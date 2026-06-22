Tesla oʻzining Terafab zavodi uchun TSMC muhandislarini katta maosh bilan jalb qilmoqda

·24·Texno
Tesla oʻzining Terafab zavodi uchun TSMC muhandislarini katta maosh bilan jalb qilmoqda

Ilon Mask boshqaruvidagi Tesla kompaniyasi yarimoʻtkazgichlar sanoatida haqiqiy inqilob qilishni maqsad qilgan. Kompaniya oʻzining shaxsiy chiplarini ishlab chiqarishga moʻljallangan Terafab zavodi qurilishini jadallashtirish maqsadida jahonning yetakchi mikrosxema ishlab chiqaruvchisi — Tayvanning TSMC kompaniyasi muhandislarini oʻz tomoniga ogʻdirib olmoqda. Bu harakat Tesla kompaniyasining texnologik mustaqillikka erishish yoʻlidagi muhim qadami sifatida baholanmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Tesla tajribali texnolog-muhandislarga TSMC taklif qilayotganidan 3-5 baravar yuqori boʻlgan ish haqini vaʼda qilmoqda. Xususan, mutaxassislarning yillik maoshi oʻrtacha 1,62 million yuan yoki taxminan 240 ming AQSH dollaridan boshlanishi koʻzda tutilgan. Bunday yuqori daromad darajasi hatto yuqori texnologiyalar sohasi uchun ham juda jozibador koʻrsatkich hisoblanadi.

Faqatgina asosiy ish haqi bilan cheklanib qolmasdan, Tesla oʻzining yangi xodimlariga ragʻbatlantirish sifatida kompaniyaning cheklangan aksiyalar paketini ham taklif etmoqda. Bu strategiya nafaqat eng kuchli mutaxassislarni jalb qilishga, balki ularni uzoq muddat davomida kompaniyada qolishini taʼminlashga ham xizmat qiladi. Maqsad — TSMC kompaniyasining ilgʻor texnologik jarayonlarini oʻzlashtirish va yangi zavod qurilishini imkon qadar tezroq yakunlashdir.

Kremniy vodiysi gigantlarining anʼanaviy usuli

Aslida, Tayvanlik mutaxassislarni yuqori maosh bilan oʻziga ogʻdirish strategiyasi yangilik emas. Kremniy vodiysining Google va Micron kabi gigantlari koʻp yillardan buyon ushbu usuldan foydalanib keladi. Tesla esa bu kurash maydoniga kirib kelgan navbatdagi yirik oʻyinchi boʻldi. Bu kabi "isteʼdodlar ovi" global yarimoʻtkazgichlar bozorida raqobat naqadar keskin ekanini koʻrsatadi.

Masalan, Google kompaniyasi 2017-yilda HTC kompaniyasining Pixel smartfonlarini ishlab chiqishda qatnashgan 2000 nafar muhandisdan iborat jamoasini 1,1 milliard dollarga sotib olgan edi. Shuningdek, 2025-yilda qidiruv giganti HTC ning virtual va aralash reallik boʻyicha mutaxassislarini ham oʻz safiga qoʻshib oldi. Tesla hozirda aynan shu yoʻldan borib, tayyor va yuqori malakali kadrlarni jalb qilish orqali vaqtdan yutishni koʻzlamoqda.

Ilon Maskning ulkan loyihasi boʻlgan Terafab zavodi 2026-yildan boshlab ilk protsessorlarni ishlab chiqarishni boshlashi kutilmoqda. Bu zavodning ahamiyati faqatgina avtomobillar uchun chip yetkazib berish bilan cheklanmaydi. Rejaga koʻra, ishlab chiqarilgan mahsulotlarning qariyb 80 foizi kelajakda orbital maʼlumotlar markazlari (data-center) uchun yoʻnaltiriladi.

Ushbu loyiha muvaffaqiyatli amalga oshsa, Tesla nafaqat elektromobillar bozorida, balki kosmik texnologiyalar va yuqori unumdorlikka ega hisoblash tizimlari sohasida ham yetakchilikni qoʻlga kiritishi mumkin. TSMC kabi gigantdan mutaxassislarning ketishi esa Tayvan kompaniyasi uchun kadrlar yetishmovchiligi muammosini keltirib chiqarishi ehtimoldan xoli emas.

TeslaTSMCIlon MaskTerafabTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samsung va OpenAI hamkorligi: 120 mingdan ortiq xodim ChatGPT Enterprise tizimiga oʻtadiSamsung va OpenAI hamkorligi: 120 mingdan ortiq xodim ChatGPT Enterprise tizimiga oʻtadiBugun, 12:26Starlink Peru maktablarini internet bilan taʼminladi: 30 ming oʻquvchi tarmoqqa ulandiStarlink Peru maktablarini internet bilan taʼminladi: 30 ming oʻquvchi tarmoqqa ulandiBugun, 11:26Xitoylik olimlar elektromobillar uchun uzoq muddatli qattiq jismli batareya yaratishdiXitoylik olimlar elektromobillar uchun uzoq muddatli qattiq jismli batareya yaratishdiBugun, 11:00MIT talabasi tomonidan asos solingan Mach Industries harbiy texnologiyalar bozorini egallamoqdaMIT talabasi tomonidan asos solingan Mach Industries harbiy texnologiyalar bozorini egallamoqdaBugun, 10:59Koinot sirlarini ochuvchi Nancy Grace Roman teleskopi uchish maydoniga yetkazildiKoinot sirlarini ochuvchi Nancy Grace Roman teleskopi uchish maydoniga yetkazildiBugun, 10:22Germaniya “sunʼiy Quyosh” sari muhim qadam tashladi: Yangi tadqiqot markazi ochildiGermaniya “sunʼiy Quyosh” sari muhim qadam tashladi: Yangi tadqiqot markazi ochildiBugun, 09:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi