Aura kompaniyasi e-ink texnologiyasiga asoslangan innovatsion foto-ramkani taqdim etdi

·24·Texno
Aura kompaniyasi e-ink texnologiyasiga asoslangan innovatsion foto-ramkani taqdim etdi

Raqamli foto-ramkalar uzoq vaqtdan beri sovgʻalar bozorida oʻz oʻrniga ega boʻlsa-da, ularning koʻpchiligi yorqin ekranlari va koʻzga tashlanib turadigan simlari tufayli haqiqiy fotosuratlardan keskin farq qiladi. Aura kompaniyasi ushbu yoʻnalishda inqilobiy qadam tashlab, yangi Aura Ink modelini namoyish etdi. Ushbu qurilma elektron siyoh (e-ink) texnologiyasidan foydalangan holda, raqamli ekranga emas, balki qogʻozga bosilgan haqiqiy suratga oʻxshash tasvirni taqdim etadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

E-ink texnologiyasi foydalanuvchilarga Kindle kabi elektron kitob oʻquvchi qurilmalardan yaxshi tanish. Uning asosiy ustunligi shundaki, ekran koʻzni charchatmaydi va tashqi koʻrinishi jihatidan mat qogʻozdan deyarli farq qilmaydi. Aura kompaniyasi asoschilari oʻn yil avval kompaniyaga asos solganlarida aynan shunday mahsulotni yaratishni maqsad qilishgan edi, biroq rangli e-ink texnologiyasi faqat bugunga kelibgina tijoriy foydalanish uchun yetarli darajaga yetdi.

Ranglar nazariyasi va texnologik yechim

Hozirgi vaqtda rangli elektron siyoh panellari ishlab chiqaruvchilari cheklangan miqdordagi ranglar (qizil, koʻk, yashil, sariq, oq va qora) bilan ishlashga majbur. Bu esa murakkab oilaviy portretlar yoki tabiat manzaralarini aks ettirishda qiyinchilik tugʻdiradi. Biroq Aura muhandislari maxsus ditering algoritmini ishlab chiqishdi. Ushbu texnologiya cheklangan ranglar palitrasini shunday aralashtiradiki, inson koʻzi ularni silliq gradientlar va boy ranglar sifatida qabul qiladi.

Kompaniya texnik direktori Eric Jensenning TechCrunch nashriga bergan intervyusiga koʻra, qurilma shunchalik realistik koʻrinadiki, koʻpchilik mehmonlar uni raqamli ekran ekanligini payqashmaydi. "Odamlar bizga ramkani devorga osib qoʻyishganini va mehmonlar 'Bu suratni qachon chop etishga ulgurdingiz?' deb soʻrashayotganini aytishmoqda", — deydi Jensen. Bu natijaga erishish uchun turli yoritish sharoitlarida koʻplab sinovlar oʻtkazilgan.

Aura Ink ramkasi 13,3 dyuymli ekranga ega boʻlib, u maxsus mobil ilova orqali boshqariladi. Foydalanuvchilar oʻz smartfonlaridan, iCloud yoki Google Photos xizmatlaridan suratlarni masofadan turib yuklashlari mumkin. Ilovaning ijtimoiy funksiyalari ham mavjud: masalan, oila aʼzolari umumiy kutubxonaga yangi surat qoʻshsa, u darhol uydagi ramkada paydo boʻladi. Bu ayniqsa texnologiyalardan uzoqroq boʻlgan keksalar uchun juda qulay sovgʻa boʻlishi mumkin.

LED va E-ink: Qaysi biri afzal?

Taqqoslash uchun Aura shuningdek 12 dyuymli Aspen modelini ham taklif etmoqda, biroq u anʼanaviy LED ekranga ega. Aspen modeli ham oʻzining anti-blik (aks qaytarmaydigan) qoplamasi va qogʻozga oʻxshash ramkasi bilan premium darajadagi mahsulot hisoblanadi. Shunga qaramay, e-ink texnologiyasining jozibasi uning mutlaqo tabiiy koʻrinishidadir. Quyida ushbu qurilmalarning asosiy xususiyatlari keltirilgan:

  • Tasvirning qogʻozga maksimal darajada oʻxshashligi;
  • Koʻzga zarar yetkazmaydigan mat ekran;
  • Ilova orqali oson boshqaruv va bulutli xizmatlar bilan integratsiya;
  • Elektr energiyasini minimal darajada isteʼmol qilish.
Garchi professional fotograflar ranglar uzatilishidagi kichik tafovutlarni sezishlari mumkin boʻlsa-da, oddiy foydalanuvchilar uchun Aura Ink badiiy va estetik jihatdan mukammal yechim boʻlib xizmat qiladi. Bu kabi qurilmalar kelajakda uylarimizdagi anʼanaviy, chang bosib yotadigan foto-albomlarning oʻrnini butunlay egallashi kutilmoqda.

AuraE-inkTexnologiyaGadjetlarRaqamli Foto
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yaponiya taksi bozorida inqilob: Go kompaniyasi robotaksilarni ishga tushirmoqdaYaponiya taksi bozorida inqilob: Go kompaniyasi robotaksilarni ishga tushirmoqdaBugun, 02:56Nothing kompaniyasi CMF Phone 3 Pro modelidan voz kechdi: Sabab — xotira narxiNothing kompaniyasi CMF Phone 3 Pro modelidan voz kechdi: Sabab — xotira narxiBugun, 02:50Apple kompaniyasi Beats Studio Buds quloqchinlaridagi xavfli zaiflikni bartaraf etdiApple kompaniyasi Beats Studio Buds quloqchinlaridagi xavfli zaiflikni bartaraf etdiBugun, 01:25Samsung Galaxy A27 dizayni va xususiyatlari maʼlum boʻldi: Galaxy S26 uslubidagi yangilikSamsung Galaxy A27 dizayni va xususiyatlari maʼlum boʻldi: Galaxy S26 uslubidagi yangilikBugun, 00:29Narwal yangi avlod vertikal changyutkichlarini taqdim etdi: S20 va S30 seriyalariNarwal yangi avlod vertikal changyutkichlarini taqdim etdi: S20 va S30 seriyalariKecha, 23:50Samsung yangi avlod Galaxy M47 5G smartfonini taqdim etishga tayyorlanmoqdaSamsung yangi avlod Galaxy M47 5G smartfonini taqdim etishga tayyorlanmoqdaKecha, 23:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi