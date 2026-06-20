Yaponiya taksi bozorida inqilob: Go kompaniyasi robotaksilarni ishga tushirmoqda
Yaponiyaning eng yirik taksi xizmati operatori hisoblangan Go kompaniyasi joriy yilning eng yirik IPO (aksiyalarni ommaviy joylashtirish) jarayonini muvaffaqiyatli yakunladi. Kompaniya ushbu jarayon orqali 88,6 milliard iyena (taxminan 553 million dollar) miqdorida investitsiya jalb qildi. Ushbu mablagʻlar mamlakatdagi oʻtkir haydovchilar yetishmovchiligi muammosini hal qilish uchun robotaksilar texnologiyasini rivojlantirishga yoʻnaltiriladi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Go kompaniyasi vakilining soʻzlariga koʻra, yangi chiqarilgan aksiyalardan tushgan mablagʻlar nafaqat haydovchisiz boshqariladigan transport vositalari boʻyicha ilmiy-tadqiqot ishlariga, balki taksi sanoati ichida va tashqarisidagi strategik qoʻshilish hamda sotib olish (M&A) bitimlariga ham sarflanadi. Bu kabi qadamlar Yaponiya listing bozoridagi sustlik davrida texnologik sektor uchun oʻziga xos turtki boʻldi.
Haydovchilar tanqisligi va texnologik yechimYaponiyada robotaksilarga boʻlgan ehtiyoj shunchaki texnologik qiziqish emas, balki hayotiy zaruriyatga aylanib bormoqda. Yaponiya Yer, infratuzilma, transport va turizm vazirligi maʼlumotlariga koʻra, soʻnggi yillarda mamlakatda taksi haydovchilari soni qariyb 20 foizga kamaygan. Aholining qarishi va mehnat resurslarining yetishmasligi sababli bu koʻrsatkichning tiklanishi dargumon deb koʻrilmoqda.
Hukumat 2024-yilda ride-sharing (yoʻlovchi tashish) xizmatlariga ruxsat bergan boʻlsa-da, qatʼiy cheklovlar va haydovchilarning taksi kompaniyalarida rasmiy ishlashi shartligi muammoni toʻliq hal qila olmadi. Shu sababli, Go kompaniyasi kelajakni toʻliq avtonom boshqariladigan transportda koʻrmoqda. Bu borada kompaniya Alphabet tarkibidagi Waymo va Yaponiyaning yirik operatori Nihon Kotsu bilan hamkorlikni yoʻlga qoʻygan.
Bozordagi yetakchilik va kelajak rejalari1977-yilda tashkil etilgan Go bugungi kunda Yaponiya taksi ilovalari bozorining 80 foizini nazorat qiladi. Kompaniya ilovasi 35 million marta yuklab olingan boʻlib, u mamlakatning deyarli barcha prefekturalarini qamrab olgan. BlackRock va M&G Investment Management kabi global gigantlarning ushbu IPOda ishtirok etishi xalqaro investorlarning Yaponiya texnologik bozoriga boʻlgan ishonchidan dalolat beradi.
Garchi Go bosh direktori Hiroshi Nakajima kompaniya avtonom haydash tizimlarining oʻziga bevosita sarmoya kiritmasligini, balki strategik muvofiqlashtirish va xizmat koʻrsatish bilan shugʻullanishini taʼkidlagan boʻlsa-da, robotaksilarning keng koʻlamli debyuti vaqti hali aniq belgilanmagan. Shunga qaramay, mazkur IPO Yaponiyadagi transport inqirozini bartaraf etish yoʻlidagi eng muhim moliyaviy qadam boʻldi.
…