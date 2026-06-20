Intel protsessorlari orasida kutilmagan natija: Core Ultra 7 modeli Core Ultra 9’dan oʻzib ketdi

·0·Texno
Intel protsessorlari orasida kutilmagan natija: Core Ultra 7 modeli Core Ultra 9’dan oʻzib ketdi

Intel kompaniyasining yangi avlod mobil protsessorlari bozorga chiqishi arafasida texnologik olamda kutilmagan yangilik yuz berdi. PassMark benchmark maʼlumotlar bazasida paydo boʻlgan ilk test natijalariga koʻra, Core Ultra 7 270HX Plus modeli oʻzidan yuqori turuvchi va qimmatroq hisoblangan Core Ultra 9 275HX protsessorini ortda qoldirishga muvaffaq boʻldi. Bu holat odatdagi ierarxiya qoidalariga zid kelishi bilan mutaxassislar eʼtiborini tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi Core Ultra 7 270HX Plus bir yadroli (single-thread) testda 4908 ball, koʻp yadroli (multi-thread) rejimda esa 56 088 ball toʻplagan. Ushbu koʻrsatkichlar oʻzidan oldingi Core Ultra 7 265HX modelidan bir yadroli quvvat boʻyicha 8 foizga, koʻp yadroli ish unumdorligi boʻyicha esa qariyb 15 foizga yuqoridir. Eng qizigʻi, yadrolar konfiguratsiyasi bir xil boʻlishiga qaramay, yangi chip sezilarli oʻsish koʻrsatgan.

Ierarxiyadagi oʻzgarishlar va texnik tahlil

Odatda Intel mahsulotlari qatorida Core Ultra 9 seriyasi har doim eng yuqori chastota va koʻp yadrolar soni bilan ajralib turadi. Biroq, Core Ultra 7 270HX Plus modeli Core Ultra 9 275HX’dan ham bir yadroli, ham koʻp yadroli testlarda oʻzib ketgani uning ichki optimizatsiyasi juda yuqori ekanidan dalolat beradi. Hatto ushbu yangi chip flagman hisoblangan Core Ultra 9 285HX koʻrsatkichlariga juda yaqinlashib qolgan.

Ushbu natijalar noutbuk ishlab chiqaruvchilari va foydalanuvchilar uchun muhim ahamiyatga ega. Agar Core Ultra 7 seriyasidagi chip arzonroq narxda yuqori unumdorlikni taʼminlay olsa, bu Core Ultra 9 asosidagi qimmatbaho qurilmalarga boʻlgan talabni kamaytirishi mumkin. Oʻzbekiston bozorida ham yuqori unumdorlikka ega noutbuklar asosan geymerlar va professional dizaynerlar tomonidan tanlanishini hisobga olsak, ushbu model eng maqbul tanlovga aylanishi ehtimoli yuqori.

Shuni taʼkidlash joizki, PassMark natijalari dastlabki koʻrsatkichlar hisoblanadi. Core Ultra 200HX Plus seriyasidagi protsessorlar bilan jihozlangan noutbuklar endigina bozorga chiqa boshladi. Real sharoitdagi ish unumdorligi qurilmaning sovutish tizimi va quvvat sarfi (TDP) sozlamalariga ham bogʻliq boʻladi.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Intel oʻzining "Plus" seriyasi orqali mobil protsessorlar samaradorligini yangi bosqichga olib chiqmoqda. Mustaqil ekspertlar tomonidan oʻtkaziladigan yakuniy testlar ushbu kutilmagan natijani qanchalik haqiqatga yaqinligini va Core Ultra 7 haqiqatda "taxtni egallay oladimi" degan savolga yakuniy javob beradi.

IntelCore UltraProtsessorTexnologiyaBenchmark
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

VLC asoschisi robotlar olamini oʻzgartiruvchi Kyber loyihasini taqdim etdiVLC asoschisi robotlar olamini oʻzgartiruvchi Kyber loyihasini taqdim etdiBugun, 05:598849 Tank 5: Proyektor, lazerli masofa oʻlchagich va 17 600 mAs akkumulyatorli smartfon8849 Tank 5: Proyektor, lazerli masofa oʻlchagich va 17 600 mAs akkumulyatorli smartfonBugun, 04:58Olimlar suyuqlikda tellur nanoprovodlari shakllanishini ilk bor jonli efirda kuzatishdiOlimlar suyuqlikda tellur nanoprovodlari shakllanishini ilk bor jonli efirda kuzatishdiBugun, 04:29Sunʼiy intellekt va milliy xavfsizlik: AQSH Anthropic modellarini eksport qilishni taqiqladiSunʼiy intellekt va milliy xavfsizlik: AQSH Anthropic modellarini eksport qilishni taqiqladiBugun, 03:50Yaponiya taksi bozorida inqilob: Go kompaniyasi robotaksilarni ishga tushirmoqdaYaponiya taksi bozorida inqilob: Go kompaniyasi robotaksilarni ishga tushirmoqdaBugun, 02:56Nothing kompaniyasi CMF Phone 3 Pro modelidan voz kechdi: Sabab — xotira narxiNothing kompaniyasi CMF Phone 3 Pro modelidan voz kechdi: Sabab — xotira narxiBugun, 02:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi