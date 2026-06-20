SpaceX kompaniyasining Falcon 9 raketa tashuvchisi Kaliforniyada shovqinli qoʻnishni amalga oshirdi
Ilon Mask asos solgan SpaceX kompaniyasi oʻzining navbatdagi muvaffaqiyatli parvozini amalga oshirdi. Juma kuni Kaliforniyadagi Vandenberg kosmik kuchlari bazasidan uchirilgan Falcon 9 raketa tashuvchisi NROL-179 missiyasi doirasida maxfiy yukni orbitaga olib chiqdi. Ushbu parvozning oʻziga xos jihati raketaning dengizdagi platformaga emas, balki bevosita quruqlikka qaytib tushganidir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu missiyada ishtirok etgan raketa tashuvchining birinchi pogʻonasi uchun bu koinotga uchinchi bor chiqish edi. Bungacha mazkur texnika Starlink loyihasining ikkita missiyasini bajarishda qoʻllanilgan. Raketa SLC-4E start majmuasidan koʻtarilib, oʻz vazifasini bajargach, Vandenberg bazasidagi 4-sonli qoʻnish maydonchasiga (LZ-4) muvaffaqiyatli qoʻndi.
Ovoz effektlari va quruqlikka qoʻnishning oʻziga xosligiOdatda SpaceX raketalari okeandagi maxsus avtonom kemalarga qoʻndiriladi. Bu usul yoqilgʻini tejash va xavfsizlik nuqtai nazaridan eng koʻp qoʻllaniladigan standart amaliyotdir. Biroq bu galgi parvozda birinchi pogʻonaning quruqlikka qaytishi mahalliy aholi uchun oʻziga xos “soundtrack” bilan kechdi. Santa-Barbara, San-Luis-Obispo va Ventura okruglarining aholisi raketa qaytayotgan vaqtda kuchli tovush zarbalarini eshitishgan.
Mutaxassislarning tushuntirishicha, bunday tovush effektlari raketa tovush tezligidan yuqori tezlikda atmosferaga kirib kelishi natijasida yuzaga keladi. Ob-havo sharoitiga qarab, bu zarbalar bir necha bor takrorlanishi mumkin. Garchi bu aholi uchun biroz shovqinli boʻlsa-da, SpaceX muhandislari uchun quruqlikka qoʻnish texnik xizmat koʻrsatish jarayonini sezilarli darajada osonlashtiradi va vaqtni tejaydi.
Koʻp marta foydalanish texnologiyasining kelajagiSpaceX koinotga parvozlar tannarxini tushirishda yetakchilik qilmoqda. Bugungi kunda kompaniya arsenalida 30 martadan ortiq koinotga uchib qaytgan raketa tashuvchilar mavjud. Bu kabi koʻrsatkichlar kosmik sanoatda inqilobiy natija hisoblanadi, chunki ilgari har bir parvoz uchun yangi raketa qurish talab etilardi.
NROL-179 missiyasining muvaffaqiyati SpaceX kompaniyasining ham tijoriy, ham davlat buyurtmalarini yuqori aniqlikda bajarish qobiliyatini yana bir bor tasdiqladi. Quruqlikka qoʻnish amaliyoti esa kompaniyaning logistik imkoniyatlari kengayib borayotganidan dalolat beradi. Kelgusida bunday parvozlar soni ortishi va koinotga chiqish yanada arzonlashishi kutilmoqda.
…