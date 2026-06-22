Tesla oʻzining Terafab zavodi uchun TSMC muhandislarini katta maosh bilan jalb qilmoqda
Ilon Mask boshqaruvidagi Tesla kompaniyasi yarimoʻtkazgichlar sanoatida haqiqiy inqilob qilishni maqsad qilgan. Kompaniya oʻzining shaxsiy chiplarini ishlab chiqarishga moʻljallangan Terafab zavodi qurilishini jadallashtirish maqsadida jahonning yetakchi mikrosxema ishlab chiqaruvchisi — Tayvanning TSMC kompaniyasi muhandislarini oʻz tomoniga ogʻdirib olmoqda. Bu harakat Tesla kompaniyasining texnologik mustaqillikka erishish yoʻlidagi muhim qadami sifatida baholanmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Tesla tajribali texnolog-muhandislarga TSMC taklif qilayotganidan 3-5 baravar yuqori boʻlgan ish haqini vaʼda qilmoqda. Xususan, mutaxassislarning yillik maoshi oʻrtacha 1,62 million yuan yoki taxminan 240 ming AQSH dollaridan boshlanishi koʻzda tutilgan. Bunday yuqori daromad darajasi hatto yuqori texnologiyalar sohasi uchun ham juda jozibador koʻrsatkich hisoblanadi.
Faqatgina asosiy ish haqi bilan cheklanib qolmasdan, Tesla oʻzining yangi xodimlariga ragʻbatlantirish sifatida kompaniyaning cheklangan aksiyalar paketini ham taklif etmoqda. Bu strategiya nafaqat eng kuchli mutaxassislarni jalb qilishga, balki ularni uzoq muddat davomida kompaniyada qolishini taʼminlashga ham xizmat qiladi. Maqsad — TSMC kompaniyasining ilgʻor texnologik jarayonlarini oʻzlashtirish va yangi zavod qurilishini imkon qadar tezroq yakunlashdir.
Kremniy vodiysi gigantlarining anʼanaviy usuliAslida, Tayvanlik mutaxassislarni yuqori maosh bilan oʻziga ogʻdirish strategiyasi yangilik emas. Kremniy vodiysining Google va Micron kabi gigantlari koʻp yillardan buyon ushbu usuldan foydalanib keladi. Tesla esa bu kurash maydoniga kirib kelgan navbatdagi yirik oʻyinchi boʻldi. Bu kabi "isteʼdodlar ovi" global yarimoʻtkazgichlar bozorida raqobat naqadar keskin ekanini koʻrsatadi.
Masalan, Google kompaniyasi 2017-yilda HTC kompaniyasining Pixel smartfonlarini ishlab chiqishda qatnashgan 2000 nafar muhandisdan iborat jamoasini 1,1 milliard dollarga sotib olgan edi. Shuningdek, 2025-yilda qidiruv giganti HTC ning virtual va aralash reallik boʻyicha mutaxassislarini ham oʻz safiga qoʻshib oldi. Tesla hozirda aynan shu yoʻldan borib, tayyor va yuqori malakali kadrlarni jalb qilish orqali vaqtdan yutishni koʻzlamoqda.
Ilon Maskning ulkan loyihasi boʻlgan Terafab zavodi 2026-yildan boshlab ilk protsessorlarni ishlab chiqarishni boshlashi kutilmoqda. Bu zavodning ahamiyati faqatgina avtomobillar uchun chip yetkazib berish bilan cheklanmaydi. Rejaga koʻra, ishlab chiqarilgan mahsulotlarning qariyb 80 foizi kelajakda orbital maʼlumotlar markazlari (data-center) uchun yoʻnaltiriladi.
Ushbu loyiha muvaffaqiyatli amalga oshsa, Tesla nafaqat elektromobillar bozorida, balki kosmik texnologiyalar va yuqori unumdorlikka ega hisoblash tizimlari sohasida ham yetakchilikni qoʻlga kiritishi mumkin. TSMC kabi gigantdan mutaxassislarning ketishi esa Tayvan kompaniyasi uchun kadrlar yetishmovchiligi muammosini keltirib chiqarishi ehtimoldan xoli emas.
…