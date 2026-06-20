Intel protsessorlari orasida kutilmagan natija: Core Ultra 7 modeli Core Ultra 9’dan oʻzib ketdi
Intel kompaniyasining yangi avlod mobil protsessorlari bozorga chiqishi arafasida texnologik olamda kutilmagan yangilik yuz berdi. PassMark benchmark maʼlumotlar bazasida paydo boʻlgan ilk test natijalariga koʻra, Core Ultra 7 270HX Plus modeli oʻzidan yuqori turuvchi va qimmatroq hisoblangan Core Ultra 9 275HX protsessorini ortda qoldirishga muvaffaq boʻldi. Bu holat odatdagi ierarxiya qoidalariga zid kelishi bilan mutaxassislar eʼtiborini tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi Core Ultra 7 270HX Plus bir yadroli (single-thread) testda 4908 ball, koʻp yadroli (multi-thread) rejimda esa 56 088 ball toʻplagan. Ushbu koʻrsatkichlar oʻzidan oldingi Core Ultra 7 265HX modelidan bir yadroli quvvat boʻyicha 8 foizga, koʻp yadroli ish unumdorligi boʻyicha esa qariyb 15 foizga yuqoridir. Eng qizigʻi, yadrolar konfiguratsiyasi bir xil boʻlishiga qaramay, yangi chip sezilarli oʻsish koʻrsatgan.
Ierarxiyadagi oʻzgarishlar va texnik tahlilOdatda Intel mahsulotlari qatorida Core Ultra 9 seriyasi har doim eng yuqori chastota va koʻp yadrolar soni bilan ajralib turadi. Biroq, Core Ultra 7 270HX Plus modeli Core Ultra 9 275HX’dan ham bir yadroli, ham koʻp yadroli testlarda oʻzib ketgani uning ichki optimizatsiyasi juda yuqori ekanidan dalolat beradi. Hatto ushbu yangi chip flagman hisoblangan Core Ultra 9 285HX koʻrsatkichlariga juda yaqinlashib qolgan.
Ushbu natijalar noutbuk ishlab chiqaruvchilari va foydalanuvchilar uchun muhim ahamiyatga ega. Agar Core Ultra 7 seriyasidagi chip arzonroq narxda yuqori unumdorlikni taʼminlay olsa, bu Core Ultra 9 asosidagi qimmatbaho qurilmalarga boʻlgan talabni kamaytirishi mumkin. Oʻzbekiston bozorida ham yuqori unumdorlikka ega noutbuklar asosan geymerlar va professional dizaynerlar tomonidan tanlanishini hisobga olsak, ushbu model eng maqbul tanlovga aylanishi ehtimoli yuqori.
Shuni taʼkidlash joizki, PassMark natijalari dastlabki koʻrsatkichlar hisoblanadi. Core Ultra 200HX Plus seriyasidagi protsessorlar bilan jihozlangan noutbuklar endigina bozorga chiqa boshladi. Real sharoitdagi ish unumdorligi qurilmaning sovutish tizimi va quvvat sarfi (TDP) sozlamalariga ham bogʻliq boʻladi.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Intel oʻzining "Plus" seriyasi orqali mobil protsessorlar samaradorligini yangi bosqichga olib chiqmoqda. Mustaqil ekspertlar tomonidan oʻtkaziladigan yakuniy testlar ushbu kutilmagan natijani qanchalik haqiqatga yaqinligini va Core Ultra 7 haqiqatda "taxtni egallay oladimi" degan savolga yakuniy javob beradi.
…