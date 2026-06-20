Starlink tarmogʻi Afrikaning yana bir davlatida rasman ish boshladi
Ilon Mask asos solgan SpaceX kompaniyasiga tegishli Starlink sunʼiy yoʻldosh interneti global qamrovni kengaytirishda davom etmoqda. Navbatdagi bosqichda Afrika qitʼasidagi Lesoto Qirolligi ushbu yuqori tezlikdagi tarmoqqa ulandi. Bu qadam nafaqat oddiy foydalanuvchilar, balki davlat xavfsizligi va favqulodda xizmatlar uchun ham yangi imkoniyatlar eshigini ochadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Hozirgi vaqtda Starlink xizmatlari Lesotodagi 25 dan ortiq politsiya mahkamalarida, yoʻl harakatini boshqarish tizimlarida hamda tabiiy ofatlarga qarshi kurashish guruhlarida muvaffaqiyatli joriy etildi. Bu haqda kompaniya rahbari Ilon Mask oʻzining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida maʼlum qildi. Bunday strategik obʼektlarning internet bilan taʼminlanishi mamlakatda jamoat tartibini saqlash va tezkor choralar koʻrish samaradorligini oshiradi.
Infratuzilma qiyinchiliklariga zamonaviy yechimLesoto kabi relyefi murakkab va togʻli hududlarda anʼanaviy yerusti aloqa kabellarini yotqizish iqtisodiy jihatdan juda qimmatga tushadi yoki texnik jihatdan imkonsiz hisoblanadi. Starlink esa bunday chekka hududlarni past kechikish vaqti (latency) bilan ishlaydigan barqaror internet bilan taʼminlashning eng maqbul yoʻli boʻlib xizmat qilmoqda. Bu orqali raqamli tafovutni bartaraf etish va aholiga zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish imkonini berish koʻzda tutilgan.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Starlink yaqinda Iroq hukumati tomonidan ham maʼqullangan edi. Bu esa sunʼiy yoʻldosh tarmogʻining nafaqat demokratik Gʻarb davlatlarida, balki murakkab siyosiy va geografik sharoitga ega boʻlgan mintaqalarda ham faol oʻrin egallayotganidan dalolat beradi.
Global koʻrsatkichlar va kelajak rejalariBugungi kunda Starlink loyihasining koʻlami hayratlanarli darajaga yetdi. Loyihaning hozirgi holati quyidagi raqamlarda aks etadi:
- Yer orbitasida 10 000 dan ortiq faol sunʼiy yoʻldoshlar harakatlanmoqda;
- Xizmatdan dunyoning 160 ta mamlakatida foydalanilmoqda;
- Global miqyosda abonentlar soni 12 milliondan oshib ketgan.
Oʻzbekiston sharoitida ham Starlink kabi texnologiyalarning kirib kelishi, ayniqsa, olis qishloqlar va togʻli hududlardagi maktablar hamda tibbiyot muassasalari uchun katta ahamiyatga ega boʻlishi mumkin. Hozircha mintaqamizda ushbu xizmatning toʻliq ishga tushishi boʻyicha muzokaralar va sinov jarayonlari davom etmoqda.
…