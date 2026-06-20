Aura kompaniyasi e-ink texnologiyasiga asoslangan innovatsion foto-ramkani taqdim etdi
Raqamli foto-ramkalar uzoq vaqtdan beri sovgʻalar bozorida oʻz oʻrniga ega boʻlsa-da, ularning koʻpchiligi yorqin ekranlari va koʻzga tashlanib turadigan simlari tufayli haqiqiy fotosuratlardan keskin farq qiladi. Aura kompaniyasi ushbu yoʻnalishda inqilobiy qadam tashlab, yangi Aura Ink modelini namoyish etdi. Ushbu qurilma elektron siyoh (e-ink) texnologiyasidan foydalangan holda, raqamli ekranga emas, balki qogʻozga bosilgan haqiqiy suratga oʻxshash tasvirni taqdim etadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
E-ink texnologiyasi foydalanuvchilarga Kindle kabi elektron kitob oʻquvchi qurilmalardan yaxshi tanish. Uning asosiy ustunligi shundaki, ekran koʻzni charchatmaydi va tashqi koʻrinishi jihatidan mat qogʻozdan deyarli farq qilmaydi. Aura kompaniyasi asoschilari oʻn yil avval kompaniyaga asos solganlarida aynan shunday mahsulotni yaratishni maqsad qilishgan edi, biroq rangli e-ink texnologiyasi faqat bugunga kelibgina tijoriy foydalanish uchun yetarli darajaga yetdi.
Ranglar nazariyasi va texnologik yechimHozirgi vaqtda rangli elektron siyoh panellari ishlab chiqaruvchilari cheklangan miqdordagi ranglar (qizil, koʻk, yashil, sariq, oq va qora) bilan ishlashga majbur. Bu esa murakkab oilaviy portretlar yoki tabiat manzaralarini aks ettirishda qiyinchilik tugʻdiradi. Biroq Aura muhandislari maxsus ditering algoritmini ishlab chiqishdi. Ushbu texnologiya cheklangan ranglar palitrasini shunday aralashtiradiki, inson koʻzi ularni silliq gradientlar va boy ranglar sifatida qabul qiladi.
Kompaniya texnik direktori Eric Jensenning TechCrunch nashriga bergan intervyusiga koʻra, qurilma shunchalik realistik koʻrinadiki, koʻpchilik mehmonlar uni raqamli ekran ekanligini payqashmaydi. "Odamlar bizga ramkani devorga osib qoʻyishganini va mehmonlar 'Bu suratni qachon chop etishga ulgurdingiz?' deb soʻrashayotganini aytishmoqda", — deydi Jensen. Bu natijaga erishish uchun turli yoritish sharoitlarida koʻplab sinovlar oʻtkazilgan.
Aura Ink ramkasi 13,3 dyuymli ekranga ega boʻlib, u maxsus mobil ilova orqali boshqariladi. Foydalanuvchilar oʻz smartfonlaridan, iCloud yoki Google Photos xizmatlaridan suratlarni masofadan turib yuklashlari mumkin. Ilovaning ijtimoiy funksiyalari ham mavjud: masalan, oila aʼzolari umumiy kutubxonaga yangi surat qoʻshsa, u darhol uydagi ramkada paydo boʻladi. Bu ayniqsa texnologiyalardan uzoqroq boʻlgan keksalar uchun juda qulay sovgʻa boʻlishi mumkin.
LED va E-ink: Qaysi biri afzal?Taqqoslash uchun Aura shuningdek 12 dyuymli Aspen modelini ham taklif etmoqda, biroq u anʼanaviy LED ekranga ega. Aspen modeli ham oʻzining anti-blik (aks qaytarmaydigan) qoplamasi va qogʻozga oʻxshash ramkasi bilan premium darajadagi mahsulot hisoblanadi. Shunga qaramay, e-ink texnologiyasining jozibasi uning mutlaqo tabiiy koʻrinishidadir. Quyida ushbu qurilmalarning asosiy xususiyatlari keltirilgan:
- Tasvirning qogʻozga maksimal darajada oʻxshashligi;
- Koʻzga zarar yetkazmaydigan mat ekran;
- Ilova orqali oson boshqaruv va bulutli xizmatlar bilan integratsiya;
- Elektr energiyasini minimal darajada isteʼmol qilish.
…