoj quyidagi uchta asosiy yoʻnalish tufayli shakllanmoqda:
- Koʻp sonli sunʼiy yoʻldoshlarning birgalikdagi missiyalar doirasida uchirilishi va ularning alohida ishchi orbitalariga oʻtishi zarurati;
- Orbitadagi apparatlarga texnik xizmat koʻrsatish va ularni yoqilgʻi bilan toʻldirish missiyalarining rivojlanishi;
- Kosmik chiqindilar bilan bogʻliq xavflarning ortishi va tartibga soluvchi organlarning xavfsizlik boʻyicha yangi talablari.
Garchi Gate Space global koinot bozorida nisbatan kichik ishtirokchi boʻlsa-da, uning vertikal integratsiyalashgan ishlab chiqarish zanjiri va qisqa muddatlarda mahsulot yetkazib bera olishi katta ustunlik bermoqda. Hozirda kompaniyaning umumiy jalb qilgan investitsiyalari miqdori 22 million dollarga yetgan va 2027-yil uchun yangi shartnomalar portfeli shakllantirilmoqda.
…