SpaceX kompaniyasining Falcon 9 raketa tashuvchisi Kaliforniyada shovqinli qoʻnishni amalga oshirdi

·17·Texno
SpaceX kompaniyasining Falcon 9 raketa tashuvchisi Kaliforniyada shovqinli qoʻnishni amalga oshirdi

Ilon Mask asos solgan SpaceX kompaniyasi oʻzining navbatdagi muvaffaqiyatli parvozini amalga oshirdi. Juma kuni Kaliforniyadagi Vandenberg kosmik kuchlari bazasidan uchirilgan Falcon 9 raketa tashuvchisi NROL-179 missiyasi doirasida maxfiy yukni orbitaga olib chiqdi. Ushbu parvozning oʻziga xos jihati raketaning dengizdagi platformaga emas, balki bevosita quruqlikka qaytib tushganidir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu missiyada ishtirok etgan raketa tashuvchining birinchi pogʻonasi uchun bu koinotga uchinchi bor chiqish edi. Bungacha mazkur texnika Starlink loyihasining ikkita missiyasini bajarishda qoʻllanilgan. Raketa SLC-4E start majmuasidan koʻtarilib, oʻz vazifasini bajargach, Vandenberg bazasidagi 4-sonli qoʻnish maydonchasiga (LZ-4) muvaffaqiyatli qoʻndi.

Ovoz effektlari va quruqlikka qoʻnishning oʻziga xosligi

Odatda SpaceX raketalari okeandagi maxsus avtonom kemalarga qoʻndiriladi. Bu usul yoqilgʻini tejash va xavfsizlik nuqtai nazaridan eng koʻp qoʻllaniladigan standart amaliyotdir. Biroq bu galgi parvozda birinchi pogʻonaning quruqlikka qaytishi mahalliy aholi uchun oʻziga xos “soundtrack” bilan kechdi. Santa-Barbara, San-Luis-Obispo va Ventura okruglarining aholisi raketa qaytayotgan vaqtda kuchli tovush zarbalarini eshitishgan.

Mutaxassislarning tushuntirishicha, bunday tovush effektlari raketa tovush tezligidan yuqori tezlikda atmosferaga kirib kelishi natijasida yuzaga keladi. Ob-havo sharoitiga qarab, bu zarbalar bir necha bor takrorlanishi mumkin. Garchi bu aholi uchun biroz shovqinli boʻlsa-da, SpaceX muhandislari uchun quruqlikka qoʻnish texnik xizmat koʻrsatish jarayonini sezilarli darajada osonlashtiradi va vaqtni tejaydi.

Koʻp marta foydalanish texnologiyasining kelajagi

SpaceX koinotga parvozlar tannarxini tushirishda yetakchilik qilmoqda. Bugungi kunda kompaniya arsenalida 30 martadan ortiq koinotga uchib qaytgan raketa tashuvchilar mavjud. Bu kabi koʻrsatkichlar kosmik sanoatda inqilobiy natija hisoblanadi, chunki ilgari har bir parvoz uchun yangi raketa qurish talab etilardi.

NROL-179 missiyasining muvaffaqiyati SpaceX kompaniyasining ham tijoriy, ham davlat buyurtmalarini yuqori aniqlikda bajarish qobiliyatini yana bir bor tasdiqladi. Quruqlikka qoʻnish amaliyoti esa kompaniyaning logistik imkoniyatlari kengayib borayotganidan dalolat beradi. Kelgusida bunday parvozlar soni ortishi va koinotga chiqish yanada arzonlashishi kutilmoqda.

SpaceXFalcon 9KoinotTexnologiyaIlon Mask
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shvetsiya Tesla avtopilotiga qarshi chiqdi: Tizim tezlikni oshirishda ayblanmoqdaShvetsiya Tesla avtopilotiga qarshi chiqdi: Tizim tezlikni oshirishda ayblanmoqdaBugun, 10:57Xitoy texnologik inqilob ostonasida: Oddiy smartfon orqali ilk sun’iy yoʻldosh qoʻngʻirogʻiXitoy texnologik inqilob ostonasida: Oddiy smartfon orqali ilk sun’iy yoʻldosh qoʻngʻirogʻiBugun, 09:56Intel kompaniyasining hamyonbop Core 3 304 protsessori Apple A18 Pro bilan bellashmoqdaIntel kompaniyasining hamyonbop Core 3 304 protsessori Apple A18 Pro bilan bellashmoqdaBugun, 09:21Starlink tarmogʻi Afrikaning yana bir davlatida rasman ish boshladiStarlink tarmogʻi Afrikaning yana bir davlatida rasman ish boshladiBugun, 08:58VLC asoschisi robotlar olamini oʻzgartiruvchi Kyber loyihasini taqdim etdiVLC asoschisi robotlar olamini oʻzgartiruvchi Kyber loyihasini taqdim etdiBugun, 05:59Intel protsessorlari orasida kutilmagan natija: Core Ultra 7 modeli Core Ultra 9’dan oʻzib ketdiIntel protsessorlari orasida kutilmagan natija: Core Ultra 7 modeli Core Ultra 9’dan oʻzib ketdiBugun, 05:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi