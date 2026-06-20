Nothing kompaniyasi CMF Phone 3 Pro modelidan voz kechdi: Sabab — xotira narxi
Britaniyaning Nothing texnologik kompaniyasi 2026-yilda oʻzining budjet segmentidagi yangi smartfoni — CMF Phone 3 Pro modelini chiqarmasligini rasman tasdiqladi. Ushbu qaror arzon narxdagi qurilmalar bozorida kutilmagan yangilik boʻldi, chunki brendning avvalgi modellari oʻzining hamyonbopligi va oʻziga xos dizayni bilan foydalanuvchilar orasida katta qiziqish uygʻotgan edi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Kompaniya hammuassisi Akis Evangelidis X (sobiq Twitter) ijtimoiy tarmogʻidagi sahifasida maʼlum qilishicha, loyihaning toʻxtatilishiga operativ va doimiy xotira chiplari narxining keskin koʻtarilib ketgani asosiy sabab boʻlgan. Uning taʼkidlashicha, hozirgi bozor sharoitida avvalgi narx-sifat mutanosibligini saqlab qolgan holda yangi qurilma ishlab chiqarishning imkoni yoʻq.
Sunʼiy intellekt va butlovchi qismlar tanqisligiixbt.com maʼlumotiga koʻra, xotira narxlarining oshishi bevosita sunʼiy intellekt (AI) infratuzilmasining jadal rivojlanishi bilan bogʻliq. Maʼlumotlar markazlari va AI tizimlari ulkan hajmdagi DRAM va NAND xotira chiplarini talab qilmoqda. Bu esa ishlab chiqarish zanjirida tanqislikni keltirib chiqarib, butun elektronika sanoatida butlovchi qismlar tannarxini oshirib yubordi.
Natijada, budjet segmentidagi smartfonlar eng katta zarba ostida qoldi. Ishlab chiqaruvchilar uchun tannarxi oshgan qurilmalarni past narxda sotish iqtisodiy jihatdan samarasiz boʻlib bormoqda. Tahlilchilarning ogohlantirishicha, yaqin kelajakda boshqa brendlar ham oʻzlarining ultra-budjetli modellaridan voz kechishlari yoki ularning narxini sezilarli darajada oshirishlari mumkin.
Nothing vakillari CMF Phone 2 Pro modeli bozor va soha mutaxassislari tomonidan yuqori baholanganini eslatib oʻtishdi. Biroq, kompaniya shunchaki "nomi uchun" yangi model chiqarishni istamaydi. Akis Evangelidisning soʻzlariga koʻra, kompaniya foydalanuvchilarga sezilarli texnologik oʻsishni taqdim eta olmasa, mahsulotni bozorga chiqarmaslikni afzal koʻradi.
Kelajakdagi rejalar va bozor tendensiyasiGarchi smartfon yoʻnalishi vaqtincha toʻxtatilgan boʻlsa-da, CMF brendi butunlay yopilayotgani yoʻq. Kompaniya ushbu brend ostida boshqa turdagi gadjetlar va aksessuarlar ishlab chiqarishni davom ettirishini bildirdi. Shu bilan birga, asosiy Nothing brendi ostidagi qimmatroq va yuqori marjali smartfonlar ishlab chiqarilishi reja asosida davom etadi.
Ushbu vaziyat global elektronika bozoridagi jiddiy tarkibiy oʻzgarishlarni aks ettirmoqda. Cheklangan ishlab chiqarish quvvatlari uchun kurashda maishiy elektronika emas, balki koʻproq daromad keltiruvchi server uskunalari va sunʼiy intellekt loyihalari gʻolib chiqmoqda. Bu esa yaqin oylarda oʻrta va quyi narx segmentidagi mobil qurilmalarning kamayishiga va umumiy oʻrtacha narxning koʻtarilishiga olib kelishi mumkin.
…