Xitoylik olimlar elektromobillar uchun uzoq muddatli qattiq jismli batareya yaratishdi

·0·Texno
Xitoylik olimlar elektromobillar uchun uzoq muddatli qattiq jismli batareya yaratishdi

Xitoy Fanlar akademiyasi tadqiqotchilari energetika sohasida muhim yutuqga erishganliklarini eʼlon qilishdi. Ular tomonidan ishlab chiqilgan yangi turdagi organik-noorganik kompozit gelli elektrolit elektromobillar akkumulyatorlarining xizmat muddatini sezilarli darajada uzaytirishga xizmat qiladi. Ushbu texnologiya zamonaviy batareyalarning eng zaif nuqtasi boʻlgan quvvat pasayishi muammosini hal qilishga qaratilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi arxitektura qattiq jismli elektrolitlar chegarasidagi anʼanaviy toʻsiqlarni bartaraf etish uchun moʻljallangan. Tadqiqotchilar litiy oksixlorid yordamida polivinilidenftoridning kimyoviy tarkibini qayta shakllantirishga muvaffaq boʻlishdi. Natijada litiy ionlarining uzluksiz va past qarshilikli harakatlanishini taʼminlovchi maxsus tarmoq yuzaga keldi. Bu kashfiyot noorganik elementlarning yuqori oʻtkazuvchanligini organik polimerlarning egiluvchanligi bilan birlashtiradi.

Texnik koʻrsatkichlar va barqarorlik

Laboratoriya sinovlari natijasiga koʻra, yangi elektrolit 2,73 x 10-4 Sm/sm darajasidagi optimal ion oʻtkazuvchanligiga ega. Shuningdek, u 4,78 Voltdan yuqori boʻlgan elektrokimyoviy oynani namoyish etdi. Bu koʻrsatkichlar batareyaning yuqori kuchlanish ostida ham xavfsiz va samarali ishlashini kafolatlaydi.

Mexanik chidamlilik nuqtayi nazaridan ham yangi ishlanma yuqori natija koʻrsatdi. Materialning Yunga moduli 892,53 MPa ni tashkil etdi, bu esa akkumulyatorning ichki tuzilmalarini tashqi bosim va deformatsiyalardan ishonchli himoya qilish imkonini beradi. Bunday mustahkamlik batareyaning jismoniy shikastlanishlar natijasida yonib ketish xavfini kamaytiradi.

Eng hayratlanarli natija batareyaning chidamlilik testlarida qayd etildi. Nikel-kobalt-alyuminiy katodidan foydalanilgan toʻliq hujayralar 350 marta quvvatlash siklidan soʻng ham oʻz sigʻimining 84,15 foizini saqlab qolgan. Taqqoslash uchun, ushbu koʻrsatkichlar litiy, lantan, sirkoniy va titan asosidagi anʼanaviy oksidli batareyalardan ancha yuqoridir.

Sanoatdagi ahamiyati

Hozirgi vaqtda elektromobil egalari uchun eng katta muammolardan biri batareyaning bir necha yil foydalanishdan keyin oʻz quvvatini yoʻqotishidir. Xitoylik olimlarning ushbu ishlanmasi Tesla va boshqa yirik ishlab chiqaruvchilar intilayotgan "mangu batareya" konsepsiyasiga yaqinlashish imkonini beradi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi konstruksiya 0,1 mA/sm2 tok zichligida 2500 soatdan ortiq barqaror ishlashni namoyish etgan.

Ushbu texnologiya ommaviy ishlab chiqarishga joriy etilsa, elektromobillarning nafaqat masofasi ortadi, balki ularning ikkilamchi bozordagi qiymati ham barqarorlashadi. Chunki batareya sigʻimining uzoq vaqt saqlanishi avtomobilning umumiy xizmat muddatini belgilovchi asosiy omildir.

TexnologiyaElektromobilBatareyaInnovatsiyaXitoy
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

MIT talabasi tomonidan asos solingan Mach Industries harbiy texnologiyalar bozorini egallamoqdaMIT talabasi tomonidan asos solingan Mach Industries harbiy texnologiyalar bozorini egallamoqdaBugun, 10:59Koinot sirlarini ochuvchi Nancy Grace Roman teleskopi uchish maydoniga yetkazildiKoinot sirlarini ochuvchi Nancy Grace Roman teleskopi uchish maydoniga yetkazildiBugun, 10:22Germaniya “sunʼiy Quyosh” sari muhim qadam tashladi: Yangi tadqiqot markazi ochildiGermaniya “sunʼiy Quyosh” sari muhim qadam tashladi: Yangi tadqiqot markazi ochildiBugun, 09:21Xitoylik olimlar optik kompyuterlarning raqamli egizagini yaratishdiXitoylik olimlar optik kompyuterlarning raqamli egizagini yaratishdiBugun, 08:59Oppo yangi Reno 16 smartfonlari va noodatiy Bubble aksessuarini namoyish etadiOppo yangi Reno 16 smartfonlari va noodatiy Bubble aksessuarini namoyish etadiBugun, 08:24AQSH supermarketlarida sunʼiy intellektli aravalar xaridorlarni kuzatishni boshladiAQSH supermarketlarida sunʼiy intellektli aravalar xaridorlarni kuzatishni boshladiBugun, 07:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi