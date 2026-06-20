Starlink tarmogʻi Afrikaning yana bir davlatida rasman ish boshladi

·0·Texno
Starlink tarmogʻi Afrikaning yana bir davlatida rasman ish boshladi

Ilon Mask asos solgan SpaceX kompaniyasiga tegishli Starlink sunʼiy yoʻldosh interneti global qamrovni kengaytirishda davom etmoqda. Navbatdagi bosqichda Afrika qitʼasidagi Lesoto Qirolligi ushbu yuqori tezlikdagi tarmoqqa ulandi. Bu qadam nafaqat oddiy foydalanuvchilar, balki davlat xavfsizligi va favqulodda xizmatlar uchun ham yangi imkoniyatlar eshigini ochadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hozirgi vaqtda Starlink xizmatlari Lesotodagi 25 dan ortiq politsiya mahkamalarida, yoʻl harakatini boshqarish tizimlarida hamda tabiiy ofatlarga qarshi kurashish guruhlarida muvaffaqiyatli joriy etildi. Bu haqda kompaniya rahbari Ilon Mask oʻzining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida maʼlum qildi. Bunday strategik obʼektlarning internet bilan taʼminlanishi mamlakatda jamoat tartibini saqlash va tezkor choralar koʻrish samaradorligini oshiradi.

Infratuzilma qiyinchiliklariga zamonaviy yechim

Lesoto kabi relyefi murakkab va togʻli hududlarda anʼanaviy yerusti aloqa kabellarini yotqizish iqtisodiy jihatdan juda qimmatga tushadi yoki texnik jihatdan imkonsiz hisoblanadi. Starlink esa bunday chekka hududlarni past kechikish vaqti (latency) bilan ishlaydigan barqaror internet bilan taʼminlashning eng maqbul yoʻli boʻlib xizmat qilmoqda. Bu orqali raqamli tafovutni bartaraf etish va aholiga zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish imkonini berish koʻzda tutilgan.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Starlink yaqinda Iroq hukumati tomonidan ham maʼqullangan edi. Bu esa sunʼiy yoʻldosh tarmogʻining nafaqat demokratik Gʻarb davlatlarida, balki murakkab siyosiy va geografik sharoitga ega boʻlgan mintaqalarda ham faol oʻrin egallayotganidan dalolat beradi.

Global koʻrsatkichlar va kelajak rejalari

Bugungi kunda Starlink loyihasining koʻlami hayratlanarli darajaga yetdi. Loyihaning hozirgi holati quyidagi raqamlarda aks etadi:

  • Yer orbitasida 10 000 dan ortiq faol sunʼiy yoʻldoshlar harakatlanmoqda;
  • Xizmatdan dunyoning 160 ta mamlakatida foydalanilmoqda;
  • Global miqyosda abonentlar soni 12 milliondan oshib ketgan.
Kompaniya toʻxtab qolish niyatida emas. SpaceX mutaxassislari allaqachon yangi avlod V3 sunʼiy yoʻldoshlari ustida ish olib bormoqda. Mazkur qurilmalarning ilk partiyasi 2026-yilda Starship raketasi yordamida koinotga uchirilishi kutilmoqda. Bu esa internet tezligini yanada oshirish va qamrov doirasini kengaytirish imkonini beradi.

Oʻzbekiston sharoitida ham Starlink kabi texnologiyalarning kirib kelishi, ayniqsa, olis qishloqlar va togʻli hududlardagi maktablar hamda tibbiyot muassasalari uchun katta ahamiyatga ega boʻlishi mumkin. Hozircha mintaqamizda ushbu xizmatning toʻliq ishga tushishi boʻyicha muzokaralar va sinov jarayonlari davom etmoqda.

StarlinkSpaceXIlon MaskInternetTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

VLC asoschisi robotlar olamini oʻzgartiruvchi Kyber loyihasini taqdim etdiVLC asoschisi robotlar olamini oʻzgartiruvchi Kyber loyihasini taqdim etdiBugun, 05:59Intel protsessorlari orasida kutilmagan natija: Core Ultra 7 modeli Core Ultra 9’dan oʻzib ketdiIntel protsessorlari orasida kutilmagan natija: Core Ultra 7 modeli Core Ultra 9’dan oʻzib ketdiBugun, 05:518849 Tank 5: Proyektor, lazerli masofa oʻlchagich va 17 600 mAs akkumulyatorli smartfon8849 Tank 5: Proyektor, lazerli masofa oʻlchagich va 17 600 mAs akkumulyatorli smartfonBugun, 04:58Olimlar suyuqlikda tellur nanoprovodlari shakllanishini ilk bor jonli efirda kuzatishdiOlimlar suyuqlikda tellur nanoprovodlari shakllanishini ilk bor jonli efirda kuzatishdiBugun, 04:29Sunʼiy intellekt va milliy xavfsizlik: AQSH Anthropic modellarini eksport qilishni taqiqladiSunʼiy intellekt va milliy xavfsizlik: AQSH Anthropic modellarini eksport qilishni taqiqladiBugun, 03:50Yaponiya taksi bozorida inqilob: Go kompaniyasi robotaksilarni ishga tushirmoqdaYaponiya taksi bozorida inqilob: Go kompaniyasi robotaksilarni ishga tushirmoqdaBugun, 02:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi