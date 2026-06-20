Yaponiya taksi bozorida inqilob: Go kompaniyasi robotaksilarni ishga tushirmoqda

·0·Texno
Yaponiya taksi bozorida inqilob: Go kompaniyasi robotaksilarni ishga tushirmoqda

Yaponiyaning eng yirik taksi xizmati operatori hisoblangan Go kompaniyasi joriy yilning eng yirik IPO (aksiyalarni ommaviy joylashtirish) jarayonini muvaffaqiyatli yakunladi. Kompaniya ushbu jarayon orqali 88,6 milliard iyena (taxminan 553 million dollar) miqdorida investitsiya jalb qildi. Ushbu mablagʻlar mamlakatdagi oʻtkir haydovchilar yetishmovchiligi muammosini hal qilish uchun robotaksilar texnologiyasini rivojlantirishga yoʻnaltiriladi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Go kompaniyasi vakilining soʻzlariga koʻra, yangi chiqarilgan aksiyalardan tushgan mablagʻlar nafaqat haydovchisiz boshqariladigan transport vositalari boʻyicha ilmiy-tadqiqot ishlariga, balki taksi sanoati ichida va tashqarisidagi strategik qoʻshilish hamda sotib olish (M&A) bitimlariga ham sarflanadi. Bu kabi qadamlar Yaponiya listing bozoridagi sustlik davrida texnologik sektor uchun oʻziga xos turtki boʻldi.

Haydovchilar tanqisligi va texnologik yechim

Yaponiyada robotaksilarga boʻlgan ehtiyoj shunchaki texnologik qiziqish emas, balki hayotiy zaruriyatga aylanib bormoqda. Yaponiya Yer, infratuzilma, transport va turizm vazirligi maʼlumotlariga koʻra, soʻnggi yillarda mamlakatda taksi haydovchilari soni qariyb 20 foizga kamaygan. Aholining qarishi va mehnat resurslarining yetishmasligi sababli bu koʻrsatkichning tiklanishi dargumon deb koʻrilmoqda.

Hukumat 2024-yilda ride-sharing (yoʻlovchi tashish) xizmatlariga ruxsat bergan boʻlsa-da, qatʼiy cheklovlar va haydovchilarning taksi kompaniyalarida rasmiy ishlashi shartligi muammoni toʻliq hal qila olmadi. Shu sababli, Go kompaniyasi kelajakni toʻliq avtonom boshqariladigan transportda koʻrmoqda. Bu borada kompaniya Alphabet tarkibidagi Waymo va Yaponiyaning yirik operatori Nihon Kotsu bilan hamkorlikni yoʻlga qoʻygan.

Bozordagi yetakchilik va kelajak rejalari

1977-yilda tashkil etilgan Go bugungi kunda Yaponiya taksi ilovalari bozorining 80 foizini nazorat qiladi. Kompaniya ilovasi 35 million marta yuklab olingan boʻlib, u mamlakatning deyarli barcha prefekturalarini qamrab olgan. BlackRock va M&G Investment Management kabi global gigantlarning ushbu IPOda ishtirok etishi xalqaro investorlarning Yaponiya texnologik bozoriga boʻlgan ishonchidan dalolat beradi.

Garchi Go bosh direktori Hiroshi Nakajima kompaniya avtonom haydash tizimlarining oʻziga bevosita sarmoya kiritmasligini, balki strategik muvofiqlashtirish va xizmat koʻrsatish bilan shugʻullanishini taʼkidlagan boʻlsa-da, robotaksilarning keng koʻlamli debyuti vaqti hali aniq belgilanmagan. Shunga qaramay, mazkur IPO Yaponiyadagi transport inqirozini bartaraf etish yoʻlidagi eng muhim moliyaviy qadam boʻldi.

YaponiyaRobotaksiGoIPOTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nothing kompaniyasi CMF Phone 3 Pro modelidan voz kechdi: Sabab — xotira narxiNothing kompaniyasi CMF Phone 3 Pro modelidan voz kechdi: Sabab — xotira narxiBugun, 02:50Aura kompaniyasi e-ink texnologiyasiga asoslangan innovatsion foto-ramkani taqdim etdiAura kompaniyasi e-ink texnologiyasiga asoslangan innovatsion foto-ramkani taqdim etdiBugun, 02:23Apple kompaniyasi Beats Studio Buds quloqchinlaridagi xavfli zaiflikni bartaraf etdiApple kompaniyasi Beats Studio Buds quloqchinlaridagi xavfli zaiflikni bartaraf etdiBugun, 01:25Samsung Galaxy A27 dizayni va xususiyatlari maʼlum boʻldi: Galaxy S26 uslubidagi yangilikSamsung Galaxy A27 dizayni va xususiyatlari maʼlum boʻldi: Galaxy S26 uslubidagi yangilikBugun, 00:29Narwal yangi avlod vertikal changyutkichlarini taqdim etdi: S20 va S30 seriyalariNarwal yangi avlod vertikal changyutkichlarini taqdim etdi: S20 va S30 seriyalariKecha, 23:50Samsung yangi avlod Galaxy M47 5G smartfonini taqdim etishga tayyorlanmoqdaSamsung yangi avlod Galaxy M47 5G smartfonini taqdim etishga tayyorlanmoqdaKecha, 23:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi