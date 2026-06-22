Xitoylik olimlar elektromobillar uchun uzoq muddatli qattiq jismli batareya yaratishdi
Xitoy Fanlar akademiyasi tadqiqotchilari energetika sohasida muhim yutuqga erishganliklarini eʼlon qilishdi. Ular tomonidan ishlab chiqilgan yangi turdagi organik-noorganik kompozit gelli elektrolit elektromobillar akkumulyatorlarining xizmat muddatini sezilarli darajada uzaytirishga xizmat qiladi. Ushbu texnologiya zamonaviy batareyalarning eng zaif nuqtasi boʻlgan quvvat pasayishi muammosini hal qilishga qaratilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi arxitektura qattiq jismli elektrolitlar chegarasidagi anʼanaviy toʻsiqlarni bartaraf etish uchun moʻljallangan. Tadqiqotchilar litiy oksixlorid yordamida polivinilidenftoridning kimyoviy tarkibini qayta shakllantirishga muvaffaq boʻlishdi. Natijada litiy ionlarining uzluksiz va past qarshilikli harakatlanishini taʼminlovchi maxsus tarmoq yuzaga keldi. Bu kashfiyot noorganik elementlarning yuqori oʻtkazuvchanligini organik polimerlarning egiluvchanligi bilan birlashtiradi.
Texnik koʻrsatkichlar va barqarorlikLaboratoriya sinovlari natijasiga koʻra, yangi elektrolit 2,73 x 10-4 Sm/sm darajasidagi optimal ion oʻtkazuvchanligiga ega. Shuningdek, u 4,78 Voltdan yuqori boʻlgan elektrokimyoviy oynani namoyish etdi. Bu koʻrsatkichlar batareyaning yuqori kuchlanish ostida ham xavfsiz va samarali ishlashini kafolatlaydi.
Mexanik chidamlilik nuqtayi nazaridan ham yangi ishlanma yuqori natija koʻrsatdi. Materialning Yunga moduli 892,53 MPa ni tashkil etdi, bu esa akkumulyatorning ichki tuzilmalarini tashqi bosim va deformatsiyalardan ishonchli himoya qilish imkonini beradi. Bunday mustahkamlik batareyaning jismoniy shikastlanishlar natijasida yonib ketish xavfini kamaytiradi.
Eng hayratlanarli natija batareyaning chidamlilik testlarida qayd etildi. Nikel-kobalt-alyuminiy katodidan foydalanilgan toʻliq hujayralar 350 marta quvvatlash siklidan soʻng ham oʻz sigʻimining 84,15 foizini saqlab qolgan. Taqqoslash uchun, ushbu koʻrsatkichlar litiy, lantan, sirkoniy va titan asosidagi anʼanaviy oksidli batareyalardan ancha yuqoridir.
Sanoatdagi ahamiyatiHozirgi vaqtda elektromobil egalari uchun eng katta muammolardan biri batareyaning bir necha yil foydalanishdan keyin oʻz quvvatini yoʻqotishidir. Xitoylik olimlarning ushbu ishlanmasi Tesla va boshqa yirik ishlab chiqaruvchilar intilayotgan "mangu batareya" konsepsiyasiga yaqinlashish imkonini beradi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi konstruksiya 0,1 mA/sm2 tok zichligida 2500 soatdan ortiq barqaror ishlashni namoyish etgan.
Ushbu texnologiya ommaviy ishlab chiqarishga joriy etilsa, elektromobillarning nafaqat masofasi ortadi, balki ularning ikkilamchi bozordagi qiymati ham barqarorlashadi. Chunki batareya sigʻimining uzoq vaqt saqlanishi avtomobilning umumiy xizmat muddatini belgilovchi asosiy omildir.
…