Yevropa koinotda mustaqillikka intilmoqda: Gate Space 6,3 million yevro investitsiya oldi

·0·Texno
Yevropa koinotda mustaqillikka intilmoqda: Gate Space 6,3 million yevro investitsiya oldi

Avstriyaning Gate Space startapi sunʼiy yoʻldoshlar uchun kimyoviy dvigatel qurilmalarini ishlab chiqish loyihasi doirasida Yevropa innovatsiyalar kengashi (EIC) tomonidan 6,3 million yevro miqdoridagi moliyaviy koʻmakka ega boʻldi. Ushbu sarmoya Yevropa Ittifoqining koinot texnologiyalari sohasida xorijiy yetkazib beruvchilarga qaramlikni kamaytirish va strategik suverenitetni mustahkamlashga qaratilgan keng koʻlamli harakatlarining bir qismidir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Gate Space joriy tanlov bosqichida gʻolib chiqqan 38 ta ishtirokchi orasidagi yagona koinot kompaniyasi boʻldi. Mazkur mablagʻlar dvigatel tizimlarini seriyali ishlab chiqarishni yoʻlga qoʻyishga yoʻnaltiriladi. Kompaniyaning ilk mahsuloti kelasi yilning fevral oyida Avstriyaning BeaconSat sunʼiy yoʻldoshi bortida koinotga ilk parvozini amalga oshirishi rejalashtirilgan.

Strategik ahamiyat va texnologik imkoniyatlar

Vena texnika universiteti bitiruvchilari tomonidan 2022-yilda asos solingan Gate Space bugungi kunda sunʼiy yoʻldoshlar, kosmik kapsulalar va qoʻnish apparatlari uchun ixcham harakatlantiruvchi tizimlar yaratish bilan shugʻullanmoqda. Kompaniyaning asosiy mahsuloti hisoblangan Jetpack tizimi standartlashtirilgan boʻlib, u ESPA klassidagi sunʼiy yoʻldoshlar uchun moʻljallangan. Eng kichik Jetpack S versiyasi 9 oy ichida ishlab chiqariladi va uning narxi 450 ming yevrodan boshlanadi.

Kompaniya rahbari Moritz Novakning taʼkidlashicha, koinot texnologiyalari nafaqat tijoriy, balki oʻta muhim infratuzilmaning bir qismi sifatida qaralmoqda. Hozirgi kunda orbitadagi apparatlar zichligi ortib borayotgani sababli, sunʼiy yoʻldoshlarning toʻqnashuvlardan qochishi va oʻz missiyasini yakunlagach, orbitadan nazoratli chiqib ketishi uchun ishonchli dvigatellarga talab keskin oshgan.

Bozordagi asosiy talab omillari

Ekspertlarning fikricha, bunday dvigatel tizimlariga boʻlgan ehtiyoj quyidagi uchta asosiy yoʻnalish tufayli shakllanmoqda:

  • Koʻp sonli sunʼiy yoʻldoshlarning birgalikdagi missiyalar doirasida uchirilishi va ularning alohida ishchi orbitalariga oʻtishi zarurati;
  • Orbitadagi apparatlarga texnik xizmat koʻrsatish va ularni yoqilgʻi bilan toʻldirish missiyalarining rivojlanishi;
  • Kosmik chiqindilar bilan bogʻliq xavflarning ortishi va tartibga soluvchi organlarning xavfsizlik boʻyicha yangi talablari.
Gate Space shuningdek, Yevropa koinot agentligining (ESA) ASTRAL loyihasida ham ishtirok etmoqda. Ushbu loyiha koinotda sunʼiy yoʻldoshlarni avtomatik ravishda yoqilgʻi bilan toʻldirish texnologiyasini namoyish etishga qaratilgan. 2028-yilga borib ikki apparatning oʻzaro tutashishi va yoqilgʻi uzatishi sinovdan oʻtkazilishi kutilmoqda.

Garchi Gate Space global koinot bozorida nisbatan kichik ishtirokchi boʻlsa-da, uning vertikal integratsiyalashgan ishlab chiqarish zanjiri va qisqa muddatlarda mahsulot yetkazib bera olishi katta ustunlik bermoqda. Hozirda kompaniyaning umumiy jalb qilgan investitsiyalari miqdori 22 million dollarga yetgan va 2027-yil uchun yangi shartnomalar portfeli shakllantirilmoqda.

KoinotTexnologiyaGate SpaceSunʼiy YoʻldoshInvestitsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Boshqariladigan termoyadro sintezi: Energetika inqilobiga milliardlab dollar tikilmoqdaBoshqariladigan termoyadro sintezi: Energetika inqilobiga milliardlab dollar tikilmoqdaBugun, 21:58Tinch okeani tubidan 100 million yil avvalgi koinot portlashi izlari topildiTinch okeani tubidan 100 million yil avvalgi koinot portlashi izlari topildiBugun, 21:50AQSH hukumati Anthropic modellarini taqiqladi: Milliy xavfsizlikmi yoki siyosiy oʻyin?AQSH hukumati Anthropic modellarini taqiqladi: Milliy xavfsizlikmi yoki siyosiy oʻyin?Bugun, 21:27Google Gemini Live yanada aqllashdi: Endi u oʻtmishdagi suhbatlarni eslab qoladiGoogle Gemini Live yanada aqllashdi: Endi u oʻtmishdagi suhbatlarni eslab qoladiBugun, 21:26Yandex Ritmi moliya eshiklarini ochdi: Endi yangi blogerlar ham daromad olishi mumkinYandex Ritmi moliya eshiklarini ochdi: Endi yangi blogerlar ham daromad olishi mumkinBugun, 20:56Eski SSD xotira qurilmasi chidamlilik boʻyicha kutilmagan rekord oʻrnatdiEski SSD xotira qurilmasi chidamlilik boʻyicha kutilmagan rekord oʻrnatdiBugun, 20:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi