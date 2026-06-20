Nothing kompaniyasi CMF Phone 3 Pro modelidan voz kechdi: Sabab — xotira narxi

·0·Texno
Nothing kompaniyasi CMF Phone 3 Pro modelidan voz kechdi: Sabab — xotira narxi

Britaniyaning Nothing texnologik kompaniyasi 2026-yilda oʻzining budjet segmentidagi yangi smartfoni — CMF Phone 3 Pro modelini chiqarmasligini rasman tasdiqladi. Ushbu qaror arzon narxdagi qurilmalar bozorida kutilmagan yangilik boʻldi, chunki brendning avvalgi modellari oʻzining hamyonbopligi va oʻziga xos dizayni bilan foydalanuvchilar orasida katta qiziqish uygʻotgan edi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Kompaniya hammuassisi Akis Evangelidis X (sobiq Twitter) ijtimoiy tarmogʻidagi sahifasida maʼlum qilishicha, loyihaning toʻxtatilishiga operativ va doimiy xotira chiplari narxining keskin koʻtarilib ketgani asosiy sabab boʻlgan. Uning taʼkidlashicha, hozirgi bozor sharoitida avvalgi narx-sifat mutanosibligini saqlab qolgan holda yangi qurilma ishlab chiqarishning imkoni yoʻq.

Sunʼiy intellekt va butlovchi qismlar tanqisligi

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, xotira narxlarining oshishi bevosita sunʼiy intellekt (AI) infratuzilmasining jadal rivojlanishi bilan bogʻliq. Maʼlumotlar markazlari va AI tizimlari ulkan hajmdagi DRAM va NAND xotira chiplarini talab qilmoqda. Bu esa ishlab chiqarish zanjirida tanqislikni keltirib chiqarib, butun elektronika sanoatida butlovchi qismlar tannarxini oshirib yubordi.

Natijada, budjet segmentidagi smartfonlar eng katta zarba ostida qoldi. Ishlab chiqaruvchilar uchun tannarxi oshgan qurilmalarni past narxda sotish iqtisodiy jihatdan samarasiz boʻlib bormoqda. Tahlilchilarning ogohlantirishicha, yaqin kelajakda boshqa brendlar ham oʻzlarining ultra-budjetli modellaridan voz kechishlari yoki ularning narxini sezilarli darajada oshirishlari mumkin.

Nothing vakillari CMF Phone 2 Pro modeli bozor va soha mutaxassislari tomonidan yuqori baholanganini eslatib oʻtishdi. Biroq, kompaniya shunchaki "nomi uchun" yangi model chiqarishni istamaydi. Akis Evangelidisning soʻzlariga koʻra, kompaniya foydalanuvchilarga sezilarli texnologik oʻsishni taqdim eta olmasa, mahsulotni bozorga chiqarmaslikni afzal koʻradi.

Kelajakdagi rejalar va bozor tendensiyasi

Garchi smartfon yoʻnalishi vaqtincha toʻxtatilgan boʻlsa-da, CMF brendi butunlay yopilayotgani yoʻq. Kompaniya ushbu brend ostida boshqa turdagi gadjetlar va aksessuarlar ishlab chiqarishni davom ettirishini bildirdi. Shu bilan birga, asosiy Nothing brendi ostidagi qimmatroq va yuqori marjali smartfonlar ishlab chiqarilishi reja asosida davom etadi.

Ushbu vaziyat global elektronika bozoridagi jiddiy tarkibiy oʻzgarishlarni aks ettirmoqda. Cheklangan ishlab chiqarish quvvatlari uchun kurashda maishiy elektronika emas, balki koʻproq daromad keltiruvchi server uskunalari va sunʼiy intellekt loyihalari gʻolib chiqmoqda. Bu esa yaqin oylarda oʻrta va quyi narx segmentidagi mobil qurilmalarning kamayishiga va umumiy oʻrtacha narxning koʻtarilishiga olib kelishi mumkin.

NothingCMF PhoneSmartfonTexnologiyaSun'iy Intellekt
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yaponiya taksi bozorida inqilob: Go kompaniyasi robotaksilarni ishga tushirmoqdaYaponiya taksi bozorida inqilob: Go kompaniyasi robotaksilarni ishga tushirmoqdaBugun, 02:56Aura kompaniyasi e-ink texnologiyasiga asoslangan innovatsion foto-ramkani taqdim etdiAura kompaniyasi e-ink texnologiyasiga asoslangan innovatsion foto-ramkani taqdim etdiBugun, 02:23Apple kompaniyasi Beats Studio Buds quloqchinlaridagi xavfli zaiflikni bartaraf etdiApple kompaniyasi Beats Studio Buds quloqchinlaridagi xavfli zaiflikni bartaraf etdiBugun, 01:25Samsung Galaxy A27 dizayni va xususiyatlari maʼlum boʻldi: Galaxy S26 uslubidagi yangilikSamsung Galaxy A27 dizayni va xususiyatlari maʼlum boʻldi: Galaxy S26 uslubidagi yangilikBugun, 00:29Narwal yangi avlod vertikal changyutkichlarini taqdim etdi: S20 va S30 seriyalariNarwal yangi avlod vertikal changyutkichlarini taqdim etdi: S20 va S30 seriyalariKecha, 23:50Samsung yangi avlod Galaxy M47 5G smartfonini taqdim etishga tayyorlanmoqdaSamsung yangi avlod Galaxy M47 5G smartfonini taqdim etishga tayyorlanmoqdaKecha, 23:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi